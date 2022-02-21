Кремль: Путин в ближайшее время подпишет указ о признании ЛНР и ДНР — об этом он сообщил Макрону и Шольцу Статьи редакции
Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.
Владимир Путин проинформировал лидеров Германии
и Франции о том, что в ближайшее время планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР.
Кремль заявил, что президент Франции и федеральный канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов».
Путин 21 февраля на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
На дно - это когда гантели по паре кило и ура-патриотизм, а сам бегом в деревню и подпол. :В
В цене уже заложена эта новость пару лет как
Наивный
Ну значит место освободится и его займёт новость которая произойдёт ещё через пару лет.
ну да, за пыню же никто не голосовал)))))))) захватил власть))
проснись, большая часть страны ему в очередной раз хлопать будет. то что ты в либерахенском информационном пузыре ничего не знаит
Это он пока войска в Украину не вводит. Господи, пиздец
Походу это не твоя страна
все шортисты прыгают с окна (с)
Конец мы можем и не увидеть...
Телепортация, бессмертие и ядерный синтез.
Как же этот престарелый шиз заебал уже господи, сколько можно пробивать дно
тоже Байден заебал в подъезде срать
Ну Байден ещё тот, да
Спасибо нахуй, прощайте мои гроши
Инвестировал в говно же
можно сальдировать в конце года
Принципиально не продам, пока в + не выйду. И докупать не буду. Я теперь раб тинькова и путина.
Я хотел разбогатеть
Крестьяне со своими грошами... Вот как надо.
Есть куда стремиться
– Ёбаный рот эту политику, блядь! Ты кто такой, сука, чтоб это сделать?
– Я всегда это делал, когда..
– ВЫ ЧЁ, ДЕБИЛЫ? Вы чё, ебанутые, что ли? Действи.. вы в натуре ебанутые? Эта сидит там, чешет бобров, блядь. Этот стоит, грит: "Я тут щас тебя тоже в состав РФ"..
– Ну посмотрите..
– ЁБ ТВОЮ МАТЬ! У вас народ есть, чтобы это делать на их глазах, мудак ёбаный!
– Хорошо, будет делать Песков. Раньше это делал всегда я..
– ДЕГЕНЕРАТ ЕБУЧИЙ! Вот пока ты это делал, дебил, ебаная сука, БЛЯДЬ, так все и происходило!
– В Крыме?
– ХУИМЕ!
– Давай заново..
– Блядь, вы чё, действительно идиоты, что ли, а? Бля, дефиченты какие-то, ёбаный ваш рот, а.. А ты-то чё делаешь?
– Они наступают просто..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ! КАКОГО ХУЯ ОНИ НАСТУПАЮТ? Ты распечатала ютуб задним числом на моих глазах, БЛЯДЬ! Как они могут наступать?!
– Вот смотрите..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ, БЛЯДЬ! Вы чё, в подвалах их заряжаете?! Сука ёбаная, падла блядская!
– Монтажники видео..
– ТЫ, МУДИЛА ГОРОХОВАЯ! Как монтаж.. Как вчерашняя диверсия может быть в другом дате нн.. снята?! Ты, долбоёб ёбаный!
– Докажу! докажу!
– ТЫ, МУДИЛА ЕБУЧАЯ, ВЫ ВО ЧТО ИГРАЕТЕ, СУКА ЁБАНАЯ, ПАДЛА?!
– Вот смотрите..
Ну и так далее.
*звук падающего рубля
Пишу в легендарном треде
В этом треде все на карандашике кстати
А потом и на бутылке (простите за каламбур)
Присоединяюсь
Тебя ещё не признали, так что пока только приобретаешь статус неопределившегося
Зато в цирке.
Совок 2.0 в действии.
закупать баксы или все уже?
его уже ищут
Да
Где-то читал пару дней назад, что в Москве вроде нехватка была. Но вроде стараются предотвратить децицит.
Российские банки ввезли в страну рекордный объем наличной валюты — 4,97 млрд долларов, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России, уточняя, что больше ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года (6 млрд долларов) и в кризис 2014-го (9,5 млрд долларов в марте и 10,1 млрд долларов в декабре).
https://banki-ru.turbopages.org/turbo/banki.ru/s/news/lenta/?pcgi=id%3D10961419
Тут скоро карточки будут, а он все про баксы
Так у белорусов Лукашенко. С поддержкой Кремля, канеш, но всё-таки вполне себе сам
Ок, что делать если не терпеть? Твой план действий, пожалуйста.
Белорусы тоже терпят. Разница небольшая.
Охуенно, прям чувствую себя героем мема "Как спят пацаны" :D
Блять, живу в Украине, хорошо отношусь ко многим россиянам, уважаю русский язык, но как же блять ненавижу ваше правительство, какие же пидарасы, живу прям на границе почти и каждый день я просыпаюсь и радуюсь что живой. сейчас признают республики и походу мне пиздец
Бро, держись(
Солидарен с тобой. Правительство у нас трэш и пиздец
Мариуполь?
мы тоже дружище, мы тоже
Всем пока
лучше бы ему прописали таблетки
Сука ну куда ещё хуже. Всю жизнь превозмагаю из-за этого еблана
Рубль такой
Просто интересно, что будет в конце
Жалко людей, которые покупают доллары по 79 рублей .
Отказ от обязательств
Ну как так? У меня билеты для съеба на конец марта куплены... Нельзя было потерпеть что ли?(
А кто мешает съебать? Границы ещё открыты.
и что? русским останешься, будут щемить тебя за действие такой страны. А потом будешь ныть про русофобия кек
вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов
Какие же гниды и хуесосы.
пошла ты нахуй, экономика россии ебаная
Я как будто сплю, пиздец
Ну это было очевидно. Главный вопрос в каких границах!
РА СИ Я! РА СИ Я! РА СИ Я!
Хуйло ебаное
Благодаря нашему президенту начинаешь понимать, какого иметь главой семьи опустившегося лудомана, ставящего на зеро все, что еще осталось дома
Путин наш президент!
Кремль заявил, что президент Франции и федеральный канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов».
kek
Президент обещал сегодня принять решение о признании ДНР и ЛНР.
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».
Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.