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Артём Мазанов

Кремль: Путин в ближайшее время подпишет указ о признании ЛНР и ДНР — об этом он сообщил Макрону и Шольцу Статьи редакции

Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.

Владимир Путин проинформировал лидеров Германии
и Франции о том, что в ближайшее время планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

Кремль заявил, что президент Франции и федеральный канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов».

Путин 21 февраля на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

#новости #путин

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219 комментариев
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Противоположный хот-дог
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Противоположный хот-дог

Пиздец блять.

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37
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Противоположный хот-дог

Сука как же горит с этой хуйни

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48
5 комментариев
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Обыкновенный пёс_анон

На дно

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7
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Chikk

На дно - это когда гантели по паре кило и ура-патриотизм, а сам бегом в деревню и подпол. :В

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2 комментария
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Значительный фитиль
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5
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Никита Павлов

В цене уже заложена эта новость пару лет как

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3
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Задумчивой Кот

Наивный

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2
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Gedevan

Ну значит место освободится и его займёт новость которая произойдёт ещё через пару лет.

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Грязный Даниль

Как же меня заебала моя страна

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96
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Милый микрофон

Государство

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58
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Грязный Даниль

Мне лень подбирать слова, я устала

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46
17 комментариев
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Навальный спас Белоруссию

ну да, за пыню же никто не голосовал)))))))) захватил власть))

проснись, большая часть страны ему в очередной раз хлопать будет. то что ты в либерахенском информационном пузыре ничего не знаит

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10
2 комментария
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Мрачный шар

Государство - часть страны

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1
3 комментария
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Dan

Это он пока войска в Украину не вводит. Господи, пиздец

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2
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Грязный Даниль

Пока

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6
2 комментария
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Последующий хичхакер

НЕ НУ ЕСЛИ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ ПОПРОСЯТ...

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3
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Mik Petrov

Походу это не твоя страна

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3
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Плотный коктейль
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Разумный Даниль

НУ ЧО ПОГНАЛИ НАРОД

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Ваша Закладко

все шортисты прыгают с окна (с)

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Милый микрофон
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FUNGAME

Конец мы можем и не увидеть...

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Gedevan

Телепортация, бессмертие и ядерный синтез.

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artemykairyak

Как же этот престарелый шиз заебал уже господи, сколько можно пробивать дно

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47
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Like.no.other

тоже Байден заебал в подъезде срать

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–1
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Никита Павлов

Ну Байден ещё тот, да

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–6
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Миша Рашкин

Спасибо нахуй, прощайте мои гроши

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20
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Al

Инвестировал в говно же

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39
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Dmitry Pasyutin

можно сальдировать в конце года

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0
1 комментарий
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Дурной Данила

Фиксируем прибыль.

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9
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Миша Рашкин

Принципиально не продам, пока в + не выйду. И докупать не буду. Я теперь раб тинькова и путина.

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1
3 комментария
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Саратовский дебаркадер

Докупаем)) Это еще не все))0

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1
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Наружный бокал

Докупай.

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3
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Ответственный дым

И нахуя ты это сделал то вообще?

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2
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Миша Рашкин

Я хотел разбогатеть

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Алексей Михайлов

Крестьяне со своими грошами... Вот как надо.

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0
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Миша Рашкин

Есть куда стремиться

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Stan Majors
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Никита Королёв

– Ёбаный рот эту политику, блядь! Ты кто такой, сука, чтоб это сделать?
– Я всегда это делал, когда..
– ВЫ ЧЁ, ДЕБИЛЫ? Вы чё, ебанутые, что ли? Действи.. вы в натуре ебанутые? Эта сидит там, чешет бобров, блядь. Этот стоит, грит: "Я тут щас тебя тоже в состав РФ"..
– Ну посмотрите..
– ЁБ ТВОЮ МАТЬ! У вас народ есть, чтобы это делать на их глазах, мудак ёбаный!
– Хорошо, будет делать Песков. Раньше это делал всегда я..
– ДЕГЕНЕРАТ ЕБУЧИЙ! Вот пока ты это делал, дебил, ебаная сука, БЛЯДЬ, так все и происходило!
– В Крыме?
– ХУИМЕ!
– Давай заново..
– Блядь, вы чё, действительно идиоты, что ли, а? Бля, дефиченты какие-то, ёбаный ваш рот, а.. А ты-то чё делаешь?
– Они наступают просто..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ! КАКОГО ХУЯ ОНИ НАСТУПАЮТ? Ты распечатала ютуб задним числом на моих глазах, БЛЯДЬ! Как они могут наступать?!
– Вот смотрите..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ, БЛЯДЬ! Вы чё, в подвалах их заряжаете?! Сука ёбаная, падла блядская!
– Монтажники видео..
– ТЫ, МУДИЛА ГОРОХОВАЯ! Как монтаж.. Как вчерашняя диверсия может быть в другом дате нн.. снята?! Ты, долбоёб ёбаный!
– Докажу! докажу!
– ТЫ, МУДИЛА ЕБУЧАЯ, ВЫ ВО ЧТО ИГРАЕТЕ, СУКА ЁБАНАЯ, ПАДЛА?!
– Вот смотрите..

Ну и так далее.

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Классический холод

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ПОПРОСИЛИ

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23
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Ответственный дым

Простые деды + матвиенко

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Коровка спасла Россию

*звук падающего рубля

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Значительный фитиль

в ближайшее время планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР... ИНОАГЕНТАМИ! Как вам такой плоттвист?

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22
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Фантастический историк

АХАХАХАХ

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0
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Duck Dick

Пишу в легендарном треде

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Ignatii Baguwk

В этом треде все на карандашике кстати

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3
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skrata

А потом и на бутылке (простите за каламбур)

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Владимир Старик

Присоединяюсь

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Egor Shep

Тебя ещё не признали, так что пока только приобретаешь статус неопределившегося

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1 комментарий
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Совершенный бокал

скину и сюда

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14
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Валера спас Россию

Зато в цирке.

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2
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Biklifist

Совок 2.0 в действии.

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13
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Еврейский украинец

Спонсор сегодняшних новостей - авиасейлс.

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10
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Праздничный завод

А неплохой ход, кстати.

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0
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Maxim Maximov

закупать баксы или все уже?

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1
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Последующий хичхакер

ЕСЛИ НАЙДЁШЬ!

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Максим Соколовский

его уже ищут

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1
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Ответственный дым

А их рил нет в обменниках)

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0
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Пожарный бокал

закупать баксы или все уже?
 ИЗ БАНКОМАТОВ ВЫНИМАТЬ, ПОТОМУ ЧТО СКОРО ИХ НЕ БУДЕТ НИ У ТЕБЯ НИ У БАНКА :3

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Михаил Зеленин

Да

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Bkmz Иванов

Где-то читал пару дней назад, что в Москве вроде нехватка была. Но вроде стараются предотвратить децицит.

Российские банки ввезли в страну рекордный объем наличной валюты — 4,97 млрд долларов, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России, уточняя, что больше ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года (6 млрд долларов) и в кризис 2014-го (9,5 млрд долларов в марте и 10,1 млрд долларов в декабре).
https://banki-ru.turbopages.org/turbo/banki.ru/s/news/lenta/?pcgi=id%3D10961419

В российские банки завезли рекордный объем…
Российские банки ввезли в страну рекордный объем наличной валюты — 4,97 млрд долларов, пишут…
banki-ru.turbopages.org
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0
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Yabusele

Тут скоро карточки будут, а он все про баксы

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Спокойный динозавр

В такие моменты я люблю русских чуть меньше. Терпите вы, а страдаем мы с Белорусами

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Владимир Старик

Так у белорусов Лукашенко. С поддержкой Кремля, канеш, но всё-таки вполне себе сам

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3
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Roman Gubernev

Ок, что делать если не терпеть? Твой план действий, пожалуйста.

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0
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Спокойный динозавр

Блядь комментарии на тж писать

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1 комментарий
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Праздничный завод

Ну он-то в Польше уже, например.

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Зянон

Белорусы тоже терпят. Разница небольшая.

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Илья Синица

Охуенно, прям чувствую себя героем мема "Как спят пацаны" :D

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9
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Marselin

Блять, живу в Украине, хорошо отношусь ко многим россиянам, уважаю русский язык, но как же блять ненавижу ваше правительство, какие же пидарасы, живу прям на границе почти и каждый день я просыпаюсь и радуюсь что живой. сейчас признают республики и походу мне пиздец

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8
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Владимир Старик

Бро, держись(
Солидарен с тобой. Правительство у нас трэш и пиздец

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1
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Madegghead

Мариуполь?

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1 комментарий
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Имя Фамилия

мы тоже дружище, мы тоже

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Andrey Kurkov

Всем пока

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8
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Святий Миколай

лучше бы ему прописали таблетки

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8
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Nai
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8
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Sun City

Сука ну куда ещё хуже. Всю жизнь превозмагаю из-за этого еблана

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8
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Илья Щ

Рубль такой

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6
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Игорь Грядунов

Просто интересно, что будет в конце

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6
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Mikhail

Жалко людей, которые покупают доллары по 79 рублей .

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0
1 комментарий
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Процентный спрей

В конце деноминация и доллар по 3 рубля.

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0
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Даниил

Отказ от обязательств

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0
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Грамотный Филипп

АХАХАХАХ ПИЗДЕЦ

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6
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Stan Majors
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6
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Luppa Puppa

Ну как так? У меня билеты для съеба на конец марта куплены... Нельзя было потерпеть что ли?(

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4
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Роман Трусов

А кто мешает съебать? Границы ещё открыты.

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1
1 комментарий
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Aomine Daiki

и что? русским останешься, будут щемить тебя за действие такой страны. А потом будешь ныть про русофобия кек

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–5
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Madao

вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов
 Какие же гниды и хуесосы.

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3
4 комментария
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Dmitry Pasyutin

пошла ты нахуй, экономика россии ебаная

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4
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Andrey Kurkov

Я как будто сплю, пиздец

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4
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Михаил Зеленин

Ну это было очевидно. Главный вопрос в каких границах!

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3
1 комментарий
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Навальный спас Белоруссию

РА СИ Я! РА СИ Я! РА СИ Я!

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3
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Солидный хот-дог

Цыплухин жмет F5

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3
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Бывший пистолет

Иностранным коллегам сообщил раньше чем своим гражданам, ясно всё с тобой.

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3
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Амид Сапилеп

Хуйло ебаное

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3
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Alexander Kuznetsov

Благодаря нашему президенту начинаешь понимать, какого иметь главой семьи опустившегося лудомана, ставящего на зеро все, что еще осталось дома

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3
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Дмитрий Грибоедов

Путин наш президент!

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–6
1 комментарий
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Буржуазный Филипп

УРАААААААААААА
блять че делать будем

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2
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Richard Lewis

Кремль заявил, что президент Франции и федеральный канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов».
 kek

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2
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Ещё 73 комментария
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