Журнал о поэзии Prosodia оштрафовали на 35 тысяч рублей за цитату с матерным словом из письма Тургенева Статьи редакции
Роскомнадзор рекомендовал суду обойтись предупреждением.
За цитирование с матерным словом признали виновным и главного редактора журнала Prosodia Владимира Козлова, и юридическое лицо проекта АНО «Инновационные гуманитарные проекты». Их оштрафовали на пять и 30 тысяч рублей. Об этом Козлов рассказал в фейсбуке.
Статью, по которой назначил штрафы, не уточнили. Главный редактор сообщил, что суд «мог быть и более милостив», поскольку если организации привлекается впервые, часто обходятся предупреждением. Такую меру рекомендовал и подавший иск Роскомнадзор, заявляет Козлов. Он также отметил, что пока не знает, «стоит ли связываться с апелляцией».
16 февраля Роскомадзор составил административный протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia из-за цитаты письма Ивана Тургенева к публицисту Александру Герцену, где присутствует слово «в******к», которое в то время использовалось в значении «ублюдок» — то есть «внебрачный сын».
Лучшая иллюстрация - это "Разрушитель" и утопия, созданная там. В общем - дичь, как оно есть.
Почему Главлит считает уместным что-то рекомендовать суду?
О необходимости признания он заявил во время обращения к нации.
Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.
Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.