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Sasha Shambilova

Журнал о поэзии Prosodia оштрафовали на 35 тысяч рублей за цитату с матерным словом из письма Тургенева Статьи редакции

Роскомнадзор рекомендовал суду обойтись предупреждением.

За цитирование с матерным словом признали виновным и главного редактора журнала Prosodia Владимира Козлова, и юридическое лицо проекта АНО «Инновационные гуманитарные проекты». Их оштрафовали на пять и 30 тысяч рублей. Об этом Козлов рассказал в фейсбуке.

Статью, по которой назначил штрафы, не уточнили. Главный редактор сообщил, что суд «мог быть и более милостив», поскольку если организации привлекается впервые, часто обходятся предупреждением. Такую меру рекомендовал и подавший иск Роскомнадзор, заявляет Козлов. Он также отметил, что пока не знает, «стоит ли связываться с апелляцией».

Но нет, видимо, растление общественной морали нецензурной бранью, пусть даже и в исполнении певца великого и могучего русского языка, должно было быть наказано.

Владимир Козлов
главный редактор Prosodia

16 февраля Роскомадзор составил административный протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia из-за цитаты письма Ивана Тургенева к публицисту Александру Герцену, где присутствует слово «в******к», которое в то время использовалось в значении «ублюдок» — то есть «внебрачный сын».

#новости #роскомнадзор

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Фантастический историк

Это Боян, удаляй

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Бумажный микрофон

Да хуй с ним, когда пиздец-то объявят? Четырех утра ждать?

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Chikk

Лучшая иллюстрация - это "Разрушитель" и утопия, созданная там. В общем - дичь, как оно есть.

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Andrey Kurkov

Почему Главлит считает уместным что-то рекомендовать суду?

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