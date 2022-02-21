Роскомнадзор рекомендовал суду обойтись предупреждением.

За цитирование с матерным словом признали виновным и главного редактора журнала Prosodia Владимира Козлова, и юридическое лицо проекта АНО «Инновационные гуманитарные проекты». Их оштрафовали на пять и 30 тысяч рублей. Об этом Козлов рассказал в фейсбуке.

Статью, по которой назначил штрафы, не уточнили. Главный редактор сообщил, что суд «мог быть и более милостив», поскольку если организации привлекается впервые, часто обходятся предупреждением. Такую меру рекомендовал и подавший иск Роскомнадзор, заявляет Козлов. Он также отметил, что пока не знает, «стоит ли связываться с апелляцией».

Но нет, видимо, растление общественной морали нецензурной бранью, пусть даже и в исполнении певца великого и могучего русского языка, должно было быть наказано. Владимир Козлов главный редактор Prosodia

16 февраля Роскомадзор составил административный протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia из-за цитаты письма Ивана Тургенева к публицисту Александру Герцену, где присутствует слово «в******к», которое в то время использовалось в значении «ублюдок» — то есть «внебрачный сын».