Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР Статьи редакции
О необходимости признания он заявил во время обращения к нации.
Владимир Путин после обращения к нации подписал указы о признании ДНР и ЛНР в присутствии глав республик. В Кремле также подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Полностью обращение Путина можно прочитать на сайте Кремля.
Путин попросил Федеральное собрание России поддержать это решение и затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи.
Обращение к нации длилось час. За это время Путин рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО. Только в самом конце выступления он затронул вопрос признания ДНР и ЛНР.
Другие тезисы из обращения Путина:
Ситуация в Донбассе приобрела критический характер
Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, «наши товарищи». Современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией.
Украину можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», он её автор и архитектор. Сейчас «благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину».
- «Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых даже самые ярые националисты и мечтать не могли», — сказал Путин о возможности выхода республик из состава СССР «без дополнительных условий».
Большевики «буквально втиснули» Донбасс в состав Украины.
Несмотря «на несправедливости, обман и грабеж России», российский народ «признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину».
- Россия сотрудничала с Украиной «открыто честно и с уважением к её интересам», но «вместо партнерства начало превалировать иждивение».
Путин пообещал «сделать все, чтобы найти и покарать» причастных к пожару в доме профсоюзов в Одессе. «Нам известны все имена», — сказал он.
У России есть доказательства, что «агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб».
С появлением у Украины оружия массового поражения «ситуация в вопросе безопасности в мире и для России изменится в корне», Россия не может «не реагировать на эти угрозы».
США и НАТО приступили «к беззастенчивому освоению территории Украины». Конституция Украины не допускает иностранные военные базы, «но это обошли, называют базу НАТО миссией».
Вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России.
Крымчане и севастопольцы в 2014 году «сорвали планы НАТО развернуть свою инфраструктуру в Крыму».
- Посольство США тратило на поддержку Евромайдана по миллиону долларов в день.
Путин в 2000-м году спросил президента США Клинтона: «Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?» «Реакция была сдержанной», — рассказал президент.
В документах НАТО Россия объявлена угрозой, «плацдармом для удара будет служить Украина».
Так он один и падает - рубль
Интересно что будет завтра
особенно заржал с наезда на притеснение оппозиции
Коррупция
Фейковая демократия
Нищета
Конские платежи за коммуналку
Чё-то ещё там было, трудно было его воспринимать.
Ой да ещё забыл, переписывание конституции
Да да, тоже триггернуло, когда слушал))
Ты уже по новому учебнику видно изучал историю, специальную для вас
Пиздец. Мы из этого говна уже не выберемся
Зато нашим потомкам будет чем заняться
Путин восстанавливает СССР — вы недовольны. Путин решил устроить декоммунизацию — вам и это не нравится. What's wrong with you?!
Нахуй ненужон нам ваш ссср, идите нахуй
Мне пох на твой СССР. По такой логике, раз у меня участок с домом на территории, принадлежавшей Великому Княжеству Литовскому (нормальной версии Руси), то надо возвращать ВКЛ.
Блядь ну за что ельцин подложил его стране. ну за что блядь?!
А страна сама решить не в состоянии была?
Виноват не Ельцин, а население.
Хватит винить постоянно населения, может быть тогда будете собирать не 2% на выборах, необучаемые блеять
В чем население виновато, лол?
Ну так он и сам был не ахти, так-то.
И копытнулся, а нам расхлебывай
Такого количества бреда человечество еще не видело.
:(
Кстати, глядя на концовку обращения к гражданам, можно сделать вывод, что документ был подписан после Совбеза. Само обращение просто по факту показали
Путин в 2000-м году спросил президента США Клинтона: «Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?» «Реакция была сдержанной», — рассказал президент.
Инсайды уровня таксиста/
Ну, такое тип вроде как было, но кек)0 А кого и когда сходу так принимали в НАТО? Тем паче, с такой коррупцией и авторитаризмом
Разве в 2000м был авторитаризм?
Вообще слышал это ещё в 2008
Ответ убил
Страны для быстрой эмиграции. А блять, это не гугл...
В Турции можно год без ВНЖ жить по нашему загранпаспорту
сука, загран ебучий делается месяц
Там тоже дед таблетки не принимает.
загуглишь скинь
И мне
Украина
Мое 5 марта
нам пизда
"Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация.
Владимир Путин"
Да отъебись ты, сука, от Украины
"Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация."
Почему бы ему не начать с себя для начала и дать независимость Калининградской области, вернуть захваченные территории с заброшенным Выборгом Финляндии.
В точку
Мстя за Майдан
Может, всей страной ему на киллера скинемся? Заебал блядь, чёрт ёбаный
Мне кажется, когда путин сдохнет, вся страна будет неделю ебашить фейерверки
... ну ... если ещё будет, кому их ебашить
как же меня остопиздело это дерьмо.
Я искренне хотел бы гордиться своей страной. Но нет, блет, из этого мордора один негатив. Просто не хочется со всем этим ассоциироваться. Как же горит
Согласна. Очень хочется, но не получается вообще. И с каждым годом все сложнее и сложнее
На зло пендосам могут и пить их
Не смогут — научатся
Лучезарный: *творит очередную хуйню*
Россияне:
Это тот самый?
Ну, на самом деле Россия просто перестала играть в отрицалу по поводу этих Недоразумений. Последние 8 лет она это делала, а теперь просто признала, что спиздила и территории, и жизни, и людей. Не знаю, чего от этого ожидать. У россиян вряд ли глаза откроются: ничего от них ждать не приходится уже очень много лет. Короче, спокойной жизни, хоть какой-то, Украине не видать ещё очень и очень долго. С вашего молчаливого одобрения, конечно же))
Выйду на митинг -> получу пиздюлей (это ладно) -> проведу в лучшем случае 15 суток в тюрячке (это в целом тоже ладно) -> получу штраф несколько сотен тысяч рублей (это уже не ладно, так как мне настанет пиздец)
я смотрю на окружающих меня людей и понимаю что до той критической массы, которая может на что-то повлиять россии как до луны, поэтому жертвовать своей жизнью ради ничего рвения нет.
ссыкло ли я? получается да. К сожалению пынинская стратегия сломления гражданской инициативы россиян сработала на ура, в связи с этим ничего не происходит и не произойдёт
Не туда падает
Он фактически угрожает Украине.
Пообещал резню, если Украина попробует вернуть Донбасс.
у меня ощущение что он пообещал даже без всяких попыток
Вся речь вообще не вяжется с решением, сначала нагнетал что Украина чуть ли не полигон для НАТО, что мы не может просто смотреть на это. А по итогу пук-среньк дунбас.
Это же пиздец. Это пиздец.
И до войны один шаг. А экономике пизда – 100%
Сука, презираю всех кто поддерживает деда ебаного
Порвался блядь
сдохни, пожалуйста
"Ленин создал Украину. A я что хуже?"
Краткая история ДНР и ЛНР
Историческая хуйня
истерическая
Готовим кошельки.
Начинается война
Война? С кем? Начинается?
Хочу от запада услышать не мямленье, а чтобы именно его аргументы разбили в пух и прах.
Очевидно же, что сближение с западом накрылось из-за диктатуры в России!!
Запад бы дружил с Россией, будучи она демократией.
Какие там аргументы-то опровергать?
Где ты там аргументы увидел?
Кидали же картинку в соседнем треде.
Ты не можешь ничего доказать человеку в бреду!
Он тупо верит в свой бред и мнение его никак не меняется!
Дед, разлогинься и ебани свои таблетки. Чмо сука
пиздец
Слышал ультиматум? Если провокации продолжаться, то за кровопролитие он не отвечает.
Пиздец, он такую чушь на обращении нес, у меня даже кровь из ушей полилась
Тем временем рынок .....
*голосом Володарского* И пошла война на уничтожение человечества
Народ, у меня кончились мемы, не могу подбадривать вас, подбодрите меня;(
Финансовая подушка вчера и завтра
"Вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России."
Живой путин - прямая угроза всему человечеству
Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.
Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».