Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, «наши товарищи». Современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией.

Украину можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», он её автор и архитектор. Сейчас «благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину».