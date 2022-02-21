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Новости
Артём Мазанов

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР Статьи редакции

О необходимости признания он заявил во время обращения к нации.

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Владимир Путин после обращения к нации подписал указы о признании ДНР и ЛНР в присутствии глав республик. В Кремле также подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Полностью обращение Путина можно прочитать на сайте Кремля.

Путин попросил Федеральное собрание России поддержать это решение и затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи.

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной республики и Луганской народной республики.

Владимир Путин

Обращение к нации длилось час. За это время Путин рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО. Только в самом конце выступления он затронул вопрос признания ДНР и ЛНР.

От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем немедленно прекратить боевые действия. В противном случае ответственность за продолжение кровопролития будет целиком на совести правящего в Киеве режима.

Владимир Путин

Другие тезисы из обращения Путина:

  • Ситуация в Донбассе приобрела критический характер

  • Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, «наши товарищи». Современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией.

    Украину можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», он её автор и архитектор. Сейчас «благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину».

  • «Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых даже самые ярые националисты и мечтать не могли», — сказал Путин о возможности выхода республик из состава СССР «без дополнительных условий».

Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация.

Владимир Путин

  • Большевики «буквально втиснули» Донбасс в состав Украины.

  • Несмотря «на несправедливости, обман и грабеж России», российский народ «признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину».

  • Россия сотрудничала с Украиной «открыто честно и с уважением к её интересам», но «вместо партнерства начало превалировать иждивение».

  • Путин пообещал «сделать все, чтобы найти и покарать» причастных к пожару в доме профсоюзов в Одессе. «Нам известны все имена», — сказал он.

  • У России есть доказательства, что «агрессивные действия Украины против Крыма проводятся при поддержке зарубежных спецслужб».

  • С появлением у Украины оружия массового поражения «ситуация в вопросе безопасности в мире и для России изменится в корне», Россия не может «не реагировать на эти угрозы».

  • США и НАТО приступили «к беззастенчивому освоению территории Украины». Конституция Украины не допускает иностранные военные базы, «но это обошли, называют базу НАТО миссией».

  • Вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России.

  • Крымчане и севастопольцы в 2014 году «сорвали планы НАТО развернуть свою инфраструктуру в Крыму».

  • Посольство США тратило на поддержку Евромайдана по миллиону долларов в день.

  • Путин в 2000-м году спросил президента США Клинтона: «Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?» «Реакция была сдержанной», — рассказал президент.

  • В документах НАТО Россия объявлена угрозой, «плацдармом для удара будет служить Украина».

#новости #путин

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256 комментариев
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210
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Грамотный Филипп

Да если бы он падал:(

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Антигравитационный торт
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2
15 комментариев
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anwas

Так он один и падает - рубль

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Vladislav Pozniak

Интересно что будет завтра

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Последующий хичхакер

ЕБАНУТЫЙ

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105
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Последующий хичхакер

МАЛО ТОГО ЧТО ПО ИСТОРИИ ДВОЙКА, ТАК ОН ЕЩЁ И ПРОЕЦИРУЕТ СВОИ ПРОБЛЕМЫ НА СОСЕДНЕЕ ГОСУДАРСТВО. ВЗЯТЬ ЭТОТ ТЕКСТ, ВСЕ ЭТИ ПРОГОНЫ ПРО ФАШИСТОВ И ЗАРУБЕЖНЫХ ХОЗЯЕВ, ПОМЕНЯТЬ УКРАИНУ НА РОССИЮ — И БУДЕТ 1 В 1.

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100
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Никого не спас

особенно заржал с наезда на притеснение оппозиции

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49
3 комментария
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Противоположный хот-дог

СТАВЬ ЭТОМУ КОММЕНТУ ЛАЙК, ЕСЛИ СЧИТАЕШЬ УКРАИНУ И ЗАПАД ДРУЗЬЯМИ! ❤️

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20
1 комментарий
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fullmetalboy48151623 .

Коррупция
Фейковая демократия
Нищета
Конские платежи за коммуналку

Чё-то ещё там было, трудно было его воспринимать.

Ой да ещё забыл, переписывание конституции

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6
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Дратути

Да да, тоже триггернуло, когда слушал))

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0
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Mik Petrov

Ты уже по новому учебнику видно изучал историю, специальную для вас

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0
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Алексей Иванов

Пиздец. Мы из этого говна уже не выберемся

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105
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Последующий хичхакер

НУ НЕ НА НАШЕМ ВЕКУ ПОХОДУ

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8
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Dmitry Smirnoff

Зато нашим потомкам будет чем заняться

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1
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Anno Domini

Путин восстанавливает СССР — вы недовольны. Путин решил устроить декоммунизацию — вам и это не нравится. What's wrong with you?!

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–18
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Алексей Иванов

Нахуй ненужон нам ваш ссср, идите нахуй

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13
1 комментарий
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Serge

Мне пох на твой СССР. По такой логике, раз у меня участок с домом на территории, принадлежавшей Великому Княжеству Литовскому (нормальной версии Руси), то надо возвращать ВКЛ.

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0
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Al

Блядь ну за что ельцин подложил его стране. ну за что блядь?!

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64
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господин Эдик

А страна сама решить не в состоянии была?

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15
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Pulp Fiction

Виноват не Ельцин, а население.

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0
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GarryNC

Хватит винить постоянно населения, может быть тогда будете собирать не 2% на выборах, необучаемые блеять

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2
4 комментария
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Владимир Старик

В чем население виновато, лол?

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1
2 комментария
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Gosha

Ну так он и сам был не ахти, так-то.

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1
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Совершенный танк88

Сообщение удалено

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0
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Кот Эхолот

И копытнулся, а нам расхлебывай

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1
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Pulp Fiction

Такого количества бреда человечество еще не видело.

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66
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Спокойный динозавр

Будто часовой наброс листочка в вопросы посмотрел

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59
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Мрачный шар

Вот куда Листочек пропал, надо было накопирайтить большой текст по-быстрому

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0
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Blessed

:(

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56
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Грамотный Филипп

Пиздец он долго к этому вёл. Какая же хуета.

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47
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Грамотный Филипп

А чего стол не один здоровенный на подписании??

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17
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Suntori

Кстати, глядя на концовку обращения к гражданам, можно сделать вывод, что документ был подписан после Совбеза. Само обращение просто по факту показали

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2
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Последующий хичхакер

МНОГО ВОДЫ, Я ЧУТЬ НЕ УТОНУЛ. И ТЫ ТОНЕШЬ И ТОНЕШЬ, А СВЕРХУ ЕЩЁ ЛАПШИ ДОКИДЫВАЮТ ЧТОБЫ НЕ ВСПЛЫЛ НЕ ДАЙ БОГ.

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2
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Лысина Арика

Путин в 2000-м году спросил президента США Клинтона: «Как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?» «Реакция была сдержанной», — рассказал президент.
 Инсайды уровня таксиста/

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48
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Владимир Старик

Ну, такое тип вроде как было, но кек)0 А кого и когда сходу так принимали в НАТО? Тем паче, с такой коррупцией и авторитаризмом

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5
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aestezh

Разве в 2000м был авторитаризм?

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0
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aestezh

Вообще слышал это ещё в 2008

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4
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Polisstat

Ответ убил

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3
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Дмитрий Новик

Страны для быстрой эмиграции. А блять, это не гугл...

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38
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Майкл Тач

В Турции можно год без ВНЖ жить по нашему загранпаспорту

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1
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Русеслав Блотон

сука, загран ебучий делается месяц

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4
4 комментария
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Дмитрий Новик

Там тоже дед таблетки не принимает.

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4
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Русеслав Блотон

загуглишь скинь

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0
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Дратути

И мне

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Эдик

Украина

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0
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Україна 🇺🇦
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30
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Stan Majors

Мое 5 марта

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28
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Человекоподобный кот

нам пизда

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27
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Недостаточный танк88

Умри тварь

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Руслан Астратов

"Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация.

Владимир Путин"

Да отъебись ты, сука, от Украины

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Serge

"Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация."
Почему бы ему не начать с себя для начала и дать независимость Калининградской области, вернуть захваченные территории с заброшенным Выборгом Финляндии.

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5
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Руслан Астратов

В точку

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0
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BTopHuk

Мстя за Майдан

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0
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Руслан Астратов

Может, всей страной ему на киллера скинемся? Заебал блядь, чёрт ёбаный

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7
1 комментарий
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Руслан Астратов

Мне кажется, когда путин сдохнет, вся страна будет неделю ебашить фейерверки

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23
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ИгорьOK

... ну ... если ещё будет, кому их ебашить

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4
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Saneka

как же меня остопиздело это дерьмо.

Я искренне хотел бы гордиться своей страной. Но нет, блет, из этого мордора один негатив. Просто не хочется со всем этим ассоциироваться. Как же горит

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23
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Anastasia Lyubimova

Согласна. Очень хочется, но не получается вообще. И с каждым годом все сложнее и сложнее

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0
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Никита Королёв
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21
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Al

На зло пендосам могут и пить их

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3
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Владимир Старик

Не смогут — научатся

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2
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Официальная кодировка
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22
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Ваня Погост

Лучезарный: *творит очередную хуйню*
Россияне:

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20
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Clear

Это тот самый?

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0
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пепси

Ну, на самом деле Россия просто перестала играть в отрицалу по поводу этих Недоразумений. Последние 8 лет она это делала, а теперь просто признала, что спиздила и территории, и жизни, и людей. Не знаю, чего от этого ожидать. У россиян вряд ли глаза откроются: ничего от них ждать не приходится уже очень много лет. Короче, спокойной жизни, хоть какой-то, Украине не видать ещё очень и очень долго. С вашего молчаливого одобрения, конечно же))

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16
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Мутный Мурод

Выйду на митинг -> получу пиздюлей (это ладно) -> проведу в лучшем случае 15 суток в тюрячке (это в целом тоже ладно) -> получу штраф несколько сотен тысяч рублей (это уже не ладно, так как мне настанет пиздец)

я смотрю на окружающих меня людей и понимаю что до той критической массы, которая может на что-то повлиять россии как до луны, поэтому жертвовать своей жизнью ради ничего рвения нет.

ссыкло ли я? получается да. К сожалению пынинская стратегия сломления гражданской инициативы россиян сработала на ура, в связи с этим ничего не происходит и не произойдёт

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4
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Налоговый танк88

Если уж на ТЖ писать, то скорее с "молчаливого неодобрения".

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3 комментария
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Фантастический историк

Пизда рублю

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Русский Кексик

Не туда падает

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1 комментарий
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Промежуточный самолет

Наоборот отскочит

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bor_vn

Он фактически угрожает Украине.
Пообещал резню, если Украина попробует вернуть Донбасс.

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12
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Иван Гессе

у меня ощущение что он пообещал даже без всяких попыток

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Eldar

Вся речь вообще не вяжется с решением, сначала нагнетал что Украина чуть ли не полигон для НАТО, что мы не может просто смотреть на это. А по итогу пук-среньк дунбас.

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7
1 комментарий
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bor_vn

Это же пиздец. Это пиздец.
И до войны один шаг. А экономике пизда – 100%

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2
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Евгений Кочин

Сука, презираю всех кто поддерживает деда ебаного

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13
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Евгений Кочин

Порвался блядь

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9
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Святий Миколай

сдохни, пожалуйста

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15
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Святий Миколай

"Ленин создал Украину. A я что хуже?"
Краткая история ДНР и ЛНР

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1
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Harry Hatchet

Историческая хуйня

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12
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Andrew I.

истерическая

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2
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Василий Духанин-Есипов
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11
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Пространственный дихлофос

Готовим кошельки.

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10
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Плотва обыкновенная

Начинается война

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10
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Алексей Прохоров

Война? С кем? Начинается?

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0
2 комментария
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Super 72

Хочу от запада услышать не мямленье, а чтобы именно его аргументы разбили в пух и прах.

Очевидно же, что сближение с западом накрылось из-за диктатуры в России!!
Запад бы дружил с Россией, будучи она демократией.

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8
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Виктор Ганелес

Какие там аргументы-то опровергать?
Где ты там аргументы увидел?

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8
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ИгорьOK

Кидали же картинку в соседнем треде.
Ты не можешь ничего доказать человеку в бреду!
Он тупо верит в свой бред и мнение его никак не меняется!

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1
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Солидный хот-дог

ДОНБАСС ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Dre Dra

Дед, разлогинься и ебани свои таблетки. Чмо сука

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Denis Shiryaev

пиздец

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Dan

Слышал ультиматум? Если провокации продолжаться, то за кровопролитие он не отвечает.

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2
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Artyom Jolly

Пиздец, он такую чушь на обращении нес, у меня даже кровь из ушей полилась

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Луиджи Вампа

Тем временем рынок .....

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3 комментария
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Кай Ленг

*голосом Володарского* И пошла война на уничтожение человечества

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Опытный кот

Дед кончил

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Дурной Данила
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Stan Majors

Народ, у меня кончились мемы, не могу подбадривать вас, подбодрите меня;(

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Stan Majors

Финансовая подушка вчера и завтра

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Artyom Jolly

"Вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России."
Живой путин - прямая угроза всему человечеству

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Ещё 116 комментариев
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