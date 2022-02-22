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Sasha Shambilova

Путин поручил Минобороны обеспечить вооружёнными силами «поддержание мира» в ДНР и ЛНР Статьи редакции

Армию обязали выполнять эту функцию до заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Российских военных обяжут обеспечивать мир на территориях самопровозглашённых республик. Такое поручение зафиксировано в указах Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.

Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа осуществление вооружёнными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира.

из текста указа

О решении признать Донецкую и Луганскую народные республики Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.

#новости #путин #днрилнр

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169 комментариев
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Грязный Даниль
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221
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8 комментариев
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Georgi Yudin

На проекте с 21 фев 2022
 Зачем плодить акки? Не похуй ли на каком собирать минусы?

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10
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Madao

Это вторжение на территорию Украины, иф чё.

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99
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Изящный кавалер

ну не совсем. как у вас там дела?

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Madao

Совсем, согласно международным стандартам. Пока тихо у нас.

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44
31 комментарий
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Тарас Макух

еще в 14-го года как

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1
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Александр Сергеевич

А как же ДНР и лнр?

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Семь потомков Ноя

я тебе еще до того как ты меня забанила сказал, что так будет. почему ты не слушаешь?

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–4
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Уполномоченный Кирилл

ихтамнеты превращаются в ихтаместь

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Грамотный Филипп

Раньше всё это на тоненького было, сейчас же полноценное вторжение. Невероятно, что они решились на это вновь. Уже не удивлюсь, если и эти в РоДнУю ГаВаНь возвращаться будут.

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2
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Уполномоченный Кирилл

рассматриваю это как защита суверенитета квартир россиян от подселения беженцев

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1
5 комментариев
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Владимир Старик

Дядя Вова фокусник

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2
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пепси

Акопян

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0
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Александр
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64
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Совершенный танк88

Заклянаю тебя: не умирай (по крайней мере пока что)

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Мутный Мурод

Учитывая волеизъявление народа ЛНР
сука они в этот раз даже ебучий референдум не имитировали

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50
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Влад Гагай

Путин как Брюс Всемогущий - слышит молитвы дончан и луганчан

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16
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BTopHuk

Голоса в голове

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25
2 комментария
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Стальной глобус

путин услышал единый голос народа ЛНР

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19
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Сергей Джус

Много голосов в его голове, наверное. С голосами в голове - он не в том кабинете находится, да и рубашка смирительная ему лишней не будет, и галапередольчика кольнуть, или новичка, что б наверняка

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1
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Голодный кубок

Здрасьте приехали, еще в 2014 самопровозгласились

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2
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Нижний интернет

Сымитируют при «присоединении» всему свое время

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0
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Непосредственный кран

Сочувствую, Саш

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38
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Алина Кипр

Вна это маркер шизоида.

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3
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Непосредственный кран

маркер шизоида — доёбываться до пикчера, который во втором часу ночи взял первую попавшуюся картинку

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7
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испанский смех

спят они все им похуй

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0
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Денис Сенькин

Путин подписал договор с мммщиком

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32
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Доступный месяц

Заскамили деда

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6
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Доступный месяц

Возможно и дворец переписал на Чепушилина

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5
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Последующий хичхакер

ЭТО ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ОРОВ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ Я ОХУЕВАЮ АХАХАХА

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1
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Денис Сенькин

Может Пушилин главный архитектор, серый кардинал? Подчинил деда

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Татьяна Кузнецова

Ввод войск -> Украина продолжает "обстрелы" -> "умирают" русские солдаты-> "терракты" в Москве и Питере -> НАДО ИДТИ НА КИЕВ. Скриньте

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30
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Изящный кавалер

не

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3
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Татьяна Кузнецова
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16
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Макс Володин

Началось.

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28
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Совершенный танк88

Я оптимист: ну заходят и заходят.

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russianvoodoo

За сигами.

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1 комментарий
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Коричневый браслет

Почалось

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2
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Человекоподобный кот

Какой же ебаный пиздец

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26
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БеженецИзБомбасса

Почему? Донбассцы больше не будут страдать от обстелов хунты киевской!

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–6
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Роман Васильевич

Когда я был малой, то думал, что Россия в случае чего впишется за Украину и будет защищать её. И вот как всё обернулось

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21
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Последующий хичхакер

В ИЗВРАЩЕННОЙ ЛОГИКЕ ЭТОГО ЕБАНАТА ВСЁ ТАК И ЕСТЬ ТИПА

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13
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испанский смех

от кого?

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Rodion

дайте уже бан этой крысе, которая ссыт со своего настоящего аккаунта писать

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45
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Противоположный хот-дог

Дынька насоздавал твинков, ничё нового

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11
1 комментарий
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Мутный Мурод

да похуй на этот мусор

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Пажелой пеликан

Найс модерация, ТЖ, оперативно реагируете.

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Неправильный корабль

Хватит, я хочу спать

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12
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Sasha Shambilova

ты думаешь, мы не хотим...

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7
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Rodion

как и мы все

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3
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Tsimur Abayeu

Нравится \ не нравится - не спи моя красавица

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3
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пепси

Ну так спи

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Эльазар

Ну как обычно, не мы сами пришли, а нас пригласили

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13
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Стальной глобус

провести с Луганской Стороной
Что это еще за дикость? Луганская Сторона

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5
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BTopHuk

Луганская сторона луны

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22
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Последующий хичхакер

ААААААААААААА

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2
1 комментарий
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Хрен Моржов

Сумма квадратов катетов Луганской Стороны равна квадрату гипотенузы Донецкой Стороны

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4
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Кирилл Веников
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8
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Evil Prime

щас росияне станут заслоном, а крысюки из длнр будут постреливать из-за спины, а в ответ уже сложно будет чтобы дурачков которые стеной выстроились не задеть
можете скринить так скорее всего и будет там (+всякие длнровцы будут лазить по ночам ставить растяжки и мины)

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7
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Spid3r

В 4 утра.

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ImPReZ

Вот блять да

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FOX

Уже отказываюсь от 11 и 12 зарплат

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Дефицитный Сервелат

Так от одиннадцати или все же от двенадцати?

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Timur

Обратный отсчет?

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Hooligan

Утром гляну курсы валют

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Нижний интернет

И что сделают? Создадут новый тред про 700-граммовые пакеты молока, которое в полтора раза дороже литрового в 2019?

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1
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Трансгендолет

Начало могилизации?

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3
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Городской сумасшедший

Теперь путинские каратели могут спокойно снимать с себя маскарад трактористов и шахтёров

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3
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MightyStan

Дед забыл окончательно таблетки принять, бузит. На территорию чужой страны войска вводит. А потом дорогие россияне будут удивляться «ой, а че нас хохлы не любят». Дерьмо плешивое

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3
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Цветной чайник

дорогие россияне будут удивляться «ой, а че нас хохлы не любят»
 не вижу противоречий.

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Ху Эмай

Вот и кукусики

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2
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Кукусик

Мда..

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2
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Ху Эмай

Твой звездный час, брат

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3
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робот-бёрдвотчер

Войдут в 4 часа утра 22 числа?

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2
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Уполномоченный Кирилл

в сибири как раз 4

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2
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испанский смех

часа утра, стрелка встала

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Друз Фаруэл

Этот Гитлерчик никогда не славился пунктуальностью.

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1
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Арбитражный велосипед

Уже

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0
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Арбитражный велосипед

А теперь сектор приз на барабане:

На каких территориях? На текущих или тех, что были? 🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚

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1
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Elza

Мариуполь сейчас 🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚

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1
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Режу лук как Итачи

Почему команда Навального сидит на жопе и не устраивает митинг?

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5 комментариев
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Городской сумасшедший

Потому что это агенты кремля

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Marselin

Ну что, второй раз российская армия вторглась в Украину, ждем очередные санкции, падения рубля на дно, изоляция, ну как сказал медведев:"мы знаем как с этим справиться, мы это уже проходили"

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1
8 комментариев
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Dan
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пепси

Они там и так были. Теперь станет больше((

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1
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Различный Валера

Земля стекловатой

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1
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Нижний интернет

Чо пацаны, Fallout 5 IRL?

Или скорее «Дорога»

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1 комментарий
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アンドレイ デニソフ

Только не хватало еще мобилизации тех кто в запасе, и будет пиздец

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4 комментария
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Πетр Κудряшов

Они там есть!

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–6
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Противоположный хот-дог

Предсказуемо.

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0
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BTopHuk

А перед нами всё цветёт —
За нами всё горит.
Не надо думать! — с нами тот,
Кто всё за нас решит.

Весёлые — не хмурые —
Вернёмся по домам,
Невесты белокурые
Наградой будут нам!

Всё впереди, а ныне
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».

— На «первый-второй» рассчитайсь!
— Первый-второй…
Первый, шаг вперёд — и в рай!
— Первый-второй…

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0
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Совершенный танк88

https://www.youtube.com/watch?v=LKo0D8Ot4hY

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Валера спас Россию

Дичь.

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Александр Федоров

Украина просто так... Я даже боюсь тут говорить это слово

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Ещё 11 комментариев
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