Путин поручил Минобороны обеспечить вооружёнными силами «поддержание мира» в ДНР и ЛНР Статьи редакции
Армию обязали выполнять эту функцию до заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Российских военных обяжут обеспечивать мир на территориях самопровозглашённых республик. Такое поручение зафиксировано в указах Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.
О решении признать Донецкую и Луганскую народные республики Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.
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На проекте с 21 фев 2022
Зачем плодить акки? Не похуй ли на каком собирать минусы?
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Это вторжение на территорию Украины, иф чё.
Совсем, согласно международным стандартам. Пока тихо у нас.
еще в 14-го года как
А как же ДНР и лнр?
я тебе еще до того как ты меня забанила сказал, что так будет. почему ты не слушаешь?
Дядя Вова фокусник
Акопян
Путин как Брюс Всемогущий - слышит молитвы дончан и луганчан
Голоса в голове
Много голосов в его голове, наверное. С голосами в голове - он не в том кабинете находится, да и рубашка смирительная ему лишней не будет, и галапередольчика кольнуть, или новичка, что б наверняка
Сымитируют при «присоединении» всему свое время
Вна это маркер шизоида.
спят они все им похуй
Путин подписал договор с мммщиком
Может Пушилин главный архитектор, серый кардинал? Подчинил деда
Ввод войск -> Украина продолжает "обстрелы" -> "умирают" русские солдаты-> "терракты" в Москве и Питере -> НАДО ИДТИ НА КИЕВ. Скриньте
Началось.
За сигами.
Какой же ебаный пиздец
Почему? Донбассцы больше не будут страдать от обстелов хунты киевской!
Когда я был малой, то думал, что Россия в случае чего впишется за Украину и будет защищать её. И вот как всё обернулось
от кого?
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дайте уже бан этой крысе, которая ссыт со своего настоящего аккаунта писать
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Найс модерация, ТЖ, оперативно реагируете.
ты думаешь, мы не хотим...
как и мы все
Нравится \ не нравится - не спи моя красавица
Ну так спи
Ну как обычно, не мы сами пришли, а нас пригласили
Луганская сторона луны
Сумма квадратов катетов Луганской Стороны равна квадрату гипотенузы Донецкой Стороны
щас росияне станут заслоном, а крысюки из длнр будут постреливать из-за спины, а в ответ уже сложно будет чтобы дурачков которые стеной выстроились не задеть
можете скринить так скорее всего и будет там (+всякие длнровцы будут лазить по ночам ставить растяжки и мины)
В 4 утра.
Вот блять да
Уже отказываюсь от 11 и 12 зарплат
Так от одиннадцати или все же от двенадцати?
Обратный отсчет?
Утром гляну курсы валют
И что сделают? Создадут новый тред про 700-граммовые пакеты молока, которое в полтора раза дороже литрового в 2019?
Начало могилизации?
Теперь путинские каратели могут спокойно снимать с себя маскарад трактористов и шахтёров
Дед забыл окончательно таблетки принять, бузит. На территорию чужой страны войска вводит. А потом дорогие россияне будут удивляться «ой, а че нас хохлы не любят». Дерьмо плешивое
Вот и кукусики
Мда..
Твой звездный час, брат
Войдут в 4 часа утра 22 числа?
часа утра, стрелка встала
Этот Гитлерчик никогда не славился пунктуальностью.
Мариуполь сейчас 🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚
Почему команда Навального сидит на жопе и не устраивает митинг?
Потому что это агенты кремля
Ну что, второй раз российская армия вторглась в Украину, ждем очередные санкции, падения рубля на дно, изоляция, ну как сказал медведев:"мы знаем как с этим справиться, мы это уже проходили"
Они там и так были. Теперь станет больше((
Чо пацаны, Fallout 5 IRL?
Или скорее «Дорога»
Только не хватало еще мобилизации тех кто в запасе, и будет пиздец
Они там есть!
А перед нами всё цветёт —
За нами всё горит.
Не надо думать! — с нами тот,
Кто всё за нас решит.
Весёлые — не хмурые —
Вернёмся по домам,
Невесты белокурые
Наградой будут нам!
Всё впереди, а ныне
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
— На «первый-второй» рассчитайсь!
— Первый-второй…
Первый, шаг вперёд — и в рай!
— Первый-второй…
Дичь.
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Украина просто так... Я даже боюсь тут говорить это слово
О необходимости признания он заявил во время обращения к нации.
Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.
Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.