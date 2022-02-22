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Новости
Сергей Исенеков

«У нас нет времени на лекции по истории»: Владимир Зеленский обратился к нации после признания Россией ЛНР и ДНР Статьи редакции

Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.

142 142 комментария
7518 просмотров
Видео телеграм-канала президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ней он заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования. Запись обращения опубликована в телеграм-канале Зеленского.

В начале своего обращения Зеленский отметил, что у Украины «нет времени на долгие лекции по истории».

У нас нет времени на долгие лекции по истории — я не буду говорить о прошлом, скажу про настоящее и будущее. Международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были. Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Причин для вашей бессонной ночи нет.

Владимир Зеленский
президент Украины

Президент Украины прокомментировал признание Кремлём независимости ДНР и ЛНР и заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же. Он отметил, что действия России означают односторонний выход Москвы из Минских соглашений.

Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России.

Владимир Зеленский
президент Украины

В обращении глава государства также заверил, что границы страны надёжно защищены, территориальная оборона сформирована, а международные партнёры поддерживают Киев.

Мы верны политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддаемся на какие-либо провокации. В соответствии со статьёй 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Я сейчас не вижу причин для хаотических действий. Если мы увидим изменение ситуации и рост рисков, то вы обязательно будете об этом знать.

Владимир Зеленский
президент Украины

О решении признать Донецкую и Луганскую народные республики Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.

#новости #днрилнр #украина

142 142 комментария
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142 комментария
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Должен мангал

Ждем методичку. Пока без комментариев

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44
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Нынешний Никита

А сколько в этом сезоне заплатят?

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3
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Грустный вентилятор

13 зарплату. Отдаешь.

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17
1 комментарий
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Daffy Duck

А у нас уже есть
Свободу Украине! Мы вам покажем декомунизацию!

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0
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Андрей Нефедов

ДнiпроГЭС разберете или Мрiю?

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0
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Senrigan

глухо...

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0
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Arthur Sergeev

Сильный лидер. Надежные партнёры. Исполненные обещания. Да с таким Украина далеко пойдет.

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12
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Александр Воронин

В новый сезон лиги КВН

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13
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Arthur Sergeev

В Россию его не пустят.

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5
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Ivar Ragnarsson

Президент комик в прошлом
vs
Президент гопарь из питерской подворотни

who would win?

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2
2 комментария
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Андрей Охапкин
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1
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Sergey Nester

И клоун в этой ситуации совсем не Зеленский

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13
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Алексей Морозов

Sergey Nester?

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0
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Выгодный холод

Леха Морозов

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1
1 комментарий
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Александр

Теперь наверное на Украине будут размещать всё что только можно с временем подлета в 5 минут

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14
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ильнур ихсанов

как будто раньше время полета было больше, можно было же размещать в Эстонии, Литве, Латвии

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2
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Путин спас Россию

У нас нет времени на лекции по истории
Конечно нет, ведь если начать вспоминать историю - окажется, что Украина довыёбывалась 😄

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–40
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Никитин Алексей

Счас тебе минусов напихают :)

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2
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Пажелой пеликан

Действительно, чел жирно набрасывает 24/7. Все должны восхититься этим.

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19
3 комментария
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Путин спас Россию

Их борьба)

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–5
1 комментарий
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Пажелой пеликан

Большая порванная банана возвращается.

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3
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Luchano Spaguetti

Смог бы подобное регулярно писать, если бы у тебя было, скажем, 1000 репутации вместо 180к или да?

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1
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Андрей Охапкин

Оно того стоит

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0
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Dennis Ko

Путин молодетс.

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9
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Тёма Смольянинов

Это так спецом, чтобы мы смогли купить подешевле, а потом, как Соединенные Штаты России поднимутся с колен, мы обогатились

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5
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Chikk

Уже отыгрывают.

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0
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Alexander Star

В общем, остатки российской ваты поедут на Донбасс, помогать контрактникам. И будут гибнуть от американских Джавелинов хуй пойми зачем.

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4
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Зянон

Скорее теперь на Донбассе поставят нормальную технику: РСЗО, ракеты. Чтобы при случае отутюжить украинскую пехоту.

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8
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Tapac BOBK

А этот советский хлам, с наваренными бабушкиными кроватями сверху, на утилизацию везут.
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1495643466604462082

IgorGirkin @GirkinGirkin
Белгородское водохранилище
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–2
7 комментариев
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Разумный диод

Мирные гражданские самолёты бы не сбивали

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2
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Alexander Star

Помяни мое слово, скоро у Украины будут американские беспилотники.

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–2
7 комментариев
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Цветной огонь

Нормальную технику давно продали ради интерьера в дворце

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11 комментариев
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Arthur Sergeev

Больше смотри телевизор.

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1
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Alexander Star

Ча?

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–1
4 комментария
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BTopHuk

Расходимся, войну отменили. Украина пожалуй выиграла в этой ситуации. Но и таксист вялый рейтинг поднял, теперь будет гадить по мелочи

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–3
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Anton NS

Все только начинается, санкции все сейчас начнут выкатывать одна страна за другой, рубль за сотню к даллару, картошечка с капустой за сотню (за кг), железки для игр и работы x2 цену, ну и прочие ништяки.
А ягодками будет то, что царь введёт контрсанкции, чтоб окончательно добить выживших россиян.

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17
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Разумный диод

Зря я дачу продал

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14
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Зянон

Посмотрим пока на сами санкции. А то разговоров много, а эффекта нет.

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2
1 комментарий
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Arthur Sergeev

Ну на Украине постоянно в напряжении будут от войск на территории ДНР. Потом газ прикроют. картошечка с капустой за сотню (за кг), железки для игр и работы x2 цену, ну и прочие ништяки. А ягодками будет то, что Зеленский убежит в Россию.

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–8
1 комментарий
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Dan

Почему такие поспешные выводы? Россия уже войска с границы вывела или обстрелы прекратились?

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0
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BTopHuk

Самое логичное развитие ситуации. Всё получают, что хотели. Единственный проигравший - простые россияне, которые станут ещё беднее, но кого это волнует. Пропаганда спишет всё на вражеские санкции

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2
14 комментариев
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Нехороший Артем

Обстрелы, как ни странно, прекратились

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0
5 комментариев
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Arthur Sergeev

Да нет конечно.

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Незаконный франт

Воняет жалостью

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1
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Незаконный франт

Только лапшу на уши вешать может

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Путин спас Россию

Это другое, это чёртова Россия помешала, понимать надо))

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–1
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Резкий щит

Что с ебалом?

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0
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Незаконный франт
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–1
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Frank Ferd

Нет времени на раскачку, твёрдо и чётко.

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6
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Клинический завод

Международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были.
 Зе это конечно кек. Полагаю его рейтинг сейчас ниже плинтуса.

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–14
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Tapac BOBK

Не то что рейтинг хуйла?

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3
1 комментарий
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Gedevan

В начале своего обращения Зеленский отметил, что у Украины «нет времени на долгие лекции по истории».
 Ну да, так и живем, раньше долгие лекции по истории были не нужны, а сейчас на них уже нет времени.

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6
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Зянон

Интересная мысль, что границы надёжно защищены.

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5
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Даниил Слесарчук

там вал Яценюка надежно охраняет

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1
2 комментария
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Миша Рашкин

Украина никому не отдаст свои территории, но остается верной дипломатическому и мирному пути урегулирования
 А у вас забирают не дипломатически и мирно, а вероломно и четко военным методом. Че сделаете теперь?

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3
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Dan
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Andrew Gladkov

Путен, ну что ж ты натворил

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Ферман спас Россию

Ему что-то надо было сделать, какую-то грозную гадость, после того, как его послали на х-й всем миром с его гопническими ультиматумами.
Очень хорошо, если чекист ограничится пока только этим.

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4
2 комментария
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Дьявол носит ZARA

Слава остаткам Украины!

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–2
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Sitewell Ad

"Он отметил, что действия России означают односторонний выход Москвы из Минских соглашений" - но ведь РФ и не входила в Минские соглашения. Как она оттуда может выйти?

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Никого не спас

Входила, перечитай

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Никитин Алексей

Ну все - счас украинская высокомотированная армия, с передовым западным вооружением, пойдет в наступление и закатает в грязь мерзкую ватную российскую армию и дойдет до москвы.

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Тёма Смольянинов

93-квартал теперь получается

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ildar shagidullin

Посмотрим что значит декоммунизация у володьки. Я думаю захватят Киев, хоть и с потерями большими.

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Цветной огонь

Тебе рано еще думать

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3 комментария
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Nikita Resh
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Нехороший Артем

Можно было и без часовой лекции по истории????

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Никита

Насколько же у Зеленского картинка лучше, чем у Путина

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Sergei Timofeyev

Актёр же и связи остались с теми, кто может сделать нормальную картинку.

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Жовто Блакытный Песец

На часах компьютера на видео Пу видно, что его записывали в 2008 году

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Камень Куст

рубль по сто?

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Дима Анонимный

Что вы знаете о курсе рубля, фунта и доллара? Фунт рублей - один доллар

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Николай Вакуленко

Очiнь пафосно.

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Дима Анонимный

"Жених приехал!"

Скоро, в каждом хруще России 🥰

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Петр Голенков

О, спустя столько лет вспомнил о Минском договоре лол))

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Tapac BOBK

Спасибо, что теперь его можно не соблюдать.

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