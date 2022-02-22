«У нас нет времени на лекции по истории»: Владимир Зеленский обратился к нации после признания Россией ЛНР и ДНР Статьи редакции
Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ней он заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования. Запись обращения опубликована в телеграм-канале Зеленского.
В начале своего обращения Зеленский отметил, что у Украины «нет времени на долгие лекции по истории».
Президент Украины прокомментировал признание Кремлём независимости ДНР и ЛНР и заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же. Он отметил, что действия России означают односторонний выход Москвы из Минских соглашений.
В обращении глава государства также заверил, что границы страны надёжно защищены, территориальная оборона сформирована, а международные партнёры поддерживают Киев.
О решении признать Донецкую и Луганскую народные республики Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.
А у нас уже есть
Свободу Украине! Мы вам покажем декомунизацию!
ДнiпроГЭС разберете или Мрiю?
глухо...
Сильный лидер. Надежные партнёры. Исполненные обещания. Да с таким Украина далеко пойдет.
В новый сезон лиги КВН
В Россию его не пустят.
Президент комик в прошлом
vs
Президент гопарь из питерской подворотни
who would win?
И клоун в этой ситуации совсем не Зеленский
Sergey Nester?
Теперь наверное на Украине будут размещать всё что только можно с временем подлета в 5 минут
как будто раньше время полета было больше, можно было же размещать в Эстонии, Литве, Латвии
У нас нет времени на лекции по истории
Конечно нет, ведь если начать вспоминать историю - окажется, что Украина довыёбывалась 😄
Счас тебе минусов напихают :)
Действительно, чел жирно набрасывает 24/7. Все должны восхититься этим.
Их борьба)
Большая порванная банана возвращается.
Смог бы подобное регулярно писать, если бы у тебя было, скажем, 1000 репутации вместо 180к или да?
Оно того стоит
Путин молодетс.
Это так спецом, чтобы мы смогли купить подешевле, а потом, как Соединенные Штаты России поднимутся с колен, мы обогатились
Уже отыгрывают.
В общем, остатки российской ваты поедут на Донбасс, помогать контрактникам. И будут гибнуть от американских Джавелинов хуй пойми зачем.
Скорее теперь на Донбассе поставят нормальную технику: РСЗО, ракеты. Чтобы при случае отутюжить украинскую пехоту.
А этот советский хлам, с наваренными бабушкиными кроватями сверху, на утилизацию везут.
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1495643466604462082
Помяни мое слово, скоро у Украины будут американские беспилотники.
Больше смотри телевизор.
Ча?
Расходимся, войну отменили. Украина пожалуй выиграла в этой ситуации. Но и таксист вялый рейтинг поднял, теперь будет гадить по мелочи
Все только начинается, санкции все сейчас начнут выкатывать одна страна за другой, рубль за сотню к даллару, картошечка с капустой за сотню (за кг), железки для игр и работы x2 цену, ну и прочие ништяки.
А ягодками будет то, что царь введёт контрсанкции, чтоб окончательно добить выживших россиян.
Посмотрим пока на сами санкции. А то разговоров много, а эффекта нет.
Ну на Украине постоянно в напряжении будут от войск на территории ДНР. Потом газ прикроют. картошечка с капустой за сотню (за кг), железки для игр и работы x2 цену, ну и прочие ништяки. А ягодками будет то, что Зеленский убежит в Россию.
Почему такие поспешные выводы? Россия уже войска с границы вывела или обстрелы прекратились?
Самое логичное развитие ситуации. Всё получают, что хотели. Единственный проигравший - простые россияне, которые станут ещё беднее, но кого это волнует. Пропаганда спишет всё на вражеские санкции
Да нет конечно.
Это другое, это чёртова Россия помешала, понимать надо))
Нет времени на раскачку, твёрдо и чётко.
Не то что рейтинг хуйла?
В начале своего обращения Зеленский отметил, что у Украины «нет времени на долгие лекции по истории».
Ну да, так и живем, раньше долгие лекции по истории были не нужны, а сейчас на них уже нет времени.
Интересная мысль, что границы надёжно защищены.
там вал Яценюка надежно охраняет
Украина никому не отдаст свои территории, но остается верной дипломатическому и мирному пути урегулирования
А у вас забирают не дипломатически и мирно, а вероломно и четко военным методом. Че сделаете теперь?
Путен, ну что ж ты натворил
Ему что-то надо было сделать, какую-то грозную гадость, после того, как его послали на х-й всем миром с его гопническими ультиматумами.
Очень хорошо, если чекист ограничится пока только этим.
Слава остаткам Украины!
"Он отметил, что действия России означают односторонний выход Москвы из Минских соглашений" - но ведь РФ и не входила в Минские соглашения. Как она оттуда может выйти?
Входила, перечитай
Ну все - счас украинская высокомотированная армия, с передовым западным вооружением, пойдет в наступление и закатает в грязь мерзкую ватную российскую армию и дойдет до москвы.
93-квартал теперь получается
Посмотрим что значит декоммунизация у володьки. Я думаю захватят Киев, хоть и с потерями большими.
Насколько же у Зеленского картинка лучше, чем у Путина
Актёр же и связи остались с теми, кто может сделать нормальную картинку.
На часах компьютера на видео Пу видно, что его записывали в 2008 году
рубль по сто?
Что вы знаете о курсе рубля, фунта и доллара? Фунт рублей - один доллар
Очiнь пафосно.
"Жених приехал!"
Скоро, в каждом хруще России 🥰
О, спустя столько лет вспомнил о Минском договоре лол))
Спасибо, что теперь его можно не соблюдать.
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
Армию обязали выполнять эту функцию до заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
На это ему понадобилось 686 изображений с нарисованными сюжетами, которые он сделал с помощью фонарика и длинной выдержки.