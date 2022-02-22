Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.

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Видео телеграм-канала президента Украины Владимира Зеленского



Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ней он заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования. Запись обращения опубликована в телеграм-канале Зеленского.

В начале своего обращения Зеленский отметил, что у Украины «нет времени на долгие лекции по истории».

У нас нет времени на долгие лекции по истории — я не буду говорить о прошлом, скажу про настоящее и будущее. Международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были. Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Причин для вашей бессонной ночи нет. Владимир Зеленский

президент Украины



Президент Украины прокомментировал признание Кремлём независимости ДНР и ЛНР и заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же. Он отметил, что действия России означают односторонний выход Москвы из Минских соглашений.

Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России. Владимир Зеленский

президент Украины



В обращении глава государства также заверил, что границы страны надёжно защищены, территориальная оборона сформирована, а международные партнёры поддерживают Киев.

Мы верны политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддаемся на какие-либо провокации. В соответствии со статьёй 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Я сейчас не вижу причин для хаотических действий. Если мы увидим изменение ситуации и рост рисков, то вы обязательно будете об этом знать.

Владимир Зеленский президент Украины

