Премьер-министр страны отметил, что ограничения наносят огромный ущерб экономике.

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С 24 февраля в Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших коронавирусом, а в марте прекратят бесплатное всеобщее тестирование для граждан страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте, пишет Bloomberg.

Джонсон отметил, что до конца марта всем заразившемся рекомендуется оставаться на самоизоляции только лишь пять дней, а больным разрешается не сообщать работодателям о положительном тесте.

Ограничения наносят серьёзный ущерб нашей экономике, нашему обществу, нашему психическому благополучию и шансам наших детей устроиться в жизни, и нам больше не нужно платить эту цену. Так давайте же научимся жить с этим вирусом и продолжать защищать себя и других, не ограничивая наши свободы. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Британский премьер также отметил, что мониторинг коронавируса сохранится, что позволит быстро реагировать на развитие ситуации. Он также не исключил, что при ухудшении эпидемиологической обстановки власти страны готовы отменить своё решение.