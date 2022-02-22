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Новости
Сергей Исенеков

Власти Великобритании отменили самоизоляцию для заболевших коронавирусом и другие ограничения из-за Covid-19 Статьи редакции

Премьер-министр страны отметил, что ограничения наносят огромный ущерб экономике.

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Фото Getty Images

С 24 февраля в Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших коронавирусом, а в марте прекратят бесплатное всеобщее тестирование для граждан страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте, пишет Bloomberg.

Джонсон отметил, что до конца марта всем заразившемся рекомендуется оставаться на самоизоляции только лишь пять дней, а больным разрешается не сообщать работодателям о положительном тесте.

Ограничения наносят серьёзный ущерб нашей экономике, нашему обществу, нашему психическому благополучию и шансам наших детей устроиться в жизни, и нам больше не нужно платить эту цену. Так давайте же научимся жить с этим вирусом и продолжать защищать себя и других, не ограничивая наши свободы.

Борис Джонсон

премьер-министр Великобритании

Британский премьер также отметил, что мониторинг коронавируса сохранится, что позволит быстро реагировать на развитие ситуации. Он также не исключил, что при ухудшении эпидемиологической обстановки власти страны готовы отменить своё решение.

В конце января 2022 года власти Великобритании отменили обязательное требование к заведениям использовать Covid-сертификаты для входа в помещения, масочный режим и требование удаленной работы. В феврале также отменили обязательный карантин для туристов. Теперь всем приезжающим в страну необходимо сделать лишь ПЦР-тесты перед поездкой и ещё один после приезда в Англию.

#новости #великобритания #covid19

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Зянон

Они там что, АНТИВАКСЕРЫ??

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Путин спас Россию

Да

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Зянон

Трюдо, введи войска!

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Имя И Фамилия

Пизда

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–1
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IvanDurov

Наоборот, все кто хочет уже сделал прививку. Опекать антиваксеров выходит дорого для экономики.

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Должен мангал

Англия на шаг впереди

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Tauraloke Esteru

Да, через 3 миллиарда лет светимость Солнца возрастёт на 33%, таким образом жизнь на Земле к этому моменту станет невозможна.

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16
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БеженецИзБомбасса

Ну я бы в Лондоне все равно жить не хотел, Москва на самом деле похорошела за последние годы. А жить в лондонском сыром климате, вообще не то.
Ну и Москва похорошела за последние годы, метро удобное, и бары с магазинами всю ночь работают. В Европе то все в 18.00 уже закрыто.
Еще интернет в Москве самый быстрый, в Европе до сих пор ик-порты и АДЛАСАП.

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1
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Фамилия и имя

Так в лондоне или европе? Разберись и определись уже.

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Alien Alien

Ой да успокойся уже

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Должен мангал

Что?

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Alien Alien

Расслабься говорю

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2
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Должен мангал

А то что?

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–1
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Путин спас Россию

Не будешь расслаблен

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8
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Alien Alien

а то то

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Должен мангал

Что, то то?

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Виртуальный Слава

внезапно непобедимый ковид оказался послан нахуй.

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Chikk

Всякие выборы, разборки парламентские любой вирус могут помножить на ноль. Скрижали. Но в текущем случае - хорошо. :)

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3
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Виртуальный Слава

жаль что 16:9 так и не ответят

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Городской сумасшедший

Хорошо бы засудить Китай за этот вирус и ввести санкции, в том числе за разработку биологического оружия.

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5
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Chikk

Это прекрасно. Просто прекрасно и всё тут.

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3
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Selfish Ledger

В Америка де-факто тоже почти везде отменили и CDC планирует менять правила уже на этой неделе. Внезапно наука поменялась.

COVID Omicron News: CDC could update mask…
Forty-nine out of 50 states announced plans to loosen mask restrictions. States like California…
abc7ny.com
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1
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Резкий щит

Но ведь вирус действительно поменялся. Причем тут наука.

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7
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Городской сумасшедший

Видимо, это намёк на то, что западная наука политизирована, стала зависеть от мнения политиков, поэтому колеблется вместе с линией партии.

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Selfish Ledger

а эффективность масок осталось на одном уровне(очень близком к нулевому)

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Имя И Фамилия

Экономика > твоя жизнь

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Rocco

Всегда так было и всегда так будет. Потому что вероятность сдохнуть при упавшей экономике куда выше, чем от коронавируса

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Имя И Фамилия

вероятность сдохнуть при подорожании сыра дор блю пиздец как высока

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Rocco

Для тебя упавшая экономика - это только подорожание Дор блю? Ясно, понятно

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Имя И Фамилия

Для тебя это что

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Ясный Гоша

Для меня это то, что месяц назад я в КБ покупал 930 мл молока за 65 рублей, а сейчас покупаю за 83 рубля, а конца и края этому росту цен и не видно.

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Имя И Фамилия

я тебя не спрашивал

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Rocco

Сейчас ты говоришь о Дор блю, а потом тебе на коммуналку не будет хватать. Тысячи бездомных, тысячи безработных и много других плюшек. Вот что значит упавшая экономика

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Имя И Фамилия

Можешь примерно почувствовать, когда мне не станет хватать на коммуналку, а по улицам будут ходить тысячи бездомных при продолжении коронавирусных ограничений?

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Rocco

Многим и так уже не хватает, лол. Выгляни из своего манямирка

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Имя И Фамилия

Перечитывай мой коммент сверху пока не поймёшь что я спросил

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Rocco

Когда конкретно тебе не будет хватать? Хуй знает

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Имя И Фамилия

Хорошо, это ты не знаешь, а когда я буду наблюдать тысячи бездомных за окном? Выглянул из манямирка, тысяч бездомных пока что не наблюдаю, есть сроки какие-то?

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Rocco

А у тебя в стране ограничения, сравнимые с ЮК или Канадой?

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Имя И Фамилия

Да

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Rocco

В каком месте?

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Имя И Фамилия

Ты уходишь от ответа, мистер экономист

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Rocco

Кроме ношения масок какие ограничения? Может бизнесу не дают полноценно работать? ЮК только недавно поснимала экономические ограничения, Канада даже не торопится

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Имя И Фамилия

Ну хорошо, подстроюсь под твоё жоповиляние. В Канаде тысячи безработных на улицах когда?

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Rocco

На улицах, не на улицах, а безработными осталось немало. Есть интернет, можешь поизучать местные ресурсы. Или ты думаешь, что "конвои свободы" от нехуй делать начали появляться, а так все шикарно, ведь какой-то делбика ограничения не зацепили

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Имя И Фамилия

А, ну то есть уже не на улицах, и не тысячи. Получается ты с самого начала хуйню нёс

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Rocco

Есть и на улицах тысячи, поизучай информацию. Несёшь херню только ты, если считаешь, что на экономику это практически не влияет

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Имя И Фамилия

поизучай информацию
 Не нашёл, скинь инфу о тысячах бездомных канадцев на улицах, пожалуйста
если считаешь, что
 Ты выдумал что я что-то считаю

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Rocco

https://vancouverok.com/news/v-kanade-prodlili-sroki-povtornogo-najma-personala-uvolennogo-iz-za-covid-19

Вот прочитай про "временное увольнение". По факту людей, минимум, на 3 месяца оставляли без бабок. Нет бабок - нет возможности платить за жильё
Про сокращения массовые сам нагуглишь?

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Имя Фамилия

Ещё 2 года назад за подобный комментарий Бориса Джонсона сняли б с поста премьер-министра, а сейчас поддерживают все. Люди - это удивительные животные.

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Саша

Вечеринки пошли ему на пользу.

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Трансгендолет

ограничения наносят огромный ущерб экономике.
Какой-то он странный, об экономике заботится

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Alexander D

Светов уже поздравил англосаксов с таким событием или еще спит?

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5 5 комментариев
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необоснованные🤡🤡
5 5 комментариев
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Даша Лейзаренко
гротеск⛩ @st_grotesque
о боже это детёныш панельки, скоро он вырастет и станет здоровой панелькой, как же прекрасен дикий мир
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