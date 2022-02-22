Власти Великобритании отменили самоизоляцию для заболевших коронавирусом и другие ограничения из-за Covid-19 Статьи редакции
Премьер-министр страны отметил, что ограничения наносят огромный ущерб экономике.
С 24 февраля в Англии отменят обязательную самоизоляцию для заболевших коронавирусом, а в марте прекратят бесплатное всеобщее тестирование для граждан страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте, пишет Bloomberg.
Джонсон отметил, что до конца марта всем заразившемся рекомендуется оставаться на самоизоляции только лишь пять дней, а больным разрешается не сообщать работодателям о положительном тесте.
Британский премьер также отметил, что мониторинг коронавируса сохранится, что позволит быстро реагировать на развитие ситуации. Он также не исключил, что при ухудшении эпидемиологической обстановки власти страны готовы отменить своё решение.
В конце января 2022 года власти Великобритании отменили обязательное требование к заведениям использовать Covid-сертификаты для входа в помещения, масочный режим и требование удаленной работы. В феврале также отменили обязательный карантин для туристов. Теперь всем приезжающим в страну необходимо сделать лишь ПЦР-тесты перед поездкой и ещё один после приезда в Англию.
Они там что, АНТИВАКСЕРЫ??
Да
Трюдо, введи войска!
Пизда
Наоборот, все кто хочет уже сделал прививку. Опекать антиваксеров выходит дорого для экономики.
Да, через 3 миллиарда лет светимость Солнца возрастёт на 33%, таким образом жизнь на Земле к этому моменту станет невозможна.
Ну я бы в Лондоне все равно жить не хотел, Москва на самом деле похорошела за последние годы. А жить в лондонском сыром климате, вообще не то.
Ну и Москва похорошела за последние годы, метро удобное, и бары с магазинами всю ночь работают. В Европе то все в 18.00 уже закрыто.
Еще интернет в Москве самый быстрый, в Европе до сих пор ик-порты и АДЛАСАП.
Так в лондоне или европе? Разберись и определись уже.
Ой да успокойся уже
Расслабься говорю
Не будешь расслаблен
а то то
Всякие выборы, разборки парламентские любой вирус могут помножить на ноль. Скрижали. Но в текущем случае - хорошо. :)
Хорошо бы засудить Китай за этот вирус и ввести санкции, в том числе за разработку биологического оружия.
Это прекрасно. Просто прекрасно и всё тут.
В Америка де-факто тоже почти везде отменили и CDC планирует менять правила уже на этой неделе. Внезапно наука поменялась.
Видимо, это намёк на то, что западная наука политизирована, стала зависеть от мнения политиков, поэтому колеблется вместе с линией партии.
а эффективность масок осталось на одном уровне(очень близком к нулевому)
Экономика > твоя жизнь
Всегда так было и всегда так будет. Потому что вероятность сдохнуть при упавшей экономике куда выше, чем от коронавируса
вероятность сдохнуть при подорожании сыра дор блю пиздец как высока
Для тебя упавшая экономика - это только подорожание Дор блю? Ясно, понятно
Для тебя это что
я тебя не спрашивал
Сейчас ты говоришь о Дор блю, а потом тебе на коммуналку не будет хватать. Тысячи бездомных, тысячи безработных и много других плюшек. Вот что значит упавшая экономика
Можешь примерно почувствовать, когда мне не станет хватать на коммуналку, а по улицам будут ходить тысячи бездомных при продолжении коронавирусных ограничений?
Многим и так уже не хватает, лол. Выгляни из своего манямирка
Перечитывай мой коммент сверху пока не поймёшь что я спросил
Когда конкретно тебе не будет хватать? Хуй знает
Хорошо, это ты не знаешь, а когда я буду наблюдать тысячи бездомных за окном? Выглянул из манямирка, тысяч бездомных пока что не наблюдаю, есть сроки какие-то?
А у тебя в стране ограничения, сравнимые с ЮК или Канадой?
Да
В каком месте?
Ты уходишь от ответа, мистер экономист
Кроме ношения масок какие ограничения? Может бизнесу не дают полноценно работать? ЮК только недавно поснимала экономические ограничения, Канада даже не торопится
Ну хорошо, подстроюсь под твоё жоповиляние. В Канаде тысячи безработных на улицах когда?
На улицах, не на улицах, а безработными осталось немало. Есть интернет, можешь поизучать местные ресурсы. Или ты думаешь, что "конвои свободы" от нехуй делать начали появляться, а так все шикарно, ведь какой-то делбика ограничения не зацепили
А, ну то есть уже не на улицах, и не тысячи. Получается ты с самого начала хуйню нёс
Есть и на улицах тысячи, поизучай информацию. Несёшь херню только ты, если считаешь, что на экономику это практически не влияет
поизучай информацию
Не нашёл, скинь инфу о тысячах бездомных канадцев на улицах, пожалуйста
если считаешь, что
Ты выдумал что я что-то считаю
https://vancouverok.com/news/v-kanade-prodlili-sroki-povtornogo-najma-personala-uvolennogo-iz-za-covid-19
Вот прочитай про "временное увольнение". По факту людей, минимум, на 3 месяца оставляли без бабок. Нет бабок - нет возможности платить за жильё
Про сокращения массовые сам нагуглишь?
Ещё 2 года назад за подобный комментарий Бориса Джонсона сняли б с поста премьер-министра, а сейчас поддерживают все. Люди - это удивительные животные.
Вечеринки пошли ему на пользу.
ограничения наносят огромный ущерб экономике.
Какой-то он странный, об экономике заботится
Светов уже поздравил англосаксов с таким событием или еще спит?
Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
На это ему понадобилось 686 изображений с нарисованными сюжетами, которые он сделал с помощью фонарика и длинной выдержки.