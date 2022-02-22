В МТС пояснили vc.ru, что заранее рассказали об изменениях, объяснили их абонентам и предоставят «все необходимые разъяснения» ФАС. Оператор добавил, что вынужден менять тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и другого. В МТС считают, что даже с учётом изменений, услуги в России остаются дешёвыми и доступными.