ФАС возбудила дело на МТС из-за «необоснованного» роста цен на услуги связи Статьи редакции
Оператор не доказал службе, что его расходы выросли настолько, чтобы повышать тарифы.
- ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
- МТС увеличил цены на тарифы в среднем на 9,5% в январе 2022 года и объяснил это ростом затрат на свои услуги, сообщает регулятор. Это коснулось 28 миллионов абонентов.
- Оператор не подтвердил в ФАС рост расходов, и антимонопольная служба посчитала, что «у повышения нет технологических, экономических и других оснований». Возможные санкции для оператора определят только после рассмотрения дела, пояснили vc.ru в ФАС.
В МТС пояснили vc.ru, что заранее рассказали об изменениях, объяснили их абонентам и предоставят «все необходимые разъяснения» ФАС. Оператор добавил, что вынужден менять тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и другого. В МТС считают, что даже с учётом изменений, услуги в России остаются дешёвыми и доступными.
В середине января стало известно, что российские операторы связи поднимут цены на архивные тарифы. Подорожание они объяснили ростом затрат и исполнением «пакета Яровой».
Лучше бы ценами на продукты занялись. На связь у меня уходит 500 рублей в месяц, на еду — больше 25 тыщ
Много ешь
Когда государство берётся за продуктовые цены, они пропадают с прилавков.
Справедливости ради, то, что сможешь найти, стоит дёшево. Но будь готов за них подраться.
То есть официальный уровень инфляции вообще никто в расчет не берет в ФАС? ))
Ты вообще за кого? Ратуешь за то чтобы платили больше денег?
Я вообще за реализм восприятия.
Лучше бы всех обсосов проверили на скрытые подключения
Кроме йоты
это же мегафон
Да
Это официальная дочка мегафона
ну меня всегда удивляет, как контора может представить лучшие тарифы и услуги не имея своих мощностей, являясь прослойкой
против магнита будет, а против дикси?
там у тебя есть выбор
Теле2 увеличил на 10%
Выступление президента склонялось то к истории, то к военизированной риторике. В сети устроили «похороны рублю», вспомнили предсказание Жириновского про ввод войск 22 февраля и запустили акцию #НетВойнесУкраиной .
Заступаю на бессрочное боевое дежурство в подсайте, молитесь и не обижайтесь, это ради вашего же блага
#tjnocontext
Премьер-министр страны отметил, что ограничения наносят огромный ущерб экономике.
Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.