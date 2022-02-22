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vc.ru

ФАС возбудила дело на МТС из-за «необоснованного» роста цен на услуги связи Статьи редакции

Оператор не доказал службе, что его расходы выросли настолько, чтобы повышать тарифы.

  • ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
  • МТС увеличил цены на тарифы в среднем на 9,5% в январе 2022 года и объяснил это ростом затрат на свои услуги, сообщает регулятор. Это коснулось 28 миллионов абонентов.
  • Оператор не подтвердил в ФАС рост расходов, и антимонопольная служба посчитала, что «у повышения нет технологических, экономических и других оснований». Возможные санкции для оператора определят только после рассмотрения дела, пояснили vc.ru в ФАС.

  • В МТС пояснили vc.ru, что заранее рассказали об изменениях, объяснили их абонентам и предоставят «все необходимые разъяснения» ФАС. Оператор добавил, что вынужден менять тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и другого. В МТС считают, что даже с учётом изменений, услуги в России остаются дешёвыми и доступными.

В середине января стало известно, что российские операторы связи поднимут цены на архивные тарифы. Подорожание они объяснили ростом затрат и исполнением «пакета Яровой».

#новости #фас #мтс #операторы #связь

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18 комментариев
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Майкл Тач

Лучше бы ценами на продукты занялись. На связь у меня уходит 500 рублей в месяц, на еду — больше 25 тыщ

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4
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Sail

Много ешь

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Дмитрий Григорьев

Когда государство берётся за продуктовые цены, они пропадают с прилавков.

Справедливости ради, то, что сможешь найти, стоит дёшево. Но будь готов за них подраться.

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0
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Mikhail Dragunov

То есть официальный уровень инфляции вообще никто в расчет не берет в ФАС? ))

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Dmitry Ryleev

Ты вообще за кого? Ратуешь за то чтобы платили больше денег?

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Mikhail Dragunov

Я вообще за реализм восприятия.

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Должен мангал

Молния: ФАС возбудило дела на всех из всех возможных и невозможных, воображаемых и не очень

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Антигравитационный торт

Лучше бы всех обсосов проверили на скрытые подключения

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1
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Sail

Кроме йоты

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Антигравитационный торт

это же мегафон

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Sail

Да

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Международный кофе

Они только принадлежат ему.

У них свой собственный биллинг.

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Антигравитационный торт

Это официальная дочка мегафона

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Международный кофе

Как это влияет на внутренние процессы в йота? Я работал в их головном офисе, когда мегафно покупал их. Ни о какой интеграции, кроме общего домена и политик в части ИБ - речи не шло.

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Антигравитационный торт

ну меня всегда удивляет, как контора может представить лучшие тарифы и услуги не имея своих мощностей, являясь прослойкой

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FOX

против магнита будет, а против дикси?

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Антигравитационный торт

там у тебя есть выбор

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Луиджи Вампа

Теле2 увеличил на 10%

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Женя Кузьмин
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Заступаю на бессрочное боевое дежурство в подсайте, молитесь и не обижайтесь, это ради вашего же блага
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И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.

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