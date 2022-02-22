США ввели санкции против ДНР и ЛНР по примеру Крыма, но разрешили жителям пользоваться соцсетями Статьи редакции
Продавать технику в самопровозглашённых республиках запретили.
В ночь на 22 февраля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Он предполагает почти полное экономическое эмбарго, например, страна может заморозить активы лиц и компаний, которые «работают или работали в соответствующих регионах».
Также США запретили инвестировать в республики Донбасса. Под санкции могут попасть российские должностные лица и государственные организации, а также директора организаций, работающие в ЛНР и ДНР. Ограничения коснутся и тех, кто инвестировал в республики до введения эмбарго, чтобы этого избежать, компании должны выйти из проектов, реализуемых на подсанкционных территориях.
Белый дом также выпустил лицензии, разрешающие определённые виды деятельности, чтобы «поддержать ни в чём не повинных людей, которые живут в так называемых регионах ДНР и ЛНР и не имели выбора в связи с дестабилизирующими и незаконными действиями России». Например, в республики Донбасса разрешили экспорт сельскохозяйственных товаров и лекарств.
Среди исключений также предоставление телекоммуникационных и интернет-услуг в ДНР и ЛНР. Гражданам этих регионов разрешили обмениваться сообщения в мессенджерах, соцсетях, через электронную почту и браузеры. Однако продавать оборудование в республиках Донбасса теперь нельзя.
Указ схож с мерами, принятыми США в отношении Крыма в 2014 году. Однако пользоваться мессенджерами и соцсетями жителям полуострова изначально запретили. Сейчас им доступны бесплатные американские сервисы, но приложения с платными функциями всё ещё под запретом. В лицензии для ЛНР и ДНР условия бесплатности нет.
О решении признать Донецкую и Луганскую народные республики Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.
лднр+
ради таких комплиментов стоило возвращаться на тж
О, з поверненням. Привіт
дарова ты кто
Я лучше скрою информацию, ибо налетят коршуны
лднррф
развелось гендеров, все не упомнишь
Полная русская версия. Озвучено с приколами.
Луган-дония же классно
звучит как королевство эльфов
Скорее орков
это мордовия
Мордория
ЛДПР
долго не будут. сначала днр захватит лнр, потом наоборот
Сменить на "Украина", взять гимн, герб, флаг и чтоб было 2 Украины
Украинское герцогство
но разрешили жителям пользоваться соцсетями
https://bestmemes.ucoz.net/_nw/5/75351023.jpg
Британия ещё должна перестать поставлять запчасти для Rolls Royce и Bentley, вот тогда санкции можно будет назвать существенными.
Мне нравится как постоянно запад херачит санкциями именно по простым людям.
Имущество олигархов никогда изымать конечно же не будут, ну да, западу выгодно что бы образованное население валило из снг, а олигархи продолжали вывозить бабло.
А кто то и правда верит, что запад хочет сместить путина
Простых людей там уже нет, гопота одна осталась
Ну и что теперь на запад обижаться? Пускай лучше мотивируют специалистов валить отседова.
Очередной мертвый бесперспективный депрессивный регион. Мда.
да, как и Крым
МОЩНО!
Это сильнее, чем выразить глубокую озабоченность, и предъявить ноту протеста! Причем не России, а двум карликовым нищим кускам земли около страны.
Это конечно все прекрасно, но где «невиданные санкции» против дружков Путина? Пиздить — не мешки ворочать.
Как всегда бомбанули простых граждан
пиздЕть, наверное), да, мир, где санкции то
Эх, придëтся теперь закрыть отделения боинга в Донецке и запретить строить Маску завод теслы в Луганске. Ох, подождите...
Фарс.
@Madao ты как там вообще?
Не стреляют если это спрашивалось.
Радуется!
Также США запретили инвестировать в республики Донбасса
О нет, как же теперь инвесторы США будут инвестировать в этот перспективный регион
Это те самые самые жестокие санкции, которые нам обещали?
Да. Весь мир с Украиной.
Не, погоди, ща ещё что-нибудь придумают.
Отберут особняки и яхты у российских олигархов, например.
Дети Пушилина не смогут учиться с Стэнфорде.
Они не смогут не из-за санкций...))
Тоже верно.
и покупать в бутиках на Елисейских полях
Я очень огорчён за них 😄
Ха, я на 100% уверен это никогда не случится. Котлеты отдельно, мухи отдельно.
К сожалению, ты скорее всего прав. Это ж только Путин кровав, а его деньги - нет 😄
И что собственно изменилось?
сгонят российских бюджетников на курорты донбаса?
Ну она там настолько на дне, что может что-то чуть и улучшиться. Будут зарплаты не 10, а 11 т.р.
речь идет про экономические санкции
Эппл-Стора в Горловке и салона Крайслера в Лутугино не будет
если ты про машины концерна, то есть
та не будут так и будут наиболее верные маргиналы у руля
Соцсети разрешили чтобы данные собирать?
В первую очередь — чтобы в мозг срать.
Ограничения коснутся и тех, кто инвестировал в республики до введения эмбарго
чем они лучше тех, кто сажал Хованского и тд?
Бачили очі, що купували
Ты читай дальше. Это сказано про тех, кто инвестировал до эмбарго и будет продолжать это делать. Хован не исполнял песню после введения закона и не говорил, что он поддерживает террористов.
ДНР и ДНР по приму Крыма.
Судя по тому, что мне рассказывали про зарплаты/цены ЛДНР, оборудование там и до санкций хуй купить было
да тотальный пиздец во всем
Медведев оказался прав?
Ого, очередное нихуя от озабоченных богатых стран.
точно
Сделали так, чтоб никакого развития регионов не было? Заебись. Действительно, нахой людям жить хорошо.
Так а чем им делать? Поддерживать сепаратистские настроения? Это аукнется всему миру. Они правильно поступают.
Ну запретили и запретили. А как это контролировать? Какие то пуки в лужу)))))
да и в Крыму Сименс бастовал, а в итоге совместное предприятие - 100% локализация, а уже турбины не немецкие, уже типа можно)
https://masterok.livejournal.com/5070668.html
Далёкий газовый гигант всегда обращён к своей звезде одной стороной, что порождает экстремальные процессы на обоих полушариях.
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.
Хозяева мемного каракала попросили не использовать образ Гоши в мемах о текущей политической ситуации.
Чем признание самопровозглашённых республик обернулось для России уже в первый день.