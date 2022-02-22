Продавать технику в самопровозглашённых республиках запретили.

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В ночь на 22 февраля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Он предполагает почти полное экономическое эмбарго, например, страна может заморозить активы лиц и компаний, которые «работают или работали в соответствующих регионах».

Также США запретили инвестировать в республики Донбасса. Под санкции могут попасть российские должностные лица и государственные организации, а также директора организаций, работающие в ЛНР и ДНР. Ограничения коснутся и тех, кто инвестировал в республики до введения эмбарго, чтобы этого избежать, компании должны выйти из проектов, реализуемых на подсанкционных территориях.

Белый дом также выпустил лицензии, разрешающие определённые виды деятельности, чтобы «поддержать ни в чём не повинных людей, которые живут в так называемых регионах ДНР и ЛНР и не имели выбора в связи с дестабилизирующими и незаконными действиями России». Например, в республики Донбасса разрешили экспорт сельскохозяйственных товаров и лекарств.

Среди исключений также предоставление телекоммуникационных и интернет-услуг в ДНР и ЛНР. Гражданам этих регионов разрешили обмениваться сообщения в мессенджерах, соцсетях, через электронную почту и браузеры. Однако продавать оборудование в республиках Донбасса теперь нельзя.

Указ схож с мерами, принятыми США в отношении Крыма в 2014 году. Однако пользоваться мессенджерами и соцсетями жителям полуострова изначально запретили. Сейчас им доступны бесплатные американские сервисы, но приложения с платными функциями всё ещё под запретом. В лицензии для ЛНР и ДНР условия бесплатности нет.