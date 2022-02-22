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Новости
Sasha Shambilova

США ввели санкции против ДНР и ЛНР по примеру Крыма, но разрешили жителям пользоваться соцсетями Статьи редакции

Продавать технику в самопровозглашённых республиках запретили.

83 83 комментария
3891 просмотров

В ночь на 22 февраля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Он предполагает почти полное экономическое эмбарго, например, страна может заморозить активы лиц и компаний, которые «работают или работали в соответствующих регионах».

Также США запретили инвестировать в республики Донбасса. Под санкции могут попасть российские должностные лица и государственные организации, а также директора организаций, работающие в ЛНР и ДНР. Ограничения коснутся и тех, кто инвестировал в республики до введения эмбарго, чтобы этого избежать, компании должны выйти из проектов, реализуемых на подсанкционных территориях.

Белый дом также выпустил лицензии, разрешающие определённые виды деятельности, чтобы «поддержать ни в чём не повинных людей, которые живут в так называемых регионах ДНР и ЛНР и не имели выбора в связи с дестабилизирующими и незаконными действиями России». Например, в республики Донбасса разрешили экспорт сельскохозяйственных товаров и лекарств.

Среди исключений также предоставление телекоммуникационных и интернет-услуг в ДНР и ЛНР. Гражданам этих регионов разрешили обмениваться сообщения в мессенджерах, соцсетях, через электронную почту и браузеры. Однако продавать оборудование в республиках Донбасса теперь нельзя.

Указ схож с мерами, принятыми США в отношении Крыма в 2014 году. Однако пользоваться мессенджерами и соцсетями жителям полуострова изначально запретили. Сейчас им доступны бесплатные американские сервисы, но приложения с платными функциями всё ещё под запретом. В лицензии для ЛНР и ДНР условия бесплатности нет.

О решении признать Донецкую и Луганскую народные республики Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.

#новости #днрилнр #украина

83 83 комментария
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83 комментария
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Коричневый цвет

они название сменят на какое-нить пиздатое? или так и будут лднр

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3
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van der Pusch

лднр+

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72
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Сердечный звук

Лучшая шутка за все треды про украину пока что

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3
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van der Pusch

ради таких комплиментов стоило возвращаться на тж

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4
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Борман спас Израиль

О, з поверненням. Привіт

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0
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van der Pusch

дарова ты кто

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Борман спас Израиль

Я лучше скрою информацию, ибо налетят коршуны

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1
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Кобзон Хиггса

лднррф

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van der Pusch

развелось гендеров, все не упомнишь

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0
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Кобзон Хиггса
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1
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Невозможный супер_стар

ЛДНР amg 6.3

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0
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Хенрик Квинто

Полная русская версия. Озвучено с приколами.

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0
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Ферман спас Россию

Луган-дония же классно

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4
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van der Pusch

звучит как королевство эльфов

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1
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Ферман спас Россию

Скорее орков

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3
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van der Pusch

это мордовия

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Ферман спас Россию

Мордория

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Ферман совершил каминг аут

ЛДПР

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Кобзон Хиггса

долго не будут. сначала днр захватит лнр, потом наоборот

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Yuriy Klyahin

Сменить на "Украина", взять гимн, герб, флаг и чтоб было 2 Украины

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Коричневый цвет

московская украина

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Yuriy Klyahin

Украинское герцогство

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Vasya Ivasya

но разрешили жителям пользоваться соцсетями
 https://bestmemes.ucoz.net/_nw/5/75351023.jpg

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23
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Голодный динозавр

Цукерберг топал ножками

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5
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Пожарный корабль

виртуальными

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2
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Голодный динозавр

В Мета нет ног, кстати

Чтобы пользователи не дрочили на них

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Показательный спрей

Жестоко по отношению к Тарантино

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3
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Пожарный корабль

тогда нужно вообще тело убрать, да и голос, а то мало ли

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0
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Alexander the Nth

Британия ещё должна перестать поставлять запчасти для Rolls Royce и Bentley, вот тогда санкции можно будет назвать существенными.

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22
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Nick

Мне нравится как постоянно запад херачит санкциями именно по простым людям.
Имущество олигархов никогда изымать конечно же не будут, ну да, западу выгодно что бы образованное население валило из снг, а олигархи продолжали вывозить бабло.
А кто то и правда верит, что запад хочет сместить путина

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17
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Yury Finogeev

Простых людей там уже нет, гопота одна осталась

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0
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Eldar

Ну и что теперь на запад обижаться? Пускай лучше мотивируют специалистов валить отседова.

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0
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Временной пришелец

Только одновременное существование западной/северной европы/сша и россии - это недостаточная мотивация?

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0
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Сергей Лукин

Очередной мертвый бесперспективный депрессивный регион. Мда.

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14
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Андрей Нефедов

да, как и Крым

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2
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Миша Рашкин

МОЩНО!
Это сильнее, чем выразить глубокую озабоченность, и предъявить ноту протеста! Причем не России, а двум карликовым нищим кускам земли около страны.

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11
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nambavan

Это конечно все прекрасно, но где «невиданные санкции» против дружков Путина? Пиздить — не мешки ворочать.

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7
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Сергей Лукин

Как всегда бомбанули простых граждан

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2
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Андрей Нефедов

пиздЕть, наверное), да, мир, где санкции то

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0
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Syzygy

Эх, придëтся теперь закрыть отделения боинга в Донецке и запретить строить Маску завод теслы в Луганске. Ох, подождите...
Фарс.

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5
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van der Pusch

@Madao ты как там вообще?

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4
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Madao

Не стреляют если это спрашивалось.

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1
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пепси

Радуется!

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0
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Валенок

Также США запретили инвестировать в республики Донбасса
 О нет, как же теперь инвесторы США будут инвестировать в этот перспективный регион

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3
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Подлый Пит

Это те самые самые жестокие санкции, которые нам обещали?

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1
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Роман Трусов

Да. Весь мир с Украиной.

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1
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Путин спас Россию

Не, погоди, ща ещё что-нибудь придумают.

Отберут особняки и яхты у российских олигархов, например.

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0
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Astraeus

Дети Пушилина не смогут учиться с Стэнфорде.

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0
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пепси

Они не смогут не из-за санкций...))

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4
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Astraeus

Тоже верно.

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0
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Андрей Нефедов

и покупать в бутиках на Елисейских полях

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0
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Путин спас Россию

Я очень огорчён за них 😄

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0
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Подлый Пит

Ха, я на 100% уверен это никогда не случится. Котлеты отдельно, мухи отдельно.

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0
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Путин спас Россию

К сожалению, ты скорее всего прав. Это ж только Путин кровав, а его деньги - нет 😄

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0
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van der Pusch

И что собственно изменилось?

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1
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Резкий щит

Тут вчера заливали, что вот теперь то экономика донбаса пойдет наверх, ведь их признали!

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1
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van der Pusch

сгонят российских бюджетников на курорты донбаса?

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2
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Резкий щит

Я за объявление свободной зоны охоты для фсбшников. Будут на сафари ездить, в заброшках ночевать, атмосфера.

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1
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Временной пришелец

На берегу огромной грязной лужи можно отдохнуть в любом дворе России, и ни в какой лднр ехать не надо.

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Александр Королёв

Ну она там настолько на дне, что может что-то чуть и улучшиться. Будут зарплаты не 10, а 11 т.р.

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Коричневый цвет

то, что теперь там будут потихоньку убирать мракобесов типа моторолл и гиви, т.н. "ополченцев". для запада этот регион де факто будет стабильным, под ответственностью уже россии, с которой можно добазариться и которой можно предъявить

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van der Pusch

речь идет про экономические санкции

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Хрен Моржов

Эппл-Стора в Горловке и салона Крайслера в Лутугино не будет

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5
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Глубокий якорь

Как будто салон Крайслер есть в России

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1
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Андрей Нефедов

если ты про машины концерна, то есть

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Коричневый цвет

тысяча извинений

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0
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Роман Яремчук

та не будут так и будут наиболее верные маргиналы у руля

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0
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Хрен Моржов

Соцсети разрешили чтобы данные собирать?

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1
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Sam Lowry

В первую очередь — чтобы в мозг срать.

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Сержант Волков

Ограничения коснутся и тех, кто инвестировал в республики до введения эмбарго
 чем они лучше тех, кто сажал Хованского и тд?

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–2
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пепси

Бачили очі, що купували

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Сергей Лукин

Ты читай дальше. Это сказано про тех, кто инвестировал до эмбарго и будет продолжать это делать. Хован не исполнял песню после введения закона и не говорил, что он поддерживает террористов.

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1
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Klim Makus

ДНР и ДНР по приму Крыма.

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Andray Swart

Судя по тому, что мне рассказывали про зарплаты/цены ЛДНР, оборудование там и до санкций хуй купить было

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Роман Яремчук

да тотальный пиздец во всем

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Антигравитационный торт

Медведев оказался прав?

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Должен мангал

Россия поможет

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Зянон

Ого, очередное нихуя от озабоченных богатых стран.

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Андрей Нефедов

точно

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Сергей Романов

Сделали так, чтоб никакого развития регионов не было? Заебись. Действительно, нахой людям жить хорошо.

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Eldar

Так а чем им делать? Поддерживать сепаратистские настроения? Это аукнется всему миру. Они правильно поступают.

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0
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пепси

Ну запретили и запретили. А как это контролировать? Какие то пуки в лужу)))))

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Андрей Нефедов

да и в Крыму Сименс бастовал, а в итоге совместное предприятие - 100% локализация, а уже турбины не немецкие, уже типа можно)
https://masterok.livejournal.com/5070668.html

Чем закончился скандал с турбинами Siemens в Крыму
Помните же, да? Некие турбины были перевезены в Крым на строящиеся (уже построенные и запущенные…
masterok.livejournal.com
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–1
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