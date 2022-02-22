Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе с ЛНР и ДНР Статьи редакции
После принятия договора депутаты аплодировали стоя.
Депутаты Госдумы единогласно ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Трансляция заседания парламента шла на сайте Думы.
Договор, заключённый с ЛНР и ДНР, допускает размещение на их территории российских военных баз. В документах также сказано, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.
Во время голосования за ратификацию ЛНР во втором чтении проголосовали 399 человек, после чего депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона». В третьем чтении не было ни одного воздержавшегося.
Обновлено в 15:05: Совет Федерации единогласно проголосовал за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
О решении признать ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.
После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский также обратился к гражданам страны и заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.
"чувство глубокого удовлетворения"
О, мой батя четвертый слева.
и эти люди представляют интересы россиян?
А где еще 11,1%?
Прогуливают, чтобы за такое не голосовать.
доллары на всех покупают
еееее парламентаризм
официально бы в диктатуру переименовались и все, зачем все эти полумеры
в королевство/империю
Межгалактический союз
Галактическая Республика (с) Star Wars
Блять хоть бы для вида процентов 5 против проголосовали.
И в чем они не правы? Россияне сами их выбрали - они лишь отражают желание народа.
Как будто б если б они не проголосовали то перестали б быть пидарами.
Пидорасов гораздо больше, у этих то ясна мотивация или тут хуйню принимаешь или у метро мелочь собираешь, а вот те говноеды, которые на СМИ пашут за те же копейки это вообще пушка
помнится момент из смерть сталина когда они голосвали и была пууза такая смешная
еееееееединогласно (ждал пока все поднимут руки)
скучали ?
Гитлер ищет кого бы защитить, фото в цвете
место проведения финала ЛЧ. мячики уже есть
Тут тоже лишним не будет
Не представляете, что я чувствую, подав на загранпаспорт еще в конце января
Не томи, расскажи
не представляем
Депутаты аплодировали стоя, провожая в добрый путь рубль и всю российскую экономику.
А ведь в свое время могли бы напрячься и ратифицировать такой договор с Украиной(
единогласно
Но как же разные партии, разные взгляды, разная репрезентация...
Вот так свобода и умирает — под гром аплодисментов...
Всем премию
Конечно, даешь бюджет Москвабада в 3 триллиона рубасов в год!
Подлость, гадость, преступники.
там лол был - когда про ЛНР голосовали, один из КПРФ нажал против и сказал что случайно это сделал. При след голосовании уже не голосовал совсем :D
после чего депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона»
Не Олег Соколов, а Олег Смолин. Обратил на это внимание потому что он слепой с рождения
да и дурак видимо тоже
Ну вот и план по наступлению, где "уркаинцы напали на ДНР". Сейчас они заявят, что вся донецкая территория с украинскими блокпостами и позициями - это их земля. ВСУ напали, Рассея помоги
А TJ еще можно писать «самопровозглашенные»?
Ура товарищи, движемся в светлое будущее
А школы там зачем?
После принятия договора депутаты аплодировали стоя
в смысле, а где на их умных и честных лицах слёзы благодарности мудрости вождя?
как-то вяленько апплодируют
Мир дружба жвачка
Погодите, ЛНР ДНР они все за это? Референдумов больше не будет?
так их не спрашивали, там либо за лндр, либо на подвал под пытки
Как говориться:
Вот и дружите...
А смотри умно все сделал деда Вова ну что теперь делим украину кто где жить теперь будет
а я согласен с иларионовым, что дальше ничего не будет. Признание, просто закрепления статуса кво.
депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона»
Попросил зафиксировать он. Ой как испужался.
Мирись, мирись,
Больше не дерись.
Если будешь драться,
Я буду кусаться.
А кусаться – ни при чем,
Будем драться кирпичом.
Нам кирпич не нужен,
Давай с тобой подружим!
После принятия договора депутаты аплодировали стоя.
Чёт я не увидел, чтоб они жопу от кресел оторвали
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И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
«Вместо того, чтобы формировать нации, с опасной ностальгией смотрящие назад в историю, мы решили стремиться вперёд, к величию, которого никогда не знала ни одна из наших многочисленных наций и народов».
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