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Новости
Сергей Исенеков

Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе с ЛНР и ДНР Статьи редакции

После принятия договора депутаты аплодировали стоя.

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Депутаты Госдумы единогласно ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Трансляция заседания парламента шла на сайте Думы.

Договор, заключённый с ЛНР и ДНР, допускает размещение на их территории российских военных баз. В документах также сказано, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

Во время голосования за ратификацию ЛНР во втором чтении проголосовали 399 человек, после чего депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона». В третьем чтении не было ни одного воздержавшегося.

Обновлено в 15:05: Совет Федерации единогласно проголосовал за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

О решении признать ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.

После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский также обратился к гражданам страны и заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.

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Люди в Донецке радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР, фото РИА «Новости»

#новости #днрилнр

69 69 комментариев
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Папуша
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solawind
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Нравственный паук например

Сзади прям наглядный пример опытов Павлова.

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4
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Хрен Моржов

"чувство глубокого удовлетворения"

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8
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Дратути

О, мой батя четвертый слева.

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0
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Сергеич

и эти люди представляют интересы россиян?

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37
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Виктор Васильев

А где еще 11,1%?

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6
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постмодерновый синдром

Прогуливают, чтобы за такое не голосовать.

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33
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Хрен Моржов

доллары на всех покупают

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10
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Никого не спас

еееее парламентаризм

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Сергеич

официально бы в диктатуру переименовались и все, зачем все эти полумеры

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3
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Андрей Петкевич

в королевство/империю

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2
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Кот Эхолот

Межгалактический союз

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BigDaddy

Галактическая Республика (с) Star Wars

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Владимир Керенский

Блять хоть бы для вида процентов 5 против проголосовали.

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Пожарный корабль

с молчаливого согласия

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Информационный американец

они там как раз чтобы такого не допустить)

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Никита Павлов

И в чем они не правы? Россияне сами их выбрали - они лишь отражают желание народа.

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–1
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Информационный велосипед
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27
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Выгодный холод

400 пидорасов, рассчет окончен

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23
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Фамилия и имя

Как будто б если б они не проголосовали то перестали б быть пидарами.

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Speechless

Пидорасов гораздо больше, у этих то ясна мотивация или тут хуйню принимаешь или у метро мелочь собираешь, а вот те говноеды, которые на СМИ пашут за те же копейки это вообще пушка

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Zeynal Verdiyev

помнится момент из смерть сталина когда они голосвали и была пууза такая смешная
еееееееединогласно (ждал пока все поднимут руки)

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13
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Денис Файзулин

скучали ?

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10
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Speechless

Гитлер ищет кого бы защитить, фото в цвете

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3
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Денис Файзулин

место проведения финала ЛЧ. мячики уже есть

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NMTEG

Тут тоже лишним не будет

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9
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NMTEG

Не представляете, что я чувствую, подав на загранпаспорт еще в конце января

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Pavel Zamyatin

Не томи, расскажи

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5
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Vedmed

не представляем

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1
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Дима Внезапно

Депутаты аплодировали стоя, провожая в добрый путь рубль и всю российскую экономику.

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5
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Aeden Jackson

А ведь в свое время могли бы напрячься и ратифицировать такой договор с Украиной(

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4
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Трансгендолет

единогласно
Но как же разные партии, разные взгляды, разная репрезентация...

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2
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Автоматический историк

Единый голос единой России!

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4
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Alex Northern
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3
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Электрический алмаз

– У нас дружба!
– Круто! Займи косарь

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Alex B

Вот так свобода и умирает — под гром аплодисментов...

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Информационный американец

еееее бабосы

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Капитальный Артем

Депутаты приняли федеральный закон единогласно.

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аятомат
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Должен мангал

Тоже встал. *аплодирую этой заметке*

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Дмитрий Шалатонов

Всем премию

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Голодный динозавр

ЛДНР будут тоже кормить Москву?

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Андрон

Конечно, даешь бюджет Москвабада в 3 триллиона рубасов в год!

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лала лало

Подлость, гадость, преступники.

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Денис Сенькин

там лол был - когда про ЛНР голосовали, один из КПРФ нажал против и сказал что случайно это сделал. При след голосовании уже не голосовал совсем :D

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Юрий Коновалов

после чего депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона»
 Не Олег Соколов, а Олег Смолин. Обратил на это внимание потому что он слепой с рождения

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Денис Файзулин

да и дурак видимо тоже

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Yaroslav Sugonyako

Ну вот и план по наступлению, где "уркаинцы напали на ДНР". Сейчас они заявят, что вся донецкая территория с украинскими блокпостами и позициями - это их земля. ВСУ напали, Рассея помоги

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SerjD

А TJ еще можно писать «самопровозглашенные»?

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ÉMPIRIT

Ура товарищи, движемся в светлое будущее

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Голодный динозавр

Когда Путин приедет туда с визитом?

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Голодный динозавр

Когда в ЛДНР начнут строить школы и храмы?

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John Doe

А школы там зачем?

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Polina Malahova
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Папуша

После принятия договора депутаты аплодировали стоя
в смысле, а где на их умных и честных лицах слёзы благодарности мудрости вождя?

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Видящий Истинную Природу Бытия

как-то вяленько апплодируют

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Алексей Дмитриев

Мир дружба жвачка

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russianvoodoo

Погодите, ЛНР ДНР они все за это? Референдумов больше не будет?

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Ivan Hohanov

так их не спрашивали, там либо за лндр, либо на подвал под пытки

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Hohol Saloed

Как говориться:

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Scientist
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Orbital_Cat

Вот и дружите...

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Информационный лолипоп

рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого
Историю вспомнил, ага.

С каких событий начались две войны 1939 vs Финляндия и 1979 vs Афганистан он не помнит.

С таких же шуточек все и началось.

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likesimulator

А смотри умно все сделал деда Вова ну что теперь делим украину кто где жить теперь будет

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Александр Сурков

а я согласен с иларионовым, что дальше ничего не будет. Признание, просто закрепления статуса кво.

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Alexander Star

депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона»
 Попросил зафиксировать он. Ой как испужался.

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Дратути

Мирись, мирись,
Больше не дерись.
Если будешь драться,
Я буду кусаться.
А кусаться – ни при чем,
Будем драться кирпичом.
Нам кирпич не нужен,
Давай с тобой подружим!

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Виталий Захаров

После принятия договора депутаты аплодировали стоя.
 Чёт я не увидел, чтоб они жопу от кресел оторвали

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