Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР Статьи редакции
После принятия договора депутаты аплодировали стоя.
Депутаты Госдумы единогласно ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Трансляция заседания парламента шла на сайте Думы.
Договор, заключённый с ЛНР и ДНР, допускает размещение на их территории российских военных баз. В документах также сказано, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.
Во время голосования за ратификацию ЛНР во втором чтении проголосовали 399 человек, после чего депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона». В третьем чтении не было ни одного воздержавшегося.
О решении признать ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.
После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский также обратился к гражданам страны и заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.
"чувство глубокого удовлетворения"
и эти люди представляют интересы россиян?
А где еще 11,1%?
Прогуливают, чтобы за такое не голосовать.
доллары на всех покупают
еееее парламентаризм
официально бы в диктатуру переименовались и все, зачем все эти полумеры
в королевство/империю
Межгалактический союз
Блять хоть бы для вида процентов 5 против проголосовали.
Как будто б если б они не проголосовали то перестали б быть пидарами.
Пидорасов гораздо больше, у этих то ясна мотивация или тут хуйню принимаешь или у метро мелочь собираешь, а вот те говноеды, которые на СМИ пашут за те же копейки это вообще пушка
помнится момент из смерть сталина когда они голосвали и была пууза такая смешная
еееееееединогласно (ждал пока все поднимут руки)
скучали ?
Гитлер ищет кого бы защитить, фото в цвете
место проведения финала ЛЧ. мячики уже есть
Тут тоже лишним не будет
Не представляете, что я чувствую, подав на загранпаспорт еще в конце января
Не томи, расскажи
не представляем
А ведь в свое время могли бы напрячься и ратифицировать такой договор с Украиной(
единогласно
Но как же разные партии, разные взгляды, разная репрезентация...
Ну вот и план по наступлению, где "уркаинцы напали на ДНР". Сейчас они заявят, что вся донецкая территория с украинскими блокпостами и позициями - это их земля. ВСУ напали, Рассея помоги
А TJ еще можно писать «самопровозглашенные»?
Ура товарищи, движемся в светлое будущее
Всем премию
Подлость, гадость, преступники.
Депутаты аплодировали стоя, провожая в добрый путь рубль и всю российскую экономику.
там лол был - когда про ЛНР голосовали, один из КПРФ нажал против и сказал что случайно это сделал. При след голосовании уже не голосовал совсем :D
После принятия договора депутаты аплодировали стоя
в смысле, а где на их умных и честных лицах слёзы благодарности мудрости вождя?
как-то вяленько апплодируют
Мир дружба жвачка
Погодите, ЛНР ДНР они все за это? Референдумов больше не будет?
после чего депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона»
Не Олег Соколов, а Олег Смолин. Обратил на это внимание потому что он слепой с рождения
Далёкий газовый гигант всегда обращён к своей звезде одной стороной, что порождает экстремальные процессы на обоих полушариях.
Чем признание самопровозглашённых республик обернулось для России уже в первый день.
Выступление президента склонялось то к истории, то к военизированной риторике. В сети устроили «похороны рублю», вспомнили предсказание Жириновского про ввод войск 22 февраля и запустили акцию #НетВойнесУкраиной .
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.