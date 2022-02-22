После принятия договора депутаты аплодировали стоя.

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Депутаты Госдумы единогласно ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Трансляция заседания парламента шла на сайте Думы.

Договор, заключённый с ЛНР и ДНР, допускает размещение на их территории российских военных баз. В документах также сказано, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

Во время голосования за ратификацию ЛНР во втором чтении проголосовали 399 человек, после чего депутат Олег Соколов попросил зафиксировать, что «случайно задел сенсорный экран и проголосовал против принятия закона». В третьем чтении не было ни одного воздержавшегося.

О решении признать ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.

После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский также обратился к гражданам страны и заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.