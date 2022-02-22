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Новости
Сергей Исенеков

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, братьев Ротенбергов и Тимченко из-за признания ДНР и ЛНР Статьи редакции

Санкции ввели против Генбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, а также Черноморского банка реконструкции и развития.

189 189 комментариев
13 248 просмотров
Выступление Бориса Джонсона в палате общин

Великобритания введёт санкции против пяти российских банков и бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время выступления в палате общин, пишет «Би-би-си».

Британские власти заморозят активы бизнесменов и запретят им въезд в страну. Великобритания также заморозит активы банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития.

Джонсон заявил, что это «первая волна» санкций, которую британское правительство готово ввести. Премьер-министр также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину «страна должна подготовиться к затяжному кризису».

Мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего, по возможности, момента, но мы должны принять к сведению, что ни к одному из наших посланий не прислушались

Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Джонсон рассказал, что Запад «дал Путину возможность решить ситуацию дипломатическим путём». По его словам, Россия этим не воспользовалась. Он добавил, что власти Великобритании продолжат прилагать дипломатические усилия в отношении России для решения украинского вопроса.

Reuters отмечает, что банки, против которых ввели санкции, финансируют российские Вооруженные силы и «другие операции» на территориях ДНР и ЛНР.

РБК заметил, что в санкционном списке Великобритании адрес банка «Россия» указан как Москва, улица Неглинная, 12. По этому адресу расположен Центробанк. Головной офис банка «Россия» находится в Санкт-Петербурге на площади Растрелли.

О решении признать ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.

После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский также обратился к гражданам страны и заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.

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Чем признание самопровозглашённых республик обернулось для России уже в первый день.

Люди в Донецке радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР, фото РИА «Новости»

#новости #днрилнр #санкции #великобритания

189 189 комментариев
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189 комментариев
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Andy

Хули так мало, у них там в британии вся шушера путинская окопалась - пидорнуть всех, включая детей и всё имущество конфисковать.

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77
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Валерий Пыпин

Сам же ответишь почему так никогда не сделают, или не понимаешь?

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16
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Доктор Корнелиус

Почему так никогда не сделают?

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3
22 комментария
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Madegghead

потому что там есть судебная система независимая, а без уголовных дел в РФ предъявить им нечего. Они на территории Англии ничего не нарушали и предъявить им нечего. Будет ордер Интерпола, будет о чем говорить.

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5
9 комментариев
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Zakhar Zakharov

капитализм решает)

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0
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DIVO Media

Так им насрать, у них имущество - это бюджет РФ,
20% которого можно слить за один февраль на всю эту херабору.

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0
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Saneka

Великобритания введет санкции против пяти российских банков
 Санкции ввели против банков ВЭБ, «Россия» и Промсвязьбанк.

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57
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Стас Картузов

Там прост два банка, о которых россияне никогда не слышали

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11
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Saneka

Либо Британия считает, что Тимченко и Ротенберг это банки

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51
4 комментария
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Виртуальный Слава

через них возможно отмывали для оффшоров

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3
2 комментария
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VCHSLV

в ВЭБе хранится пенсия россиян, запросите выписку о пенсии на госуслугах. В этой выписке будет видно что условно у Василия 26 лет есть 10к рублей пенсия, но к моменту выхода его на пенсию благодаря усилиям ВЭБа пенсия составит целых 25 тысяч рублей.

Промсвязьбанк также довольно крупный, знаю что он ипотеки выдаёт, кредиты.

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2
6 комментариев
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Дратути

Ой а остальные прям на слуху.

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1
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dijeeey

Как обычно

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0
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Пожарный корабль
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9
1 комментарий
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Синьёр Помидор

Генбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, а также Черноморского банка

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0
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Андрей Нефедов

где Сбер/ВТБ? клоуны, блин)

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0
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Неудачный вентилятор

Дойдёт до бомбёжек Киева - заблокируют и их.

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0
1 комментарий
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Никого не спас

Опа, плюс компенсации от бюджета подъехали

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23
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Дмитрий Киселев

Короли госзаказов станут императорами, за счёт челяди.

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5
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Страховой микроскоп

Сейчас им все компенсируют с 13 зп

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18
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Административный корабль

Это уже будет с 12й зп

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7
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пепси

11 зп: напряглась

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3
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Владимир Старик

Ничего, их есть у нас ещё 12!

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2
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Gedevan

против братьев Ротенбергов и Тимченко
 Наконец адекватные санкции

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11
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Владислав Егоров

Все что они недополучат там дополучится от тебя

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6
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Саша

Боюсь, у него столько нет :))))

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2
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BigDaddy

Дополучили еще до заявления Путина

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1
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Gedevan

От меня они уже хер хоть что-то получат :)

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0
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Виртуальный Слава

Банки :Today, the UK is sanctioning the following five Russian banks: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank and the Black Sea Bank, and we're sanctioning three very high net worth individuals," Johnson told parliament.

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5
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Миша Рашкин

Понятно, говнобанки, которыми пользуются 0,0003% населения. Мощнейший удар в бок! Не скоро оправимся.

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13
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Показательный спрей

Так это наоборот хорошо. Во-первых потому что это какие надо 0,0003% населения, а во-вторых потому что от санкций в отношении Альфы и Тинькофф пострадал бы Воронеж, а не Путин.

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29
3 комментария
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Механический дым

Банк Россия - это же личная кубышка Озера

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19
2 комментария
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Saneka

Вообще эти банки обслуживают крупные инфраструктурные проекты, поэтому и такой точечный удар. Не забывай, что Путин свою зарплату в банке Россия держит. Вот как он теперь выживать без нее будет?!

Нафига им бить по условному Сберу или Тинькову? чтобы просто россиянам жизнь усложнить?

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17
8 комментариев
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Ярослав -

хотел сперва сказать что ты тупой, но потом решил пойти более умным путём.
Банк «Россия» это банк для "своих" в нём весь общак Путина и в нём хранят бабки все его дружки и ближайшее окружения. Если интересует больше, то можешь погуглить.

Британия действует разумно и пытается максимально прижать руководство, только это будет иметь результат, им Сбер, Тинькоф и те банки которые ты считаешь классными и в которых держит бабки простые граждане РФ нафиг не всрались.

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3
21 комментарий
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Звездный будильник

так эти банки которыми пользуются 0.0003 процента - в основном отмывочные банки для особо приближенных. Банк "Россия" это вообще банк с путинскими ушами. Так что все по делу.

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2
5 комментариев
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Виртуальный Слава

Добили Крым, по гособлигациям и промсвязьбанк, хз почему он, видимо для показухи что можем в след раз и пожеще . средняя прожарка

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0
3 комментария
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Виртуальный Слава

Личности : Тимченко + Роттенберги

Johnson says sanctions are being imposed on five Russian banks, and three high net-worth individuals.

Any assets they hold in the UK will be frozen, and the individuals will be banned from coming to the UK.

This is the first tranche, he says. He says further sanctions will follow if Putin goes further.

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3
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Неудачный вентилятор

"Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Генбанк"(?), "Промсвязьбанк", и "Черноморский банк развития и реконструкции", насколько понимаю.

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1
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Виртуальный Слава

да

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1
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Hohol Saloed

"Этот русский за все заплатит" - Пенис Душилин

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11
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Острый торшер

Дави их, бладь.

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8
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Ilya Grigöryev
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1
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Разумный диод

Это не зря я сегодня затарился пивком на полный рюкзак

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2
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BigDaddy

инвестиционный портфель

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17
1 комментарий
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Майка Ника

стонкс, блджад

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1
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Владимир Старик

Ну, по классике пойдём

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5
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WED CR.ST.
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6
2 комментария
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Андрей Охапкин

Дави до конца, Борис! ✊

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4
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Добро и позитив

Отращу в честь него такую же прическу

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1
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Незаконный франт

братьев Ротенбергов и Тимченко

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4
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Алексей Горячев

Только не Черноморский банк реконструкции и развития.

НЕЕЕЕЕЕТ!!!!1

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4
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Nick Rosenberg

Почему великобритания вводит санкции против уважаемых граждан финляднии?!

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3
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Разумный диод

Может они не занимались Скандинавской ходьбой

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0
1 комментарий
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Ivar Ragnarsson

Думал, что сегодня доллар по 90 будет уже, но он чет падает.

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3
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Незаконный франт

Что-то мне подсказывает, что никаких активов у них в Великобритании и не было. Они же под санкциями ещё с 14 года

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Alex Bernhardt

Разговоры про демократические цености и про законость, если касается западных демократий, персонально их - идёт всё это на хуй. В тот же момент, представьте такие ситуации с Великобританей или в Германии, да выебали бы всех уже во все дыры и не спросили бы никого. А от Украины требуют мягкости и ходьбы на цыпочках.

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2
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BigDaddy

Вот это санкции, пиздец. Эти банки вообще существуют? :)

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Неудачный вентилятор

В "России" зарплатные карты получают чиновники, в "Промсвязьбанке" - сам лично получал аналогичную, когда был студентусом, остальные три, насколько понимаю - "прослойки" для финансовых операций в Крыму и Донбассе.

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1
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Scentedcreatorfan

Таких банков не существует, это какие-то ноунейм шарашкины конторы

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0
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Виртуальный Слава

ПСБ реальный
Россия это где госаппарат ЗП получает

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1
1 комментарий
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Путин спас Россию

Мощно 😄

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0
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АТВ
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1
1 комментарий
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Blessed
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1
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Дружеский цветок

И всё...... ? Так они скоро всю прибалтику отожмут.

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Хрен Моржов

Цирк. Я всё понял в том году, когда Бидон ввёл санкции против симферопольского СИЗО (!)

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1
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BigDaddy

Запретили сажать на бутылку?

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0
2 комментария
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Эффективный диод

Надо против зарубежного имущества всех депутатов и их родственников санкции, что проголосовали за принятие.

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1
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Сикаю Криво

«Посмотри на это Челси - ты видишь это всё в последний раз» — Михаил Шуфутинский

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1
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Dimitar Berbatov

Просто так хотелось посокрушаться об ужасных санкциях, в которые дед завёл нас своими решениями. А если санкций нет, то и сокрушаться не о чем. Я надеюсь, Европа и США не подведут.

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1
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Паисий Пчельник

А заплатим за всё это опять мы

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0
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Разумный диод
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2
1 комментарий
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Mikhail

И все ? Столько разговоров было.

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0
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Разумный диод

Ещё не вечер (а тем более в Великобритании) (про США вообще молчу)

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1
1 комментарий
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Майкл Тач

Мне кажется нет смысла сейчас загонять Россиию в угол, вводя все санкции разом. Остальные введут, если Кремль решится на полноценную войну с Украиной

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1
1 комментарий
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A Z

Ты здесь высадки десанта с Великобритании и США, который режим свергать будет?!

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0
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Артем Котов

Первая хорошая новость

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Миша Рашкин

Ещё 2 какие банка?

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Административный корабль

А в чём санкции заключаются? Не позволят менять рубли на фунты?

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Андрей Нефедов

в ПСБ никак, а в ВТБ, пож-та, сильно!

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Нижний велосипед

Ну, за дворцовый переворот!

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Хрен Моржов

И за свободу коррупционных денег за границей!

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Миша Рашкин

Геленджикский дворец путина в другую сторону повернут чтоль? Очередная реконструкция за 100млн₽? Норм.

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0
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Злой яд

ХУЛИ ТОЛКУ-ТО?

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0
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АТВ

Это те самые термоядерные санкции? ПСБ даже карты Виза не выпускает, Генбанк по-моему крымский. И этим они пугали все эти годы ?

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Миша Рашкин

санкции против Черноморского банка реконструкции и развития
 мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего

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Яблочный спас казахский

Странно что Усманова проигнорировали.

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Луиджи Вампа

А есть ли активы у этих банков и у Тимченко и Ротенберга?
Или санкции ввели на несуществующие активы. Мол вот какие мы коварные и сейчас пожурим всех, а Тимченко вообще похую и у него все активы к примеру в ОАЭ

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Неудачный вентилятор

Даже если активов нет - наверняка наложен запрет и на операции с банками и лицами.

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Yury Finogeev

4 банка из списка ведут свою деятельность в Крыму
А Промсвязьбанк для галочки, в следующий раз против какого-нибудь Альфа-банка введут
Против Сбера вводить не будут, Володя лично аппрувит санкции на встречах с западными партнерами

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Алина Кипр

Санкции такие потому что это признание и типа ввод войск ничего не изменил.
А вот за следующие шаги за линию соприкосновения устоявшуюся за 8 лет должны быть те , которыми пугали.

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Андрей Нефедов

санкции пока странные

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