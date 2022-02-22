Санкции ввели против Генбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, а также Черноморского банка реконструкции и развития.

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Выступление Бориса Джонсона в палате общин



Великобритания введёт санкции против пяти российских банков и бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время выступления в палате общин, пишет «Би-би-си».

Британские власти заморозят активы бизнесменов и запретят им въезд в страну. Великобритания также заморозит активы банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития.

Джонсон заявил, что это «первая волна» санкций, которую британское правительство готово ввести. Премьер-министр также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину «страна должна подготовиться к затяжному кризису».

Мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего, по возможности, момента, но мы должны принять к сведению, что ни к одному из наших посланий не прислушались Борис Джонсон

премьер-министр Великобритании



Джонсон рассказал, что Запад «дал Путину возможность решить ситуацию дипломатическим путём». По его словам, Россия этим не воспользовалась. Он добавил, что власти Великобритании продолжат прилагать дипломатические усилия в отношении России для решения украинского вопроса.

Reuters отмечает, что банки, против которых ввели санкции, финансируют российские Вооруженные силы и «другие операции» на территориях ДНР и ЛНР.

РБК заметил, что в санкционном списке Великобритании адрес банка «Россия» указан как Москва, улица Неглинная, 12. По этому адресу расположен Центробанк. Головной офис банка «Россия» находится в Санкт-Петербурге на площади Растрелли.

О решении признать ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.

После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский также обратился к гражданам страны и заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.