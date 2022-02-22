Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, братьев Ротенбергов и Тимченко из-за признания ДНР и ЛНР Статьи редакции
Санкции ввели против Генбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, а также Черноморского банка реконструкции и развития.
Великобритания введёт санкции против пяти российских банков и бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во время выступления в палате общин, пишет «Би-би-си».
Британские власти заморозят активы бизнесменов и запретят им въезд в страну. Великобритания также заморозит активы банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития.
Джонсон заявил, что это «первая волна» санкций, которую британское правительство готово ввести. Премьер-министр также отметил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину «страна должна подготовиться к затяжному кризису».
Джонсон рассказал, что Запад «дал Путину возможность решить ситуацию дипломатическим путём». По его словам, Россия этим не воспользовалась. Он добавил, что власти Великобритании продолжат прилагать дипломатические усилия в отношении России для решения украинского вопроса.
Reuters отмечает, что банки, против которых ввели санкции, финансируют российские Вооруженные силы и «другие операции» на территориях ДНР и ЛНР.
РБК заметил, что в санкционном списке Великобритании адрес банка «Россия» указан как Москва, улица Неглинная, 12. По этому адресу расположен Центробанк. Головной офис банка «Россия» находится в Санкт-Петербурге на площади Растрелли.
О решении признать ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. Обращение к нации длилось час. За это время президент рассказал историю СССР, вспомнил события прошлого и рассказал о планах Украины вступить в НАТО.
После обращения Путина президент Украины Владимир Зеленский также обратился к гражданам страны и заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной дипломатическому и мирному пути урегулирования.
Хули так мало, у них там в британии вся шушера путинская окопалась - пидорнуть всех, включая детей и всё имущество конфисковать.
Сам же ответишь почему так никогда не сделают, или не понимаешь?
Почему так никогда не сделают?
потому что там есть судебная система независимая, а без уголовных дел в РФ предъявить им нечего. Они на территории Англии ничего не нарушали и предъявить им нечего. Будет ордер Интерпола, будет о чем говорить.
капитализм решает)
Так им насрать, у них имущество - это бюджет РФ,
20% которого можно слить за один февраль на всю эту херабору.
Великобритания введет санкции против пяти российских банков
Санкции ввели против банков ВЭБ, «Россия» и Промсвязьбанк.
Там прост два банка, о которых россияне никогда не слышали
Либо Британия считает, что Тимченко и Ротенберг это банки
в ВЭБе хранится пенсия россиян, запросите выписку о пенсии на госуслугах. В этой выписке будет видно что условно у Василия 26 лет есть 10к рублей пенсия, но к моменту выхода его на пенсию благодаря усилиям ВЭБа пенсия составит целых 25 тысяч рублей.
Промсвязьбанк также довольно крупный, знаю что он ипотеки выдаёт, кредиты.
Ой а остальные прям на слуху.
Как обычно
Генбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, а также Черноморского банка
где Сбер/ВТБ? клоуны, блин)
Опа, плюс компенсации от бюджета подъехали
Короли госзаказов станут императорами, за счёт челяди.
11 зп: напряглась
Ничего, их есть у нас ещё 12!
против братьев Ротенбергов и Тимченко
Наконец адекватные санкции
Все что они недополучат там дополучится от тебя
Боюсь, у него столько нет :))))
Дополучили еще до заявления Путина
От меня они уже хер хоть что-то получат :)
Понятно, говнобанки, которыми пользуются 0,0003% населения. Мощнейший удар в бок! Не скоро оправимся.
Вообще эти банки обслуживают крупные инфраструктурные проекты, поэтому и такой точечный удар. Не забывай, что Путин свою зарплату в банке Россия держит. Вот как он теперь выживать без нее будет?!
Нафига им бить по условному Сберу или Тинькову? чтобы просто россиянам жизнь усложнить?
хотел сперва сказать что ты тупой, но потом решил пойти более умным путём.
Банк «Россия» это банк для "своих" в нём весь общак Путина и в нём хранят бабки все его дружки и ближайшее окружения. Если интересует больше, то можешь погуглить.
Британия действует разумно и пытается максимально прижать руководство, только это будет иметь результат, им Сбер, Тинькоф и те банки которые ты считаешь классными и в которых держит бабки простые граждане РФ нафиг не всрались.
Личности : Тимченко + Роттенберги
Johnson says sanctions are being imposed on five Russian banks, and three high net-worth individuals.
Any assets they hold in the UK will be frozen, and the individuals will be banned from coming to the UK.
This is the first tranche, he says. He says further sanctions will follow if Putin goes further.
"Этот русский за все заплатит" - Пенис Душилин
инвестиционный портфель
стонкс, блджад
Ну, по классике пойдём
Дави до конца, Борис! ✊
Отращу в честь него такую же прическу
Только не Черноморский банк реконструкции и развития.
НЕЕЕЕЕЕТ!!!!1
Почему великобритания вводит санкции против уважаемых граждан финляднии?!
Думал, что сегодня доллар по 90 будет уже, но он чет падает.
Разговоры про демократические цености и про законость, если касается западных демократий, персонально их - идёт всё это на хуй. В тот же момент, представьте такие ситуации с Великобританей или в Германии, да выебали бы всех уже во все дыры и не спросили бы никого. А от Украины требуют мягкости и ходьбы на цыпочках.
Вот это санкции, пиздец. Эти банки вообще существуют? :)
Таких банков не существует, это какие-то ноунейм шарашкины конторы
Мощно 😄
Цирк. Я всё понял в том году, когда Бидон ввёл санкции против симферопольского СИЗО (!)
Запретили сажать на бутылку?
«Посмотри на это Челси - ты видишь это всё в последний раз» — Михаил Шуфутинский
Просто так хотелось посокрушаться об ужасных санкциях, в которые дед завёл нас своими решениями. А если санкций нет, то и сокрушаться не о чем. Я надеюсь, Европа и США не подведут.
А заплатим за всё это опять мы
И все ? Столько разговоров было.
Мне кажется нет смысла сейчас загонять Россиию в угол, вводя все санкции разом. Остальные введут, если Кремль решится на полноценную войну с Украиной
Ты здесь высадки десанта с Великобритании и США, который режим свергать будет?!
Первая хорошая новость
Ещё 2 какие банка?
в ПСБ никак, а в ВТБ, пож-та, сильно!
И за свободу коррупционных денег за границей!
Геленджикский дворец путина в другую сторону повернут чтоль? Очередная реконструкция за 100млн₽? Норм.
Это те самые термоядерные санкции? ПСБ даже карты Виза не выпускает, Генбанк по-моему крымский. И этим они пугали все эти годы ?
санкции против Черноморского банка реконструкции и развития
мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего
Странно что Усманова проигнорировали.
А есть ли активы у этих банков и у Тимченко и Ротенберга?
Или санкции ввели на несуществующие активы. Мол вот какие мы коварные и сейчас пожурим всех, а Тимченко вообще похую и у него все активы к примеру в ОАЭ
4 банка из списка ведут свою деятельность в Крыму
А Промсвязьбанк для галочки, в следующий раз против какого-нибудь Альфа-банка введут
Против Сбера вводить не будут, Володя лично аппрувит санкции на встречах с западными партнерами
Санкции такие потому что это признание и типа ввод войск ничего не изменил.
А вот за следующие шаги за линию соприкосновения устоявшуюся за 8 лет должны быть те , которыми пугали.
санкции пока странные
Чем признание самопровозглашённых республик обернулось для России уже в первый день.
В соцсетях оценили профессионализм, но задались вопросами — например, сколько гонораров получает репортёр и меняет ли каждый раз микрофоны.
Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.
«Вместо того, чтобы формировать нации, с опасной ностальгией смотрящие назад в историю, мы решили стремиться вперёд, к величию, которого никогда не знала ни одна из наших многочисленных наций и народов».
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.