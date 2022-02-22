Канцлер Германии поручил остановить сертификацию «Северного потока-2». Медведев заявил: «платить» за это будут европейцы Статьи редакции
«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал бывший президент России.
Канцлер Германии Олаф Шольц поручил приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народной республик. Об этом сообщает Reuters.
По словам Шольца из-за «последних действий» России нужно заново оценить ситуацию. После заявления канцлера Минэкономики страны остановило процесс сертификации «Северного потока-2».
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался комментировать ситуацию. В Nord Stream 2 заявили, что «приняли к сведению» сообщения о приостановке сертификации и ждут информации от регулирующих органов.
Решение канцлера ФРГ прокомментировал в твиттере зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Северный поток-2» начали строить в 2018 году. Общая мощность двух ниток газопровода из России в Европу через Балтийское море составляет 55 миллиардов кубических метров газа в год. Завершить строительство планировали в конце 2019 года, но это помешали сделать санкции США. В сентябре 2021 года газопровод всё же доделали, затем начался процесс сертификации проекта. Для запуска его должны были одобрить регулирующие органы Германии.
Как обычно, последствия санкций лягут на плечи народа
походу речь идет уже о 11-й
вы главное терпите) за яхту лаврова и дворец пуйла с аквадискотекой))
главное не протестуйте и обсуждайте фигурное катание-это важнее))
в прошлом году вышло +30 млрд баксов с экспорта трубного газа, значит заплатили европейцы
Они-то свой хуй от наших слюней ещё не скоро отмоют, это да
Это из Сейлор Мун?
В реплаях ему сразу же напихали целую панамку говна.
Никак не доберусь до поста с очередным опоросом про радость прастых рассиян от приобретения dumbass'а
Этот комментарий показывает ситуацию лучше чем новость 👍
Ой бля, какой-то набор заграничных ватников. И Катар им поможет и сланец они купят и могут себе позволить.
Тупой Медведев или нет ..не вам уе.. кам судить ..Как Медведев в 2008 г."опустил" Грузию и штаты так же вчера Путин заснул большой х..й под нос всем хохложопым и еврозадротам вместе с нато..А главное что за газ действительно платить придется по 2000 $ как тут не выебыввйся, все-таки самим европейцам..Если кто еще не в курсе на строительство сп-2 скидывались европейцы в большей степени, а не Россия и деньги на начало строительства если кто то подзабыл, перечислены были еще до начала строительства..
Рассказываете, какой Запад плохой, но сами тянете туда трубы и ещё скидочки делаете. Ахуительные истории.
У страны-бензоколонки есть альтернативы?
Ещё можно стёкла мыть бонусом и шины накачивать с улыбкой.
рост производства удобрений и полимеров большой, если европейцы не хотят газ по 200, то им придется закрывать различные производства и покупать продукты переработки газа, что еще лучше чем просто экспорт газа
Да бля купят у катара с саудитами
такой был план, но Катар Европу прокатил уже
Никто не сможет заменить те объемы поставок газа из России, которые она сейчас направляет в европейские страны. Такое мнение высказал министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. Катар на данный момент является крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа (СПГ).
"В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30-40% поставок (в Европу, - прим. ред.) идет от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов СПГ, по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно",
китайцам нужно очень много газа, ибо к смогу добавляется глобальное потепление и будет совсем пиздец
Только вот треть доходов бюджета РФ состоят из продажи нефтегаза. Европа то может и будет покупать у саудитов подороже, но если у нас никто не будет покупать то по нам это ударит намного сильнее. Кроме того, от снижения потребления пострадают доходы от НДС. Опять себе в колено выстрелили.
Это пока только намёк. Но если Путин продолжит агрессию, то дело может зайти не только за будущий газопровод.
Только вот треть доходов бюджета РФ состоят из продажи нефтегаза.
ну с иглы надо слезать рано или поздно
ломка будет
Сколько РФ с нее слезает? Постоянно про это пишут, что вот-вот слезем, но что-то все никак
почему себе
"... будут платить 2000 евро" - не России :о)
А как же "отливать в граните", "денег нет, но вы держитесь" и прочее? Так-то Железный Димон - лучший поставщик мемасов среди чиновников!
В сеть попала секретная видеозапись бесконтактного боя Медведева с Джонсоном
он курирует деятельность газпрома
Медведь спал, а теперь его разбудили на зло себе. Пожинают плоды 💪💪💪
Господа, где мой доллар по 100? Срочно нужно продать. Это что получается, вчерашние аналитики и стратеги врали мне с дивана, выдавая желаемое за действительное? Готов щедро отдать хоть по 90. Прямо сейчас
На бирже за 90 сегодня заявку не получится поставить
ну вы это мозг не включайте так патриотизма не будет жди когда звр не смогут жечь
Как бы пуканы не взрывались, но он написал правду. в "зеленой" Германии самый дорогой газ в Европе, та и электричество не из дешевых.
Зачем Шольц подсырает свой же народ в угоду Украине я хз
Потому что давно утратил связь с реальностью. Его же все любят и обожают в опросах ФСО и распечатках ФСБ.
ЭТО ДРУГОЕ! НАДО РУССКИХ СПАСАТЬ! ХУНТА УЖЕ ТЕРРАКТЫ В ДНР УСТРАИВАЕТ! А ПО ВЕСНЕ БУДУТ МАЛЬЧИКОВ ЖРАТЬ!
Возможно потому что не хочет спонсировать государства - агрессоры, не? И я не думаю что этот "его же народ" его в этом совсем не поддерживает, раз уж он демократически выбран
немецкий реддит в осторожном экстазе
Сами страны ЕС годами спонсировал террористов в Сирии, так же ЕС не видит проблем в спонсировании ваххабитских государств, которые спонсируют террористов, радикализуют мусульман в ЕС, комитят геноцид в Йемене. Я уж не говорю про уничтожение Ливии и другие веселые приключения европейцев.
ну это как покупать ворованные мобилы у гопника
Выскажу непопулярное мнение - но он отчасти прав. Если бы ЕС не пытался оседлать раньше времени "зелёную энергетику", сейчас бы кое-кто не диктовал ему условия. А так, ну погрозит ЕС пальцем в очередной раз, ну наложит очередные санкции - потребность-то в чужих энергоносителях никуда не делась, и вряд ли денется в ближайшие двадцать-тридцать лет. Ну а раз так, то на красавцев деньги всегда найдутся, и поэтому ничего по сути не поменяется.
Сейчас приостановят, осенью всё сертифицируют. ЕС уже не раз показывал, что бабки важнее принципов.
Ну, я уже где-то писал, что руководители демократических стран куда больше скованы обязательствами перед народом. Потому как в следующий раз их могут попросту прокатить на выборах, которые проводятся там не для показухи.
А у народ этот в большинстве своём и без того уже озлоблен из-за коронавируса и антикоронавирусных мер, и если спросить (утрируя) - готов ли обычный французский, немецкий, английский обыватель платить за топливо и электроэнергию в два раза больше ради сохранения целостности Украины, думаю, ответ будет очевиден.
повыражают озабоченность немного
Если бы ЕС не пытался оседлать раньше времени "зелёную энергетику", сейчас бы кое-кто не диктовал ему условия.
Стоп... То есть до газа, ЕС сам себя обеспечивал?
ну погрозит ЕС пальцем в очередной раз, ну наложит очередные санкции
Поздравляю тебя, ты на первой стадии принятия случившегося факта... Почаще заглядывай в статистику РосСтата.
Стоп... То есть до газа, ЕС сам себя обеспечивал?
Нет, но зависимость от иностранных импортеров была ниже. В 2022 законсервируют Гронингенское газовое месторождение и закроют оставшиеся АЭС в Германии. Замещать их будут импортным газом, в том числе газпромовским.
Димон, отключай!
так это же круто. рф больше заработает. че димон нервничает ?
Кто разбудил димона
Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа
Зато китайцы будут по 120. Встали с колен!
осенью в Азии СПГ шел по $1200
Все ещё лучший президент России
Жёстко. Но справедливо.
А по отношению к гражданам РФ из-за последующего после этого экономического пиздеца - тоже справедливо?
Готовы ли европейцы отдавать 13-ю зарплату? 🤔
да
Если по факту, дотянули до конца зимы, теперь можно и побравировать.
О у нас станет газа больше? Ну может теперь у нас газификация доберется до всей страны по нормальному.
А-то живу в 100 км от Москвы, а газа нет.
Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро россияне будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!
А если евро будет стоить 200, то мы еще и больше рублей получим))
Канцлер Германии поручил остановить сертификацию «Северного потока-2».
Вот те на, немцы воткнули нам нож в спину. Кто бы мог подумать?
"Вот те на, немцы воткнули нам нож в спину. Кто бы мог подумать?" - заявила Россия, держа нож в спине Украины.
В одну говно, в другую моча
Слышь медвед, а в рублях это скока будет?
плюс-минус миллиард
затем начался процесс сертификации проект.
проекта.
Хм, сейчас СП-2 и так не работает, но газ 2000$ не стоит. Что-то тут не так.
Видимо намекают, что прекратят качать им газ через незалежную
Скоро не будет транзита через территорию Украины, с 2025 вроде? А это -40 млрд кубометров в год.
Отключат ли они первый северный поток?
Димон низкую планку взял. При том что 2/3 газа в Германии газпромовские, плюс инфляция доллара - газ осенью может быть по $3000.
газпром уже почти год ограничивает поставки.
Зима была супер теплой и ее прошли уже.
А за лето наладят поставки сжиженного газа.
И тогда ВинниПух выжмет все соки из Газпрома по ценам...
За это платить будете вы, россияне когда придётся снижать добычу.
В отличие от немцев россияне уже оплатили железо на дне моря по цене золота. Гениальные, блять, управленцы
Шольц красавчик, это не Меркель без яиц.
Какие же они долбаёбы, сначала согласились чтобы им трубу провели, потому что у долбаёбов энергии нет, а теперь говорят нам не нужно оно.
Ну ладно, нет так нет!
У меня только один вопрос к европейским долбаёбам, зачем вы вообще разрешали к себе её подводить, если вам газ не надо? Без разрешения россия бы к вам её не сумела подвести, верно же, значит сами и разрешили, значит сами газ нужен )))))))))))) В общем следим за идиотами.
«Вместо того, чтобы формировать нации, с опасной ностальгией смотрящие назад в историю, мы решили стремиться вперёд, к величию, которого никогда не знала ни одна из наших многочисленных наций и народов».
Чем признание самопровозглашённых республик обернулось для России уже в первый день.
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
Санкции ввели против Генбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, а также Черноморского банка реконструкции и развития.
В пыли времен многие забыли, как выглядело ДНР и ЛНР весной 2014 года, и откуда взялась формулировка "в границах административных областей Украины". Разбор приведен на примере ДНР — самопровозглашенной республике, признанной только Россией, Кубой, Венесуэлой, Сирией и Никарагуа.