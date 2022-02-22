Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток-2» не может быть запущен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!

«Северный поток-2» начали строить в 2018 году. Общая мощность двух ниток газопровода из России в Европу через Балтийское море составляет 55 миллиардов кубических метров газа в год. Завершить строительство планировали в конце 2019 года, но это помешали сделать санкции США. В сентябре 2021 года газопровод всё же доделали, затем начался процесс сертификации проекта. Для запуска его должны были одобрить регулирующие органы Германии.