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Новости
Яна Ломакина

Канцлер Германии поручил остановить сертификацию «Северного потока-2». Медведев заявил: «платить» за это будут европейцы Статьи редакции

«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал бывший президент России.

127 127 комментариев
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Канцлер Германии Олаф Шольц поручил приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народной республик. Об этом сообщает Reuters.

По словам Шольца из-за «последних действий» России нужно заново оценить ситуацию. После заявления канцлера Минэкономики страны остановило процесс сертификации «Северного потока-2».

Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток-2» не может быть запущен.

Олаф Шольц
канцлер Германии

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался комментировать ситуацию. В Nord Stream 2 заявили, что «приняли к сведению» сообщения о приостановке сертификации и ждут информации от регулирующих органов.

Решение канцлера ФРГ прокомментировал в твиттере зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!

Дмитрий Медведев

«Северный поток-2» начали строить в 2018 году. Общая мощность двух ниток газопровода из России в Европу через Балтийское море составляет 55 миллиардов кубических метров газа в год. Завершить строительство планировали в конце 2019 года, но это помешали сделать санкции США. В сентябре 2021 года газопровод всё же доделали, затем начался процесс сертификации проекта. Для запуска его должны были одобрить регулирующие органы Германии.

#новости #днрилнр #соцсети

127 127 комментариев
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127 комментариев
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Оригинальный микроскоп

Но мы то знаем кто будет плотить

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123
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Hooligan

Как обычно, последствия санкций лягут на плечи народа

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12
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Уличный хичхакер

Прекращайте зарабатывать. Шах и мат.

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28
3 комментария
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Оперативный щит

из 12-й зарплаты?

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6
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BigDaddy

походу речь идет уже о 11-й

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11
8 комментариев
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evgeni lastowka

вы главное терпите) за яхту лаврова и дворец пуйла с аквадискотекой))
главное не протестуйте и обсуждайте фигурное катание-это важнее))

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3
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Оригинальный микроскоп

главное не протестуйте
 Покажешь личным примером как надо?

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0
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Данила Романов

в прошлом году вышло +30 млрд баксов с экспорта трубного газа, значит заплатили европейцы

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1
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Татьяна Кузнецова

Они-то свой хуй от наших слюней ещё не скоро отмоют, это да

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97
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Должен мангал

Сила слюны

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6
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Майка Ника

Это из Сейлор Мун?

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0
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Виртуальный Слава
Двач
Димон вылез из чулана и ответил канцлеру Германии Олафу Шольцу на остановку сертификации газопровода «Северный поток-2».

В реплаях ему сразу же напихали целую панамку говна.
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43
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Slartibartfast

Никак не доберусь до поста с очередным опоросом про радость прастых рассиян от приобретения dumbass'а

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18
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Michael Sailor

Этот комментарий показывает ситуацию лучше чем новость 👍

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4
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Onihei

Ой бля, какой-то набор заграничных ватников. И Катар им поможет и сланец они купят и могут себе позволить.

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–6
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Точный Мурод

Медведев как был тупым убаном, так и остался. Но судя по всему Лучезарный любит таких ублюдков. А что, набрал себе под стать

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1
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Городское Агентство Телевизионных Антенн

Тупой Медведев или нет ..не вам уе.. кам судить ..Как Медведев в 2008 г."опустил" Грузию и штаты так же вчера Путин заснул большой х..й под нос всем хохложопым и еврозадротам вместе с нато..А главное что за газ действительно платить придется по 2000 $ как тут не выебыввйся, все-таки самим европейцам..Если кто еще не в курсе на строительство сп-2 скидывались европейцы в большей степени, а не Россия и деньги на начало строительства если кто то подзабыл, перечислены были еще до начала строительства..

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–1
1 комментарий
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Alex Bernhardt

Рассказываете, какой Запад плохой, но сами тянете туда трубы и ещё скидочки делаете. Ахуительные истории.

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35
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Tim Hansen

У страны-бензоколонки есть альтернативы?

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31
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Хенрик Квинто

Ещё можно стёкла мыть бонусом и шины накачивать с улыбкой.

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14
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Данила Романов

рост производства удобрений и полимеров большой, если европейцы не хотят газ по 200, то им придется закрывать различные производства и покупать продукты переработки газа, что еще лучше чем просто экспорт газа

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1
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Виртуальный Слава

Да бля купят у катара с саудитами, как уже сделали поляки, и будут продавать по скидке китайцам. которым он нахуй не нужон

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16
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Dr Serj

Да бля купят у катара с саудитами
 такой был план, но Катар Европу прокатил уже
Никто не сможет заменить те объемы поставок газа из России, которые она сейчас направляет в европейские страны. Такое мнение высказал министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби. Катар на данный момент является крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа (СПГ).
 "В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30-40% поставок (в Европу, - прим. ред.) идет от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов СПГ, по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно",

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7
2 комментария
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Данила Романов

китайцам нужно очень много газа, ибо к смогу добавляется глобальное потепление и будет совсем пиздец

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4
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Механический дым

Только вот треть доходов бюджета РФ состоят из продажи нефтегаза. Европа то может и будет покупать у саудитов подороже, но если у нас никто не будет покупать то по нам это ударит намного сильнее. Кроме того, от снижения потребления пострадают доходы от НДС. Опять себе в колено выстрелили.

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24
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Gre Li

Это пока только намёк. Но если Путин продолжит агрессию, то дело может зайти не только за будущий газопровод.

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3
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Dr Serj

Только вот треть доходов бюджета РФ состоят из продажи нефтегаза.
 ну с иглы надо слезать рано или поздно

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2
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BigDaddy

ломка будет

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0
1 комментарий
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A Z

Сколько РФ с нее слезает? Постоянно про это пишут, что вот-вот слезем, но что-то все никак

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–1
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Виртуальный Слава

медаль всегда с двумя сторонами. но медведев не учил геометрию

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0
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испанский смех

почему себе

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0
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BigDaddy

"... будут платить 2000 евро" - не России :о)

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22
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Оперативный щит
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18
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Должен мангал

Откуда дерзость в этом плюшевом алкомишке?

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11
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Глубокий якорь

Вот выпернут тебя с власти и будут помнить только по домику с уточкой. Я бы тоже обиделся на весь мир

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7
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Путин спас Россию

А как же "отливать в граните", "денег нет, но вы держитесь" и прочее? Так-то Железный Димон - лучший поставщик мемасов среди чиновников!

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5
2 комментария
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Путин спас Россию

В сеть попала секретная видеозапись бесконтактного боя Медведева с Джонсоном

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2
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Хрен Моржов

он курирует деятельность газпрома

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1
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Должен мангал

Не знал

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0
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Rudolf Cunningham

Медведь спал, а теперь его разбудили на зло себе. Пожинают плоды 💪💪💪

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1
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amd

Господа, где мой доллар по 100? Срочно нужно продать. Это что получается, вчерашние аналитики и стратеги врали мне с дивана, выдавая желаемое за действительное? Готов щедро отдать хоть по 90. Прямо сейчас

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4
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Михаил Желтухин

На бирже за 90 сегодня заявку не получится поставить

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0
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Резкий щит

Щас лонгустов х20 вынесут, погоди

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0
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Роман Яремчук

ну вы это мозг не включайте так патриотизма не будет жди когда звр не смогут жечь

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–2
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Andrew Gladkov

Как бы пуканы не взрывались, но он написал правду. в "зеленой" Германии самый дорогой газ в Европе, та и электричество не из дешевых.
Зачем Шольц подсырает свой же народ в угоду Украине я хз

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–22
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Страховой микроскоп

Зачем Пуйтин подсырает свой же народ в угоду ДНР я хз

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14
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Пространственный дихлофос

Потому что давно утратил связь с реальностью. Его же все любят и обожают в опросах ФСО и распечатках ФСБ.

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1
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Ярослав -

ЭТО ДРУГОЕ! НАДО РУССКИХ СПАСАТЬ! ХУНТА УЖЕ ТЕРРАКТЫ В ДНР УСТРАИВАЕТ! А ПО ВЕСНЕ БУДУТ МАЛЬЧИКОВ ЖРАТЬ!

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1
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solawind

Возможно потому что не хочет спонсировать государства - агрессоры, не? И я не думаю что этот "его же народ" его в этом совсем не поддерживает, раз уж он демократически выбран

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2
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van der Pusch

немецкий реддит в осторожном экстазе

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2
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Данила Романов

Сами страны ЕС годами спонсировал террористов в Сирии, так же ЕС не видит проблем в спонсировании ваххабитских государств, которые спонсируют террористов, радикализуют мусульман в ЕС, комитят геноцид в Йемене. Я уж не говорю про уничтожение Ливии и другие веселые приключения европейцев.

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0
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Никого не спас

ну это как покупать ворованные мобилы у гопника

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0
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Романелло Кивогенс

Выскажу непопулярное мнение - но он отчасти прав. Если бы ЕС не пытался оседлать раньше времени "зелёную энергетику", сейчас бы кое-кто не диктовал ему условия. А так, ну погрозит ЕС пальцем в очередной раз, ну наложит очередные санкции - потребность-то в чужих энергоносителях никуда не делась, и вряд ли денется в ближайшие двадцать-тридцать лет. Ну а раз так, то на красавцев деньги всегда найдутся, и поэтому ничего по сути не поменяется.

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2
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Подлый Пит

Сейчас приостановят, осенью всё сертифицируют. ЕС уже не раз показывал, что бабки важнее принципов.

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7
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Романелло Кивогенс

Ну, я уже где-то писал, что руководители демократических стран куда больше скованы обязательствами перед народом. Потому как в следующий раз их могут попросту прокатить на выборах, которые проводятся там не для показухи.

А у народ этот в большинстве своём и без того уже озлоблен из-за коронавируса и антикоронавирусных мер, и если спросить (утрируя) - готов ли обычный французский, немецкий, английский обыватель платить за топливо и электроэнергию в два раза больше ради сохранения целостности Украины, думаю, ответ будет очевиден.

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2
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Валенок

повыражают озабоченность немного

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1
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Dmitry Sursin

Если бы ЕС не пытался оседлать раньше времени "зелёную энергетику", сейчас бы кое-кто не диктовал ему условия.
 Стоп... То есть до газа, ЕС сам себя обеспечивал?
ну погрозит ЕС пальцем в очередной раз, ну наложит очередные санкции
 Поздравляю тебя, ты на первой стадии принятия случившегося факта... Почаще заглядывай в статистику РосСтата.

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0
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Игорь Павлов

Стоп... То есть до газа, ЕС сам себя обеспечивал?
Нет, но зависимость от иностранных импортеров была ниже. В 2022 законсервируют Гронингенское газовое месторождение и закроют оставшиеся АЭС в Германии. Замещать их будут импортным газом, в том числе газпромовским.

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1
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Путин спас Россию

Димон, отключай!

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4
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Должен мангал

Он тебе не Димон

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2
6 комментариев
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Непростой украинец

Дииимон, мне ж платить придется овердохуя, что ты сделал?

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4
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Денис Файзулин

так это же круто. рф больше заработает. че димон нервничает ?

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4
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artemykairyak

Кто разбудил димона

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4
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Alexander Star

Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа
 Зато китайцы будут по 120. Встали с колен!

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3
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Dr Serj

осенью в Азии СПГ шел по $1200

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0
1 комментарий
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Злой яд

УЖ КОМУ КАК НЕ МЕДВЕДЕВУ ВЫЁБЫВАТЬСЯ, ЭТОТ ЛЮБИТЕЛЬ СМУЗИ И ТЕХНОЛОГИЙ КАЖЕТСЯ ЗАБЫЛ КАК ЕГО ПОСЛАЛИ НАХУЙ И ЗАБЫЛИ

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2
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Сержант Волков

Все ещё лучший президент России

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1
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Андрей Охапкин

Жёстко. Но справедливо.

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–14
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Luchano Spaguetti

А по отношению к гражданам РФ из-за последующего после этого экономического пиздеца - тоже справедливо?

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0
10 комментариев
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Укрошофист

Готовы ли европейцы отдавать 13-ю зарплату? 🤔

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2
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Роман Яремчук

да

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1
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Ramierl

Если по факту, дотянули до конца зимы, теперь можно и побравировать.

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2
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DosRaven

О у нас станет газа больше? Ну может теперь у нас газификация доберется до всей страны по нормальному.
А-то живу в 100 км от Москвы, а газа нет.

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2
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испанский смех

Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро россияне будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!

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–1
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Полтергей

А если евро будет стоить 200, то мы еще и больше рублей получим))

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0
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Gedevan

Канцлер Германии поручил остановить сертификацию «Северного потока-2».
Вот те на, немцы воткнули нам нож в спину. Кто бы мог подумать?

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–1
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BigDaddy

"Вот те на, немцы воткнули нам нож в спину. Кто бы мог подумать?" - заявила Россия, держа нож в спине Украины.

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1
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Нынешний Никита

А нахрена две трубы в одном и том же месте проходят?

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–2
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пепси

В одну говно, в другую моча

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0
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Фамилия и имя

Слышь медвед, а в рублях это скока будет?

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0
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BigDaddy

плюс-минус миллиард

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0
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zwergchelovek.

затем начался процесс сертификации проект.
 проекта.

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Рог Кирилл

Хм, сейчас СП-2 и так не работает, но газ 2000$ не стоит. Что-то тут не так.

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0
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velvetdust

Видимо намекают, что прекратят качать им газ через незалежную

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Данила Романов

Скоро не будет транзита через территорию Украины, с 2025 вроде? А это -40 млрд кубометров в год.

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Пустой Филипп

Все сюда! Эвакуируемся!

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0
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Mezzo Deesa

Отключат ли они первый северный поток?

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Подлый Пит

Димон низкую планку взял. При том что 2/3 газа в Германии газпромовские, плюс инфляция доллара - газ осенью может быть по $3000.

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Madegghead

газпром уже почти год ограничивает поставки.
Зима была супер теплой и ее прошли уже.
А за лето наладят поставки сжиженного газа.
И тогда ВинниПух выжмет все соки из Газпрома по ценам...

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Robo Krabe

За это платить будете вы, россияне когда придётся снижать добычу.

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Alexander Kuznetsov

В отличие от немцев россияне уже оплатили железо на дне моря по цене золота. Гениальные, блять, управленцы

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–1
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johny64 XZ

Шольц красавчик, это не Меркель без яиц.

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–1
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Александр Белов

Какие же они долбаёбы, сначала согласились чтобы им трубу провели, потому что у долбаёбов энергии нет, а теперь говорят нам не нужно оно.
Ну ладно, нет так нет!
У меня только один вопрос к европейским долбаёбам, зачем вы вообще разрешали к себе её подводить, если вам газ не надо? Без разрешения россия бы к вам её не сумела подвести, верно же, значит сами и разрешили, значит сами газ нужен )))))))))))) В общем следим за идиотами.

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–1
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Читать все 127 комментариев
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