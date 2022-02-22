Куда именно — не уточняется. Но официальный представитель Минобороны Николай Панков сослался на договор между Россией и ДНР с ЛНР.

Валентина Матвиенко рассказала, что в Совфед поступило обращение Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом. Его уже рассмотрели комитеты и вынесли на рассмотрение Верхней палаты парламента.

Минобороны РФ считает, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению. Численность формирований, сроки их пребывания и территорию пребывания определит президент.