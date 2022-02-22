Путин попросил у Совфеда разрешение отправить российскую армию за рубеж Статьи редакции
Куда именно — не уточняется. Но официальный представитель Минобороны Николай Панков сослался на договор между Россией и ДНР с ЛНР.
Валентина Матвиенко рассказала, что в Совфед поступило обращение Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом. Его уже рассмотрели комитеты и вынесли на рассмотрение Верхней палаты парламента.
Минобороны РФ считает, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению. Численность формирований, сроки их пребывания и территорию пребывания определит президент.
Пока нет информации, зачем Путин обратился в Совфед. В 2015 году ему уже разрешили использовать российскую армию за пределами РФ. Это постановление всё ещё действует.
Путин попросил у Совфеда разрешение
— ммммможно я пожалуйста введу ёбаную армию в другое государство? я чуть-чуть
Армия? Армия да, на пол шишечки
Там дай бог миллион душевнобольных за зарплату
Почалось. 2 Акт.
Надеюсь они закончат на том что просто туда приедут, не надо войны, просто постоят и потом лавровы с блинкенами и кулебами слова говорить будут
Ну судя по тому что даже Блумберг с Великим XI не ошибся и Пыня ждал конца олимпиады... То шансы на твой "мир с ромашками Блинкену" - крайне малы.
Эти вояки ж во время своих военных действий такого пиздеца могут натворить, бля
А кто тебя заставлял покупать российский рынок?
Он рос нормально до зимы, а потом скатился нахуй)
Ку-ку? Американский тоже под ударом.
Сука, такой ответ хороший писал, но кошка все порешала.
еьаный Тинькофф развёл лотереей в конце года на покупку своих фондов((((
Походу война уже заложена в текущей цене.
Мы вчера все наглядно видели, что представляет из себя Совет Федерации - послушные болванчики которые поддакивают Путину, так что никакого разрешения ему не нужно, он уже все решил.
Ну, справедливости ради, то был Совбез, то другое
ЩАС КАК СОВФЕД ДА КАК ПРОЯВИТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СУБЪЕКТНОСТЬ И КАК ЗАПРЕТИТ ВВОД ВОЙСК!
Совбез, Совфед, развели одинаковых названий, хер разберёшь.
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Это все похоже на большой снежный ком, который уже катится и его не остановить
Куда катится-то, блин, скажи
К всеобщему пиздецу
Бензин подорожает кароч
Война -> новый мир без спорных территорий по границам предложенным победителями на следующие 50-100 лет.
Все как раньше.
Ты тот самый из ванны по субботам?
кто?
Это цирк и иллюзия "принятия решений", все давно уже принято, они все так же продолжают лупить по Украинским территориям в надежде, что прилетит обратно, но думаю так и не дождавшись ебанут сами по себе и поедут
пару часов назад грады работали по Луганску. Была новость.
Уже
Так это очередной цирк как вчерашний Совбез, где якобы что-то решается. Вполне уверен, что решили уже несколько месяцев назад всё, тем более, когда даже у полоумного Жирика есть дата начала вторжения.
че русские, сидите дома? не будете на протесты виходить?
учитывая что в днр вышедших за хлебом мобилизуют — уж лучше либо дома сидеть, либо бежать
Президент уже услышал, что мы с ним согласны. А те кто не согласны в России сейчас не нужны.
Ебошьте рубль, он нам нахуй не нужон
Переходим на биткоины
Даешь CNY?
Для поддержание мира
может лучше стримов по истории выпустит?
Президент блогеров
давно
0 секунд назад?
такая монархия у вас там, я ебал
А то, подохнем за царя
ЖИЗНЬ ЗА НЕРЗУЛА!
Российские похоронные бюро есть на IPO?
рубль вышел из чата...
А Совфед такой "да не, ты чё, не разрешаем", и Путин такой "ну ладно тогда"
«Тогда хоть в Воронеж можно введём?»
Куда именно — не уточняется.
Ну прям загадка
Аляска вернётся в родную гавань
РА СИ Я
РА СИ Я
РА СИ Я
Бог Солнца, бог Луны (Син) и ты. Крутая компашка.
а мы кто?
А во сколько будет заседание Совфеда?
совфедание заседа
Совфедение засады
Это не новый ситком
Да не особо отличается
Заебал
Путин попросил у Совфеда разрешение отправить российскую армию в Вашингтон
Путин попросил у Совфеда разрешение выебать Байдена
Такое чувство, что у них типа теперь всё одной бумажкой решается.
Подписал и делай вообще что угодно.
Доброе утро
That's very nice. In America, we believe in peace but always prepare for war. Have a nice day, guys.
Почему парни из техаса еще не топчут кремль?
БАЙДЕН РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШИХ ПЕНСИЙ!
БАЙДЕН, ВВЕДИ ВОЙСКА!
Привет, скинь джавелинов
Путин после того, как одобрят:
Как вы думаете, Путин когда с женой разводился тоже у неё все подарки силой забрал?
Подарки? У вас походу это национальное
Путин своих жен и любовниц не обделяет. Все живут в достатке.
Так ониж уже там
"А можно я конфетку уже взял?"
По 80 не поздно ещё продавать?
Ощущение будто это "Звездные войны: Месть ситхов" в реальном времени
Звучит громко, но мы и вчера понимали, что признание республик ведёт к вводу туда войск, а если для этого нужно попросить бумажку у совфеда, то её оформление не сенсация.
Путевки что-ли согласовал им на море
Кто знает, такие вещи должны согласовываться с ОДКБ?
Ахуенно.
Воронеж готовится к эвакуации.
Друзья, моя 14-дневная голодовка закончилась сегодня на 2-м дне. Дело в том, что было необходимо присутствовать на корпоративе на работе, посвященному дню защитнику отечества. Отказываться было совсем неприлично. В связи с этим начало своей голодовки я перенёс. Сообщу вам, когда начну. Спасибо за вашу поддержку!
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Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
«Вместо того, чтобы формировать нации, с опасной ностальгией смотрящие назад в историю, мы решили стремиться вперёд, к величию, которого никогда не знала ни одна из наших многочисленных наций и народов».
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