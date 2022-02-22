Новости
Артём Мазанов

Путин попросил у Совфеда разрешение отправить российскую армию за рубеж Статьи редакции

Куда именно — не уточняется. Но официальный представитель Минобороны Николай Панков сослался на договор между Россией и ДНР с ЛНР.

Валентина Матвиенко рассказала, что в Совфед поступило обращение Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом. Его уже рассмотрели комитеты и вынесли на рассмотрение Верхней палаты парламента.

Минобороны РФ считает, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению. Численность формирований, сроки их пребывания и территорию пребывания определит президент.

Пока нет информации, зачем Путин обратился в Совфед. В 2015 году ему уже разрешили использовать российскую армию за пределами РФ. Это постановление всё ещё действует.

#новости #путин

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153 комментария
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Алексей Приловский

Путин попросил у Совфеда разрешение
 — ммммможно я пожалуйста введу ёбаную армию в другое государство? я чуть-чуть

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72
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Дорогой лолипоп

На полшишечки

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3
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Чувак менять ник раз в три мес

Армия? Армия да, на пол шишечки
Там дай бог миллион душевнобольных за зарплату

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0
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Виктор Васильев

Почалось. 2 Акт.

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61
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Павел Каташев

Надеюсь они закончат на том что просто туда приедут, не надо войны, просто постоят и потом лавровы с блинкенами и кулебами слова говорить будут

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21
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Dmitry Sursin

Ну судя по тому что даже Блумберг с Великим XI не ошибся и Пыня ждал конца олимпиады... То шансы на твой "мир с ромашками Блинкену" - крайне малы.

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23
6 комментариев
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Добро и позитив

Эти вояки ж во время своих военных действий такого пиздеца могут натворить, бля

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1
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Нефтяной шмель

Мои Тинькофф Инвестиции

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37
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Dmitry Sursin

А кто тебя заставлял покупать российский рынок?

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1
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John Doe

Он рос нормально до зимы, а потом скатился нахуй)

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1
3 комментария
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Дратути

Ку-ку? Американский тоже под ударом.

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Ёршик Золотой

Сука, такой ответ хороший писал, но кошка все порешала.

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0
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James Baxter

еьаный Тинькофф развёл лотереей в конце года на покупку своих фондов((((

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0
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Владимир Горячев

Походу война уже заложена в текущей цене.

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Антон Петров

Мы вчера все наглядно видели, что представляет из себя Совет Федерации - послушные болванчики которые поддакивают Путину, так что никакого разрешения ему не нужно, он уже все решил.

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22
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Владимир Старик

Ну, справедливости ради, то был Совбез, то другое

ЩАС КАК СОВФЕД ДА КАК ПРОЯВИТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СУБЪЕКТНОСТЬ И КАК ЗАПРЕТИТ ВВОД ВОЙСК!

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20
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Gedevan

Совбез, Совфед, развели одинаковых названий, хер разберёшь.

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1 комментарий
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Закрытый месяц

Нет совет федерации мы видели сегодня

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Интимный Кирилл

С днём защитника отечества! Кто воевать ?

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25
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Андрей Андреевич

Это все похоже на большой снежный ком, который уже катится и его не остановить

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Стас Картузов

Куда катится-то, блин, скажи

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Rocco

К всеобщему пиздецу

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18
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Алексей Горячев

Бензин подорожает кароч

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4
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X спас Y

Война -> новый мир без спорных территорий по границам предложенным победителями на следующие 50-100 лет.
Все как раньше.

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–2
3 комментария
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Цветной огонь

Гитлер идет забирать свое

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15
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Механический дым

Хорошо, что атомную бомбу изобрели лишь в самом конце WWII. А вот мы в другое время живем.

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4
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Dan
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14
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Былое и думер
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4
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Чувак менять ник раз в три мес

Ты тот самый из ванны по субботам?

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Dan

кто?

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2 комментария
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Должен мангал

Знакомые из Украины говорят, что уже вчера танки поставляли в лднр

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Speechless

Это цирк и иллюзия "принятия решений", все давно уже принято, они все так же продолжают лупить по Украинским территориям в надежде, что прилетит обратно, но думаю так и не дождавшись ебанут сами по себе и поедут

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Madegghead

пару часов назад грады работали по Луганску. Была новость.
Уже

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1
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Должен мангал

Согласен

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Maksim Romanenko

Так это очередной цирк как вчерашний Совбез, где якобы что-то решается. Вполне уверен, что решили уже несколько месяцев назад всё, тем более, когда даже у полоумного Жирика есть дата начала вторжения.

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15
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Информационный велосипед

очень проверенная инфа, верим

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0
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Hohol Saloed

че русские, сидите дома? не будете на протесты виходить?

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11
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Иван Гессе

учитывая что в днр вышедших за хлебом мобилизуют — уж лучше либо дома сидеть, либо бежать

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2
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Выгодный холод

А че б не выйти если позовут

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1
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russianvoodoo

Президент уже услышал, что мы с ним согласны. А те кто не согласны в России сейчас не нужны.

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0
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Михаил Кометов

Ебошьте рубль, он нам нахуй не нужон

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10
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Dan

Переходим на биткоины

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1
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Ёршик Золотой

Даешь CNY?

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0
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None Sense

Для поддержание мира

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9
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Ваша Закладко

может лучше стримов по истории выпустит?

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2
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Владимир Старик

Президент блогеров

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2 комментария
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Поэтический паук например

Что то давно фондовому и валютному рынку хуёво не было, МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ

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8
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Алексей Приловский

давно
 0 секунд назад?

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2
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Alex Fielding

такая монархия у вас там, я ебал

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4
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solawind

А то, подохнем за царя

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8
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Владимир Старик

ЖИЗНЬ ЗА НЕРЗУЛА!

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7
8 комментариев
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Андрей Васильев

Российские похоронные бюро есть на IPO?

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6
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Andrey

рубль вышел из чата...

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6
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Информационный американец

Его забанили

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1
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Andrew I.
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6
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Путин спас Россию

А Совфед такой "да не, ты чё, не разрешаем", и Путин такой "ну ладно тогда"

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4
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Владимир Старик

«Тогда хоть в Воронеж можно введём?»

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3
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Ху Эмай

Куда именно — не уточняется.
Ну прям загадка

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4
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Michael Sailor
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3
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Photuum

Аляска вернётся в родную гавань

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–1
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Закрытый месяц

Аляска была уничтожена

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2
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Таинственный Влад

Бан за упоминание Аляски

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2
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Нравственный паук например

ВПЕРЁД ПУТИН, ДАВИ ЭТИХ ГНИД!!!!

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–12
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Михаил Кометов

РА СИ Я
РА СИ Я
РА СИ Я

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4
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Ёршик Золотой

Бог Солнца, бог Луны (Син) и ты. Крутая компашка.

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2 комментария
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Информационный американец

Ты про нас?

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3
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Былое и думер

а мы кто?

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0
1 комментарий
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Владимир Старик

А во сколько будет заседание Совфеда?

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1
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Не тупи

совфедание заседа

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3
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Slartibartfast

Совфедение засады

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2 комментария
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Хрен Моржов

Это не новый ситком

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0
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Владимир Старик

Да не особо отличается

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FOX

Заебал

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ИгорьOK

Путин попросил у Совфеда разрешение отправить российскую армию в Вашингтон
Путин попросил у Совфеда разрешение выебать Байдена
Такое чувство, что у них типа теперь всё одной бумажкой решается.
Подписал и делай вообще что угодно.

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2
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Михаил Кометов

Доброе утро

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President Biden

That's very nice. In America, we believe in peace but always prepare for war. Have a nice day, guys.

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2
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лала лало

Почему парни из техаса еще не топчут кремль?

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0
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Владимир Старик

БАЙДЕН РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШИХ ПЕНСИЙ!

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0
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Владимир Старик

БАЙДЕН, ВВЕДИ ВОЙСКА!

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0
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Ihor

Привет, скинь джавелинов

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Артем Сергеев

Путин после того, как одобрят:

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2
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Юра Семёнов

Как вы думаете, Путин когда с женой разводился тоже у неё все подарки силой забрал?

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1 комментарий
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Anatolich

Подарки? У вас походу это национальное

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1
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Harry Callahan

Путин своих жен и любовниц не обделяет. Все живут в достатке.

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0
1 комментарий
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Семен Петров

Так ониж уже там

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1
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Стас Картузов
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1
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этот товарищ

"А можно я конфетку уже взял?"

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anwas

По 80 не поздно ещё продавать?

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1
1 комментарий
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Административный корабль

Куда именно — не уточняется.
 Вот ведь загадка! 🤔🤔🤔

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1
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Магическая пустельга

Ощущение будто это "Звездные войны: Месть ситхов" в реальном времени

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Dimitar Berbatov

Звучит громко, но мы и вчера понимали, что признание республик ведёт к вводу туда войск, а если для этого нужно попросить бумажку у совфеда, то её оформление не сенсация.

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Информационный велосипед

лол зачем он у своих подчиненных разрешение то спрашивает
ОСКАРА НЕСИТЕ

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Антон Лисин

Путевки что-ли согласовал им на море

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Dmitry Novikov

Кто знает, такие вещи должны согласовываться с ОДКБ?

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3 комментария
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Ziggy Stardust

Ахуенно.

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Harry Callahan

Воронеж готовится к эвакуации.

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Ещё 21 комментарий
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