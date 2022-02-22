Совфед разрешил Путину использовать армию в Донбассе. Это будут «миротворческие силы» Статьи редакции
Использование ВС РФ за рубежом нужно для «установления мира в Донбассе».
Совет Федерации в открытом заседании разрешил Путину «использовать Вооружённые силы» России за границей. «Это решение направлено на установление мира на Донбассе, на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Численность формирований, сроки пребывания и территорию пребывания определяет президент.
Как же он заебал со своими "миротворческими" силами, слов нет
Щас они натворят там мира
замироточат все
Натворили бы «мира» украинские войска, если бы им отдали территории и впустили.
«Мир я ценю всем сердцем! И ради него готов убивать стариков, женщин и детей!»
Пиздатый сирик
миротворческие силы собираются отбивать области
Это на случай, если водитель забыл куда он едет?
Вообще-то Z это логотип компании Зималетто из сериала Не родись красивой.
а для чего афишировать к какому направлению относятся войска?
Откуда источник знает? И зачем пометки. Чтоб твиторные хуйни придумали?
Очевидно же
Буква зю
Почти наверняка вброс. На Славянск и Краматорск и на Харьков будут наступать тупо разнесенные географически группы, на кой тогда нужны эти обозначения?
Ну и еще, как тогда обозначается огромная группировка в РБ с прицелом на Киев?
Источник : "Поверь мне, братан"
Президент - долбоёб = горе в стране
Убери проблемы между словами, чтобы было президент-долбоеб, а то получается что если из президента убрать долбоеба то будет горе в стране
Пикча топ.
Путин:
Все остальные: чтоб ты сдох в муках
*для наведения Русского мира
гитлер 2.0
Шутки шутками а сравнения ведь не на пустом месте. Там были одни арийцы, здесь русский мир, который при убыли населения всё больше и больше места требует.
А ну тогда все сходится. А ещё у Гитлера был нос и у Путина тоже вроде есть.
Что-то все это мне напоминает 🤔
1 сентября 1939 немецкие войска вторглись в Польшу. В ходе пропагандистской кампании нацистов, польские власти обвинялись в том, что они организовали этнические чистки в отношении проживавших на территории Польши этнических немцев при полной англо-французской поддержке. Для создания повода для нападения Германии на Польшу, отряды СС инсценировали нападение Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц. Гитлер заявил о многочисленных инцидентах, произошедших на приграничной территории, в качестве оправдания «оборонительных действий» немецких вооружённых сил.
Ниразу не палево
Какая неожиданность
Почему так смешно каждый раз ;))
Пошли они уже нахуй/
так бля епта, тут от нас разрешения спрашивают, хуе-мое, блядь, но если мы не разрешим, то ничего не изменится... тааак, падажжи ебана.
Использование ВС РФ за рубежом нужно для «установления мира в Донбассе».
Блять хватит уже
Бля, вот уже не первый раз встречаю, с хуяли вы ждете/ждали, что там кто-то что-то скажет против? Они еще 20 лет назад все прошли проверку и дали полное согласие на все. Деда обнуляли все молчали, с хуя им сейчас против что-то вякать? Они скажут мы рисковали своей жизнью/семьями/карьерой/деньгами, а вы народ ничем, и тоже молчали, а вышли б все на улицу 100 млн человек и все и конец режиму. И будут правы отчасти.
У них власть соответственно ответственность на них. Сменится режим или нет от выхода 100 млн человек на улицы? Непонятно. А они как раз те, кто мог (и возможно ещё может) остановить это безумие
Вооруженные силы в таком случае были использованы против того кто это сказал.
Знаем мы эти "миротворческие силы".
мифотворческие силы
остается надеятся, что через неделю не найдут огромное кол-во ущемленных граждан России в Киеве
Неожиданный манёвр,,,
Так вроде вчера уже ввели, че они там согласуют?
Выделение денег
Из 13-й зарплаты? Или 12, 11, 10 тоже в ход пойдут?)
Всех дед скрепил круговой порукой - министров, думу, совет федерации, армию. Платим налоги на все это и поэтому так же соучаствуем. Печально.
Сам себя спросил — сам себе разрешил
МИРОТВОРЧЕСКИЕ
К сабжу не относится, но сериал - топ 👌🏻
А что за сериал?
Да, мне неожиданно очень понравился
А почему мы не можем отстаивать свои геополитические интересы?
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Было бы здорово сначала у себя в стране порядок навести, экономику диверсифицировать и развить, коррупцию свести к возможному минимуму. А там, того и глядишь, соседи (и не только) сами потянутся
Путин спросил - совфед разрешил. Совфед спросил - Путин разрешил. Четкая схема.
Главное перстень вовремя лизнуть
Сделал бы это в 2014, отодвинул бы границу от городов, вопрос был бы уже РЕШЕН, сейчас зачем
Как тупо!!!
Как я хочу чтобы это был сон. Точка невозврата…
Дед решил сделать весь мир своим домом – бункером
Прочитал на «устранение мира»
Миротворческие — значит, русский мир творить будем?
Всё правильно. Хотят хохлята строить антикоммунизм и русофобию - пусть делают это без наших земель.
Усритесь желчью со своими минусами укропы и им сочувствующие 😂😂😂
Какой же ты ебанутый....
Ха ха.... Когда начнется, поржом все
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Сукин сын, нельзя было это сделать 8 лет назад и избежать войны?
Второй сезон миротворца выглядит охуенно
Надеюсь всех этих уебков ждёт суд. Наподобие нюрнбергского процесса
Нам нужен мир, желательно весь (с)
Как говорится - мир во всём мире. Нельзя останавливаться здесь. Нужно наступать пока нога русского человека не дойдёт до мыса Рока. Это единственный шанс отодвинуть США от границ России. А то пока какая-то хуйня получается. Мы все ближе и ближе к НАТО!
А где протесты, митинги и демонстрации против войны? Один ебнутый стврикашка поссорил два народа на века, а пипл хавает. Значит, нравится это все народу. Значит, незачто любить такой народ
Некоторые уже вышли, теперь огребают
У меня предчувствие, что кхе-кхе решил реально таким образом (инициировать стрельбу по себе - продвинутся вперед - инициировать стрельбу по себе -....) забрать себе всю Украину. Я прям вижу на его картах как Украина имеет название "Украинский автономный округ Российской федерации".
А так мне видится минимальная цель - захват области где шлюзы, что бы дать в Крым воду.
Чисто по военной мощи РФ превосходит и сильно, помню доклад одного из украинских министров (насколько знаю ныне убит) который давно выступал и объяснял что в случаи масштабной войны, пво Украины продержится около 30 минут, его тогда не особо слушали...Это годы 2004-06.
А так ну кто может помочь, штаты? Им не надо. Максимум пришлют оружие, но там тоже есть хитрые договора и не всякое можно прислать, на что то типа sm6 или Пэтриот рассчитывать не приходится, хотя они бы очень помогли.
Нато - казалось бы, должны быть более заинтересованы, но у них тоже своих проблем валом + корона + все понимают что ни на одну страну нато точно не будет нападение, потому что гопник никогда не нападет на того, кто может дать сдачи.
Де факто мир просто смотрит на то, как гопник отбирает у скрипача деньги и мобилу, но знает что к ним этот гопник не подойдет и поэтому всем пофигу. А гопники помельче еще и поддерживают.
Европе это надо больше всех. Сегодня - Украина, завтра - Польша. Херовый из тебя аналитик. И не надо сравнивать армию 2004 года и 2022. Ты бы еще каменный век вспомнил. За 8 лет многое изменилось, Украина поняла что рассчитывать может только на силовой отпор. Дипломатия не работает с психически нездоровыми.
Скоро двухсотые поедут обратно пачками.
Гуцулы все менее активны в комментариях. А скоро совсем замолчат,возможно насовсем.
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«Вместо того, чтобы формировать нации, с опасной ностальгией смотрящие назад в историю, мы решили стремиться вперёд, к величию, которого никогда не знала ни одна из наших многочисленных наций и народов».
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И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.
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