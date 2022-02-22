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Артём Мазанов

Совфед разрешил Путину использовать армию в Донбассе. Это будут «миротворческие силы» Статьи редакции

Использование ВС РФ за рубежом нужно для «установления мира в Донбассе».

Совет Федерации в открытом заседании разрешил Путину «использовать Вооружённые силы» России за границей. «Это решение направлено на установление мира на Донбассе, на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Численность формирований, сроки пребывания и территорию пребывания определяет президент.

#новости #днрилнр

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135 комментариев
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Анатолий Польский

Как же он заебал со своими "миротворческими" силами, слов нет

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194
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Добро и позитив

Щас они натворят там мира

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104
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Добро и позитив

замироточат все

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73
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Vitaly Zubenko

Натворили бы «мира» украинские войска, если бы им отдали территории и впустили.

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–30
3 комментария
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UFO Driver

«Мир я ценю всем сердцем! И ради него готов убивать стариков, женщин и детей!»

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27
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Александр Воронин

Пиздатый сирик

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0
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Добро и позитив

миротворческие силы собираются отбивать области

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0
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new_comment

Это на случай, если водитель забыл куда он едет?

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19
1 комментарий
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Kostya Maers

Вообще-то Z это логотип компании Зималетто из сериала Не родись красивой.

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11
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Ян Фёдоров

а для чего афишировать к какому направлению относятся войска?

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2
4 комментария
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Сладкий Бубалех

Откуда источник знает? И зачем пометки. Чтоб твиторные хуйни придумали?

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3
2 комментария
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Сергей Шестаков

Очевидно же

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1
1 комментарий
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Александр Воронин

Буква зю

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2 комментария
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Михаил Зеленин

Почти наверняка вброс. На Славянск и Краматорск и на Харьков будут наступать тупо разнесенные географически группы, на кой тогда нужны эти обозначения?
Ну и еще, как тогда обозначается огромная группировка в РБ с прицелом на Киев?

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0
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Earl Cadogan

Источник : "Поверь мне, братан"

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Таинственный Влад
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148
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Руслан Астратов

Президент - долбоёб = горе в стране

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Никита Алфимов-Черный

Убери проблемы между словами, чтобы было президент-долбоеб, а то получается что если из президента убрать долбоеба то будет горе в стране

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1
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Дмитрий Маркин

Пикча топ.

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5
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Saneka

Путин:

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56
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Anatolich

Все остальные: чтоб ты сдох в муках

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15
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Виртуальный Слава
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56
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Saneka

*для наведения Русского мира

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1
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Hohol Saloed

гитлер 2.0

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44
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russianvoodoo

Шутки шутками а сравнения ведь не на пустом месте. Там были одни арийцы, здесь русский мир, который при убыли населения всё больше и больше места требует.

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6
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Gedevan

А ну тогда все сходится. А ещё у Гитлера был нос и у Путина тоже вроде есть.

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nambavan

Что-то все это мне напоминает 🤔
1 сентября 1939 немецкие войска вторглись в Польшу. В ходе пропагандистской кампании нацистов, польские власти обвинялись в том, что они организовали этнические чистки в отношении проживавших на территории Польши этнических немцев при полной англо-французской поддержке. Для создания повода для нападения Германии на Польшу, отряды СС инсценировали нападение Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц. Гитлер заявил о многочисленных инцидентах, произошедших на приграничной территории, в качестве оправдания «оборонительных действий» немецких вооружённых сил.

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38
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Ze Katze

Ниразу не палево

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3
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Rocco

Какая неожиданность

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38
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Отдаленный кот

Почти как детская, только зелёная и с автоматом

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3
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Empathy
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36
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drama llama
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28
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russianvoodoo

Почему так смешно каждый раз ;))

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Лысина Арика

Пошли они уже нахуй/

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22
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Alex Northern

так бля епта, тут от нас разрешения спрашивают, хуе-мое, блядь, но если мы не разрешим, то ничего не изменится... тааак, падажжи ебана.

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21
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Средневековый Кирилл

Чертовы бояре! Все из-за них! Если бы не они, наш царь был бы добрейший человек, а так они его провоцируют все!

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20
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Ночной чайник

Уебаны

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15
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Dan

Использование ВС РФ за рубежом нужно для «установления мира в Донбассе».

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9
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Dr. Acula
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10
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still better than you

Блять хватит уже

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10
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Пустой Филипп

А прикиньте если бы вчера в Совете Федерации кто-нибудь бы так сказал?

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6
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Фамилия и имя

Бля, вот уже не первый раз встречаю, с хуяли вы ждете/ждали, что там кто-то что-то скажет против? Они еще 20 лет назад все прошли проверку и дали полное согласие на все. Деда обнуляли все молчали, с хуя им сейчас против что-то вякать? Они скажут мы рисковали своей жизнью/семьями/карьерой/деньгами, а вы народ ничем, и тоже молчали, а вышли б все на улицу 100 млн человек и все и конец режиму. И будут правы отчасти.

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10
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Денис Пронин

У них власть соответственно ответственность на них. Сменится режим или нет от выхода 100 млн человек на улицы? Непонятно. А они как раз те, кто мог (и возможно ещё может) остановить это безумие

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0
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Константин Иванов

Вооруженные силы в таком случае были использованы против того кто это сказал.

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0
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Пустой Филипп

Или Путин бы кнопку нажал и под министром пол открылся как в Слабом Звене. И тут же на место этого министра назначен новый человек.

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0
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Константин Иванов

Знаем мы эти "миротворческие силы".

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8
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Ш

мифотворческие силы

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7
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сычуаньский соус

остается надеятся, что через неделю не найдут огромное кол-во ущемленных граждан России в Киеве

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7
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awara

Неожиданный манёвр,,,

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5
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solawind

Так вроде вчера уже ввели, че они там согласуют?

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4
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Антон Лисин

Выделение денег

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2
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Сергей Джус

Из 13-й зарплаты? Или 12, 11, 10 тоже в ход пойдут?)

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0
1 комментарий
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Harry Callahan

Всех дед скрепил круговой порукой - министров, думу, совет федерации, армию. Платим налоги на все это и поэтому так же соучаствуем. Печально.

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4
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Дмитрий Грибоедов

Сам себя спросил — сам себе разрешил

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3
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пепси

МИРОТВОРЧЕСКИЕ

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2
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Vyacheslav Khristolyubov

К сабжу не относится, но сериал - топ 👌🏻

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2
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Katerina Dunaeva

А что за сериал?

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12 комментариев
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пепси

Да, мне неожиданно очень понравился

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Dmitry Busygin

А почему мы не можем отстаивать свои геополитические интересы?

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–19
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Vyacheslav Khristolyubov

Было бы здорово сначала у себя в стране порядок навести, экономику диверсифицировать и развить, коррупцию свести к возможному минимуму. А там, того и глядишь, соседи (и не только) сами потянутся

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2
3 комментария
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Сергей Леонов

Путин спросил - совфед разрешил. Совфед спросил - Путин разрешил. Четкая схема.

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2
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Антон Лисин

Главное перстень вовремя лизнуть

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1 комментарий
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Super 72

Сделал бы это в 2014, отодвинул бы границу от городов, вопрос был бы уже РЕШЕН, сейчас зачем

Как тупо!!!

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Дмитрий Маркин

Как я хочу чтобы это был сон. Точка невозврата…

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1
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Виртуальный Слава

Царь спросил у бояр разрешения , камон

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Матвей Мороз

Дед решил сделать весь мир своим домом – бункером

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Владислав Сластушевский

Прочитал на «устранение мира»

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Владимир Старик

Миротворческие — значит, русский мир творить будем?

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Вежливый Снайпер

Всё правильно. Хотят хохлята строить антикоммунизм и русофобию - пусть делают это без наших земель.
Усритесь желчью со своими минусами укропы и им сочувствующие 😂😂😂

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–27
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Depeche Mode

Какой же ты ебанутый....

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2
16 комментариев
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Антон Лисин

Ха ха.... Когда начнется, поржом все

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Злой яд

ЯСНО

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Достаточный будильник

Какая неожиданность 😱

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SadDamnWhoSaid

Сукин сын, нельзя было это сделать 8 лет назад и избежать войны?

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Эмиль Ахметшин

Второй сезон миротворца выглядит охуенно

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Бумажник
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Петр Олегович

Надеюсь всех этих уебков ждёт суд. Наподобие нюрнбергского процесса

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Sage Pointer

Нам нужен мир, желательно весь (с)

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russianvoodoo

Как говорится - мир во всём мире. Нельзя останавливаться здесь. Нужно наступать пока нога русского человека не дойдёт до мыса Рока. Это единственный шанс отодвинуть США от границ России. А то пока какая-то хуйня получается. Мы все ближе и ближе к НАТО!

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Дратути
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Depeche Mode

А где протесты, митинги и демонстрации против войны? Один ебнутый стврикашка поссорил два народа на века, а пипл хавает. Значит, нравится это все народу. Значит, незачто любить такой народ

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Владимир Старик

Некоторые уже вышли, теперь огребают

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DrinK Smoke

У меня предчувствие, что кхе-кхе решил реально таким образом (инициировать стрельбу по себе - продвинутся вперед - инициировать стрельбу по себе -....) забрать себе всю Украину. Я прям вижу на его картах как Украина имеет название "Украинский автономный округ Российской федерации".
А так мне видится минимальная цель - захват области где шлюзы, что бы дать в Крым воду.
Чисто по военной мощи РФ превосходит и сильно, помню доклад одного из украинских министров (насколько знаю ныне убит) который давно выступал и объяснял что в случаи масштабной войны, пво Украины продержится около 30 минут, его тогда не особо слушали...Это годы 2004-06.
А так ну кто может помочь, штаты? Им не надо. Максимум пришлют оружие, но там тоже есть хитрые договора и не всякое можно прислать, на что то типа sm6 или Пэтриот рассчитывать не приходится, хотя они бы очень помогли.
Нато - казалось бы, должны быть более заинтересованы, но у них тоже своих проблем валом + корона + все понимают что ни на одну страну нато точно не будет нападение, потому что гопник никогда не нападет на того, кто может дать сдачи.

Де факто мир просто смотрит на то, как гопник отбирает у скрипача деньги и мобилу, но знает что к ним этот гопник не подойдет и поэтому всем пофигу. А гопники помельче еще и поддерживают.

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Sandor Clegane

Европе это надо больше всех. Сегодня - Украина, завтра - Польша. Херовый из тебя аналитик. И не надо сравнивать армию 2004 года и 2022. Ты бы еще каменный век вспомнил. За 8 лет многое изменилось, Украина поняла что рассчитывать может только на силовой отпор. Дипломатия не работает с психически нездоровыми.

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2 комментария
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Стас Фарбер

Скоро двухсотые поедут обратно пачками.

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Аналогичный теркин30см

Это уже не Гайдай - это Оруэлл какой-то!

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Андрей Иванов

Гуцулы все менее активны в комментариях. А скоро совсем замолчат,возможно насовсем.

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