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Новости
Яна Ломакина

Госдума спустя три года одобрила в основном чтении законопроект об обязательной явке в военкомат без повестки Статьи редакции

Уведомление предложили не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от службы.

72 72 комментария
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Госдума во втором, основном чтении спустя три года после внесения приняла проект изменений закона о военной службе. В документе уточнили правила вручения повесток призывникам, следует из текста законопроекта.

Авторы инициативы предложили отправлять гражданам повестки по почте заказным письмом. Сейчас документ можно вручить только лично — по месту жительства, учёбы или работы. Уведомление будет считаться полученным, если в нём расписался сам призывник или кто-то из его совершеннолетних родственников.

Неявку в военкомат по повестке или отказ от её получения будут считать уклонением от службы. За это грозит административная (штраф от 500 рублей до трёх тысяч рублей) или уголовная ответственность (максимальное наказание — лишение свободы на два года).

В случае, если призывник по каким-либо причинам не получил повестку, он должен прийти за ней самостоятельно. Сделать это нужно в течение 14 дней со дня начала следующего призыва. В отзыве на законопроект правительство раскритиковало этот пункт документа, отметив, что он противоречит другой статье закона о воинской обязанности, но в целом поддержало инициативу.

Полицейских предложили освободить от обязанности доставлять призывников в военкомат. Они должны будут разыскивать и задерживать только тех, против кого возбудили уголовное дело из-за уклонения от службы.

Новые меры должны вступить в силу 1 апреля 2022 года.

#новости #право #армия

72 72 комментария
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72 комментария
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Страховой микроскоп

Россияни, я вас поздравляю

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Навальнята спасают Фермана

завтра утром как раз получим носки и гель для душа

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8
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Страховой микроскоп

)000

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1
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Дратути

Что-то на не русском

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1
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Навальнята спасают Фермана

последние слова переведи

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0
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Страховой микроскоп

Буду получать полную зп если запишусь в добровольцы

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Навальнята спасают Фермана

я тоже своим заплачу, только я не предлагал

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0
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Разумный диод

Хорошо бы. Гель для душа у меня ещё есть, но новый не испортится к моменту исчезновения старого. А носки почти уже износились (но я их не очень-то и ношу в пандемию)

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Навальнята спасают Фермана

мне сегодня подарили шоколад и чай

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1
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Разумный диод

Блин, везёт тебе!

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0
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Навальнята спасают Фермана

и головоломку!

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Антон Лисин

Значит завтра котелок подарят и мультитул

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Навальнята спасают Фермана

ништяк

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Andrey Kurkov

А мне налобный фонарик..

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Навальнята спасают Фермана

пригодится

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new_comment

Украинцев тоже можно поздравить.

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Нравственный паук например
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31
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new_comment

https://secretmag.ru/news/v-rossii-vzleteli-dokhody-pokhoronnogo-biznesa-21-02-2022.htm

В России взлетели доходы похоронного бизнеса
Официальные доходы российского похоронного бизнеса увеличиваются быстрее инфляции, но медленнее…
secretmag.ru
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7
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Злой яд

ЭТО НЕ ПЕРВОЕ, ПРО ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ МОГЛИЛ ВСПОМНИ ХОТЯ БЫ

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0
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VladimirovichV

Как на украинском "я призывник, я никогда не поддерживал Путина, дайте покушать и работу"?

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11
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Speechless

путін хуйло, остальне можно скипнуть

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37
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Укрошофист

Я призовник і ніколи не підтримував Хуйла, дайте поїсти та роботу. Слава Україні!

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20
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Ферман спас Россию

"Дайте гражданство и работу в ЕС"

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Gedevan

К чему-то готовятся? Да не, врядли.

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6
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Голодный динозавр

Будут строить дачу Путину

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16
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Gedevan

Новую? А где? В каком-то новом месте?

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0
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Голодный динозавр

Подальше от Украины

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Gedevan

Думаете на Камчатке?

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Голодный динозавр

В Хабаровске

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Голодный динозавр

К весне, некому картошку копать

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4
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new_comment

Тебе же Песков твёрдо и чётко сказал, что никаких нападений не планируется.

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Владимир Старик

Ну чё, все готовы упаковаться в цинковый домик за дворец Путина?

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9
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Катюшка Фролова

Главное на митинг не выходить

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1
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Владимир Старик

Da. ЖИЗНЬ ЗА НЕРЗУЛА

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Artyom Cheprasov

у нас еще не повысили максимальный призывной возраст? а то вдруг я пропустил

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8
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Злой яд

ПОНЯЛ ИСПРАВИМ

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3
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new_comment

Ты забыл как было в ВОВ? Не можешь на фронт - будешь ебашить на заводе по графику 16/7. Опоздание или неявка приравниваются к дезертирству. Фронту нужны снаряды!

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Artyom Cheprasov

готов пойти на винзавод и работать сверхурочно. все на благо пабеды

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Татьяна Кузнецова

75 лет

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MightyStan

Надеюсь, вы все готовы умереть за плешивого деда и его новый дворец??

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Владимир Керенский

Мы то умрем и в рай попадём, а они просто сдохнут

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Злой яд

БОЛЬШЕ МЯСА ДЛЯ ЕБАНУТОГО ДЕДА

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5
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Анатолий Польский

Ну что, как покосили?

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4
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Израильский завод

блять мне один призыв остался, очень смешно, земля пухом

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Навальнята спасают Фермана

думаете, не нападет?

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Грустный вентилятор

Не должно

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Женщина, я не танцую

Я думаю, что существенно ничего не поменяется. Или вы думаете, что военкомату и их сотрудникам делать нечего кроме как бегать за уклонистами? Из числа уклонистов попадаются только те, кто бухает в неположенных для этого места и своим поведением так или иначе привлекает в себе внимание. Остальные уклонисты спокойно ждут 28 лет и забирают бумажку.

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2
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pashazaur

Если не за кем будет бегать - начнут бегать и за уклонистами)

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Женщина, я не танцую

Да нет необходимости за ними бегать. Я не знаю как щас, но в доковидные времена призыв вообще без проблем набирался в регионах.

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2
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Chikk

Сейчас без маски не берут в армию.

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Никого не спас

зачем бегать, если можно объявить в розыск?

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Женщина, я не танцую

5 лет назад я работал с пацаном, который гасился. Пару раз полиция приходила в дом его родителей, втирали про добровольную сдачу или мол объявят его в Федеральный розыск. Не знаю, объявили они там его или нет, но только после того визита они больше не приходили, а он спокойно катался на поездах и самолетах, по билетам, приобретенным на своё имя.

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Никого не спас

так до этого не было правовых оснований (отказа от повестки или неявка по повестке), а теперь будут

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Yellson

Сейчас, если он не расписался в повестке, то его не могут объявить в розыск или возбудить административку/уголовку по уклонению. Хотят исправить этот момент.

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Разумный якорь

Ещё можно сходить получить загран, обжёгся на этом

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лала лало

А в украине отменя.т призыв, как так? Им рабы не нужны?

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Злой яд

УКРАИНЦЫ НОРМ ЧУВАКИ И САМИ ЗАПИШУТСЯ ЧУТЬ ЧТО, СОБСТВЕННО УЖЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ

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Разумный диод

А я вот в армии служил...
А вы идите за повесткой.

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Ниче-ниче, тебе ещё раз пришлют. Лично в руки

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1
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Разумный диод

Я слишком стар для этого...

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-рядовой Красников, хватит пиздеть! Бери автомат и пошёл, ать-два!

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Разумный диод

У меня мозоль, мне нельзя "пошёл, ать-два!"

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0
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Понятно. Расстрелять!

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1
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Разумный диод

Ну хоть так.

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Stanley H. Tweedle

Косите, братья

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Понятно. Скоро ждём закон об обязательной явке на войну для всех

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Поэтический паук например

Закон принят для упрощения полицейским выполнять план по уголовным делам

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Иван Гессе

завтра кстати "день защитника отечества" же
учитывая их любовь ко всяким красивым датам — интересно чего можно ждать?

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Polina Malahova

Говна на лопате, традиция.

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Владимир Старик

Главное, чтобы лопата полная была

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Автоматический историк

В случае, если россиянин по каким-либо причинам не получил повестку в гулаг, он должен прийти за ней самостоятельно.

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OlD

Наполеон, — говорилось здесь, исходил из того, что пушечное мясо, chair a canon, не стоит ничего или почти ничего. Жуков в этом смысле не был более гениален, чем Наполеон, ибо проблема сбережения своих солдат была отброшена им в принципе — «война всё спишет», а ровно бабы новых нарожают.

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–1
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