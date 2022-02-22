Госдума спустя три года одобрила в основном чтении законопроект об обязательной явке в военкомат без повестки Статьи редакции
Уведомление предложили не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от службы.
Госдума во втором, основном чтении спустя три года после внесения приняла проект изменений закона о военной службе. В документе уточнили правила вручения повесток призывникам, следует из текста законопроекта.
Авторы инициативы предложили отправлять гражданам повестки по почте заказным письмом. Сейчас документ можно вручить только лично — по месту жительства, учёбы или работы. Уведомление будет считаться полученным, если в нём расписался сам призывник или кто-то из его совершеннолетних родственников.
Неявку в военкомат по повестке или отказ от её получения будут считать уклонением от службы. За это грозит административная (штраф от 500 рублей до трёх тысяч рублей) или уголовная ответственность (максимальное наказание — лишение свободы на два года).
В случае, если призывник по каким-либо причинам не получил повестку, он должен прийти за ней самостоятельно. Сделать это нужно в течение 14 дней со дня начала следующего призыва. В отзыве на законопроект правительство раскритиковало этот пункт документа, отметив, что он противоречит другой статье закона о воинской обязанности, но в целом поддержало инициативу.
Полицейских предложили освободить от обязанности доставлять призывников в военкомат. Они должны будут разыскивать и задерживать только тех, против кого возбудили уголовное дело из-за уклонения от службы.
Новые меры должны вступить в силу 1 апреля 2022 года.
завтра утром как раз получим носки и гель для душа
Что-то на не русском
последние слова переведи
я тоже своим заплачу, только я не предлагал
мне сегодня подарили шоколад и чай
и головоломку!
Значит завтра котелок подарят и мультитул
ништяк
А мне налобный фонарик..
пригодится
Украинцев тоже можно поздравить.
Как на украинском "я призывник, я никогда не поддерживал Путина, дайте покушать и работу"?
путін хуйло, остальне можно скипнуть
Я призовник і ніколи не підтримував Хуйла, дайте поїсти та роботу. Слава Україні!
"Дайте гражданство и работу в ЕС"
К чему-то готовятся? Да не, врядли.
Новую? А где? В каком-то новом месте?
Думаете на Камчатке?
Тебе же Песков твёрдо и чётко сказал, что никаких нападений не планируется.
Ну чё, все готовы упаковаться в цинковый домик за дворец Путина?
Главное на митинг не выходить
Da. ЖИЗНЬ ЗА НЕРЗУЛА
у нас еще не повысили максимальный призывной возраст? а то вдруг я пропустил
Ты забыл как было в ВОВ? Не можешь на фронт - будешь ебашить на заводе по графику 16/7. Опоздание или неявка приравниваются к дезертирству. Фронту нужны снаряды!
готов пойти на винзавод и работать сверхурочно. все на благо пабеды
75 лет
Надеюсь, вы все готовы умереть за плешивого деда и его новый дворец??
Мы то умрем и в рай попадём, а они просто сдохнут
Ну что, как покосили?
думаете, не нападет?
Я думаю, что существенно ничего не поменяется. Или вы думаете, что военкомату и их сотрудникам делать нечего кроме как бегать за уклонистами? Из числа уклонистов попадаются только те, кто бухает в неположенных для этого места и своим поведением так или иначе привлекает в себе внимание. Остальные уклонисты спокойно ждут 28 лет и забирают бумажку.
Если не за кем будет бегать - начнут бегать и за уклонистами)
Да нет необходимости за ними бегать. Я не знаю как щас, но в доковидные времена призыв вообще без проблем набирался в регионах.
Сейчас без маски не берут в армию.
зачем бегать, если можно объявить в розыск?
5 лет назад я работал с пацаном, который гасился. Пару раз полиция приходила в дом его родителей, втирали про добровольную сдачу или мол объявят его в Федеральный розыск. Не знаю, объявили они там его или нет, но только после того визита они больше не приходили, а он спокойно катался на поездах и самолетах, по билетам, приобретенным на своё имя.
так до этого не было правовых оснований (отказа от повестки или неявка по повестке), а теперь будут
Сейчас, если он не расписался в повестке, то его не могут объявить в розыск или возбудить административку/уголовку по уклонению. Хотят исправить этот момент.
А в украине отменя.т призыв, как так? Им рабы не нужны?
Ниче-ниче, тебе ещё раз пришлют. Лично в руки
-рядовой Красников, хватит пиздеть! Бери автомат и пошёл, ать-два!
Понятно. Расстрелять!
Косите, братья
Понятно. Скоро ждём закон об обязательной явке на войну для всех
завтра кстати "день защитника отечества" же
учитывая их любовь ко всяким красивым датам — интересно чего можно ждать?
Говна на лопате, традиция.
Главное, чтобы лопата полная была
Наполеон, — говорилось здесь, исходил из того, что пушечное мясо, chair a canon, не стоит ничего или почти ничего. Жуков в этом смысле не был более гениален, чем Наполеон, ибо проблема сбережения своих солдат была отброшена им в принципе — «война всё спишет», а ровно бабы новых нарожают.
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