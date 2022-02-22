Уведомление предложили не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от службы.

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Госдума во втором, основном чтении спустя три года после внесения приняла проект изменений закона о военной службе. В документе уточнили правила вручения повесток призывникам, следует из текста законопроекта.

Авторы инициативы предложили отправлять гражданам повестки по почте заказным письмом. Сейчас документ можно вручить только лично — по месту жительства, учёбы или работы. Уведомление будет считаться полученным, если в нём расписался сам призывник или кто-то из его совершеннолетних родственников.

Неявку в военкомат по повестке или отказ от её получения будут считать уклонением от службы. За это грозит административная (штраф от 500 рублей до трёх тысяч рублей) или уголовная ответственность (максимальное наказание — лишение свободы на два года).

В случае, если призывник по каким-либо причинам не получил повестку, он должен прийти за ней самостоятельно. Сделать это нужно в течение 14 дней со дня начала следующего призыва. В отзыве на законопроект правительство раскритиковало этот пункт документа, отметив, что он противоречит другой статье закона о воинской обязанности, но в целом поддержало инициативу.

Полицейских предложили освободить от обязанности доставлять призывников в военкомат. Они должны будут разыскивать и задерживать только тех, против кого возбудили уголовное дело из-за уклонения от службы.