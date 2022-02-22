Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР Статьи редакции
Под ограничения также попали 27 физических и юридических лиц.
О введении санкций сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель.
Под ограничения попали банки и организации, которые, по данным ЕС, финансируют военные операции России в Донбассе. Владимира Путина в санкционный список не включили.
России ограничили доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с ДНР и ЛНР.
А Жирик-то знал что такое будет, небось прикидывается больным, чтобы не участвовать в этом
Чётко
Однажды окажется что жирик - попаданец из будущего
Тогда понятно, почему он так по жизни угорает
Сын Ванги 😉
но он и про рязанский сахар что то знал
И уже не в первый раз пропалил на публику дату странных событий, кстати говоря
Первое - рязанский сахар же?
Страааашно...
А вы потешались над ним. Обвел все вокруг пальца, переиграл дешевок!
Пруфы?
видео было из госдумы оно выступало
Реально, у вас такие фрики в совете безопасности? Хотя...
А потом как обычно выяснится, что по протоколу он тоже был в этот день в думе и голосовал «за». Это же обычная история.
Он не голосовал, я проверил. Вот Зюганов смог.
https://t.me/mozhemobyasnit/11262
«Я точно не голосовал. Я дома с ковидом лежу», — заявил каналу «М...
«Я точно не голосовал. Я дома с ковидом лежу», — заявил каналу «Можем объяснить» Обухов. У него мы пытались выяснить, как так вышло, что госпитализированный в ЦКБ Зюганов «телепортировался» в Госдуму во время принципиального заседания.
Это редкий случай, когда была поддержана инициатива КПРФ, а не альтернативный проект ЕР. Возможно, поэтому однопартийцы (или аппаратчики) Зюганова немного перестарались, нажимая на все доступные им кнопки.
Ему не нужно выезжать в Милан, чтобы тусить с мальчиками в сауне
Наоборот, семейки их нужно запирать в клетку со всем их богатством
Только Солнцеликий объявит, что им компенсируют все потери из бюджета))
Сомневаюсь, что это возможно.
уже есть разговоры о родственниках ) не всё же сразу разом. Будет следующей порцией похлебки из говна для желающих
Подтверждаю, про санкции и для родственников в США и в Британии говорили в конце января.
Жаль, что санкции не затрагивают их родственников и детей, тогда бы запели
Боюсь не решатся.
Пусть введут. Посмотрим.
Остальные агенты, получается
Надо было вычислить самого конченного там и ввести против всех кроме одного, и нихуя не объяснять
Нихуя там глаза разбегаются
Путина в списках нет
Понял
Так и сделали!
Как же депутаты Госдумы будут ненавидеть коллег из Совфеда, про которых тупо забыли. Еще бы олигархов, но их, вероятно, приберегли на случай вторжения
Будут доносы в ЕС писать, что другие тоже голосовали.
Поскольку радость украинцев будет недолгой, так и быть, побеснуйтесь
Причем тут украинцы нахуй вообще?))
Мне непонятно почему все так этому радуются, ведь это ну никак не изменит ни политику России, ни состав верхушки страны
А что по твоему делать нужно? Пожалеть их?
Я не об этом, а об ожидании какого то практического результата
Для всех ведь заебись, от всепропальщиков и урапатриотов.
Может, когда верхушке дойдет, что они теряют по миллиарду каждый раз, когда пыня открывает рот, тогда что-то поменяется. Ну или дорогие россияне компенсируют.
Пока д-ды не передохнут(ударение поставьте сами), Нам мира не видать
Короче мы деды и мы бум воевать
Владимира Путина в санкционный список не включили.
Да вы заебали, ссыкуны бесхребетные.
Что будет с депутатами которые состоят во всяких ПАСЕ?
хороший вопрос
Значит ли это, что счета, имущество и тому подобное отберут?
Есть подозрение, что всё это вряд ли записано на них напрямую. Поэтому возникает вопрос - если формально владельцем счёта или имущества является родственник, знакомый или какой-нибудь офшор - это считается или нет?
теперь имеем 351 ещё более злобного депутата
ух отрываться они будут..
ну да, могут как загнанные в угол звери начать огрызаться, которым уже, в принципе, терять больше нечего, в России им все-равно ничего не будет, а на Запад дорога заказана
Бога либо нет, либо он слепой и глухой старый пердун. Иначе корона покосила бы тех дедов, которым нехуй небо копить уже. Бог, почему ты забираешь безобидных бабушек и дедушек, но оставляешь вредных старикашек? Ну почему?
Ну потому что его нет. Или же потому, что он низуя не добрый, а как раз наоборот.
Если говорить о христианстве, то, с точки зрения христианства, наш текущий мир управляется Сатаной, и суть во грехе и зле. Посему текущее бытие суть лишь во прахе. Зло же выбирается самими людьми по свободной воле. Поэтому каждый делает свои выборы и отвечает за них сам
О, там тоже бешеный принтер
А против олигархов не ввёл. А надо бы. Было бы вообще хорошо.
Так им всё компенсируют из нашего кармана
ввели
против нескольких штук
ротенберги и компания
Спасибо!
Хоть какие то хорошие новости
Это ничего не даст
Вот это подарок!
А как же совет федерации? Там такие же сидят
Это другое)
Ерунда, а не санкции, опять вовке все с рук сошло.
И где почитать какие конкретно санкции применят к депутатам?
Теперь пизда интернету точно в России чтобы "правду "узнавали только из телевизора
ахахахаахах нихуя она умная.... там реально такие дебилы заседают?
Комментарий удален
Хоть новости хорошие начались
Рос СМИ там еще не кричат, что они ничего не сделали, а санкции уже ввели, как пророк путин сказал?
Не взрыв, а хлопок
9 мая празднуем последний раз
Какие же сейчас потоки говна в СМИ польются от этих обиженок-депутатов.
Вову не включили, что бы не огорчать. Человек уже пожилой, вдруг с сердцем плохо станет. А все говорят, что в Европе нашего президента не любят.
странное число, что с оставшимися 49ю?
50
болеют?
А есть разбивка по персоналиям или хотя бы в разрезе партий, кто голосовал за, а кто отсутствовал?
Это договор о дружбе с ДНР и ЛНР, это другое. За признание голосовали 351, и 16 Новых Людей против.
Ой блядь, обрадовались то как все.
Сча дед скажет я пошутил, всех назад, евро по 40 и 99.99% здешних все про все забудут и снова отпуск планировать, авто в кредит выбирать и от скуки срачи устраивать в пабликах куда (когда-нибудь) валить.
здешних все про все забудут и снова отпуск планировать
Я нет, я уникальный 0,01 процент
А почему только 351? А ещё 99?
99 решили показать себя оппозицией, перед ватниками
Вроде внесли в список тех, кто голосовал за проект КПРФ, поэтому многие единоросы не попали
Вот вам и отключение от платежных систем и включение чебурнета, а че, это все запад. Радуйтесь.
«Вместо того, чтобы формировать нации, с опасной ностальгией смотрящие назад в историю, мы решили стремиться вперёд, к величию, которого никогда не знала ни одна из наших многочисленных наций и народов».
«Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал бывший президент России.
Пока одни участвовали в споре об истории Руси из-за картинки с Киевом и Москвой тысячелетней давности, другие наблюдали за «шитпост-дуэлью» на фоне угрозы реального военного конфликта.
Санкции ввели против Генбанка, банка «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, а также Черноморского банка реконструкции и развития.
Друзья, моя 14-дневная голодовка закончилась сегодня на 2-м дне. Дело в том, что было необходимо присутствовать на корпоративе на работе, посвященному дню защитнику отечества. Отказываться было совсем неприлично. В связи с этим начало своей голодовки я перенёс. Сообщу вам, когда начну. Спасибо за вашу поддержку!
Использование ВС РФ за рубежом нужно для «установления мира в Донбассе».