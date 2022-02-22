Новости
Яна Ломакина

Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР Статьи редакции

Под ограничения также попали 27 физических и юридических лиц.

О введении санкций сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель.

Под ограничения попали банки и организации, которые, по данным ЕС, финансируют военные операции России в Донбассе. Владимира Путина в санкционный список не включили.

России ограничили доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с ДНР и ЛНР.

Josep Borrell Fontelles @JosepBorrellF
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Не будет больше: шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только начало.

#новости #днрилнр #санкции

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155 комментариев
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Русский Кексик

А Жирик-то знал что такое будет, небось прикидывается больным, чтобы не участвовать в этом

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119
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Показательный спрей

Реально отлично тайминг подгадал, чтобы заразиться

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70
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Себастиан Перейра

Чётко

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2
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Нижний велосипед

Подгадал когда умереть

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1
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Nick Rosenberg

Однажды окажется что жирик - попаданец из будущего

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32
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Николай

Тогда понятно, почему он так по жизни угорает

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23
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Anatoliy Lyashenko

Сын Ванги 😉

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0
1 комментарий
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Максим Степанов

но он и про рязанский сахар что то знал

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0
1 комментарий
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Максим Графов

И уже не в первый раз пропалил на публику дату странных событий, кстати говоря

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25
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MightyStan

Первое - рязанский сахар же?

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4
5 комментариев
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Slartibartfast

Страааашно...

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0
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Yuriy Klyahin

А вы потешались над ним. Обвел все вокруг пальца, переиграл дешевок!

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9
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Острый торшер

Он сливал про 22 февраля ещё в декабре.

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3
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Чмоня

Пруфы?

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1
2 комментария
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Роман Яремчук

видео было из госдумы оно выступало

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0
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Андрей Васильев

Реально, у вас такие фрики в совете безопасности? Хотя...

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1
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Анатолий Смолов

А потом как обычно выяснится, что по протоколу он тоже был в этот день в думе и голосовал «за». Это же обычная история.

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1
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Антон Пострунин

Он не голосовал, я проверил. Вот Зюганов смог.
https://t.me/mozhemobyasnit/11262

Можем объяснить
🔎👀 Голосование о признании ДНР/ЛНР оказалось сфальсифицировано. Как минимум два члена ЦК и фракции КПРФ, Геннадий Зюганов и Сергей Обухов больны коронавирусом и в Думе сегодня не были. Но якобы голосовали «за».

«Я точно не голосовал. Я дома с ковидом лежу», — заявил каналу «М...
🔎👀 Голосование о признании ДНР/ЛНР оказалось сфальсифицировано. Как минимум два члена ЦК и фракции КПРФ, Геннадий Зюганов и Сергей Обухов больны коронавирусом и в Думе сегодня не были. Но якобы голосовали «за».

«Я точно не голосовал. Я дома с ковидом лежу», — заявил каналу «Можем объяснить» Обухов. У него мы пытались выяснить, как так вышло, что госпитализированный в ЦКБ Зюганов «телепортировался» в Госдуму во время принципиального заседания.

Это редкий случай, когда была поддержана инициатива КПРФ, а не альтернативный проект ЕР. Возможно, поэтому однопартийцы (или аппаратчики) Зюганова немного перестарались, нажимая на все доступные им кнопки.
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0
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Vas Tupovets

Ему не нужно выезжать в Милан, чтобы тусить с мальчиками в сауне

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–1
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Нравственный паук например

Ебать, охуенно

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60
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Нравственный паук например

Нужно все их семейки потрошить, детей вышвыривать в Россию обратно и тоже запрещать въезжать

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99
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Mickey Simon

Наоборот, семейки их нужно запирать в клетку со всем их богатством

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8
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Злой яд

НО НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ?

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3
6 комментариев
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Georgi Yudin

Только Солнцеликий объявит, что им компенсируют все потери из бюджета))

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3
1 комментарий
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пепси

Сомневаюсь, что это возможно.

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1
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Общественный меч

Жаль, что санкции не затрагивают их родственников и детей, тогда бы запели

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71
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karsil

уже есть разговоры о родственниках ) не всё же сразу разом. Будет следующей порцией похлебки из говна для желающих

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15
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Anton NS

Подтверждаю, про санкции и для родственников в США и в Британии говорили в конце января.

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22
1 комментарий
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Gedevan

Жаль, что санкции не затрагивают их родственников и детей, тогда бы запели
 Боюсь не решатся.

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0
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Роман Горячкин

Пусть введут. Посмотрим.

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0
1 комментарий
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Навальнята спасают Фермана

Остальные агенты, получается

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12
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Speechless

Надо было вычислить самого конченного там и ввести против всех кроме одного, и нихуя не объяснять

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27
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Навальнята спасают Фермана

Нихуя там глаза разбегаются

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19
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Speechless

Путина в списках нет
Понял

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6
1 комментарий
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Vladislav Pauls

Так и сделали!

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6
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Viewer1708

Как же депутаты Госдумы будут ненавидеть коллег из Совфеда, про которых тупо забыли. Еще бы олигархов, но их, вероятно, приберегли на случай вторжения

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18
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Victor Ganin

Будут доносы в ЕС писать, что другие тоже голосовали.

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4
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АТВ

Поскольку радость украинцев будет недолгой, так и быть, побеснуйтесь

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–61
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Blessed
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46
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Georgi Yudin

Причем тут украинцы нахуй вообще?))

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3
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Классический Мурод

Неплохо

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13
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Хрен Моржов

Мне непонятно почему все так этому радуются, ведь это ну никак не изменит ни политику России, ни состав верхушки страны

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2
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A Z

А что по твоему делать нужно? Пожалеть их?

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13
1 комментарий
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Хрен Моржов

Я не об этом, а об ожидании какого то практического результата

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2
3 комментария
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Данила Романов

Для всех ведь заебись, от всепропальщиков и урапатриотов.

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0
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Велизарий Коул

Может, когда верхушке дойдет, что они теряют по миллиарду каждый раз, когда пыня открывает рот, тогда что-то поменяется. Ну или дорогие россияне компенсируют.

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0
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Depeche Mode

Пока д-ды не передохнут(ударение поставьте сами), Нам мира не видать

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4
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Роман Васильевич
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3
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Nikon Mockey
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2
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Плотный
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3
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Exorcist

Короче мы деды и мы бум воевать

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3
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Gedevan

Владимира Путина в санкционный список не включили.
 Да вы заебали, ссыкуны бесхребетные.

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3
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Антигравитационный торт

Что будет с депутатами которые состоят во всяких ПАСЕ?

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2
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Саша

хороший вопрос

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1
3 комментария
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Frank Ferd

Значит ли это, что счета, имущество и тому подобное отберут?

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0
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Классический Мурод

да

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5
14 комментариев
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Романелло Кивогенс

Есть подозрение, что всё это вряд ли записано на них напрямую. Поэтому возникает вопрос - если формально владельцем счёта или имущества является родственник, знакомый или какой-нибудь офшор - это считается или нет?

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1
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Иван Гессе

теперь имеем 351 ещё более злобного депутата
ух отрываться они будут..

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1
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A Z

ну да, могут как загнанные в угол звери начать огрызаться, которым уже, в принципе, терять больше нечего, в России им все-равно ничего не будет, а на Запад дорога заказана

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2
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Depeche Mode

Бога либо нет, либо он слепой и глухой старый пердун. Иначе корона покосила бы тех дедов, которым нехуй небо копить уже. Бог, почему ты забираешь безобидных бабушек и дедушек, но оставляешь вредных старикашек? Ну почему?

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0
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пепси

Ну потому что его нет. Или же потому, что он низуя не добрый, а как раз наоборот.

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4
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Владимир Старик

Если говорить о христианстве, то, с точки зрения христианства, наш текущий мир управляется Сатаной, и суть во грехе и зле. Посему текущее бытие суть лишь во прахе. Зло же выбирается самими людьми по свободной воле. Поэтому каждый делает свои выборы и отвечает за них сам

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1
4 комментария
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Саша

О, там тоже бешеный принтер

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–14
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Artem Shitukhin

А против олигархов не ввёл. А надо бы. Было бы вообще хорошо.

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0
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Владимир Старик

Так им всё компенсируют из нашего кармана

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1
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Страховой микроскоп

Ты не сдох?

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0
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Себастиан Перейра

ввели

против нескольких штук

ротенберги и компания

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0
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Сеня

Спасибо!

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1
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Нежный волк

Гасите!

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1
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лала лало

Хоть какие то хорошие новости

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1
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Злой яд

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕХ?

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1
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пепси

Это ничего не даст

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1
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Bolshov

Вот это подарок!

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1
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Madsons

А как же совет федерации? Там такие же сидят

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1
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Городской сумасшедший

Это другое)

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0
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Инвестор

Ерунда, а не санкции, опять вовке все с рук сошло.

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1
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CrazyCat

И где почитать какие конкретно санкции применят к депутатам?

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1
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Антон Лисин

Теперь пизда интернету точно в России чтобы "правду "узнавали только из телевизора

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1
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Оригинальный микроскоп

Надеюсь, пакетов хватит у бедолаг

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1
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Роман Яремчук

ахахахаахах нихуя она умная.... там реально такие дебилы заседают?

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0
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Должен мангал

Спасибо, бл*ть!

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Комментарий удален

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Антон Лисин

Хоть новости хорошие начались

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Speechless

Рос СМИ там еще не кричат, что они ничего не сделали, а санкции уже ввели, как пророк путин сказал?

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0
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Robo Krabe

Не взрыв, а хлопок

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0
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Exorcist

9 мая празднуем последний раз

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0
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Anton NS

Какие же сейчас потоки говна в СМИ польются от этих обиженок-депутатов.

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0
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Harry Callahan

Вову не включили, что бы не огорчать. Человек уже пожилой, вдруг с сердцем плохо станет. А все говорят, что в Европе нашего президента не любят.

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0
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sardelkin

странное число, что с оставшимися 49ю?

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0
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Денис Пилат

50

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0
1 комментарий
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Иван Гессе

болеют?

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0
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Андрей Андреев

А есть разбивка по персоналиям или хотя бы в разрезе партий, кто голосовал за, а кто отсутствовал?

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0
2 комментария
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Антон Пострунин

Это договор о дружбе с ДНР и ЛНР, это другое. За признание голосовали 351, и 16 Новых Людей против.

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Фамилия и имя

Ой блядь, обрадовались то как все.
Сча дед скажет я пошутил, всех назад, евро по 40 и 99.99% здешних все про все забудут и снова отпуск планировать, авто в кредит выбирать и от скуки срачи устраивать в пабликах куда (когда-нибудь) валить.

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0
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Владимир Старик

здешних все про все забудут и снова отпуск планировать
Я нет, я уникальный 0,01 процент

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0
1 комментарий
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Андрей Мельник

А почему только 351? А ещё 99?

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0
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Городской сумасшедший

99 решили показать себя оппозицией, перед ватниками

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0
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Nai

Вроде внесли в список тех, кто голосовал за проект КПРФ, поэтому многие единоросы не попали

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Фамилия и имя

Вот вам и отключение от платежных систем и включение чебурнета, а че, это все запад. Радуйтесь.

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0
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Майка Ника
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