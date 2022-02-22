США ввели санкции против российских элит, двух банков и суверенного долга из-за признания независимости ДНР и ЛНР Статьи редакции
По мнению американского президента, Россия своими действиями начала вторжение на территорию Украины.
Президент США выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Украины и объявил о введении санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР. Трансляцию обращения Джо Байдена вёл Белый дом.
По мнению Байдена, своими последними действиями Россия начала вторжение на территорию Украины. Россия «может пойти намного дальше» и захватить Киев, считает он.
Байден объявил, что США решили ввести санкции против двух российских банков. С 22 февраля ограничения начнут действовать против госкорпорации ВЭБ.РФ, а 23 февраля ограничения распространят российские элиты и членов их семей, а также суверенный долг. «Это означает, что мы отрезаем российские власти от западного финансирования», — пояснил Байден.
"А где часовая лекция об исторических предпосылках этих санкций??"
Американцам по усам провели в Сирии. С Украины хотят, хоть что то поиметь.
тебе Путин по губам уже 22 года водит, а ты причмокиваешь)
Не удивлюсь, если одним из ответов запада будет выпиздить Асада нахер. И построить трубу через Сирию в Европу.
у меня дежавю
Суверенный долг - это долг США?
да, могут не отдавать РФ
Карелия рулит!
Джо бы такое не выдержал
Россияне:
Согласен, скучно и неинтересно. Где кровь, где мясо??
А чего самое важное не назвали: ввод американских войск в Прибалтику, если ВВП не выведет свои из Беларуси
жестко он возмутился тем, что Путин отрицал самостоятельность стран бывшего ссср
кек, можно подумать, что их тут сейчас нет)
У меня тут в Вильнюсе летом слышно как F-35 летает, а на новый год ходили групки американских военных в увольнительную на елку в центр)
что-то нигде не нахожу такой инфы
Ожидаемо ответили достаточно слабо
им надо самое серьезное оставить на случай если войска пойдут.
Путин в этом пуке увидит лишь слабость. И желание начать обстрел у него лишь возрастёт.
Когда они пойдут уже будет важно? Там надо самим наступать
Там самое важное что санкции вводятся против российских элит и членов их семей, интересно взглянуть на этот список.
Может те же 391 депутат?
Простите, что спалились
и чего там?
Греф буквально за пару дней до признания ЛДНР заблокировал счет Гиркинского командира Прапора, который собирал деньги для помощи ополченцам, за финансирование терроризма.
ПРОШУ ЗАНЕСТИ В ПРОТОКОЛ.
«которые коснутся суверенного долга» — что это значит?
это значит что инвесторам нельзя покупать госбумаги россии. Т.е. , в случае если деньги у государства будут кончаться, у россии будет проблема их где-то занять (увеличить тот самый суверенный долг) Ну или скорее они их смогут занять на менее выгодных условиях у инвесторов стран которым похер на санкции. Что-то типа политики не спонсирования террористов
Госбумаги - речь про ОФЗ или что?
всем кому должен - прощаю
Murica, yeaaah!
А кроме того, московский Спартак будет отправлен в ФНЛ.
При продолжении агрессии, санкции будут ещё более суровыми!
Ну, ради этого стоит потерпеть
*когда забанили на Западе*
Ну и что, мне похуй что не могу въехать, да, похуй...
Почему санкции не против Сбера???
Сбер и ВТБ на крайний случай оставили
ВТБ за Харьков, Сбер за Одессу
Уже крайний
Потому что Сбер против санкций
Объясните про суверенный долг
Это государственный долг. Если совсем на пальцах, то бывает ситуация, когда доходов меньше чем расходов, тогда образуется дефицит. Его надо как-то покрывать: доставать заначку, печатать деньги, занимать и т.д. Очевидно для первой опции эта самая заначка должна быть, вторая чревата обесцениванием денег, а в результате третьей как раз образуется долг.
Напечатанные деньги всегда в долг же даются. Они не просто переводятся на баланс государства.
конкретно Байдена СП-2 устроил
жидкий пук, а не санкции
гранат поешь, не разгрызая косточки
нормально сказал
Зачем банк ВЭБ признал независимость ДНР и ЛНР?
Остановите, Вите надо выйти. ...
очередной бесполезный пук запада
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