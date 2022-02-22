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Яна Ломакина

США ввели санкции против российских элит, двух банков и суверенного долга из-за признания независимости ДНР и ЛНР Статьи редакции

По мнению американского президента, Россия своими действиями начала вторжение на территорию Украины.

Президент США выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Украины и объявил о введении санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР. Трансляцию обращения Джо Байдена вёл Белый дом.

По мнению Байдена, своими последними действиями Россия начала вторжение на территорию Украины. Россия «может пойти намного дальше» и захватить Киев, считает он.

Сегодня я ввожу пакет санкций, чтобы указать России на цену за её действия. [...] Мы будем расширять их, если Россия будет эскалировать ситуацию.

Джо Байден
президент США

Байден объявил, что США решили ввести санкции против двух российских банков. С 22 февраля ограничения начнут действовать против госкорпорации ВЭБ.РФ, а 23 февраля ограничения распространят российские элиты и членов их семей, а также суверенный долг. «Это означает, что мы отрезаем российские власти от западного финансирования», — пояснил Байден.

#новости #днрилнр #санкции

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131 комментарий
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Капитальный Артем

А где часовая лекция об исторических предпосылках этих санкций??

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65
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Arthur Sergeev

"А где часовая лекция об исторических предпосылках этих санкций??"
Американцам по усам провели в Сирии. С Украины хотят, хоть что то поиметь.

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–58
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Страховой микроскоп
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31
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Ярослав -

тебе Путин по губам уже 22 года водит, а ты причмокиваешь)

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8
3 комментария
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Алексей Чанков

Не удивлюсь, если одним из ответов запада будет выпиздить Асада нахер. И построить трубу через Сирию в Европу.

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1
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Добро и позитив

у меня дежавю

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7
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Капитальный Артем

Да капец.

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2
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Arthur Sergeev

Суверенный долг - это долг США?

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–29
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Никого не спас

да, могут не отдавать РФ

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10
47 комментариев
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Ёршик Золотой

https://youtu.be/BkIjdMAsDcc

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1
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Ёршик Золотой

Карелия рулит!

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1
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Хрен Моржов

Джо бы такое не выдержал

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0
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Kabation

Россияне:

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20
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Дратути

Согласен, скучно и неинтересно. Где кровь, где мясо??

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0
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still better than you

А чего самое важное не назвали: ввод американских войск в Прибалтику, если ВВП не выведет свои из Беларуси

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17
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Никого не спас

жестко он возмутился тем, что Путин отрицал самостоятельность стран бывшего ссср

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7
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Василий Герасимов

кек, можно подумать, что их тут сейчас нет)
У меня тут в Вильнюсе летом слышно как F-35 летает, а на новый год ходили групки американских военных в увольнительную на елку в центр)

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1
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Головной американец

так, давайте только нас не вмешивать, мы и так тут живем как в 37-м году, сча еще и стрелять начнут

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0
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Хмурый Конь

что-то нигде не нахожу такой инфы

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пепси

Ожидаемо ответили достаточно слабо

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5
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solawind

им надо самое серьезное оставить на случай если войска пойдут.

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21
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пепси

Путин в этом пуке увидит лишь слабость. И желание начать обстрел у него лишь возрастёт.

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2
6 комментариев
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лала лало

Когда они пойдут уже будет важно? Там надо самим наступать

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1
4 комментария
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Константин Иванов

Там самое важное что санкции вводятся против российских элит и членов их семей, интересно взглянуть на этот список.

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9
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Андрей Мельник

Может те же 391 депутат?

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0
1 комментарий
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Роман Васильевич
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11
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Артём Мазанов

Простите, что спалились

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6
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Капитальный Артем

ДА ЧТО ТАКОЕ У МЕНЯ СКРИН НЕ СОХРАНИЛСЯ

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2
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Антигравитационный торт

и чего там?

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2 комментария
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Пыльный Глаз
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0
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Невыносимый диод

Щас спалим

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1
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Владимир Горячев

Греф буквально за пару дней до признания ЛДНР заблокировал счет Гиркинского командира Прапора, который собирал деньги для помощи ополченцам, за финансирование терроризма.

ПРОШУ ЗАНЕСТИ В ПРОТОКОЛ.

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6
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Андрей Стаховский

«которые коснутся суверенного долга» — что это значит?

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2
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solawind

это значит что инвесторам нельзя покупать госбумаги россии. Т.е. , в случае если деньги у государства будут кончаться, у россии будет проблема их где-то занять (увеличить тот самый суверенный долг) Ну или скорее они их смогут занять на менее выгодных условиях у инвесторов стран которым похер на санкции. Что-то типа политики не спонсирования террористов

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12
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Дратути

Госбумаги - речь про ОФЗ или что?

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Никого не спас

всем кому должен - прощаю

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6
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Хрен Моржов

Murica, yeaaah!

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Дьявол носит ZARA

А кроме того, московский Спартак будет отправлен в ФНЛ.
При продолжении агрессии, санкции будут ещё более суровыми!

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4
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Андрей Мельник

Ну, ради этого стоит потерпеть

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2
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Человекоподобный кот

*когда забанили на Западе*
Ну и что, мне похуй что не могу въехать, да, похуй...

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4
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Stan Majors
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Зелёный Мох

Почему санкции не против Сбера???

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Виртуальный Слава

потому что баланс россиян в сбере сама по себе санкция

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6
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Андрей Мельник

Сбер и ВТБ на крайний случай оставили

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2
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Хрен Моржов

ВТБ за Харьков, Сбер за Одессу

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2 комментария
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Зелёный Мох

Уже крайний

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Маринеску

Потому что Сбер против санкций

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Левый череп

а элит ТЖ ограничения коснутся?

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Екатерина Волова

Объясните про суверенный долг

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Русский Кексик

Это государственный долг. Если совсем на пальцах, то бывает ситуация, когда доходов меньше чем расходов, тогда образуется дефицит. Его надо как-то покрывать: доставать заначку, печатать деньги, занимать и т.д. Очевидно для первой опции эта самая заначка должна быть, вторая чревата обесцениванием денег, а в результате третьей как раз образуется долг.

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Igor Chvalun

Напечатанные деньги всегда в долг же даются. Они не просто переводятся на баланс государства.

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Виртуальный Слава

он независимый как днр

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Поэтический паук например

Слабо

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Поэтический паук например

Совсем загнили

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Антигравитационный торт

конкретно Байдена СП-2 устроил

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Страховой микроскоп

Санкции только на пользу!

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Dan
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Andy

жидкий пук, а не санкции

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Нравственный паук например

Чёт жиденько

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Антигравитационный торт

гранат поешь, не разгрызая косточки

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конгруэ́нтный

нормально сказал

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Виртуальный Слава

да ладно

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SadDamnWhoSaid

Зачем банк ВЭБ признал независимость ДНР и ЛНР?

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Ёршик Золотой

Остановите, Вите надо выйти. ...

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Классический Мурод

АХХХХАХАХА

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Навальный спас Белоруссию

очередной бесполезный пук запада

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