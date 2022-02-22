Добрый вечер, сообщество тж. Я снял клип, а это его премьера. В главной роли Пуля, а я там в качестве камео. Песню написали с ним вместе, так что не судите строго. Только что сидя в баре смонтировал в телефоне, в общем я доволен и вы порадуйтесь тоже