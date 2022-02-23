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Новости
Даша Лейзаренко

Археологи обнаружили крупнейший участок римской мозаики в центре Лондона Статьи редакции

Мозаичному полу, который был частью роскошного поместья, более полутора тысяч лет.

4 4 комментария
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Фото MOLA

Пол, уложенный мозаикой, датируется 175-225 годами нашей эры. Археологи считают, что он был частью столовой, сообщает London Se1.

«Это единственная в своём роде находка в Лондоне. Для нас было честью работать на таком большом участке, где римская археология в основном сохранилась. Когда первые цветные вспышки начали пробиваться сквозь почву, все на участке были очень взволнованы», — отметила археолог Антониетта Лерц из Лондонского археологического музея.

Фото MOLA

Мозаику обнаружили на участке земли, принадлежащем компании Transport for London, на пересечении Саутварк-стрит и Редкросс Вэй. В 1990-х годах участок использовался лондонским метрополитеном для строительства продолжения Юбилейной линии, а затем — подрядчиками, работающими над другими крупными проектами. На этом участке съёмочные группы часто парковали грузовики при производстве фильмов.

В 1981 году на восточной стороне участка обнаружили остатки римского роскошного отеля. Археологи предполагают, что там останавливались и отдыхали важные чиновники. Другая версия — здание было частной резиденцией богатой семьи. Подвески фаллической формы указывают на то, что там могли останавливаться высокопоставленные солдаты, поскольку этот символ часто ассоциируется с римскими военными.

Мозаики поднимут и перевезут с места раскопок, что позволит провести более детальные работы по восстановлению. Вероятно, после реставрации мозаику выставят в музее.

#лондон #археология

4 4 комментария
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4 комментария
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Добро и позитив

Почему сейчас такое красивое не выкладывают? Сколько это стоило для римлян по нашим меркам?

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T:ema

два-три тебя

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Zee Zao

Культура сменилась
Все псевдоримское ушло с третьим рейхом и италией муссолини

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M N

Подвески фаллической формы
возможно, самое занятное не показали ))

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Печатный глобус
Сейчас бы в поезд в лето и на море
14 14 комментариев
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Anton NS
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Генсек ООН Гутерриш заявил, что войска РФ в «ЛДНР» не могут считаться миротворцами.

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без согласия последней, то они не являются независимыми миротворцами, они вообще не являются миротворцами».
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Мнения
Лишний кофе
Юрий Дудь о войне: «Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт»
Дудь
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень п...
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе: в интернете много сравнений норвежского Киркенеса с нашими Заполярным или Никелем (расстояние – 55-65 км); если не боитесь окончательного упадка настроения и сил – найдите и посмотрите.

Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Второе.

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?», – он ответил: «Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи».

Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я.

Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру – мир.
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Офтоп
Snake Shake
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solawind
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Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Мария Захарова и Петр Толстой попали под европейские санкции
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Спецвыпуск щитревью: в гостах невероятная Станислава Курылёва

Стася с нами буквально пару дней, а уже успела набрать приличное количество подписчиков и порвать пару атеншенхор. Я не мог пройти мимо такой персоны в нашем гадюшнике и не поговорить с данным женским человеком.

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