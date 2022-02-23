Археологи обнаружили крупнейший участок римской мозаики в центре Лондона Статьи редакции
Мозаичному полу, который был частью роскошного поместья, более полутора тысяч лет.
Пол, уложенный мозаикой, датируется 175-225 годами нашей эры. Археологи считают, что он был частью столовой, сообщает London Se1.
«Это единственная в своём роде находка в Лондоне. Для нас было честью работать на таком большом участке, где римская археология в основном сохранилась. Когда первые цветные вспышки начали пробиваться сквозь почву, все на участке были очень взволнованы», — отметила археолог Антониетта Лерц из Лондонского археологического музея.
Мозаику обнаружили на участке земли, принадлежащем компании Transport for London, на пересечении Саутварк-стрит и Редкросс Вэй. В 1990-х годах участок использовался лондонским метрополитеном для строительства продолжения Юбилейной линии, а затем — подрядчиками, работающими над другими крупными проектами. На этом участке съёмочные группы часто парковали грузовики при производстве фильмов.
В 1981 году на восточной стороне участка обнаружили остатки римского роскошного отеля. Археологи предполагают, что там останавливались и отдыхали важные чиновники. Другая версия — здание было частной резиденцией богатой семьи. Подвески фаллической формы указывают на то, что там могли останавливаться высокопоставленные солдаты, поскольку этот символ часто ассоциируется с римскими военными.
Мозаики поднимут и перевезут с места раскопок, что позволит провести более детальные работы по восстановлению. Вероятно, после реставрации мозаику выставят в музее.
Почему сейчас такое красивое не выкладывают? Сколько это стоило для римлян по нашим меркам?
два-три тебя
Культура сменилась
Все псевдоримское ушло с третьим рейхом и италией муссолини
Подвески фаллической формы
возможно, самое занятное не показали ))