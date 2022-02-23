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Новости
Сергей Звезда

В Атлантическом океане неделю горит судно Felicity Ace. На борту — тысячи люксовых машин, включая Porsche и Lamborghini Статьи редакции

Стоимость автомобилей на корабле, который пока не получается потушить полностью, оценивают в более чем 400 миллионов долларов.

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Фото португальского флота от 18 февраля 

Пожар, возникший в грузовом отсеке судна Felicity Ace, продолжается с 16 февраля. Корабль японской компании MOL под флагом Панамы, направлявшийся из Германии в США, застрял в 90 морских милях (почти 170 километрах) к юго-западу от португальских Азорских островов. Размеры 200-метрового судна в СМИ сравнивают с почти что тремя футбольными полями.

Изображение FleetMon

Пострадавших нет. Всех 22 членов экипажа успешно эвакуировали практически сразу после того, как огонь начал распространяться, и без происшествий доставили в ближайшую португальскую гостиницу. Последствий в виде загрязнений океана после пожара специалисты не обнаружили. Что обратило на себя внимание СМИ и пользователей соцсетей, так это оставшийся на борту груз — тысячи автомобилей, в том числе многочисленные люксовые модели.

Военный вертолёт направляется к горящему судну. Фото ВВС Португалии
Эвакуация 22 членов экипажа Felicity Ace. Фото ВВС Португалии

Такое судно вмещает до 18 700 тонн груза, так что туда помещается несколько тысяч автомобилей, отметило AP. Подсчёты журналистов подтверждаются заявлениями производителей. По данным американского подразделения Volkswagen, Felicity Ace перевозил 3965 её автомобилей. Группе компаний принадлежат многие бренды вроде Porsche, Lamborghini и Bentley — и все они представлены на борту. Представитель Porsche отметил, что на Felicity Ace остались до 1100 её автомобилей. Также подтверждено наличие 189 Bentley. В Lamborghini отказались уточнить количество своих машин на судне. Также на корабле есть Golf и электрокары-кроссоверы ID.4 от Volkswagen.

Представители автоконцернов стали связываться с клиентами, чтобы сообщить им о задержках в доставке машин. После этого автолюбитель и ютуб-блогер Мэтт Фэра рассказал, что на борту оказался заказанный им Porsche 718 Boxster Spyder, стоимость которого начинается от 96 тысяч долларов. В комментарии Business Insider Фэра отметил: «Я рад, что никто не пострадал от пожара — это самое главное. Уверен, что Porsche, что бы ни случилось дальше, поступит с клиентами справедливо».

Фото португальского флота от 18 февраля

Точная причина возгорания пока не названа, но огонь возник на палубе, где стояли машины. Когда сигнализация сработала, дым не позволил экипажу понять, с чего именно начался пожар. Спасатели не смогли подняться на борт и взять пламя под контроль, поскольку ситуация осложнилась из-за горения литий-ионных аккумуляторов в автомобилях, отметило Wall Street Journal. По словам представителей португальского флота и спасателей, которые ознакомились с документами Felicity Ace, множество автомобилей на борту — это электрокары, в которые и встроены такие батареи.

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Однако к 22 февраля огонь на борту стал тухнуть, отметило AP. В португальском порту говорят, что корабль омывают с двух океанских буксиров, чтобы «охладить» корпус. Ещё два судна ожидаются на месте происшествия к концу этой недели. После окончательной ликвидации пожара корабль планируют отбуксировать на Багамы.

Фото португальского флота от 22 февраля

Поскольку груз застрахован, затраты из-за происшествия не затронут клиентов. Компания Russell Group, которая моделирует риски страховщиков, оценила совокупную стоимость автомобилей в 401 миллион долларов, а всего товара на борту — в 438 миллионов долларов.

По версии профильного экономиста Патрика Андерсона, машины на Felicity Ace в сумме стоят чуть меньше — около 376,6 миллионов долларов. Специалист оценивает убытки в 282 миллиона долларов и предполагает, что до трёх четвертей машин на борту спишут.

#происшествия #авто

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Заметный холод

Видел неделю назад на пикабу

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Заметный холод

Чтобы читать реально актуальные новости подписывайтесь на пользователя спецназ диванных войск https://tjournal.ru/u/379399-cpecnaz-divannyh-voysk

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Сергей Звезда

да я вообще не против, подписывайтесь, но новости на военных сводках не заканчиваются, тем более на TJ

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Семь потомков Ноя

Главное что не таблоид

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Neketa Fo

А вас там такие кадры совсем не напрягают? Типа «что поделать, чел с активной жизненной позицией понятно да уж»

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Сергей Звезда

что ты имеешь в виду?

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Neketa Fo

Тебя там тоже видели. Не появляйся тут больше пожалуйста. Пока

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Заметный холод

Пора учить альбом к концертам, ты прав

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Neketa Fo

Ты ещё тут?

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Заметный холод

Все все убежал, чао

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2
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Навальнята спасают Фермана

Видел от тебя минусы

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Слышный Гоша

Какая-то внутренняя тревога от этого фото.

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BTopHuk

Шляпа какая-то. Осадка - ноль

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Былое и думер

остойчивости хватает - на остальное похуй.

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Поэтический Макс

Видно же, что он погружен по самую ватерлинию

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Видящий Истинную Природу Бытия

из-за того что внизу узенько и кажется, что щас на бок свалится?

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Вадим Зезюля

Сходи к психиатру.

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Правый бинокль

бывает

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Семь потомков Ноя

Опять ездить на старом ламбаргини(

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Коровка спасла Россию

Надо хотя бы раз в полгода менять, а то засмеют

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Семь потомков Ноя

Все так брат

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Коровка спасла Россию

Зимнее Ламборгини на демисезонное и потом на летнее

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Семь потомков Ноя

И так 4 ламбы в год надо.

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Русский Кексик

Это наши контрсаннкции?

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Neketa Fo

После этой новости в страховой начался сущий кошмар

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Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Второе.

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?», – он ответил: «Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи».

Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я.

Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру – мир.
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Предыдущий Кирилл

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