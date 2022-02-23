В Атлантическом океане неделю горит судно Felicity Ace. На борту — тысячи люксовых машин, включая Porsche и Lamborghini Статьи редакции
Стоимость автомобилей на корабле, который пока не получается потушить полностью, оценивают в более чем 400 миллионов долларов.
Пожар, возникший в грузовом отсеке судна Felicity Ace, продолжается с 16 февраля. Корабль японской компании MOL под флагом Панамы, направлявшийся из Германии в США, застрял в 90 морских милях (почти 170 километрах) к юго-западу от португальских Азорских островов. Размеры 200-метрового судна в СМИ сравнивают с почти что тремя футбольными полями.
Пострадавших нет. Всех 22 членов экипажа успешно эвакуировали практически сразу после того, как огонь начал распространяться, и без происшествий доставили в ближайшую португальскую гостиницу. Последствий в виде загрязнений океана после пожара специалисты не обнаружили. Что обратило на себя внимание СМИ и пользователей соцсетей, так это оставшийся на борту груз — тысячи автомобилей, в том числе многочисленные люксовые модели.
Такое судно вмещает до 18 700 тонн груза, так что туда помещается несколько тысяч автомобилей, отметило AP. Подсчёты журналистов подтверждаются заявлениями производителей. По данным американского подразделения Volkswagen, Felicity Ace перевозил 3965 её автомобилей. Группе компаний принадлежат многие бренды вроде Porsche, Lamborghini и Bentley — и все они представлены на борту. Представитель Porsche отметил, что на Felicity Ace остались до 1100 её автомобилей. Также подтверждено наличие 189 Bentley. В Lamborghini отказались уточнить количество своих машин на судне. Также на корабле есть Golf и электрокары-кроссоверы ID.4 от Volkswagen.
Представители автоконцернов стали связываться с клиентами, чтобы сообщить им о задержках в доставке машин. После этого автолюбитель и ютуб-блогер Мэтт Фэра рассказал, что на борту оказался заказанный им Porsche 718 Boxster Spyder, стоимость которого начинается от 96 тысяч долларов. В комментарии Business Insider Фэра отметил: «Я рад, что никто не пострадал от пожара — это самое главное. Уверен, что Porsche, что бы ни случилось дальше, поступит с клиентами справедливо».
Точная причина возгорания пока не названа, но огонь возник на палубе, где стояли машины. Когда сигнализация сработала, дым не позволил экипажу понять, с чего именно начался пожар. Спасатели не смогли подняться на борт и взять пламя под контроль, поскольку ситуация осложнилась из-за горения литий-ионных аккумуляторов в автомобилях, отметило Wall Street Journal. По словам представителей португальского флота и спасателей, которые ознакомились с документами Felicity Ace, множество автомобилей на борту — это электрокары, в которые и встроены такие батареи.
Однако к 22 февраля огонь на борту стал тухнуть, отметило AP. В португальском порту говорят, что корабль омывают с двух океанских буксиров, чтобы «охладить» корпус. Ещё два судна ожидаются на месте происшествия к концу этой недели. После окончательной ликвидации пожара корабль планируют отбуксировать на Багамы.
Поскольку груз застрахован, затраты из-за происшествия не затронут клиентов. Компания Russell Group, которая моделирует риски страховщиков, оценила совокупную стоимость автомобилей в 401 миллион долларов, а всего товара на борту — в 438 миллионов долларов.
По версии профильного экономиста Патрика Андерсона, машины на Felicity Ace в сумме стоят чуть меньше — около 376,6 миллионов долларов. Специалист оценивает убытки в 282 миллиона долларов и предполагает, что до трёх четвертей машин на борту спишут.
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да я вообще не против, подписывайтесь, но новости на военных сводках не заканчиваются, тем более на TJ
Главное что не таблоид
А вас там такие кадры совсем не напрягают? Типа «что поделать, чел с активной жизненной позицией понятно да уж»
что ты имеешь в виду?
Тебя там тоже видели. Не появляйся тут больше пожалуйста. Пока
Ты ещё тут?
Видел от тебя минусы
Шляпа какая-то. Осадка - ноль
остойчивости хватает - на остальное похуй.
из-за того что внизу узенько и кажется, что щас на бок свалится?
Сходи к психиатру.
Опять ездить на старом ламбаргини(
Надо хотя бы раз в полгода менять, а то засмеют
Все так брат
Зимнее Ламборгини на демисезонное и потом на летнее
И так 4 ламбы в год надо.
Это наши контрсаннкции?
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Короче мальчеки, в связи с изначальной тупостью праздника, а теперь ещё и недавними новостями с дедом, даже шутить про носки как-то не интересно. Но я очень рада, что вы мужики мощные как персики сощные, так что давайте просто придумаем праздник Мужиков ТЖ и назначим дату. Только вы сами дату выберите!