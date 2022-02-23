Кто и какие ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР — обновляемый список Статьи редакции
От США и Евросоюза до Австралии и Японии.
21 февраля Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали документы о признании Россией независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. После этого Cовбез ООН провёл экстренное заседание, а мировые лидеры сделали первые заявления. TJ приводит список стран, которые наложили санкции против России.
США
22 февраля Джо Байден ввёл санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий (среди них футбольный клуб ЦСКА) и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них:
- глава «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков, сын главы РИСИ Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России;
- Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова;
- Владимир Кириенко, гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.
Евросоюз
22 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель сообщил о санкциях против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, а также 27 физических и юридических лиц. Им запретили въезд в Евросоюз и заморозили их активы.
Под ограничения попали банки и организации, которые, по данным ЕС, финансируют военные операции России в Донбассе, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава администрации президента Антон Вайно и министр обороны Сергей Шойгу.
Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с ДНР и ЛНР.
Великобритания
22 февраля Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Им также запретили въезд в страну.
Канада
22 февраля премьер-министр Джастин Трюдо Канады объявил о запрете въезда в страну и заморозке активов депутатов, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР. Канадским компаниям также запретили поддерживать отношения с ДНР и ЛНР.
Япония
23 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о запрете на въезд в страну для официальных лиц из ДНР и ЛНР, а также о запрете на экспорт и импорт товаров из республик. Российским компаниям также запретили размещать облигации на японском рынке.
Австралия
23 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкции в отношении восьми россиян — им запретили въезд в страну и любые финансовые операции с австралийскими компаниями. Санкции также коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью.
О да
То, что Япония прекратит импортировать из ДНР и ДНР товары - это очень сильно, щетаю. :)
самый главный удар
Было бы мощнее в 100500 раз. Хоть и онимечника обидеть - это... Но было бы мощнее. :)
Главное не подарок, а внимание
Русские пропагандисты:
Это херня, вот когда соловьева выдворят из Италии вот это уровень будет
так вроде уже
Заселить туда мигрантов, хуле пустовать то будет
Жозеп Боррель сообщил о санкциях против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР
Почему не всех депутатов? Они же единогласно проголосовали. Как минимум 399 должно быть.
Надо написать запрос, чтобы никого не забыли случайно.
остальные и так уже в списках
i hope so
может они уже были под санкциями
Почему бы Британии не ввести санкции против Брилева
вопрос
Да судя по таким санкциям, Путин все правильно сделал
Было. Говна знатно побурлили этим, но... Как в песне вечно молодой Ротару: было было было, но прошло. :)
Ждём контрсанкции против Воронежа.
Скорей бы только российские продукты на полках магазинов.
Цска зря, спорт же в не политики
В России?
Белорусы ещё не ввели, держатся?
креветки не будут продавать
Короче мальчеки, в связи с изначальной тупостью праздника, а теперь ещё и недавними новостями с дедом, даже шутить про носки как-то не интересно. Но я очень рада, что вы мужики мощные как персики сощные, так что давайте просто придумаем праздник Мужиков ТЖ и назначим дату. Только вы сами дату выберите!