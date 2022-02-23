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Новости
Даша Лейзаренко

Кто и какие ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР — обновляемый список Статьи редакции

От США и Евросоюза до Австралии и Японии.

36 36 комментариев
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Джо Байден объявляет о санкциях против России. Фото: Reuters 

21 февраля Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали документы о признании Россией независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. После этого Cовбез ООН провёл экстренное заседание, а мировые лидеры сделали первые заявления. TJ приводит список стран, которые наложили санкции против России.

Список будет обновляться.

США

22 февраля Джо Байден ввёл санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанка», их 42 дочерних предприятий (среди них футбольный клуб ЦСКА) и людей из «ближайшего окружения Путина». Среди них:

  • глава «Промсвязьбанка» Пётр Фрадков, сын главы РИСИ Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России;
  • Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова;
  • Владимир Кириенко, гендиректор VK, сын первого заместителя главы администрации президента и бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

Евросоюз

22 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель сообщил о санкциях против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, а также 27 физических и юридических лиц. Им запретили въезд в Евросоюз и заморозили их активы.

Под ограничения попали банки и организации, которые, по данным ЕС, финансируют военные операции России в Донбассе, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава администрации президента Антон Вайно и министр обороны Сергей Шойгу.

Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с ДНР и ЛНР.

Великобритания

22 февраля Борис Джонсон объявил о заморозке активов банков «Россия», Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка реконструкции и развития, а также бизнесменов Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Им также запретили въезд в страну.

Канада

22 февраля премьер-министр Джастин Трюдо Канады объявил о запрете въезда в страну и заморозке активов депутатов, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР. Канадским компаниям также запретили поддерживать отношения с ДНР и ЛНР.

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Япония

23 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о запрете на въезд в страну для официальных лиц из ДНР и ЛНР, а также о запрете на экспорт и импорт товаров из республик. Российским компаниям также запретили размещать облигации на японском рынке.

Австралия

23 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкции в отношении восьми россиян — им запретили въезд в страну и любые финансовые операции с австралийскими компаниями. Санкции также коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью.

#днрилнр #украина #санкции

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Теплый самолет

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 О да

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17
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Даша Лейзаренко
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Технологический браслет

Бесконечно

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1
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Дмитрий Киселев

О да

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3
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Chikk

То, что Япония прекратит импортировать из ДНР и ДНР товары - это очень сильно, щетаю. :)

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8
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Алексей Фёдоров

самый главный удар

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16
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Chikk

Было бы мощнее в 100500 раз. Хоть и онимечника обидеть - это... Но было бы мощнее. :)

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5
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Зелёный Мох

Главное не подарок, а внимание

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9
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Kabation

Русские пропагандисты:

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12
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Стабильный кубок

Санкции - самое приевшееся слово за это десятилетие.
Предлагаю описывать президента в учебниках истории как Владимир Санкционный

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7
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Donnie Darko

Это херня, вот когда соловьева выдворят из Италии вот это уровень будет

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4
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Прошедший франт

и арестуют его имущество

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2
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Maxim Rebitsky

так вроде уже

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2
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Прошедший франт

тогда отлично

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Василий Герасимов

Заселить туда мигрантов, хуле пустовать то будет

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Натуральный месяц

Ему же запретили въезд в ЕС вроде

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Vladimir Medvedev

Жозеп Боррель сообщил о санкциях против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР
Почему не всех депутатов? Они же единогласно проголосовали. Как минимум 399 должно быть.

Надо написать запрос, чтобы никого не забыли случайно.

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4
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Денис Файзулин

остальные и так уже в списках

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Vladimir Medvedev

i hope so

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Никого не спас

может они уже были под санкциями

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Навальнята спасают Фермана

Почему бы Британии не ввести санкции против Брилева

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2
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Bad Mother Fucker

вопрос

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Террористический Абдужаббор

Помню в 2014 на ТНТ рофлили "санкции сосанции". А теперь вот несмешно им

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velvetdust

Да судя по таким санкциям, Путин все правильно сделал

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Террористический Абдужаббор

Ну хз. Имхо некий ущерб нанесен, не фатальный, конечно они будут говорить что ха-ха-ха да нам поебать. Я бы поступил так же. Но это надо в динамике смотреть последствия

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Натуральный месяц

Соловьев уже рвется что потомки немецких фашистов угнетают еврея (его то есть)

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Террористический Абдужаббор

Но я точно помню что израильтяне его просили больше не причислять себя к евреям после скандала с фразой про Гитлера

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Chikk

Было. Говна знатно побурлили этим, но... Как в песне вечно молодой Ротару: было было было, но прошло. :)

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Натуральный месяц

Он об этом вспоминает только когда это его в выгодном свете выставляет. В остальное время он об этом и сам не особо распространяется

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Либеральный спрей

Когда надо, то он не русский )

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Артем Сергеев

Ждём контрсанкции против Воронежа.

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Артем Сергеев

Скорей бы только российские продукты на полках магазинов.

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Сергей Романов

Цска зря, спорт же в не политики

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BigDaddy

В России?

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Антон Верещагин

Белорусы ещё не ввели, держатся?

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Денис Файзулин

креветки не будут продавать

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Предыдущий Кирилл

Короче мальчеки, в связи с изначальной тупостью праздника, а теперь ещё и недавними новостями с дедом, даже шутить про носки как-то не интересно. Но я очень рада, что вы мужики мощные как персики сощные, так что давайте просто придумаем праздник Мужиков ТЖ и назначим дату. Только вы сами дату выберите!

39 39 комментариев
10
Мнения
Иван Прохоров
Путин плохой, Навальный герой, Юра Дудь молодец

Вы спросите, зачем я это пишу? Да чтоб, когда мои дети будут разбираться в истории и спросят меня: "Пап, а что ты сделал, чтобы предотвратить этот пиздец?", я покажу им эту запись в доказательство того, что я не поддерживал эту власть! Спасибо

24 24 комментария
58
Twitter
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
Традиционно 23 февраля напоминаю, что пару лет назад кто-то повесил в питерском метро эти антивоенные плакаты стилизованные под детские рисунки
4 4 комментария
41
Twitter
Leonid Volkov @leonidvolkov
Мария Захарова не побухает в Ницце.
Владимир Соловьев не отдохнет на Комо.
Петр Толстой не отведает фуагра в Страсбурге.
Маргарита Симоньян останется без шоппинга на Пятой Авеню.

Наконец-то; лучше поздно, чем никогда.
88 88 комментариев
165
Мнения
Лишний кофе
Юрий Дудь о войне: «Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт»
Дудь
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень п...
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе: в интернете много сравнений норвежского Киркенеса с нашими Заполярным или Никелем (расстояние – 55-65 км); если не боитесь окончательного упадка настроения и сил – найдите и посмотрите.

Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Второе.

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?», – он ответил: «Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи».

Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я.

Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру – мир.
208 208 комментариев
263
Учебный чувак
Спецвыпуск щитревью: в гостах невероятная Станислава Курылёва

Стася с нами буквально пару дней, а уже успела набрать приличное количество подписчиков и порвать пару атеншенхор. Я не мог пройти мимо такой персоны в нашем гадюшнике и не поговорить с данным женским человеком.

132 132 комментария
43
Twitter
The Insider @the_ins_ru
Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Мария Захарова и Петр Толстой попали под европейские санкции
14 14 комментариев
115
Печатный глобус
Сейчас бы в поезд в лето и на море
26 26 комментариев
21
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