Представитель ЕС Жозеп Боррель удалил твит о шоппинге и вечеринках российских депутатов в Европе Статьи редакции
После объявления о санкциях он написал, что депутаты больше не смогут посещать страны Евросоюза.
Из твиттер-аккаунта верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель пропал твит о том, что попавшие под санкции депутаты Госдумы больше не смогут отправиться на шопинг в Милан, на вечеринки в Сен-Тропе и купить бриллианты в Антверпене.
22 февраля Боррель сообщил, что ЕС согласился ввести пакет санкций против России. Под них попадет 351 депутат Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физических и юридических лиц. После этого он опубликовал твит о том, что российские депутаты лишатся возможности проводить время в Европе.
Одна из попавших под санкции ЕС — официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она раскритиковала твит Борреля. По её словам, он ни разу не поддержал родителей «убитых на Донбассе детей» и не потребовал «обеспечить несовершеннолетним безопасное существование». Захарова также задалась вопросом, нормально ли это, когда чиновник радуется, что бизнес стран-членов ЕС «понесет убытки».
«Ну чтож ты фраер сдал назад» (с) Лавров
Чтобы ответочку не получить
Бриллиантовое лобби позвонило спросить "ты охуел?", пришлось удалять твит.
А зачем им рвать жопу ради благополучия и безопасности каких-то восточноевропейцев?
Ему захотелось на несколько секунд побыть благородным доном.
Всё для своих избирателей. Потом вспомнил, что избератели любят покупаетелей из РФ и Китая, тк они скупают всякую хуйню и удалил твит.
По её словам, он ни разу не поддержал родителей «убитых на Донбассе детей» и не потребовал «обеспечить несовершеннолетним безопасное существование»
А должен был? Ну тип, а чего ему лезть в дела украинцев и что-то там требовать от кого-то? А про поддержку родителей это вообще странный ход, особенно учитывая "распятого мальчика". Вот уж реально странная критика
А озоботиться признанием ДНР и лнр то есть должен был по твоей логике?
Ничего страшного. Наденут парики и с новыми паспортами поедут кутить. Ради этого и депутаты.
РУССКАЯ ПОБЕДА
Перенервничал просто
еее, смогут)
Боррель, переименуйся нахер в Баррель
Слабак
Просто понял (или ему указали), что твит был задиристым и не солидным.
Даже интересно, кто может указать верховному представителю в таком случае
Да кто угодно, хоть секретарша. Я своему начальнику говорю, что он не прав, и если получается убедить, то он меняет свое поведение. А если не получается, то он меня не бьет, и даже не увольняет, за то, что посмел указывать высочайшему. Так выглядят нормальные рабочие отношения у цивилизованных людей.
А я покакал
Короче мальчеки, в связи с изначальной тупостью праздника, а теперь ещё и недавними новостями с дедом, даже шутить про носки как-то не интересно. Но я очень рада, что вы мужики мощные как персики сощные, так что давайте просто придумаем праздник Мужиков ТЖ и назначим дату. Только вы сами дату выберите!
За восемь лет республики отстроили стабильную связь, но она полагается на ресурсы России и находится под угрозой Украины, которая стремится лишить их интернета.
От США и Евросоюза до Австралии и Японии.