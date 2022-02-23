Новости
Даша Лейзаренко

Представитель ЕС Жозеп Боррель удалил твит о шоппинге и вечеринках российских депутатов в Европе Статьи редакции

После объявления о санкциях он написал, что депутаты больше не смогут посещать страны Евросоюза.

Из твиттер-аккаунта верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель пропал твит о том, что попавшие под санкции депутаты Госдумы больше не смогут отправиться на шопинг в Милан, на вечеринки в Сен-Тропе и купить бриллианты в Антверпене.

Не будет больше: шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только начало

22 февраля Боррель сообщил, что ЕС согласился ввести пакет санкций против России. Под них попадет 351 депутат Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физических и юридических лиц. После этого он опубликовал твит о том, что российские депутаты лишатся возможности проводить время в Европе.

Одна из попавших под санкции ЕС — официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она раскритиковала твит Борреля. По её словам, он ни разу не поддержал родителей «убитых на Донбассе детей» и не потребовал «обеспечить несовершеннолетним безопасное существование». Захарова также задалась вопросом, нормально ли это, когда чиновник радуется, что бизнес стран-членов ЕС «понесет убытки».

Новости
Даша Лейзаренко
Кто и какие ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР — обновляемый список Статьи редакции

От США и Евросоюза до Австралии и Японии.

Джо Байден объявляет о санкциях против России. Фото: Reuters 

#новости #ес #санкции #лнриднр

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Saneka

«Ну чтож ты фраер сдал назад» (с) Лавров

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29
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Удобный космос

ШОППИНГ ПОХОДУ БУДЕТ

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21
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Удобный космос

ЕДУ!

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2
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Прошедший франт

обойдёшься без еды

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8
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Удобный космос

НУ ХОТЯ БЫ ВОДЫ :(

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0
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Прошедший франт

просто добавь воды

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Часовой американец

Гробы будут закупать с бриллиантами антверпенскими

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1
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Прошедший франт

с шоколадом бельгийским

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1
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Часовой американец

После смерти тела сами начнут шоколад производить

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–1
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Русский Кексик

Чтобы ответочку не получить

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Прошедший франт

не купят машину в Тольятти

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A Z
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2
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Frank Ferd

Бриллиантовое лобби позвонило спросить "ты охуел?", пришлось удалять твит.

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Прошедший франт

на русском

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Холодный бас

По её словам, он ни разу не поддержал родителей «убитых на Донбассе детей» и не потребовал «обеспечить несовершеннолетним безопасное существование».

А она как поддержала кроме того чтобы рот открывать?

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Прошедший франт

выпила за них, тосты говорила

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Холодный бас

Денег напиздила, по хуям поскакала, чтобы пост такой получить

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Прошедший франт

пост в твиттере

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Слышный Гоша

Ну ты чего?? ОНА ЖЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

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Прошедший франт

вот такие ценности у Европы

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–4
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Marco Pagot

А зачем им рвать жопу ради благополучия и безопасности каких-то восточноевропейцев?

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Прошедший франт

согласен, тогда зачем было писать твит?)

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Marco Pagot

Ему захотелось на несколько секунд побыть благородным доном.

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Прошедший франт

на эмоциях

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Подлый Пит

Всё для своих избирателей. Потом вспомнил, что избератели любят покупаетелей из РФ и Китая, тк они скупают всякую хуйню и удалил твит.

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3
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Прошедший франт

ну или лоббисты наехали

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Максим Графов

По её словам, он ни разу не поддержал родителей «убитых на Донбассе детей» и не потребовал «обеспечить несовершеннолетним безопасное существование»
А должен был? Ну тип, а чего ему лезть в дела украинцев и что-то там требовать от кого-то? А про поддержку родителей это вообще странный ход, особенно учитывая "распятого мальчика". Вот уж реально странная критика

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Прошедший франт

ну пьяная была, написала лишнего, с кем не бывает

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7
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Тбилисский сверчок

А озоботиться признанием ДНР и лнр то есть должен был по твоей логике?

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Городской сумасшедший

Ничего страшного. Наденут парики и с новыми паспортами поедут кутить. Ради этого и депутаты.

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Никита Борисова

РУССКАЯ ПОБЕДА

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лала лало

Перенервничал просто

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испанский смех

еее, смогут)

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Дьявол носит ZARA

Боррель, переименуйся нахер в Баррель

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пепси

Слабак

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Андрей Петкевич

Просто понял (или ему указали), что твит был задиристым и не солидным.

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X спас Y

Даже интересно, кто может указать верховному представителю в таком случае

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Андрей Петкевич

Да кто угодно, хоть секретарша. Я своему начальнику говорю, что он не прав, и если получается убедить, то он меняет свое поведение. А если не получается, то он меня не бьет, и даже не увольняет, за то, что посмел указывать высочайшему. Так выглядят нормальные рабочие отношения у цивилизованных людей.

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artemykairyak

А я покакал

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Мнения
Евгений Миронов
23 февраля

Сегодня те, кто выбирал Путина, весь день и от чистого сердца будут желать нам "Мирного Неба над головой" и "чтоб поводов вставать в строй никогда не было".

5 5 комментариев
65
Мнения
Иван Прохоров
Путин плохой, Навальный герой, Юра Дудь молодец

Вы спросите, зачем я это пишу? Да чтоб, когда мои дети будут разбираться в истории и спросят меня: "Пап, а что ты сделал, чтобы предотвратить этот пиздец?", я покажу им эту запись в доказательство того, что я не поддерживал эту власть! Спасибо

35 35 комментариев
117
Предыдущий Кирилл

Короче мальчеки, в связи с изначальной тупостью праздника, а теперь ещё и недавними новостями с дедом, даже шутить про носки как-то не интересно. Но я очень рада, что вы мужики мощные как персики сощные, так что давайте просто придумаем праздник Мужиков ТЖ и назначим дату. Только вы сами дату выберите!

47 47 комментариев
20
Zhanna Sinelnik

Поскольку я самая старая женщина на тж (кто еще может похвастаться шестнадцатью годами разницы с Дитковским), подумалось, что и блог пора уже вести по-старушечьи трушно. Например, вот я охочусь за скидосами в супермаркете.

31 31 комментарий
19
Учебный чувак
Спецвыпуск щитревью: в гостах невероятная Станислава Курылёва

Стася с нами буквально пару дней, а уже успела набрать приличное количество подписчиков и порвать пару атеншенхор. Я не мог пройти мимо такой персоны в нашем гадюшнике и не поговорить с данным женским человеком.

155 155 комментариев
56
Интернет
Саша Кириллова
«Во время боёв умудрялся играть в Battlefield 4». История интернета в ЛДНР — частые сбои, проблемы с 4G и кабели из РФ Статьи редакции

За восемь лет республики отстроили стабильную связь, но она полагается на ресурсы России и находится под угрозой Украины, которая стремится лишить их интернета.

Очередь за SIM-картами в ДНР у офиса «Феникса», фото EPA-EFE
15 15 комментариев
41
Twitter
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
Традиционно 23 февраля напоминаю, что пару лет назад кто-то повесил в питерском метро эти антивоенные плакаты стилизованные под детские рисунки
12 12 комментариев
132
Новости
Даша Лейзаренко
Кто и какие ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР — обновляемый список Статьи редакции

От США и Евросоюза до Австралии и Японии.

Джо Байден объявляет о санкциях против России. Фото: Reuters 
82 82 комментария
92
Мнения
Лишний кофе
Юрий Дудь о войне: «Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт»
Дудь
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень п...
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе: в интернете много сравнений норвежского Киркенеса с нашими Заполярным или Никелем (расстояние – 55-65 км); если не боитесь окончательного упадка настроения и сил – найдите и посмотрите.

Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Второе.

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?», – он ответил: «Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи».

Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я.

Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру – мир.
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