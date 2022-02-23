Сталкер использовал AirTag для преследования бывшей девушки, СК начал проверку: главное из расследования «Медиазоны» Статьи редакции
Москвич угрожал бывшей, избивал её парней и отслеживал все перемещения — правоохранительные органы заинтересовались им только после внимания журналистов.
Москвичку Елену Самохину уже два года преследует бывший парень: шлёт угрозы через рублевые переводы в банковских приложениях, избивает её новых ухажёров, присылает фото винтовки с оптическим прицелом и видом на дом девушки. Он подбросил в машину матери девушки маячок AirTag от Apple, а также, вероятно, купил базу поездок девушки на поездах, чтобы выяснить все перемещения её семьи.
После внимания журналистов дело Елены взял на контроль глава СК Александр Быстрыкин. «Медиазона» рассказала историю почти двухлетнего преследования Самохиной и приняла участие в поиске, изъятии и передаче AirTag в полицию.
- Елена Самохина и Иван Матвеев познакомились в 2013 году и запустили вместе рекламное агентство. Вместе они прожили шесть лет у родителей Елены, а в 2020 году, в начале пандемии, девушка решила расстаться с парнем. Иван какое-то время отказывался признавать расставание, но в итоге съехал;
- Елена и Иван поддерживали дружеское общение — продолжали вести совместный бизнес. Но потом Иван начал постоянно звонить девушке, спрашивать, где она, оскорблять и устраивать спам-атаки: «Мне в минуту около ста звонков поступает с разных номеров, скрытые номера, из разных государств, сообщения сыплются от разных сервисов, телефон взрывается»;
- Когда Елена решила выйти из совместного бизнеса, Иван начал угрожать ей убийством. Он постоянно появлялся возле квартиры Елены и в тех местах, где она находилась. Она получает сообщения с угрозами, фотографии винтовки с оптическим прицелом, гвоздики на входной двери, переводы по рублю на карту. Когда Елена устроила вечеринку на Новый год, то все гости получили звонки с угрозами — Иван угрожал приехать и начать стрелять по окнам;
- Иван преследует Елену два года. Она переезжала, жила в другом городе, дважды ездила в отпуск, пока её преследовал бывший. Иван избил двух её ухажёров — первое дело прекратили по применению сторон («Мальчик зассал», — считает Елена), а по второму выписали штраф по административной статье о побоях;
- Мать Елены, 56-летняя Ирина Владимировна, начала получать навязчивые уведомления от сервиса «Локатор» (Find my): «AirTag перемещается вместе с вами». Ирина заметила, что из-под кузова её автомобиля доносится звуковой сигнал. Найти маячок она не смогла даже после того, как отдала машину в техосмотр. По поводу AirTag женщина написала заявление в полицию. Следователь сказал ей, что проверкой должен заняться местный участковый, но тот так и не позвонил. Ирина с мужем продолжали пользоваться машиной;
- Иван показывал Елене скриншот файла со всеми её перемещениями на поездах за последние годы — судя по всему, он купил их через сервисы пробива по слитым базам МВД. Корреспонденту «Медиазоны» Иван ответил, что не покупал данные в даркнете, а обвинения в преследовании Елены отверг;
- После телефонного разговора корреспондента «Медиазоны» с Иваном, он закрыл личные аккаунты в инстаграме и «ВКонтакте». Днем 13 февраля на телефон журналиста YouTube-канала «Редакция» Ильи Егорова, также занимавшегося историей Елены, поступили десять звонков с редакционного номера «Медиазоны». С этого телефона корреспондент «Медиазоны» звонил Ивану;
- 14 февраля Иван появился у Елены в подъезде и попытался на неё напасть, но девушка успела воспользоваться перцовым баллончиком и скрыться в квартире. После этого он написал на неё заявление в полицию и отправил сообщение её матери: «Ну за это, что ваша дочь сейчас сделала, точно поплатится. У меня ожог сетчатки, я написал заявление, пусть с ней по закону разбираются. Если хочет решить, пусть мне позвонит. Я ее пальцем не трогал, она мне взяла и залила лицо газом»;
- 17 февраля участвовавший в съемках репортажа «Редакции» депутат Госдумы Сергей Боярский написал запрос в Следственный комитет. 18 февраля Александр Бастрыкин распорядился начать процессуальную проверку, «представить оперативный доклад» по преследованию Елены и «при наличии оснований возбудить уголовное дело»;
- 20 февраля AirTag с машины матери Елены сняли в автосервисе — механик извлёк его из-за пластикового подкрылка. После этого в автосервис приехал наряд полиции, принял заявление у девушки и забрал AirTag в качестве доказательства. После этого Елена перестала получать навязчивые звонки.
Жаль что за два года не появилось человека который просто дал бы Ивану пиздюлей. Видимо норм ребята эту даму тоже обходят за киллометр
жаль, что в России единственный способ прекратить насилие — это ответное насилие
Непротивление злу насилием это хуйня же. Насилие в таком случае есть всегда. Просто оно может исходить или от нового мужчины или от государства. В некоторых странах государство следит за этим строже, вот и все (ибо на самом деле только у государства есть право на насилие)
Ну справедливости ради, против откровенных долбаёбов иначе никак. Было бы идеально, если бы за такое можно было легко завести уголовку и посадить в тюряжку, но увы.
И это тоже
иронично
эм...Ты хотела сказать неполицейское насилие?
Месть - тоже форма правосудия.
"«Мальчик зассал», — считает Елена"
По этой цитате всё с ней ясно
Есть такие бабы что начинают ебать мозг темой "не надо насилия, мы же цивилизованные люди, будь выше этого" и прочими соплями
Даже хз что хуже, такие женщины что ты описал или такие, что "зая убей его!"
С одно стороны ты прав, с другой, если мы говорим о взрослой замужней женщине с детьми кредитами и т д – её муж сейчас покажет какой он мужыыык, и уедет лет на 5 10 (в РФ правосудия нет, зато есть кумовство, взяточничество и очень специфичная правоприменительная практика по таким делам). Ну и швабра, куда же без этой скрепы. Оно ей надо? Да, не так героически, зато не жить соломенной вдовой.
Возможно, это правильный ответ. Двое психических, им на ТЖ самое место кста. Пилили бы кулсторей.
Ну судя по тексту Елена тоже та еще бабина. Но еще к них было «совместное рекламное агенство». Там биполярка у обоих раз было рекламное агенство. Своё РА адекватные не откроют. Я как человек который РА открыл говорю))
«Мальчик зассал», — считает Елена
Ага одни ссыкуны ей попадаются
угрожал, избивал и отслеживал все перемещения
правоохранительные органы заинтересовались им только после внимания журналистов
Возьмут у него мастер-класс
Сталкер
СУК КАК ТРИГГЕРИТ
нельзя писать "преследователь"?
РРРУССКОЕ слово, между прочим.
Сталкер это вообще тот кто следует пути воина через отслеживание самого себя, при чём тут ваши игрульки
Тебе что, 40 лет?
Как у тебя язык-то повернулся, кощунник!
Спокойствие. Слово в тренде, журналистика обязана им следовать. :P
В таких истериях поражает одно — откуда у таких людей ресурсы на такой образ жизни.
И ладно это какой-нибудь наследник-бездельник, но у них судя по всему денег не очень было даже с бизнесом и они жили с родителями.
а больше с другого проигрываю - после всей хуйни преследователь думает, что она такая "НУ ОК КОРОЧЬ ДАВАЙ ЕБАТЬСЯ ТЫ УБЕДИЛ МЕНЯ ЧТО МНЕ НРАВИШЬСЯ"
реально, какая у них цель, подчинить жертву? или просто портить ей жизнь?
Мдя. К сожалению, в таких случаях помогает только мужик, который бывшего мужика может запугать до соплей. С полицией разговор классический в стиле "ну когда убьют, тогда и приходите".
У меня таких мощных сталкеров не было, максимум это слежение за домом и кидание геолокации, где я нахожусь
У меня таких мощных сталкеров не было, максимум это слежение за домом и кидание геолокации, где я нахожусь
А цветов под порогом не было?
В Донбасс
Не ставим https://tjournal.ru/team/427047-instrukciya-kotoruyu-ne-hotelos-delat-kak-my-teper-pishem-pro-smi-inoagentov-i-nezhelatelnye-organizacii
ой
ОЙ ВСЁ УЕЗЖАЕШЬ В ТЮРЯЧКУ
Ну а кто не мониторил бывших через Инсту и ВК?
Даже песня “Every Breath You Take” написана по мотивам такого поведенческого паттерна.
Стоит послать влюблённого на х*й - и вот ты уже его мечта и цель всей жизни. Банальный приём, и вполне себе основан на инстинктах. И, кстати, девчонки тоже преследуют будь здоров. Сука-любовь, се ля ви, шерше ля вуа ля.
Ну а кто не мониторил бывших через Инсту и ВК?
Не мониторил. Хочешь сказать, что надо было?
У тебя нет сердца!
о ужас и как она вместе с ним прожила столько лет
кошмар девочки((((99
Помнится, apple на самой презентации airtag говорили, что предусмотрели, чтобы сталкера не использовали его для слежки. Что пошло не так?
Эппл напиздюнькали, сказали неправду
Посмотри на скриншот — всё пошло так. Но это работает только тогда, когда у жертвы тоже есть айфон.
и какой вывод? мне одному показалось, что статья не окончена?
Вывод: не пользуйтесь Apple
«Мальчик зассал», — считает Елена
Лул, сильно
Меня, кстати, на ТЖ преследует Ферман. Прошу Следственный Комитет принять меры.
Так Sony объявила о цифровом релизе «Нет пути домой».
От США и Евросоюза до Австралии и Японии.
Мозаичному полу, который был частью роскошного поместья, более полутора тысяч лет.