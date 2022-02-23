Новости
Даша Лейзаренко

Сталкер использовал AirTag для преследования бывшей девушки — СК начал проверку Статьи редакции

Москвич угрожал бывшей, избивал её парней и отслеживал все перемещения. Правоохранительные органы заинтересовались им только после внимания журналистов.

Москвичку Елену Самохину уже два года преследует бывший парень: шлёт угрозы через рублевые переводы в банковских приложениях, избивает её новых ухажёров, присылает фото винтовки с оптическим прицелом и видом на дом девушки. Он подбросил в машину матери девушки маячок AirTag от Apple, а также, вероятно, купил базу поездок девушки на поездах, чтобы выяснить все перемещения её семьи. TJ рассказывал историю девушки под изменённым именем.

Истории
Степан Бальмонд
«Главный инструмент совершения насилия»: как интернет стал помощником сталкеров и расширил арсенал их методов

Взломы соцсетей, назойливый спам и выслеживание с помощью даркнета — только часть из них.

Кадр из сериала «Ты», в котором Пенн Беджли сыграл сталкера, преследующего девушек

«Медиазона» опубликовала реальные имена участников событий и подробности дела. После внимания журналистов дело Елены взял на контроль глава СК Александр Быстрыкин, а корреспондент издания принял участие в поиске, изъятии и передаче AirTag в полицию.

  • Елена Самохина и Иван Матвеев познакомились в 2013 году и запустили вместе рекламное агентство. Вместе они прожили шесть лет у родителей Елены, а в 2020 году, в начале пандемии, девушка решила расстаться с парнем. Иван какое-то время отказывался признавать расставание, но в итоге съехал;
  • Елена и Иван поддерживали дружеское общение — продолжали вести совместный бизнес. Но потом Иван начал постоянно звонить девушке, спрашивать, где она, оскорблять и устраивать спам-атаки: «Мне в минуту около ста звонков поступает с разных номеров, скрытые номера, из разных государств, сообщения сыплются от разных сервисов, телефон взрывается»;
  • Когда Елена решила выйти из совместного бизнеса, Иван начал угрожать ей убийством. Он постоянно появлялся возле квартиры Елены и в тех местах, где она находилась. Она получает сообщения с угрозами, фотографии винтовки с оптическим прицелом, гвоздики на входной двери, переводы по рублю на карту. Когда Елена устроила вечеринку на Новый год, то все гости получили звонки с угрозами — Иван угрожал приехать и начать стрелять по окнам;
  • Иван преследует Елену два года. Она переезжала, жила в другом городе, дважды ездила в отпуск, пока её преследовал бывший. Иван избил двух её ухажёров — первое дело прекратили по применению сторон («Мальчик зассал», — считает Елена), а по второму выписали штраф по административной статье о побоях;
  • Мать Елены, 56-летняя Ирина Владимировна, начала получать навязчивые уведомления от сервиса «Локатор» (Find my): «AirTag перемещается вместе с вами». Ирина заметила, что из-под кузова её автомобиля доносится звуковой сигнал. Найти маячок она не смогла даже после того, как отдала машину в техосмотр. По поводу AirTag женщина написала заявление в полицию. Следователь сказал ей, что проверкой должен заняться местный участковый, но тот так и не позвонил. Ирина с мужем продолжали пользоваться машиной;
  • Иван показывал Елене скриншот файла со всеми её перемещениями на поездах за последние годы — судя по всему, он купил их через сервисы пробива по слитым базам МВД. Корреспонденту «Медиазоны» Иван ответил, что не покупал данные в даркнете, а обвинения в преследовании Елены отверг;
  • После телефонного разговора корреспондента «Медиазоны» с Иваном, он закрыл личные аккаунты в инстаграме и «ВКонтакте». Днем 13 февраля на телефон журналиста YouTube-канала «Редакция» Ильи Егорова, также занимавшегося историей Елены, поступили десять звонков с редакционного номера «Медиазоны». С этого телефона корреспондент «Медиазоны» звонил Ивану;
  • 14 февраля Иван появился у Елены в подъезде и попытался на неё напасть, но девушка успела воспользоваться перцовым баллончиком и скрыться в квартире. После этого он написал на неё заявление в полицию и отправил сообщение её матери: «Ну за это, что ваша дочь сейчас сделала, точно поплатится. У меня ожог сетчатки, я написал заявление, пусть с ней по закону разбираются. Если хочет решить, пусть мне позвонит. Я ее пальцем не трогал, она мне взяла и залила лицо газом»;
  • 17 февраля участвовавший в съемках репортажа «Редакции» депутат Госдумы Сергей Боярский написал запрос в Следственный комитет. 18 февраля Александр Бастрыкин распорядился начать процессуальную проверку, «представить оперативный доклад» по преследованию Елены и «при наличии оснований возбудить уголовное дело»;
  • 20 февраля AirTag с машины матери Елены сняли в автосервисе — механик извлёк его из-за пластикового подкрылка. После этого в автосервис приехал наряд полиции, принял заявление у девушки и забрал AirTag в качестве доказательства. После этого Елена перестала получать навязчивые звонки.

#новости #расследования #apple #airtag

8932 просмотров
174 174 комментария
63
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
174 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Чувак менять ник раз в три мес

Жаль что за два года не появилось человека который просто дал бы Ивану пиздюлей. Видимо норм ребята эту даму тоже обходят за киллометр

Ответить
45
Развернуть ветку
Даша Лейзаренко

жаль, что в России единственный способ прекратить насилие — это ответное насилие

Ответить
93
Развернуть ветку
Рыжий

Непротивление злу насилием это хуйня же. Насилие в таком случае есть всегда. Просто оно может исходить или от нового мужчины или от государства. В некоторых странах государство следит за этим строже, вот и все (ибо на самом деле только у государства есть право на насилие)

Ответить
18
6 комментариев
Развернуть ветку
Дратути

Ну справедливости ради, против откровенных долбаёбов иначе никак. Было бы идеально, если бы за такое можно было легко завести уголовку и посадить в тюряжку, но увы.

Ответить
6
1 комментарий
Развернуть ветку
Чувак менять ник раз в три мес

И это тоже

Ответить
1
Развернуть ветку
Никого не спас

иронично

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Прохоров

эм...Ты хотела сказать неполицейское насилие?

Ответить
0
Развернуть ветку
Photuum

Месть - тоже форма правосудия.

Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Ну это суровая реальность, думаю не только в нашей стране печали бы на самотек.

Ответить
0
Развернуть ветку
plmch

А в Украине как?! гг

Ответить
0
Развернуть ветку
Ren Sultan

На каждое де ступе должно быть противодействие. Хорошо, что хотя бы ск заинтересовался

Ответить
0
Развернуть ветку
Electrik Laserland

"«Мальчик зассал», — считает Елена"
По этой цитате всё с ней ясно

Ответить
35
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

Меня давно терзает вопрос - неужели всех этих сталкеров и абьюзеров девушки не распознают ещё на ранних этапах знакомства? Ну вот что, был хороший, ладный, ничего не предвещало беды, как бац, его вдруг словно подменили?

Или будущая жертва сознательно подыскивала себе альфа-самца, и прекрасно видела, что он с самого начала вёл себя как альфа-*удак с единственным уточнением - со всеми, только не с ней? И просто в один (не)прекрасный момент, когда барышня решила пойти наперекор своему парню, тот (вот неожиданность) повёл себя с ней точно так же, как до этого поступал со всеми, кто ему не нравился?

У Евтушенко есть строчки на эту тему. Они правда про политику, но мне сложно избавиться от ощущения, что в обоих случаях у людей работает одна и та же психология:.

"Какие же всё-таки вы дураки,
Слепые поклонники сильной руки.
Ведь эта рука, сжимаясь в кулак,
Таких же, как вы, загоняла в ГУЛАГ."

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Прошедший франт

а если они играли в золотой дождь, но не учли, что выпили очень много

Ответить
1
2 комментария
Развернуть ветку
Батискаф бомжа

Чел ты серьезно хочет дать пиздюлей челу, у которого явные маньяческие наклонности и который потом тебя подкараулит вылетит из-за куста и вырежет твою печень себе на обед?
Или ты готов дать пизды ему и всю жизнь сидеть в бункере потом?

Его нужно изолировать от общесва в психушку и лечить, видно что крышак поехал, это неадекватное поведение, это не похоже на какой-то затянувшийся пранк.

Ответить
4
Развернуть ветку
Чувак менять ник раз в три мес

Если кратко - да.
Щас объясню.
Если я нашёл себе женщину которую преследует такой тип - придётся дать ему пиздов чтоб он перестал. Я таких ебанутых - не боюсь и вопроса про «выпрыгнет вырежет печень» тоже не стоит. Он напрягает мою женщину. Так быть не должно. Я щас тезисно и грубо но мысль вроде понятна.

Факт что за два года ненашелся мужик который бы этого дебича выгнал - наводит на мысли что сама Лена не такая уж и жертва

Ответить
1
7 комментариев
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Есть такие бабы что начинают ебать мозг темой "не надо насилия, мы же цивилизованные люди, будь выше этого" и прочими соплями

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Даже хз что хуже, такие женщины что ты описал или такие, что "зая убей его!"

Ответить
1
3 комментария
Развернуть ветку
супрематизм 2.0

С одно стороны ты прав, с другой, если мы говорим о взрослой замужней женщине с детьми кредитами и т д – её муж сейчас покажет какой он мужыыык, и уедет лет на 5 10 (в РФ правосудия нет, зато есть кумовство, взяточничество и очень специфичная правоприменительная практика по таким делам). Ну и швабра, куда же без этой скрепы. Оно ей надо? Да, не так героически, зато не жить соломенной вдовой.

Ответить
1
Развернуть ветку
Былое и думер

Возможно, это правильный ответ. Двое психических, им на ТЖ самое место кста. Пилили бы кулсторей.

Ответить
2
Развернуть ветку
Чувак менять ник раз в три мес

Ну судя по тексту Елена тоже та еще бабина. Но еще к них было «совместное рекламное агенство». Там биполярка у обоих раз было рекламное агенство. Своё РА адекватные не откроют. Я как человек который РА открыл говорю))

Ответить
4
1 комментарий
Развернуть ветку
bor_vn

«Мальчик зассал», — считает Елена
 Ага одни ссыкуны ей попадаются

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex A

Мальчик подумал - нахуй мне эта Елена и её бывший -)

Ответить
5
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Ну ты готов сесть? Дай ему пиздюлей. В том и фишка что им нихуя не сделаешь, они будут что угодно делать но как только ты решишь его опиздюлить - у него все записано будет, свидетелей штук 20, заявления везде от участкового до спортлото. Они прекрасно знают как менты хуево работают и обращают это в свою пользу, скорее всего друзья в органах также найдутся. Готов на пяток уехать? Вперед, сделай хорошее дело, защити даму

Ответить
1
Развернуть ветку
Чувак менять ник раз в три мес

Ну если у него друзья в органах нашлись и прочие лучше качества - а у тебя нет то ты хуже и проиграл. Это вроде так работает. Или у него особенные друзья в ментовке и он не сядет а ты сядешь?

Оправдания какие-то малолетние

Ответить
0
4 комментария
Развернуть ветку
Rudolf Cunningham

Норм ребята не хотят присесть из-за дебила

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

угрожал, избивал и отслеживал все перемещения

правоохранительные органы заинтересовались им только после внимания журналистов
Возьмут у него мастер-класс

Ответить
33
Развернуть ветку
Былое и думер

Сталкер
 СУК КАК ТРИГГЕРИТ

нельзя писать "преследователь"?
РРРУССКОЕ слово, между прочим.

Ответить
19
Развернуть ветку
Vladimir Rashepkin

ТРИГГЕРИТ
 нельзя писать "преследователь"?
 🤔

Ответить
19
Развернуть ветку
Былое и думер

Я ТАБЛОИД

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег Веснин

тоже мерзотненькое словечко

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Сталкер это вообще тот кто следует пути воина через отслеживание самого себя, при чём тут ваши игрульки

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Дьявол носит ZARA

Тебе что, 40 лет?

Ответить
4
10 комментариев
Развернуть ветку
Chikk

Спокойствие. Слово в тренде, журналистика обязана им следовать. :P

Ответить
2
Развернуть ветку
Hagotireno

Ну, так и сталкер заимствованное, но русское слово. В чём проблема?

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Олег Веснин

порридж невкусный оказался)

Ответить
1
Развернуть ветку
plmch

Иди своей дорогой...

Ответить
1
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Преследовать можно по разному, сталкер конкретное слово обозначающее конкретные вещи, сука 90% языка заимствовано а вы до сих пор с новых слов рветесь

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Александр Демьяненко

Правильно писать "Сук как бесит"

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Teddy Loaf

В таких истериях поражает одно — откуда у таких людей ресурсы на такой образ жизни.

И ладно это какой-нибудь наследник-бездельник, но у них судя по всему денег не очень было даже с бизнесом и они жили с родителями.

Ответить
12
Развернуть ветку
Былое и думер

а больше с другого проигрываю - после всей хуйни преследователь думает, что она такая "НУ ОК КОРОЧЬ ДАВАЙ ЕБАТЬСЯ ТЫ УБЕДИЛ МЕНЯ ЧТО МНЕ НРАВИШЬСЯ"

Ответить
25
9 комментариев
Развернуть ветку
Террористический Абдужаббор

дефицит внимания как женского, так и в целом по жизни

Ответить
5
Развернуть ветку
Предыдущий Кирилл

Мдя. К сожалению, в таких случаях помогает только мужик, который бывшего мужика может запугать до соплей. С полицией разговор классический в стиле "ну когда убьют, тогда и приходите".

У меня таких мощных сталкеров не было, максимум это слежение за домом и кидание геолокации, где я нахожусь

Ответить
17
Развернуть ветку
Рыжий

У меня таких мощных сталкеров не было, максимум это слежение за домом и кидание геолокации, где я нахожусь
 А цветов под порогом не было?

Ответить
1
7 комментариев
Развернуть ветку
Террористический Абдужаббор

не то чтобы я оправдываю натравливание ёбырей...

Ответить
1
Развернуть ветку
ИгорьOK

в таких случаях помогает только мужик, который бывшего мужика может запугать до соплей
Не поможет.
Тот придурок одержим. У него нет психологической планки.
В конечном счёте он может зарезать нового парня, или тебя.
Ну или кислотой плеснуть в лицо.

Ответить
0
Развернуть ветку
plmch

Психопатов бесполезно пугать, лол.
Ну, буквально.

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Технологический браслет

Наказать Эппл 50% годовой выручки в РФ за шпионский продукт и направить деньги жертвам бытового насилия

Ответить
9
Развернуть ветку
Необходимый калькулятор

Автоконцерны тоже штрафовать за то, что владельцы на автомобилях их марок сбивают людей?)

Ответить
7
2 комментария
Развернуть ветку
bor_vn

В Донбасс

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Petr

Направить деньги на развитие бытового насилия

Ответить
0
Развернуть ветку
Одинокий кран

Ольга не раз обращалась в правоохранительные органы, но каждый раз материалы отправляли на дополнительные проверки, а ответ всегда был одинаковый — недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела.
 Классическое «когда убьют, тогда и звоните». Паршивые работнички.

Ответить
11
Развернуть ветку
Игорь Полоцкий

Ну он же не с плакатом стоял, не лайкал в соц сетях неугодные вещи для власти. Че интересоваться то им. Не за это деньги получают.

Ответить
6
Развернуть ветку
medovAr

Тут в комментах пишут, что только парня просить разобраться с ним, т.к. от полиции толку нет. А что делать если ты не боец от слова совсем? Или такое на тж не уважают?

Ответить
4
Развернуть ветку
Nimdex

Ну как бы впрягаться за чужую тебе женщину — это уже повод для неуважения.

Ответить
0
Развернуть ветку
Зарегистрировался только что

о ужас и как она вместе с ним прожила столько лет
кошмар девочки((((99

Ответить
3
Развернуть ветку
как-то так

Ну так вроде всё правильно:
1. Перспективный, бизнес свой хочет (ох сколько при разводе отсудить можно будет ☺️)
2. Психически не здоровый долбаёб? Дайте два!

Ответить
3
Развернуть ветку
Террористический Абдужаббор

где эта плашка про иноагентов

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Звезда

Не ставим https://tjournal.ru/team/427047-instrukciya-kotoruyu-ne-hotelos-delat-kak-my-teper-pishem-pro-smi-inoagentov-i-nezhelatelnye-organizacii

Ответить
5
8 комментариев
Развернуть ветку
Даша Лейзаренко

ой

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Террористический Абдужаббор

а разве этот эйртэг фэсэбэшниками не считается как шпионский девайс?

Ответить
3
Развернуть ветку
Slartibartfast

Когда покупаешь - считается, а так - нет :)
УК РФ Статья 138.1

Ответить
1
Развернуть ветку
Дьявол носит ZARA

Ну а кто не мониторил бывших через Инсту и ВК?
Даже песня “Every Breath You Take” написана по мотивам такого поведенческого паттерна.
Стоит послать влюблённого на х*й - и вот ты уже его мечта и цель всей жизни. Банальный приём, и вполне себе основан на инстинктах. И, кстати, девчонки тоже преследуют будь здоров. Сука-любовь, се ля ви, шерше ля вуа ля.

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

Ну а кто не мониторил бывших через Инсту и ВК?
 Не мониторил. Хочешь сказать, что надо было?

Ответить
2
7 комментариев
Развернуть ветку
Владимир Старик

«Мальчик зассал», — считает Елена
Лул, сильно

Ответить
2
Развернуть ветку
Ден

и какой вывод? мне одному показалось, что статья не окончена?

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Вывод: не пользуйтесь Apple

Ответить
5
2 комментария
Развернуть ветку
Frank Ferd

Помнится, apple на самой презентации airtag говорили, что предусмотрели, чтобы сталкера не использовали его для слежки. Что пошло не так?

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Эппл напиздюнькали, сказали неправду

Ответить
3
2 комментария
Развернуть ветку
Sam Lowry

Посмотри на скриншот — всё пошло так. Но это работает только тогда, когда у жертвы тоже есть айфон.

Ответить
1
7 комментариев
Развернуть ветку
Harry Hatchet

Какой неадекваша этот Иван. Всегда было загадкой за каким хуем женщины с такими альфа-бабуинами начинают добровольно строить отношения.

Ответить
1
Развернуть ветку
Саша Рауш

Обычно они ебанутость не сразу проявляют, оно постепенно развивается. Могу предположить, что отношения в начале были супер, потом чел начал истерить в силу потенциальной ебанутости, она его бросила и его сорвало с катушек. Не в первый же месяц отношений он ей маячок закинул в сумку и обещал окна обстрелять.

Ответить
2
2 комментария
Развернуть ветку
Владимир Старик

Потому что альфа-бабуин, вот и весь ответ. Не с айтишниками же с ТЖ отношачи строить, в самом деле, чё ты как маленький!

Ответить
1
2 комментария
Развернуть ветку
Необходимый калькулятор
Ответить
1
Развернуть ветку
Дьявол носит ZARA

Меня, кстати, на ТЖ преследует Ферман. Прошу Следственный Комитет принять меры.

Ответить
1
Развернуть ветку
Нормальный череп

Пиздец вы ебнутые пацаны

Ответить
1
Развернуть ветку
Mikhail

Даш или не Даш вот в чем вопрос

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Quartz

Ебать симп лошара, из-за шкуры вот такой хуйней заниматься. Сейчас ещё и в каталажку заедет. Омеган какой то, типичный Славик сычов

Ответить
1
Развернуть ветку
Фамилия и имя

А что это за депутат такой «сергей боярский» уж не тот ли самый сын д’артапидара? Интересно, только после его вмешательства мусора начали действовать..

Ответить
1
Развернуть ветку
Слышный Гоша

Ебанутым нет покоя.

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Зато не куколд какой-нибудь, настоящий русский мужик

Ответить
0
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

Сталкер юзал AirTag для сталкинга своей экс-герлфренд. СК старт зе чек.

Ответить
0
Развернуть ветку
iollk

«Медиазона» опубликовала реальные имена участников событий и подробности дела.
А что уже можно ссылки на иноагентов оставлять?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 174 комментария
Офтоп
Ярослав Разумовский

Вчерашние "Российские патриоты" сегодня стали оскарбленными евреями

56 56 комментариев
90
Мнения
Лишний кофе
Юрий Дудь о войне: «Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт»
Дудь
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень п...
Хочется сказать две вещи.

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе: в интернете много сравнений норвежского Киркенеса с нашими Заполярным или Никелем (расстояние – 55-65 км); если не боитесь окончательного упадка настроения и сил – найдите и посмотрите.

Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Второе.

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?», – он ответил: «Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи».

Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я.

Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру – мир.
374 374 комментария
581
Мнения
Михаил Подивилов
Нет войне!

Вчера утром я встал в одиночный пикет на Советской площади в Озёрах, моём родном и самом любимом городе. Плакат, который я сообразил накануне пикета, был максимально прост в исполнении и содержал до безумия простое послание: «Нет войне!»

80 80 комментариев
340
Офтоп
Жилищный жар
Смотрю заседание ООН

Все говорят на английском, даже какие-то мелкие страны говорят четко, по английски, вежливо, культурно и аккуратно.

Выходит Небезя и понеслась: речь на русском, «западные кураторы», Генсек ООН пидорас, майданная власть (Зеленский охуел), «насаждается ложь о ВВ2», постоянно оговаривается, пыхтит. Почему так стыдно?

29 29 комментариев
48
Тимас Львутин

«До вторжения, возможно, остались считанные часы. Россияне, остановите Путина!» - бывший нардеп Украины Антон Геращенко обратился к россиянам.

4 4 комментария
15
Новости
Даша Лейзаренко
Археологи обнаружили крупнейший участок римской мозаики в центре Лондона Статьи редакции

Мозаичному полу, который был частью роскошного поместья, более полутора тысяч лет.

Фото MOLA
27 27 комментариев
292
Предыдущий Кирилл

Авиасэйлз хороши

4 4 комментария
45
Интернет
Даша Лейзаренко
Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд повторили мем с двойниками Человека-паука, показывающими друг на друга Статьи редакции

Так Sony объявила о цифровом релизе «Нет пути домой».

23 23 комментария
60
Больше статей
null