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Новости
Сергей Звезда

Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины Статьи редакции

И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

259 259 комментариев
24 255 просмотров

В обращении к россиянам, которое появилось в эфире «России 24» около 5:30 по московскому времени, Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины.

Главные тезисы из выступления Путина:

  • Путин обосновывает свои действия статьёй 51 Устава ООН о «праве на самооборону», а также санкцией Совета Федерации;
  • Россия не хочет допустить появления ядерного оружия у Украины и видит угрозу в освоении Украины силами НАТО. А при постоянной угрозе с территории соседней страны РФ существовать не может;
  • Цель операции: «Защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Россия хочет добиться демилитаризации Украины и предать суду тех, кто «совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации»;
  • В планах России нет оккупации Украины, а силой Россия «ничего никому не навязывает»;

  • «Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг»

  • Россия возлагает всю ответственность за кровопролитие на «режим, который правит на Украине»;
  • Путин призывает украинских военных сложить оружие и идти домой, поскольку они давали присягу «народу, а не хунте».
  • Путин верит в поддержку россиян и рассчитывает на поддержку парламента.

Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.

[...]

Должен обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы и деды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над её народом. Не исполняйте её преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.

Владимир Путин
Полное обращение Путина

#новости #путин #днрилнр

259 259 комментариев
75
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259 комментариев
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Astraeus

Ну пиздец

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176
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Astraeus

В наши планы не входит оккупация Украины. Мы не навязываем никому ничего силой.
Вот настолько мерзкий и трусливый уебок, что он даже признать не в состоянии, что он оккупант.

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94
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Добровольный яд

Типичный новояз - не объявление войны, а специальная операция, не оккупация, а защита

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76
5 комментариев
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пепси

Там крыша поехала. Как и Лукашенко.

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20
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Baileys

Тут новостью ниже облизали пиздеж Зеленского

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–43
4 комментария
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Алексей Тюнин

ничего силой не навязываем, но будем вводить войска с целью заставить сложить оружие.

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3
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Электронный крюк

Е*аная х*йня, сука!

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4
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Vas Tupovets

Путин пойдет до конца. В том числе конца России...

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3
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Водный череп

Это его начало

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1
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mt

Теперь понятно почему Нарышкин так нервничал на совбезе - видимо знал куда всё катится. И оговорка была не оговоркой.

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1
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Vedmed

причем всем

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0
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Владимир Горячев

Ребята, это начало конца РФ в нынешнем виде.

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67
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Достойный турник

ЭТО ХОРОШО. НО КАКОЙ ЦЕНОЙ.

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29
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ДЕДос Атака

Ценой всего

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9
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Daniel Shnaider

За все всегда приходится платить(

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1
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Denis Tyschcenko

Не конец, а новое начало.

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–1
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Это не шутки

Конец, никакого начала не будет. Против всего мира воевать Россия не сможет.

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1
6 комментариев
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mt

Сообщение удалено

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1
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Заинтересованный жар

Ну хоть так

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0
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Хрен Моржов

двусмысленно

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0
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Крошечный Женя

вошёл блять в историю

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59
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лала лало

В один ряд с гитлером получается

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30
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BTopHuk

Адик, подержи моё пиво

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2
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BTopHuk

Вляпал

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2
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mt

Легко и непринуждённо подвинул Ельцина с места худшего президента.

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1
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испанский смех

не в первой

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0
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Дмитрий Маркин

Желаю, чтобы быстрее эта мразота Пыня подохла🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

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51
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испанский смех

после пыни будет еще хуже (тк «режим» никуда не собирается уходить)

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–18
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Дмитрий Маркин

Да иди ты нахуй. Ещё давай 20 лет посидит или его приемник!

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6
8 комментариев
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El Jay

Блять ёбаный маразматик

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44
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Заинтересованный жар

Призвал украинцев сложить оружие и идти домой, рассказывает про нацистов. Вся ответственность за кровопролитие на зеленским

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34
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Дмитрий Киселев

❗️Путин: призываю армию Украины сложить оружие. Любой кто попытается остановить Россию — ощутит последствия, которых никогда ещё не видел.

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4
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Заинтересованный жар

То про раздное, там была часть для армии украины, потом была для нато про последствия что если кто вмешается то хуйнет ядерным

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0
8 комментариев
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Ученый химик

Ой пизда блять

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25
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Ученый химик

ой сука блять

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18
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Ученый химик

ой блять

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16
1 комментарий
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Крошечный Женя

спасибо блять . не жили хорошо, нехуй начинать

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32
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Крошечный Женя

фондовые рынки еще не открылись, но боюсь нет больше такой штуки как рубль

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28
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Заинтересованный жар

На развес выдавать будут

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3
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Ученый химик

Блять нужен учебник "как всрать нестабильной лире"

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2
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Крошечный Женя

может ли что то быть дешевле горстки пыли

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0
2 комментария
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Anonymus

Ублюдок

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28
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WED CR.ST.

Дайте деду таблетку, после которой он уже никогда не заговорит, пожалуйста.

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27
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iarua

Лучше дайте деду хуй в рот

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0
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Писоль Викторович

Но потом обязательно таблетку

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3
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Боря Митиоглов

Блять что он творит…

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20
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испанский смех

новую реальность

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0
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Народный Илья

Я не понял, он собирается всю Украину забирать? Что блядь?

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15
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Андрей Охапкин

Звучит так, будто да. Хотя тут написано, что только в Донбассе

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1
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Komatsu D335A

Блять да в статье написано "будем стремиться к демилитаризаци и денацификации УКРАИНЫ".

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15
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Народный Илья

Ну, меня фраза в посте напугала
Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
 Это чё за говно блядь?

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6
2 комментария
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Народный Илья

То есть они дальше попрутся, не только ЛДНР?

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1
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Komatsu D335A

А ты думал им нужна эта выжженная помойка?

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3
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вязаный кактус

друзья в киеве пишут, что у борисполя жахает что-то

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0
2 комментария
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Заинтересованный жар

Сказал что будет борьба с режимом

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0
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Александр Федоров

Тж любит менять заголовки постфактум. Потом напишут нормально

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0
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Александр Засобенко

Пизда нормальной жизни

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15
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hikari

самое время выйти на пару одиночных пикетов и разогнать хэштег в соцсетях. Давайте, россияне, я верю в вас, вы сможете))

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13
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испанский смех

не сможем

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5
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Злой алмаз

кто там про 6 утра говорил, пророки хуевы

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13
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пепси

Тож не спишь? Что думаешь? Армия Украины справится?

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0
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Злой алмаз

не ебу

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0
1 комментарий
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Снежный холод

Хуйло ебаное

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13
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Михаил Зеленин

АААААААА
ПИЗДЕЦ ПИЗДЕЦ ПИЗДЕЦ

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10
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Stanley H. Tweedle

Скотина ужас

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8
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Ближний хот-дог

Спасибо нахуй братишки.

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8
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BTopHuk

То не братишки, брат

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0
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Ближний хот-дог

Сестра
Но да.

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1
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BTopHuk

Kurwa

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8
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Антон Тимофеев

Это пиз*ец ребята, какая же он мраз*. Украинских ребят жалко:(

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8
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испанский смех

а наших не жалко?

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0
3 комментария
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Просто Хэнк
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7
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bor_vn

Мы же выбрали стабильность. Вот она.
Стабильный пиздец, каждые пару лет.

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7
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Алексей Логачев

Ну и где все ***, которые писали на ТЖ, что ничего не будет? С этим придурком готовиться надо всегда к худшему

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6
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Михаил Зеленин

Я тут. Но я уже неделю как переобулся

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3
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Сергей Горбачёв

Чувствую через неделю российская экономика схлопнется в сингулярность

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5
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Немалый холод

Ого, да ты оптимист. Целую неделю даёшь

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4
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Былое и думер

ААААААААААААААААААААА

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6
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Достойный турник

ХЗ КАК ВЫ ПАЦАНЫ, А Я ЗА ПРОДУКТАМИ

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6
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пепси

Ого, 🌟 не спит?

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5
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Максим Соколовский

ситуацию в Украине мониторит

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3
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Городской сумасшедший

Что теперь будут кукарекать все эти иксперды, которые заверяли, что Путин не посмеет ввести войска и всё это было запугивание?

Блять, я и сам не верил, что карлик осмелится открыто воевать. Пиздец что творится.

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5
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Рыжий

Что теперь будут кукарекать все эти иксперды, которые заверяли, что Путин не посмеет ввести войска и всё это было запугивание?
 А ничего, я вот в военкомат пиздую, за мной пришли

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1
2 комментария
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Nick

то, что он введет войска на донбасс - это был только вопрос времени. А вот если он пойдет дальше - это уже да

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0
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Александр Анатольевич

Встал пописать, а тут войска вводят олло

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5
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Andrew I.

Да ебись конём нахуй

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5
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Коровка спасла Россию
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5
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XiQko

Блять, что он творит. Совсем с катушки съехал.

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5
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bor_vn

Может он просто про введение войск в ДНР. Он же не будет отвоевывать полностью их области?

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3
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пепси

Будет))))))

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4
6 комментариев
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Sergey Ryazanov

он для этого сейчас выступал

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3
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Жы Dogolonoga

Я чёт не понял, он войну блять объявил???

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1
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Крошечный Женя

как и всегда, не войну, а спецоперацию, оккуппировать не будем но ты сдавайся и уходи.

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11
2 комментария
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Транс либертарианец
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4
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Транс либертарианец

Пиздец блять поспал
Сука цензурных слов просто нет
Пиздец

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1
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Электронный крюк

Б*я. Все же это реальность и мне это не приснилось..

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4
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Владислав Муравьёв

Ну всё, приплыли нахуй

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3
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пепси

Ну посмотрим, как ему удастся это

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0
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Глубокий торшер

Бля боюсь, что удастся.
Ебаный стыд

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8
6 комментариев
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Китайский месяц
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–5
1 комментарий
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Новости
Alex Northern
В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций

«Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения», - сказал Арефьев.

235 235 комментариев
218
Глубокий торшер

Первый раз в жизни я плачу при чтении новостей.

20 20 комментариев
18
Мнения
Михаил Подивилов
Нет войне!

Вчера утром я встал в одиночный пикет на Советской площади в Озёрах, моём родном и самом любимом городе. Плакат, который я сообразил накануне пикета, был максимально прост в исполнении и содержал до безумия простое послание: «Нет войне!»

128 128 комментариев
702
Офтоп
Актуальный дебаркадер
Просьба ко всем журналистам

Перестаньте лгать. СВО не объявлено «на Донбассе». Оно объявлено против «киевского режима» для «демилитаризации» Украины, которая «несёт угрозу России».

Про Донбасс или восток Украины там не были ни слова. И ракетные удары по Киеву и Одессе это подтверждают. Имейте совесть называть вещи своими именами: война против всей Украины.

8 8 комментариев
24
Новости
Сергей Звезда
«За что вы будете воевать и с кем?»: президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке

Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.

319 319 комментариев
328
Мнения
Сознательный Абдужаббор

Знаете, господа и госпожи, мы тут всегда кринжуем и кекаем с друг друга, чмырим каждого кто зажег фонарик не в то время и ищем как бы кинуть какахой поувесистей, но по большом счету…

Посмотрите сколько людей против войны, сколько людей поддерживают Украину, сколько людей желают всей этой бандитской своре сгореть в аду под гимн Михалкова и вместе с ним.

81 81 комментарий
41
Вопросы
Актуальный дебаркадер
Могли ли вы вообразить что когда-нибудь будете читать те новости, которые читаете сегодня?

Вата резвится в кровавом предвкушении, и обещает вырезать нацистов из Украины, закрывают воздушное пространство, мы в минутах от возможной войны.

Лично меня не покидает ощущение абсолютного сюрреализма, я не верю, что я читаю эти новости прямо сейчас.

124 124 комментария
91
Ivan Ivanov
Извините

Хотелось бы попросить прощение перед всеми украинцами. Простите, что не дали просто спокойно жить

25 25 комментариев
59
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