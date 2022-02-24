Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины Статьи редакции
И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».
В обращении к россиянам, которое появилось в эфире «России 24» около 5:30 по московскому времени, Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины.
Главные тезисы из выступления Путина:
- Путин обосновывает свои действия статьёй 51 Устава ООН о «праве на самооборону», а также санкцией Совета Федерации;
- Россия не хочет допустить появления ядерного оружия у Украины и видит угрозу в освоении Украины силами НАТО. А при постоянной угрозе с территории соседней страны РФ существовать не может;
- Цель операции: «Защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Россия хочет добиться демилитаризации Украины и предать суду тех, кто «совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации»;
- В планах России нет оккупации Украины, а силой Россия «ничего никому не навязывает»;
«Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг»
- Россия возлагает всю ответственность за кровопролитие на «режим, который правит на Украине»;
- Путин призывает украинских военных сложить оружие и идти домой, поскольку они давали присягу «народу, а не хунте».
- Путин верит в поддержку россиян и рассчитывает на поддержку парламента.
Ну пиздец
В наши планы не входит оккупация Украины. Мы не навязываем никому ничего силой.
Вот настолько мерзкий и трусливый уебок, что он даже признать не в состоянии, что он оккупант.
Там крыша поехала. Как и Лукашенко.
Тут новостью ниже облизали пиздеж Зеленского
ничего силой не навязываем, но будем вводить войска с целью заставить сложить оружие.
Путин пойдет до конца. В том числе конца России...
Теперь понятно почему Нарышкин так нервничал на совбезе - видимо знал куда всё катится. И оговорка была не оговоркой.
причем всем
Ребята, это начало конца РФ в нынешнем виде.
Ценой всего
За все всегда приходится платить(
Не конец, а новое начало.
Конец, никакого начала не будет. Против всего мира воевать Россия не сможет.
Сообщение удалено
двусмысленно
В один ряд с гитлером получается
Адик, подержи моё пиво
Вляпал
Легко и непринуждённо подвинул Ельцина с места худшего президента.
не в первой
Желаю, чтобы быстрее эта мразота Пыня подохла🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
после пыни будет еще хуже (тк «режим» никуда не собирается уходить)
Да иди ты нахуй. Ещё давай 20 лет посидит или его приемник!
Блять ёбаный маразматик
❗️Путин: призываю армию Украины сложить оружие. Любой кто попытается остановить Россию — ощутит последствия, которых никогда ещё не видел.
Ублюдок
Дайте деду таблетку, после которой он уже никогда не заговорит, пожалуйста.
Лучше дайте деду хуй в рот
Но потом обязательно таблетку
Блять что он творит…
новую реальность
Звучит так, будто да. Хотя тут написано, что только в Донбассе
Блять да в статье написано "будем стремиться к демилитаризаци и денацификации УКРАИНЫ".
А ты думал им нужна эта выжженная помойка?
друзья в киеве пишут, что у борисполя жахает что-то
Тж любит менять заголовки постфактум. Потом напишут нормально
Пизда нормальной жизни
самое время выйти на пару одиночных пикетов и разогнать хэштег в соцсетях. Давайте, россияне, я верю в вас, вы сможете))
не сможем
Тож не спишь? Что думаешь? Армия Украины справится?
АААААААА
ПИЗДЕЦ ПИЗДЕЦ ПИЗДЕЦ
Скотина ужас
То не братишки, брат
Kurwa
Это пиз*ец ребята, какая же он мраз*. Украинских ребят жалко:(
а наших не жалко?
Мы же выбрали стабильность. Вот она.
Стабильный пиздец, каждые пару лет.
Ну и где все ***, которые писали на ТЖ, что ничего не будет? С этим придурком готовиться надо всегда к худшему
Я тут. Но я уже неделю как переобулся
Чувствую через неделю российская экономика схлопнется в сингулярность
ААААААААААААААААААААА
Ого, 🌟 не спит?
ситуацию в Украине мониторит
Что теперь будут кукарекать все эти иксперды, которые заверяли, что Путин не посмеет ввести войска и всё это было запугивание?
Блять, я и сам не верил, что карлик осмелится открыто воевать. Пиздец что творится.
Что теперь будут кукарекать все эти иксперды, которые заверяли, что Путин не посмеет ввести войска и всё это было запугивание?
А ничего, я вот в военкомат пиздую, за мной пришли
то, что он введет войска на донбасс - это был только вопрос времени. А вот если он пойдет дальше - это уже да
Встал пописать, а тут войска вводят олло
Да ебись конём нахуй
Блять, что он творит. Совсем с катушки съехал.
Может он просто про введение войск в ДНР. Он же не будет отвоевывать полностью их области?
Будет))))))
он для этого сейчас выступал
Я чёт не понял, он войну блять объявил???
Пиздец блять поспал
Сука цензурных слов просто нет
Пиздец
Ну всё, приплыли нахуй
Ну посмотрим, как ему удастся это
Перестаньте лгать. СВО не объявлено «на Донбассе». Оно объявлено против «киевского режима» для «демилитаризации» Украины, которая «несёт угрозу России».
Про Донбасс или восток Украины там не были ни слова. И ракетные удары по Киеву и Одессе это подтверждают. Имейте совесть называть вещи своими именами: война против всей Украины.
Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.
Знаете, господа и госпожи, мы тут всегда кринжуем и кекаем с друг друга, чмырим каждого кто зажег фонарик не в то время и ищем как бы кинуть какахой поувесистей, но по большом счету…
Посмотрите сколько людей против войны, сколько людей поддерживают Украину, сколько людей желают всей этой бандитской своре сгореть в аду под гимн Михалкова и вместе с ним.
Вата резвится в кровавом предвкушении, и обещает вырезать нацистов из Украины, закрывают воздушное пространство, мы в минутах от возможной войны.
Лично меня не покидает ощущение абсолютного сюрреализма, я не верю, что я читаю эти новости прямо сейчас.