«Президент Путин, остановите солдат»: главное из заседания Совбеза ООН в ночь объявления России о военной операции Статьи редакции
Во время этого заседания в эфире телеканалов показали обращение Путина о вводе войск на Донбасс.
В ночь на 24 февраля Совет безопасности ООН — постоянный орган, отвечающий за поддержание мира и безопасности, — провёл в Нью-Йорке уже вторую за неделю встречу по конфликту вокруг Донбасса. О срочном заседании накануне попросили власти Украины.
Трансляция заседания Совбеза велась на его сайте и ютуб-канале. Должность председателя Совбеза ООН, который меняется ежемесячно, в этом феврале занимает постоянный представитель России Василий Небензя.
Позиция генсека ООН
Ещё перед заседанием генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал заявление о своей позиции, отметив, что «мир переживает крупнейший глобальный кризис мира и безопасности за последние годы». Он отметил «глубокое беспокойство» событиями вокруг Украины, в том числе участившимся нарушениями режима прекращения огня и риском эскалации конфликта на земле.
В ответ на вопрос журналистов о том, что Путин называет действия Киева по отношению к Донецку и Луганску «геноцидом», Гутерриш отметил, что «не думает, что это так». Он напомнил, что термин «геноцид» чётко определён и применяется в соответствии с международным правом.
Во вступительной речи на заседании Гутерриш отметил, что наблюдал постоянные слухи вокруг эскалации конфликта и «был уверен, что ничего серьёзного не случится», но сейчас признал, что был не прав. Он призвал Владимира Путина остановить наступление и «дать миру шанс», а также призвал к перемирию.
Ну, чё, суки, допизделись? Американцы нагнетают? Дату неправильную слили? Путин не такой безумный?
Зато сколько тиктоков, сколько шуточек было. Какое-то массовое искажение реальности произошло как будто. Хотя, такого пиздеца как объявление реального вторжения никто не ждал, он же обычно скрытно любит всяких ихтамнетов слать
Так это только начало
А что там в Тиктоке было?
ктож знал что дед уже неделю таблетки не принимает
20 лет
Сука он когда свою речь утром толкал, это реально было похоже на шизофрению
Как насчет уже норм текстовую трансляцию запустить вместо того чтобы материалы писать каждый раз?
Вероятно, трансляция будет, но не этой ночью, я сейчас тут один и пытаюсь отписать самые важные моменты. Будет и «главное» по ночной ситуации
Понял, спасибо.
Люди хотят знать, что происходит, в чем вопрос?
Старые балаболы из ООН ничего не могут сделать НИГДЕ
Россияне, не молчите, не сидите! Выходите и остановите это!
Ща, пацанов только соберу, арматуры на стройке наберем и помчим.
🤡
Ну а вдруг
У меня в голове не укладывается, что из-за амбиций одного поехавшего деда умирают реальные люди.
Асьтянявите сальдят
Вот вам новые санкции против Россельхозбанка и депутатов села пердяевка
Мы крайне озабочены
НОТА ПРОТЕСТА
Кудаааах кококо мы трансгендерно-куколдские омега-петушане, ссымся россии и ничего делать не будем. Еще мы просим наших граждан покинуть украину как все нашы послы сделали месяц назад, нам пох на вас, хо...ы
Тебе на РТ, кусок.
Россияне. Вы и сейчас не выйдите против?
Нет
Выходи
Это должны были говорить депутаты Госдумы
Путин останется в истории исключительно как убийца и военный преступник
Нато ты где, выходи гулять 🧐
Ща Китай посмотрит чем кончится, подумает и примется возвращать Тайвань
Вата резвится в кровавом предвкушении, и обещает вырезать нацистов из Украины, закрывают воздушное пространство, мы в минутах от возможной войны.
Лично меня не покидает ощущение абсолютного сюрреализма, я не верю, что я читаю эти новости прямо сейчас.
И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».
При всех раскладах неизбежной войны, я очень надеюсь, что у Кремля планы просто «сломить» Украину, через точечные удары и «котлы» заставить политически капитулировать, и я очень надеюсь (вероятней всего — тщетно), что обойдётся без попытки именно оккупировать территорию.
Иначе, в случае оккупации, это будет резня. Те, кто так наговаривают на нацистов, устроят их реинкарнацию — концлагеря, пытки, изнасилования, зверства. Просто не вижу как по-другому эта, накаченная до дури пропагандой, армия будет вести себя по отношению к украинцам.
Знаете, господа и госпожи, мы тут всегда кринжуем и кекаем с друг друга, чмырим каждого кто зажег фонарик не в то время и ищем как бы кинуть какахой поувесистей, но по большом счету…
Посмотрите сколько людей против войны, сколько людей поддерживают Украину, сколько людей желают всей этой бандитской своре сгореть в аду под гимн Михалкова и вместе с ним.
Перестаньте лгать. СВО не объявлено «на Донбассе». Оно объявлено против «киевского режима» для «демилитаризации» Украины, которая «несёт угрозу России».
Про Донбасс или восток Украины там не были ни слова. И ракетные удары по Киеву и Одессе это подтверждают. Имейте совесть называть вещи своими именами: война против всей Украины.