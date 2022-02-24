Решение России признать так называемую «независимость» отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Эта мера противоречит принципам устава ООН и несовместима с Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений, которую международный суд неоднократно цитировал. Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом безопасности. [...]

Меня также беспокоит извращение концепции поддержания мира. [...] Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без её согласия, они не являются беспристрастными миротворцами.