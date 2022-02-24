{"id":1109,"title":"\u041e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0441\u0443\u0448\u0438\u0442\u044c \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=1109&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=1def6fd4e78ca123be4a7e50dca23896907c81f3827e005a2f44c0a2ddeaafcd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Звезда

«Президент Путин, остановите солдат»: главное из заседания Совбеза ООН в ночь объявления России о военной операции Статьи редакции

Во время этого заседания в эфире телеканалов показали обращение Путина о вводе войск на Донбасс.

38 38 комментариев
1852 просмотров
Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева), Василий Небензя (в центре), замгенсека Уша Рао-Монари (справа)

В ночь на 24 февраля Совет безопасности ООН — постоянный орган, отвечающий за поддержание мира и безопасности, — провёл в Нью-Йорке уже вторую за неделю встречу по конфликту вокруг Донбасса. О срочном заседании накануне попросили власти Украины.

Трансляция заседания Совбеза велась на его сайте и ютуб-канале. Должность председателя Совбеза ООН, который меняется ежемесячно, в этом феврале занимает постоянный представитель России Василий Небензя.

Позиция генсека ООН

Ещё перед заседанием генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал заявление о своей позиции, отметив, что «мир переживает крупнейший глобальный кризис мира и безопасности за последние годы». Он отметил «глубокое беспокойство» событиями вокруг Украины, в том числе участившимся нарушениями режима прекращения огня и риском эскалации конфликта на земле.

Решение России признать так называемую «независимость» отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Эта мера противоречит принципам устава ООН и несовместима с Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений, которую международный суд неоднократно цитировал. Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом безопасности. [...]

Меня также беспокоит извращение концепции поддержания мира. [...] Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без её согласия, они не являются беспристрастными миротворцами.

Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

В ответ на вопрос журналистов о том, что Путин называет действия Киева по отношению к Донецку и Луганску «геноцидом», Гутерриш отметил, что «не думает, что это так». Он напомнил, что термин «геноцид» чётко определён и применяется в соответствии с международным правом.

Во вступительной речи на заседании Гутерриш отметил, что наблюдал постоянные слухи вокруг эскалации конфликта и «был уверен, что ничего серьёзного не случится», но сейчас признал, что был не прав. Он призвал Владимира Путина остановить наступление и «дать миру шанс», а также призвал к перемирию.

Я хотел бы сказать от всего сердца только одну вещь. Президент Путин, остановите свои войска от атаки на Украину, дайте миру шанс. Слишком много людей уже погибло.

Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

#новости #оон #днрилнр #политика

Статья дополняется
38 38 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Sevastopol

Ну, чё, суки, допизделись? Американцы нагнетают? Дату неправильную слили? Путин не такой безумный?

Ответить
24
Развернуть ветку
Максим Графов

Зато сколько тиктоков, сколько шуточек было. Какое-то массовое искажение реальности произошло как будто. Хотя, такого пиздеца как объявление реального вторжения никто не ждал, он же обычно скрытно любит всяких ихтамнетов слать

Ответить
4
Развернуть ветку
Инвестор

Так это только начало

Ответить
0
Развернуть ветку
Пп Пп

А что там в Тиктоке было?

Ответить
0
Развернуть ветку
encake

ктож знал что дед уже неделю таблетки не принимает

Ответить
3
Развернуть ветку
Максим Соколовский

20 лет

Ответить
0
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

Сука он когда свою речь утром толкал, это реально было похоже на шизофрению

Ответить
0
Развернуть ветку
Электронный крюк

Кто ж знал то бл*ть

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Zamyatin

Как насчет уже норм текстовую трансляцию запустить вместо того чтобы материалы писать каждый раз?

Ответить
6
Развернуть ветку
Сергей Звезда

Вероятно, трансляция будет, но не этой ночью, я сейчас тут один и пытаюсь отписать самые важные моменты. Будет и «главное» по ночной ситуации

Ответить
6
Развернуть ветку
Pavel Zamyatin

Понял, спасибо.

Ответить
0
Развернуть ветку
Электронный крюк

Ты сейчас об этом думаешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Zamyatin

Люди хотят знать, что происходит, в чем вопрос?

Ответить
1
Развернуть ветку
Al

Старые балаболы из ООН ничего не могут сделать НИГДЕ

Ответить
7
Развернуть ветку
Rodion

Россияне, не молчите, не сидите! Выходите и остановите это!

Ответить
5
Развернуть ветку
Luchano Spaguetti

Ща, пацанов только соберу, арматуры на стройке наберем и помчим.

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

🤡

Ответить
–3
Развернуть ветку
Rodion

Ну а вдруг

Ответить
0
Развернуть ветку
Организационный татарин

Военные, остановите путина

Ответить
4
Развернуть ветку
Максим Шишлов

У меня в голове не укладывается, что из-за амбиций одного поехавшего деда умирают реальные люди.

Ответить
2
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Асьтянявите сальдят
Вот вам новые санкции против Россельхозбанка и депутатов села пердяевка
Мы крайне озабочены
НОТА ПРОТЕСТА
Кудаааах кококо мы трансгендерно-куколдские омега-петушане, ссымся россии и ничего делать не будем. Еще мы просим наших граждан покинуть украину как все нашы послы сделали месяц назад, нам пох на вас, хо...ы

Ответить
–5
Развернуть ветку
Luchano Spaguetti

Тебе на РТ, кусок.

Ответить
2
Развернуть ветку
Катюшка Фролова

Россияне. Вы и сейчас не выйдите против?

Ответить
1
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Выходи

Ответить
0
Развернуть ветку
Водный череп

и это тоже было в Симпсонах

Ответить
1
Развернуть ветку
IO

Это должны были говорить депутаты Госдумы

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Ишутин

Путин останется в истории исключительно как убийца и военный преступник

Ответить
1
Развернуть ветку
лала лало

Нато ты где, выходи гулять 🧐

Ответить
0
Развернуть ветку
Неизменный блик

ООН остановите Путина

Ответить
0
Развернуть ветку
Неизменный блик

Пожалуйста…

Ответить
0
Развернуть ветку
Крошечный Женя

попиздели и разошлись

Ответить
0
Развернуть ветку
Ложный Никита

Там кто-то высказался что миру пора убрать Путина пока еще это возможно. Хуя.

Ответить
0
Развернуть ветку
Крошечный Женя

украинский наверное

Ответить
0
Развернуть ветку
Электронный крюк

На*уй войну!

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

Ща Китай посмотрит чем кончится, подумает и примется возвращать Тайвань

Ответить
0
Развернуть ветку
Электронный крюк

Прошу прощения перед всеми, кого мог обидеть. Я шутил, как и все здесь про ситуацию вокруг Украины..

Ответить
0
Развернуть ветку
Организационный татарин

путин - позор России

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Ivan Ivanov
Извините

Хотелось бы попросить прощение перед всеми украинцами. Простите, что не дали просто спокойно жить

25 25 комментариев
59
Вопросы
Актуальный дебаркадер
Могли ли вы вообразить что когда-нибудь будете читать те новости, которые читаете сегодня?

Вата резвится в кровавом предвкушении, и обещает вырезать нацистов из Украины, закрывают воздушное пространство, мы в минутах от возможной войны.

Лично меня не покидает ощущение абсолютного сюрреализма, я не верю, что я читаю эти новости прямо сейчас.

124 124 комментария
95
Новости
Сергей Звезда
Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины Статьи редакции

И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

262 262 комментария
75
Новости
Alex Northern
В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций

«Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения», - сказал Арефьев.

235 235 комментариев
218
Мнения
Михаил Подивилов
Нет войне!

Вчера утром я встал в одиночный пикет на Советской площади в Озёрах, моём родном и самом любимом городе. Плакат, который я сообразил накануне пикета, был максимально прост в исполнении и содержал до безумия простое послание: «Нет войне!»

128 128 комментариев
702
Актуальный дебаркадер
Три причины

При всех раскладах неизбежной войны, я очень надеюсь, что у Кремля планы просто «сломить» Украину, через точечные удары и «котлы» заставить политически капитулировать, и я очень надеюсь (вероятней всего — тщетно), что обойдётся без попытки именно оккупировать территорию.

Иначе, в случае оккупации, это будет резня. Те, кто так наговаривают на нацистов, устроят их реинкарнацию — концлагеря, пытки, изнасилования, зверства. Просто не вижу как по-другому эта, накаченная до дури пропагандой, армия будет вести себя по отношению к украинцам.

35 35 комментариев
23
Мнения
Сознательный Абдужаббор

Знаете, господа и госпожи, мы тут всегда кринжуем и кекаем с друг друга, чмырим каждого кто зажег фонарик не в то время и ищем как бы кинуть какахой поувесистей, но по большом счету…

Посмотрите сколько людей против войны, сколько людей поддерживают Украину, сколько людей желают всей этой бандитской своре сгореть в аду под гимн Михалкова и вместе с ним.

81 81 комментарий
41
Офтоп
Актуальный дебаркадер
Просьба ко всем журналистам

Перестаньте лгать. СВО не объявлено «на Донбассе». Оно объявлено против «киевского режима» для «демилитаризации» Украины, которая «несёт угрозу России».

Про Донбасс или восток Украины там не были ни слова. И ракетные удары по Киеву и Одессе это подтверждают. Имейте совесть называть вещи своими именами: война против всей Украины.

8 8 комментариев
26
Глубокий торшер

Первый раз в жизни я плачу при чтении новостей.

20 20 комментариев
18
Больше статей
null