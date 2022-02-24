К утру после объявления Путина о вводе войск Россия закрыла для гражданских полётов небо возле границы, а Украина — всё воздушное пространство.

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Военная техника на улицах Донецка 23 февраля. Фото Александра Ермоченко, Reuters

В ночь на 24 февраля Владимир Путин в эфире федеральных каналов объявил о начале военной операции на Украине. TJ рассказывает о событиях минувшей ночи и о первых последствиях.

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Зеленский ночью обратился к россиянам, призвав выступить против войны

В ночь на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к гражданам России на русском языке. Он сказал, что не получил ответа от Путина на предложение поговорить по телефону, подробно объяснил, чем Украина в реальности отличается от её образа в российских новостях, а также заявил, что вопреки заявлениям на российском ТВ страна не выступает против русской культуры и не поддерживает нацизм.

«Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами», — предположил Зеленский, подчеркнув: «Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас».

Расшифровка обращения и полная видеоверсия обращения есть в отдельном посте на TJ:

Новости Сергей Звезда 8 часов «За что вы будете воевать и с кем?»: президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.

Путин объявил о начале военной операции на Украине, объяснив это защитой жителей Донбасса

Во время заседания Совета Безопасности ООН, около 5:30 по московскому времени, в эфире «России 24» показали обращение Владимира Путина к россиянам. К 6:00 оно появилось на сайте Кремля.

Путин объявил о начале «специальной военной операции» ради «защиты людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, Россия хочет добиться демилитаризации Украины и не намерена оккупировать соседнюю страну. Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой, поскольку они давали присягу «народу, а не хунте».

Подробные тезисы Путина и полная видеоверсия обращения есть в отдельном посте на TJ:

Предположительно, обращение Путина записали заранее — такую версию высказал журналист-расследователь Скотт Стедман. Он обратил внимание на схожесть этого видео с предыдущим обращением президента: одинаковый ракурс камеры, расположение рук и складка на пиджаке.

О том, что речь Путина записали заранее, также говорят метаданные обращения. «Новая газета», скачавшая видео с сайта Кремля, убедилась, что файл создали в 19:00 21 февраля.

Запад осудил действия России

В ночь на 24 февраля по инициативе Украины Совет безопасности ООН снова провёл экстренное заседание. Генеральный секретарь ООН, США и Евросоюз осудили действия России, а Украина подчеркнула, что РФ объявила ей войну.

Согласно позиции российского представителя, корректно называть действия РФ не войной, а «спецоперацией на Донбассе». США начали в срочном порядке готовить резолюцию из-за ввода войск и намерены представить её ООН уже 24 февраля.

Подробно об итогах Совбеза ООН можно почитать в отдельном посте на TJ:

Новости Сергей Звезда 3 часа операции Статьи редакции «Президент Путин, остановите солдат»: главное из заседания Совбеза ООН в ночь объявления России о военной Во время этого заседания в эфире телеканалов показали обращение Путина о вводе войск на Донбасс. Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева), Василий Небензя (в центре), замгенсека Уша Рао-Монари (справа)

Президент США Джо Байден выступил против действий России, подтвердил, что 24 февраля Штаты с союзниками введут санкции против России, а также пообещал и дальше оказывать поддержку Киеву. Санкции США против России коснутся в том числе финансовых организаций и экспорта, контроль которого, вероятно, затронет и доступ к технологиям.

Представители НАТО намерены провести экстренное заседание. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг осудил действия России, назвав их «безрассудным и неспровоцированным нападением», а также нарушением международного права и угрозой евро-атлантической безопасности.

На Украине вводят чрезвычайное положение, есть подтверждённые данные о первых атаках

После начала военной операции России Зеленский объявил о вводе военного положения. Президент Украины призвал граждан «оставаться дома» и подчеркнул: «Армия работает, мы работаем. Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему. Мы победим. Слава Украине».

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже принял решение о таких мерах на территории страны. Сегодняшняя мера не касается Донецкой и Луганской областях, поскольку там, согласно законам Украины, действует отдельный режим — и ЧП фактически введено с 2014 года. Верховная рада должна утвердить решение в течение 48 часов. Режим вводится на 30 дней: президент может продлить его новым указом.

Украина с с 02:45 по московскому времени закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов, сообщило профильное госпредприятие «Украэрорух» и подтвердил сервис FlightRadar. Власти Украины приняли такое решение из-за высокого риска авиационной безопасности. Аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра временно закрылись на приём и отправление.

К утру 24 февраля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и МЧС Украины сообщила о последствиях российских обстрелов:

артобстрел воинской части села Староконстантинов в Хмельницкой области;

пожар на военных складах в городах Краснополье и Марганец в Днепропетровской области;

взрыв телебашни, обстрел аэродрома и возгорания на складах в Луцке;

пожар воинской части возле города Бровары в Киевской области;

пожар на военных складах в селе Радушинцы Полтавской области и селе Россошков Черкасской области;

попадание снаряда на военный склад в селе Ивница Житомирской области и в Ивано-Франковске;



обстрел военной части в селе Каменка Бужская Львовской области;

попадание снаряда во взлётную полосу военного аэродрома в Мариуполе, возгорание семи частных жилых домов;

попадание снаряда во взлетную полосу аэродрома в Хмельницком;

извлечение из-под завалов шести человек на аэродроме в Нежине;

воздушная тревога в Полтаве.

Пограничная служба Украины сообщила о движущейся со стороны Крыма колонне российской военной техники и опубликовала видео с камер наблюдения на пограничном переходе. По данным Минобороны России, украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Вооружённые силы Украины заявили, что сбили на востоке страны российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Минобороны России заявляет, что информация о сбитых военных самолётах РФ не соответствует действительности.

Минобороны РФ указывает, что военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя и что средства противовоздушной обороны Украины подавлены. Киев же, наоборот, заявляет, что воздушные силы страны отбивают нападение, а армия удерживает оборону. Генштаб Украины считает ситуацию «контролируемой» и опровергает сообщения о высадке российского десанта в Одессе.

Официальных данных о жертвах пока нет, но советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что один человек убит и ещё один ранен после обстрела в Броварах Киевской области.

Курс рубля рухнул, российские биржи закрылись с самого утра

Около восьми утра Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках. Так же поступила Петербургская, заявив о «запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов». Петербургская биржа уточнила, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. Когда они восстановят работу, пока неизвестно.

Курс рубля резко упал. К моменту публикации материала «Сбер» продаёт доллар за 101,8 рублей, а евро — за 115,8 рублей. Цена за баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила 102 доллара — это первый случай с сентября 2014 года. Акции технологических и финансовых компаний тоже упали.

Центробанк начал специальные операции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. «Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору».

84,07 рубля курс доллара на торгах к 8:45 по московскому времени

101 рубль Курс евро на торгах к 8:45 по московскому времени

Подробная сводка новостей об экономических последствиях доступна на vc.ru.

Российские аэропорты на юге России приостановили работу

Россия закрыла для гражданских самолётов воздушное пространство вблизи границы с Украиной. Росавиация объявила о приостановке работы 12 аэропортов с 3:45 часов по мск:

Ростов (Платов);

Краснодар (Пашковский);

Анапа (Витязево);

Геленджик;

Элиста;

Ставрополь;

Белгород;

Брянск;

Орёл;

Курск;

Воронеж;

Симферополь.

Ограничения действуют как минимум до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Росавиация объясняет такие действия «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине», а также «настоятельно не рекомендует» пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Из онлайн-табло также следует, что в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов, заметили СМИ. Речь идёт обо всех аэропортах — и Шереметьево, и Внуково, и Домодедово. Проверить рейс можно с помощью «Яндекс.Расписания».