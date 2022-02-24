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Новости
Сергей Звезда

Главное о начале военной операции России на Украине: крах рубля, первые атаки и приостановка работы аэропортов на юге РФ Статьи редакции

К утру после объявления Путина о вводе войск Россия закрыла для гражданских полётов небо возле границы, а Украина — всё воздушное пространство.

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Военная техника на улицах Донецка 23 февраля. Фото Александра Ермоченко, Reuters 

В ночь на 24 февраля Владимир Путин в эфире федеральных каналов объявил о начале военной операции на Украине. TJ рассказывает о событиях минувшей ночи и о первых последствиях.

Мы также ведём прямую трансляцию с главными новостями об актуальных событиях.

Зеленский ночью обратился к россиянам, призвав выступить против войны

В ночь на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к гражданам России на русском языке. Он сказал, что не получил ответа от Путина на предложение поговорить по телефону, подробно объяснил, чем Украина в реальности отличается от её образа в российских новостях, а также заявил, что вопреки заявлениям на российском ТВ страна не выступает против русской культуры и не поддерживает нацизм.

«Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами», — предположил Зеленский, подчеркнув: «Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас».

Расшифровка обращения и полная видеоверсия обращения есть в отдельном посте на TJ:

Новости
Сергей Звезда
«За что вы будете воевать и с кем?»: президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке

Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.

Путин объявил о начале военной операции на Украине, объяснив это защитой жителей Донбасса

Во время заседания Совета Безопасности ООН, около 5:30 по московскому времени, в эфире «России 24» показали обращение Владимира Путина к россиянам. К 6:00 оно появилось на сайте Кремля.

Путин объявил о начале «специальной военной операции» ради «защиты людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, Россия хочет добиться демилитаризации Украины и не намерена оккупировать соседнюю страну. Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой, поскольку они давали присягу «народу, а не хунте».

Подробные тезисы Путина и полная видеоверсия обращения есть в отдельном посте на TJ:

Новости
Сергей Звезда
Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины Статьи редакции

И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

Предположительно, обращение Путина записали заранее — такую версию высказал журналист-расследователь Скотт Стедман. Он обратил внимание на схожесть этого видео с предыдущим обращением президента: одинаковый ракурс камеры, расположение рук и складка на пиджаке.

О том, что речь Путина записали заранее, также говорят метаданные обращения. «Новая газета», скачавшая видео с сайта Кремля, убедилась, что файл создали в 19:00 21 февраля.

Запад осудил действия России

В ночь на 24 февраля по инициативе Украины Совет безопасности ООН снова провёл экстренное заседание. Генеральный секретарь ООН, США и Евросоюз осудили действия России, а Украина подчеркнула, что РФ объявила ей войну.

Согласно позиции российского представителя, корректно называть действия РФ не войной, а «спецоперацией на Донбассе». США начали в срочном порядке готовить резолюцию из-за ввода войск и намерены представить её ООН уже 24 февраля.

Подробно об итогах Совбеза ООН можно почитать в отдельном посте на TJ:

Новости
Сергей Звезда
«Президент Путин, остановите солдат»: главное из заседания Совбеза ООН в ночь объявления России о военной операции Статьи редакции

Во время этого заседания в эфире телеканалов показали обращение Путина о вводе войск на Донбасс.

Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева), Василий Небензя (в центре), замгенсека Уша Рао-Монари (справа)

Президент США Джо Байден выступил против действий России, подтвердил, что 24 февраля Штаты с союзниками введут санкции против России, а также пообещал и дальше оказывать поддержку Киеву. Санкции США против России коснутся в том числе финансовых организаций и экспорта, контроль которого, вероятно, затронет и доступ к технологиям.

Представители НАТО намерены провести экстренное заседание. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг осудил действия России, назвав их «безрассудным и неспровоцированным нападением», а также нарушением международного права и угрозой евро-атлантической безопасности.

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На Украине вводят чрезвычайное положение, есть подтверждённые данные о первых атаках

После начала военной операции России Зеленский объявил о вводе военного положения. Президент Украины призвал граждан «оставаться дома» и подчеркнул: «Армия работает, мы работаем. Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему. Мы победим. Слава Украине».

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже принял решение о таких мерах на территории страны. Сегодняшняя мера не касается Донецкой и Луганской областях, поскольку там, согласно законам Украины, действует отдельный режим — и ЧП фактически введено с 2014 года. Верховная рада должна утвердить решение в течение 48 часов. Режим вводится на 30 дней: президент может продлить его новым указом.

Украина с с 02:45 по московскому времени закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов, сообщило профильное госпредприятие «Украэрорух» и подтвердил сервис FlightRadar. Власти Украины приняли такое решение из-за высокого риска авиационной безопасности. Аэропорты Запорожья, Харькова и Днепра временно закрылись на приём и отправление.

К утру 24 февраля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и МЧС Украины сообщила о последствиях российских обстрелов:

  • артобстрел воинской части села Староконстантинов в Хмельницкой области;
  • пожар на военных складах в городах Краснополье и Марганец в Днепропетровской области;
  • взрыв телебашни, обстрел аэродрома и возгорания на складах в Луцке;
  • пожар воинской части возле города Бровары в Киевской области;
  • пожар на военных складах в селе Радушинцы Полтавской области и селе Россошков Черкасской области;
  • попадание снаряда на военный склад в селе Ивница Житомирской области и в Ивано-Франковске;
  • обстрел военной части в селе Каменка Бужская Львовской области;

  • попадание снаряда во взлётную полосу военного аэродрома в Мариуполе, возгорание семи частных жилых домов;

  • попадание снаряда во взлетную полосу аэродрома в Хмельницком;

  • извлечение из-под завалов шести человек на аэродроме в Нежине;
  • воздушная тревога в Полтаве.

Пограничная служба Украины сообщила о движущейся со стороны Крыма колонне российской военной техники и опубликовала видео с камер наблюдения на пограничном переходе. По данным Минобороны России, украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Вооружённые силы Украины заявили, что сбили на востоке страны российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Минобороны России заявляет, что информация о сбитых военных самолётах РФ не соответствует действительности.

Минобороны РФ указывает, что военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя и что средства противовоздушной обороны Украины подавлены. Киев же, наоборот, заявляет, что воздушные силы страны отбивают нападение, а армия удерживает оборону. Генштаб Украины считает ситуацию «контролируемой» и опровергает сообщения о высадке российского десанта в Одессе.

Официальных данных о жертвах пока нет, но советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что один человек убит и ещё один ранен после обстрела в Броварах Киевской области.

Курс рубля рухнул, российские биржи закрылись с самого утра

Около восьми утра Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках. Так же поступила Петербургская, заявив о «запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов». Петербургская биржа уточнила, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. Когда они восстановят работу, пока неизвестно.

Курс рубля резко упал. К моменту публикации материала «Сбер» продаёт доллар за 101,8 рублей, а евро — за 115,8 рублей. Цена за баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила 102 доллара — это первый случай с сентября 2014 года. Акции технологических и финансовых компаний тоже упали.

Центробанк начал специальные операции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. «Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору».

84,07 рубля
101 рубль
Курс евро на торгах к 8:45 по московскому времени

Подробная сводка новостей об экономических последствиях доступна на vc.ru.

Российские аэропорты на юге России приостановили работу

Россия закрыла для гражданских самолётов воздушное пространство вблизи границы с Украиной. Росавиация объявила о приостановке работы 12 аэропортов с 3:45 часов по мск:

  • Ростов (Платов);
  • Краснодар (Пашковский);
  • Анапа (Витязево);
  • Геленджик;
  • Элиста;
  • Ставрополь;
  • Белгород;
  • Брянск;
  • Орёл;
  • Курск;
  • Воронеж;
  • Симферополь.

Ограничения действуют как минимум до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Росавиация объясняет такие действия «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине», а также «настоятельно не рекомендует» пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Из онлайн-табло также следует, что в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов, заметили СМИ. Речь идёт обо всех аэропортах — и Шереметьево, и Внуково, и Домодедово. Проверить рейс можно с помощью «Яндекс.Расписания».

#новости #политика #украина #войнасукраиной

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Astraeus

О том, что речь Путина записали заранее, также говорят метаданные обращения. «Новая газета», скачавшая видео с сайта Кремля, убедилась, что файл создали в 19:00 21 февраля.
Просто необучаемые долбоебы.

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71
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Проектный парфюмер

А чего ты хочешь, когда заливать ролик поручают максимум ближайшему ФСОшнику, который не знает как сменить пин-код на андроиде

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20
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Смертный парфюмер

просто им похуй, у них ракеты

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13
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IO

Необучаемые долбоебы те кто делают из этого новость. Ролики всегда заранее записываются.

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3
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Владимир Земсков

Претензия не к метаданным, а к подаче информации - ранним утром, будто бы это действительно все происходит внезапно, будто бы не они инициаторы конфликта.
Тогда как на самом деле, все это часть одного большого шоу, которое идёт по заранее написанному сценарию из Москвы.

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6
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Ziggy Stardust

вроде там длительность 55 минут, это ролик о признании лднр

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3
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Сеня

ну это импичмент

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1
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BigRichardRichardson

Получается, первая дата Жирика была верной

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1
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Ледяной супер_стар

Им просто похуй

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0
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Anatolich

Ебааать, из всей сводки, топ коммент про фейл метаданных видеофайла...

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0
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Александр Доев

Нам всем пиздец, я правильно понимаю ситуацию, господа? Нас ведь загонят в каменный век, сколько лет мы будем хлебать горя из-за этой ебанутой войны.

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39
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Михаил Кометов

Как с Крымом - ещё 8 лет. А потом деду перед смертью захочется пойти на Берлин

Само собой просто мирно пройти войсками через всю Европу, в честь того, что деды воевали

А страны НАТО будут дружно вступать в ОДКБ по мере продвижения демонстрации

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9
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Снежный холод

дед, сдохни мразь

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39
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Vas Tupovets

Так ты же поддерживал Урганта. Вот и получай. Как думаешь, Ургант осудит войну? Вот и посмотри. Надеюсь, наконец дойдет, что Ургант - пёс путинского режима

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0
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Максим Графов

Пздц, двадцать лет, двадцать лет сидеть на троне и по итогу разосраться со всем миром. Кто там у нас в друзьях нынче? Боевики в Сирии, умирающая Венесуэла и КНДР, вот уж хорошая компания для лучшего будущего. Политик от бога прям

Жаль, что западные страны снова все это проглотят, потому что ссориться с путиным нельзя - поставки редкоземельных металлов сразу под угрозой и тд, но вот это попустительство однажды приведет к тому, что он объявит Аляску российской и начнет "спасательную операцию"

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31
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Адекватный спрей

Это все отвратительно и ужасно.

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20
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iPhone 13 Pro Max

Теперь уже все русские без исключения будут записаны в враги украинцев, что тут сказать, гореть нам в аду

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17
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Смертный парфюмер

но мы же попадем в рай

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1
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Роман Горячкин

Облака не удержат нашу гордость

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2
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Вертикальный Мика

А как же «лишь бы не было войны»?

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11
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Профессор Лебедев

они защищают донбабве и луганду... вы не понимаете, это другое

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1
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Электрический щит

Проснулся, охуел. Старый вонючий маразматик, самопровозглашенец. Но не президент, никогда им не был.

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11
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Максим Соколовский

Почему это не сон

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9
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ИгорьOK
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0
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DrinK Smoke

Блять они все таки решились.... Пи-з-дец. Я сразу по курсу бакса понял. Ну что же, всех поздравляю. Помимо того что это безумный акт агрессии, с сегодняшнего дня мы будем жить еще беднее чем раньше, процентов на 30 этак.

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9
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the hard of леопард

Пиздец происходит, бежим гречкой закупаться

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6
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Ыныкчанский

Гречка только за доллары теперь будет. Импортная.

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1
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HL3 confirmed

очень страшные кадры. я надеялся что такое уже навсегда останется в истории

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6
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Dan
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5
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Timur

Какие же оон бесполезные

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4
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Снежный холод

всегда такими были

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2
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Самарский завод

плешивый черт решил поиграть в войнушку, ну кто бы мог подумать что рано или пощздно такого не случится

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3
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Сергей Торяников

Таких новостей сайт днс не выдержал и упал, походу все пробуют там купить технику, пока цена не стала х2

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2
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Романелло Кивогенс

Нет факт, у них сервера выдерживали даже наплыв желающих урвать PS5 или свежую модель видеокарты по рекомендованной цене. Вполне возможно, что сам ДНС взял тайм-аут, чтобы скорректировать некоторые позиции.

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1
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Трансгендолет

Вот так росчерком пера одного старого маразматика и группы его лизоблюдов рушатся миллионы людских жизней, закапываются планы на будущую счастливую жизнь и хоть какое-то развитие. И все под наше молчание... Но хата в этот раз оказалась не с краю.

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2
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Электронный крюк

Лютый пиз*ец! Стыдно..

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Luchano Spaguetti

Супруга час назад написала, что у них в гос. компании по месту работы начали приходить мужикам повестки.
Интересно, те самые повестки, которые никто не хочет получать?
Или же просто повестки на ежегодные военные сборы?
Или же просто повестка для явки в военком для обновления данных тех, кто в запасе? Я каждый год отмечаюсь в военкомате например, безболезненно и без медкомиссий даже.
Пиздец короче

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1
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Александр Федоров

Надо было пока была возможность брать доллар хотя бы за 79 вчера. Блять

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0
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Александр Федоров

Сообщение удалено

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Бумажный клуб

Ебать доброе утро

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Мюллер

Два дружка Адольф и Бенито вновь творят пиздец на весь мир

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Решающий браслет

Тем временем аэропорт города Орла

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Артём

Кто тоже словил маржин-колл и потерял свои деньги благодаря Володе?

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DrinK Smoke

Я, 3 700 000 заявок на продажу и 0 (ноль) на покупку.

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Jonny Odyssey

как быстро убить экономику страны - новая методичка от путина...
Он точно за интересы России это все делает? Такое ощущение что специально все к чертям разваливает осел старый...

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Dt

Странно, что украинцы войну и убийства своих бывших граждан поддерживали, а теперь и россиян просят прекратить.

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Gololed - 3 коммента в день

До карибского кризиса 2.0 так и не дошло

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–2
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Читать все 47 комментариев
Офтоп
Андрей Петкевич
Привет из Украины, нас бомбят

Привет, Киев обстреливают ракетами прямо сейчас.
Особый примет всем мудрецам и геополитикам, которые уверяли, что "ничего не будет".

56 56 комментариев
93
Медицинский микрофон
6 6 комментариев
48
Офтоп
Илья Брегман
М-да

Надеюсь эта ситуация будет уроком нашим детям, и они не по наслышке будут знать, что значит отсутствие участия в полит жизни в стране

46 46 комментариев
110
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Статья дополняется
140 140 комментариев
140
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

20 20 комментариев
91
Новости
Сергей Звезда
«Президент Путин, остановите солдат»: главное из заседания Совбеза ООН в ночь объявления России о военной операции Статьи редакции

Во время этого заседания в эфире телеканалов показали обращение Путина о вводе войск на Донбасс.

Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева), Василий Небензя (в центре), замгенсека Уша Рао-Монари (справа)
135 135 комментариев
74
Офтоп
Актуальный дебаркадер
Просьба ко всем журналистам

Перестаньте лгать. СВО не объявлено «на Донбассе». Оно объявлено против «киевского режима» для «демилитаризации» Украины, которая «несёт угрозу России».

Про Донбасс или восток Украины там не были ни слова. И ракетные удары по Киеву и Одессе это подтверждают. Имейте совесть называть вещи своими именами: война против всей Украины.

19 19 комментариев
111
Новости
Сергей Звезда
Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины Статьи редакции

И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

402 402 комментария
149
Новости
Сергей Звезда
«За что вы будете воевать и с кем?»: президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке

Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.

344 344 комментария
596
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