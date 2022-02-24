Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции
TJ следит за происходящим.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».
После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение, ДНР и ЛНР заявили о начале наступления, аэропорты России на Юге закрыли до 2 марта. Украинский генштаб заявил, что российские вооруженные силы с 5 утра наносят удары по украинским военным объектам и аэродромам.
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Аукнется, как и всегда, только обычным гражданам — как Украины, так и России.
Никто из верхушки не понесёт реальной ответственности.
Ага, только блять нам тут "аукается" из-за вашей "верхушки", а не из-за нашей. Вы бы там как-то шевелились, что ли. У вашей верхушки проебалась кукушка...
Что происходит? Ебаный пиздец, за который всем тем кто "За" эти действия должны гореть в аду
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это ты будешь гореть в Аду за поддержку врагов России и убийц людей и детей на Донбассе
А кто тут высказывался в поддержку Пу?
людей и детей
Война прейдёт и в Россию просто позже. Война за продукты, за ресурсы, которые будут исчезать на глазах. а у власти аппетит не поубавится.
Очень верно подмечено. Глядя на сытых руководителей высокого звена вокруг, у которых в жизни "всё решено", радующихся тому, что скоро "Украина будет наша" - смеюсь. Кушать все обрадованные войной будут те же продукты, что и население, по тем же ценам. Лишь очень малая часть населения действительно изолирована от коллапса и без того вялой импортобазированной экономической модели РФ.
Ему любая медицина доступна. Какой ковид?
Чёт не видно что доступка, кукуха то едет, таблеточки не помогают
ссука, слышны взрывы и окна трясутся, запорожская область, путен, хуйло, я тебе пизды дам!
На границе, в РФ тоже самое, Путин ебанулся
Как далеко от Запорожья? У меня в Запорожье пока все тихо.
сегодня два раза уже было, последний взрыв где-то час назад
40 км от запорожья
Один раз очень отдалённый хлопок был, ну и истребители слышал. Район малого рыночка
бомбили рано утром что-то на космосе
@Dan ты был прав, я искренне не верил, что что-то будет за пределами территории, которая уже под контролем лднровцев. С ужасом признаю.
Я тоже ошибся, признаю. Кто мог подумать, что моль решит косплеить гитлера. Шиза пц
Теперь я понимаю , почему молчали простые граждане Германии
Потому что у них
интернета не было? У русских то есть возможность разобраться где добро а где зло. Не только тв радио и газеты правильства есть как у немцев.
Большинство рос. тв смотрят. А там РФ защищается.
С 5 утра мысли:
Украине нужно просто сдаться, раз Zеленский такой любитель людей(хто я?), то пусть просто позвонит путину и попросит остановить безумие, и отдаст и признает российскими все территории, что путин хочет забрать. Нужно прогнуться, ради жизни каждого человека, который может умереть в этом диком мероприятии, что сейчас разворачивается...
Откуда вы лезете
Из твоих глаз, которые колятся от правды
А какая страна следующая?
Все страны включая нейтральные воды атлантического океана. Ты разве не видишь, что Путин не хочет видеть НАТО у своих границ?
Россия, к сожалению
Ещё не все деньги перевили от Европы, рано
Идите нахуй вы все. Пидорасы шутливые
На передовую пошёл нахуй ну
Хуйло блядь сдохни
я из Луцка (Украина, Волынская область), сегодня все проснулись в 7 утра от взрывов, бомбили, скорее всего, по аэродрому. Ещё взорвали телебашню
Я в Виннице живу с самой высокой телебашней Украины рядом. Надо выйти посмотреть цела ли .
Вы же на западе. Откуда по вам стреляют?
Представляю как у пу сейчас рейтинг среди рассиян поднимется . Больше чем после Крыма.
В этот раз надеюсь эффект будет обратный.
Ничего общего с Крымом тут нет. Не поднимется.
Это совершенно дико. Ни один человек в здравом уме не будет поддерживать войну. Сил и мужествам украинцам.
В России? Ничего
В Украине? Война
Уже поздно
В местном Сбере ответили, что всю наличную валюту разобрали ещё несколько часов назад. Пообещали завтра привезти.
Вчера
Блять что за пиздец
Не думал, что я проснусь от взрывов... Каюсь, тоже думал что война, где-то там - далеко. Теперь она и возле моего дома. Винить местную аудиторию бесполезно да и не стоит, наверное вряд-ли кто-то из присутствующих хотел такого развития событий. Наверное, такой наш удел - постоянно терпеть диктаторов и ничего с этим не делать. Не знаю зачем я это пишу, но в случае своей кончины, хотя бы останусь в истории. Всім миру.
Россия порвалась, жаль.
Хороните себя и даже не сопротивляетесь
Ещё Китай в воды Тайваня зашёл
Неужели совместную многоходов_очку решили устроить
Идиотина.. kurwa ebana.
В печку старого маразматика. Укранина братский народ
https://tjournal.ru/u/369905-symfiliotis/317246-manifest-2021
Если бы вы, бараны, не отказались рекламировать этот пост год назад - ничего этого могло и не быть. Следят они за событиями... Такие события нужно предотвращать.
А на что ты рассчитывал? Накатал бесконечную простыню нечитаемого текста, ни заголовка нормального не написал, ни ввел в начале в суть дела. В итоге твой пук прошел мимо, а теперь ты тут кулачишками машешь. Пишешь такие портянки, то делай так, чтобы их увидели люди, а не закапывай ее уже при рождении.
Как быстро минусуют ссылку на статью те, кто её даже не читал. Потом они же идут в магазин и удивляются росту цен. Потом они идут в суд и удивляются отсутствию правосудия. Потом они идут в полицию и удивляются отсутствию защиты.
Квинтэссенция россиян - отсутствие малейшего желания разобраться до того, как вынести суждение.
В 2020 я разочаровывался в оппозиции.
В 2021 я разочаровывался в россиянах.
В 2022 я разочаровываюсь в умственных способностях всех вышеперечисленных.
Пиздец
Пиздец
❤️Украина💪
Какой пздц. Я вот только встала и зашла на TJ
Война, война никогда не меняется... как же тяжело. Просто , слов нет
Почалось. Акт 3.
Не на, а в Украине, уебаны.
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Ну пиздец, я завтра должен был в Англию лететь на полгода на работу с Киева. Охуенный тайминг👌🏼
счётчик просмотров с ума сошёл
Пиздец, чтош
Как же сыкотно, господи, спасимте
НАДО СЬЕБЫВАТЬ ИЗ УКРАИНЫ НАХУЙ
Пожалуйста, можно проснуться ?
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Не работает
смеюсь и плачу одновременно
Дед иди пей таблетки!или получишь по зёпе
Ну шо, хотовьтесь. Всё будет.
Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.
Во время этого заседания в эфире телеканалов показали обращение Путина о вводе войск на Донбасс.
И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».
Перестаньте лгать. СВО не объявлено «на Донбассе». Оно объявлено против «киевского режима» для «демилитаризации» Украины, которая «несёт угрозу России».
Про Донбасс или восток Украины там не были ни слова. И ракетные удары по Киеву и Одессе это подтверждают. Имейте совесть называть вещи своими именами: война против всей Украины.