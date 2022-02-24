«За что вы будете воевать и с кем?»: президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке

Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.