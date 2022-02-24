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Артём Мазанов

Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение, ДНР и ЛНР заявили о начале наступления, аэропорты России на Юге закрыли до 2 марта. Украинский генштаб заявил, что российские вооруженные силы с 5 утра наносят удары по украинским военным объектам и аэродромам.

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#прямаятрансляция #днрилнр #войнасукраиной

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Нехороший бас

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3 комментария
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Электронный крюк

Лютый пиз*ец

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172
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Илья Щибрик

Аукнется, как и всегда, только обычным гражданам — как Украины, так и России.

Никто из верхушки не понесёт реальной ответственности.

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67
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Alexander Personazhe

Ага, только блять нам тут "аукается" из-за вашей "верхушки", а не из-за нашей. Вы бы там как-то шевелились, что ли. У вашей верхушки проебалась кукушка...

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106
35 комментариев
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Человекоподобный кот

Что происходит? Ебаный пиздец, за который всем тем кто "За" эти действия должны гореть в аду

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Очевидный огонь

Нихуя, они должны гореть здесь, и желательно долго, и желательно привязанными к столбам

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2
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Андрей Геращенко

это ты будешь гореть в Аду за поддержку врагов России и убийц людей и детей на Донбассе

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–15
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Egor Shep

А кто тут высказывался в поддержку Пу?

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1
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Rond

людей и детей

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UrzaThePlanswalker

Война прейдёт и в Россию просто позже. Война за продукты, за ресурсы, которые будут исчезать на глазах. а у власти аппетит не поубавится.

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62
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EKSelenc

Очень верно подмечено. Глядя на сытых руководителей высокого звена вокруг, у которых в жизни "всё решено", радующихся тому, что скоро "Украина будет наша" - смеюсь. Кушать все обрадованные войной будут те же продукты, что и население, по тем же ценам. Лишь очень малая часть населения действительно изолирована от коллапса и без того вялой импортобазированной экономической модели РФ.

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Условный Влад

это пизда
конченый уебок
а какие надежды были на ковид...

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56
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Артём Железнов

Ему любая медицина доступна. Какой ковид?

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1
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Депрессивный наркоман

Чёт не видно что доступка, кукуха то едет, таблеточки не помогают

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александр александр

ссука, слышны взрывы и окна трясутся, запорожская область, путен, хуйло, я тебе пизды дам!

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45
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Сладкий Бубалех

На границе, в РФ тоже самое, Путин ебанулся

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2
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Astraeus

Как далеко от Запорожья? У меня в Запорожье пока все тихо.

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1
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александр александр

сегодня два раза уже было, последний взрыв где-то час назад

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2
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александр александр

40 км от запорожья

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2
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Б-гдан Кравец

Один раз очень отдалённый хлопок был, ну и истребители слышал. Район малого рыночка

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2
1 комментарий
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Юрій Білозеров

бомбили рано утром что-то на космосе

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2
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Депрессивный наркоман
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37
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Уголовный пистолет

@Dan ты был прав, я искренне не верил, что что-то будет за пределами территории, которая уже под контролем лднровцев. С ужасом признаю.

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20
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Dan
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10
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BTopHuk

Я тоже ошибся, признаю. Кто мог подумать, что моль решит косплеить гитлера. Шиза пц

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11
3 комментария
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Очевидный огонь

Та ж хуйня

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0
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nadav tayzland

Теперь я понимаю , почему молчали простые граждане Германии

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23
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Алина Кипр

Потому что у них
интернета не было? У русских то есть возможность разобраться где добро а где зло. Не только тв радио и газеты правильства есть как у немцев.

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–6
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Олег Новиков

Большинство рос. тв смотрят. А там РФ защищается.

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1
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Коровка спасла Россию

С 5 утра мысли:

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17
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Миша Рашкин

Украине нужно просто сдаться, раз Zеленский такой любитель людей(хто я?), то пусть просто позвонит путину и попросит остановить безумие, и отдаст и признает российскими все территории, что путин хочет забрать. Нужно прогнуться, ради жизни каждого человека, который может умереть в этом диком мероприятии, что сейчас разворачивается...

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–108
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Fred Web

Откуда вы лезете

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30
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Миша Рашкин

Из твоих глаз, которые колятся от правды

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–41
1 комментарий
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symfiliotis

А какая страна следующая?

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9
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Миша Рашкин

Все страны включая нейтральные воды атлантического океана. Ты разве не видишь, что Путин не хочет видеть НАТО у своих границ?

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–35
2 комментария
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Sergey Kirienko

Россия, к сожалению

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0
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Alexey Shirshov

Ещё не все деньги перевили от Европы, рано

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–19
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Dan
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14
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Ivan Fenenko

Идите нахуй вы все. Пидорасы шутливые

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12
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GarryNC

На передовую пошёл нахуй ну

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0
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Фамилия и имя

Хуйло блядь сдохни

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11
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Холодный инструмент

Ну ёб твою мать...

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9
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Ложный Никита

Доллар уже за 100ку переваливает

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8
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Mark Medvedev

я из Луцка (Украина, Волынская область), сегодня все проснулись в 7 утра от взрывов, бомбили, скорее всего, по аэродрому. Ещё взорвали телебашню

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6
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Алина Кипр

Я в Виннице живу с самой высокой телебашней Украины рядом. Надо выйти посмотреть цела ли .

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1
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Олег Новиков

Вы же на западе. Откуда по вам стреляют?

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0
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Алина Кипр

Представляю как у пу сейчас рейтинг среди рассиян поднимется . Больше чем после Крыма.

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0
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Sergey Nester

В этот раз надеюсь эффект будет обратный.

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10
1 комментарий
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Олег Новиков

Ничего общего с Крымом тут нет. Не поднимется.

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1
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Stadtluft Macht-Frei

Это совершенно дико. Ни один человек в здравом уме не будет поддерживать войну. Сил и мужествам украинцам.

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5
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пепси

В России? Ничего

В Украине? Война

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2
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Моральный инструмент

Деньги с банковских карт уже начинать снимать?

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2
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CrazyCat

Уже поздно

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7
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Роман Величкин

В местном Сбере ответили, что всю наличную валюту разобрали ещё несколько часов назад. Пообещали завтра привезти.

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0
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Майор Пронин

Вчера

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–1
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Медицинский микрофон

Артём, друг😢

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4
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Екатерина Кузнецова

Блять что за пиздец

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4
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Кислоебальный

Не думал, что я проснусь от взрывов... Каюсь, тоже думал что война, где-то там - далеко. Теперь она и возле моего дома. Винить местную аудиторию бесполезно да и не стоит, наверное вряд-ли кто-то из присутствующих хотел такого развития событий. Наверное, такой наш удел - постоянно терпеть диктаторов и ничего с этим не делать. Не знаю зачем я это пишу, но в случае своей кончины, хотя бы останусь в истории. Всім миру.

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4
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Россия порвалась, жаль.
Хороните себя и даже не сопротивляетесь

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3
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Володя Беда

Ещё Китай в воды Тайваня зашёл

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3
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BigRichardRichardson

Неужели совместную многоходов_очку решили устроить

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0
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Paul Vog

Идиотина.. kurwa ebana.

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3
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unknown

В печку старого маразматика. Укранина братский народ

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3
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symfiliotis

https://tjournal.ru/u/369905-symfiliotis/317246-manifest-2021
Если бы вы, бараны, не отказались рекламировать этот пост год назад - ничего этого могло и не быть. Следят они за событиями... Такие события нужно предотвращать.

Манифест 2021 — symfiliotis на TJ
У нас в России принято ждать и надеяться - брать в руки инициативу не решаются, а помогать…
tjournal.ru
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–13
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Владимир Лебедев

А на что ты рассчитывал? Накатал бесконечную простыню нечитаемого текста, ни заголовка нормального не написал, ни ввел в начале в суть дела. В итоге твой пук прошел мимо, а теперь ты тут кулачишками машешь. Пишешь такие портянки, то делай так, чтобы их увидели люди, а не закапывай ее уже при рождении.

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6
3 комментария
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symfiliotis

Как быстро минусуют ссылку на статью те, кто её даже не читал. Потом они же идут в магазин и удивляются росту цен. Потом они идут в суд и удивляются отсутствию правосудия. Потом они идут в полицию и удивляются отсутствию защиты.
Квинтэссенция россиян - отсутствие малейшего желания разобраться до того, как вынести суждение.
В 2020 я разочаровывался в оппозиции.
В 2021 я разочаровывался в россиянах.
В 2022 я разочаровываюсь в умственных способностях всех вышеперечисленных.

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2
3 комментария
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Александр Кузнецов

Пиздец

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Vyacheslav Khristolyubov

Пиздец

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Могучий ГОСТ

Пишу в легендарном треде! Держитесь!

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Картошка Фри

❤️Украина💪

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A Z

Какой пздц. Я вот только встала и зашла на TJ

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Сергей Аблогин

Война, война никогда не меняется... как же тяжело. Просто , слов нет

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Виктор Васильев

Почалось. Акт 3.

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Иван Лещенко

Не на, а в Украине, уебаны.

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Во Нючка

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Ровный пистолет

Ещё чего!

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medox23

Ну пиздец, я завтра должен был в Англию лететь на полгода на работу с Киева. Охуенный тайминг👌🏼

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Осторожный Филипп

...

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Профессор Лебедев

счётчик просмотров с ума сошёл

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Никита Смирнов

Пиздец, чтош

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unknown

Как же сыкотно, господи, спасимте

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Yaroslav Braslavets

НАДО СЬЕБЫВАТЬ ИЗ УКРАИНЫ НАХУЙ

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Илья Дорохов

Пожалуйста, можно проснуться ?

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Ivar Ragnarsson

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Не работает

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_AntidotFire_

смеюсь и плачу одновременно

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Ваша Закладко
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Андрей Карпов

Дед иди пей таблетки!или получишь по зёпе

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Vittorio Augusto

Ну шо, хотовьтесь. Всё будет.

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–5
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Читать все 140 комментариев
Мокрый Слава

Я больше не верю в эту страну. Она больше не моя. Простите, ребят.

28 28 комментариев
48
Офтоп
Андрей Петкевич
Привет из Украины, нас бомбят

Привет, Киев обстреливают ракетами прямо сейчас.
Особый примет всем мудрецам и геополитикам, которые уверяли, что "ничего не будет".

56 56 комментариев
93
Медицинский микрофон
6 6 комментариев
48
Новости
Сергей Звезда
«За что вы будете воевать и с кем?»: президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке

Он призвал россиян выступить против возможной войны, заявил, что она может начаться в «любой момент» из-за «любой провокации», и объяснил, что Украина в реальности отличается от Украины в российских новостях.

344 344 комментария
596
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

20 20 комментариев
91
Новости
Сергей Звезда
«Президент Путин, остановите солдат»: главное из заседания Совбеза ООН в ночь объявления России о военной операции Статьи редакции

Во время этого заседания в эфире телеканалов показали обращение Путина о вводе войск на Донбасс.

Генсек ООН Антониу Гутерриш (слева), Василий Небензя (в центре), замгенсека Уша Рао-Монари (справа)
135 135 комментариев
74
Новости
Сергей Звезда
Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины Статьи редакции

И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

402 402 комментария
149
Офтоп
Актуальный дебаркадер
Просьба ко всем журналистам

Перестаньте лгать. СВО не объявлено «на Донбассе». Оно объявлено против «киевского режима» для «демилитаризации» Украины, которая «несёт угрозу России».

Про Донбасс или восток Украины там не были ни слова. И ракетные удары по Киеву и Одессе это подтверждают. Имейте совесть называть вещи своими именами: война против всей Украины.

19 19 комментариев
112
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