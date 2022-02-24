Министр обороны Украины заявил о переходе страны в режим полной обороны Статьи редакции
Министр также призвал всех тех, кто «готов и умеет держать оружие, вступить в ряды Сил территориальной обороны».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна входит в режим тотальной обороны. Об этом он написал в фейсбуке.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.
да вообще плана не вырисовывается, как будто просто побомбить и надеяться на успешные переговоры, великий стратег блять, нет ни одного позитивного сценария выйти из этой хуйни
Судя по помойным новостям, там уверенность в том, что скоро будет "малоросийский автономный округ РФ" вместо Украины.
Неверных в газенвагены засунут
Спровоцирует новый долгий кризис в ЕС.
А почему нет? На стаканчики реагируют палками, на камни - пулями. Вопрос только в готовности к жертвам. А Путин готов.
Росгвардией усмирить украинцев? Лол, ну это не стаканчик же будет
Чисто технически - Россгвардия тоже не будет спокойно стоять, пока их обкидывают камнями и коктейлями Молотова.
Но это бред, единицы процентов населения пойдут в сопротивление
Если бог существует пошли удачи армии Украины, а солдатам РФ мужества бросить оружие.
У солдатов не должно быть мозгов, они инструмент. Вся армейская система обучения направлена на то, чтобы люди не могли думать. Солдат выполняет приказ, больше он ничего не умеет и не должен.
Он также призвал всех тех, кто «готов и умеет держать оружие вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины».
люди приходят в военкомат, их шлют нахуй и говорят, что набора нет и сегодня они закрыты (киев)
откуда такая информация?
играю в игрушки с украинцами, из двух разных источников такая инфа, "знакомые знакомых", конечно, но другой инфы нет. Приходили резервисты (или как их правильно назвать). Служившие, в общем
Вставай страна огромная...
А как это работает? Всем желающим оружие выдают?
Вот все говорили-говорили, что Украина воюет с Россией восемь лет. А по факту за каких-то шесть часов всё ваше ВСУ перестало существовать.
К утру после объявления Путина о вводе войск Россия закрыла для гражданских полётов небо возле границы, а Украина — всё воздушное пространство.
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
TJ следит за происходящим.
И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».
«Да, это немного за рамками этого дела».