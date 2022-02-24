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Сергей Исенеков

Министр обороны Украины заявил о переходе страны в режим полной обороны Статьи редакции

Министр также призвал всех тех, кто «готов и умеет держать оружие, вступить в ряды Сил территориальной обороны».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна входит в режим тотальной обороны. Об этом он написал в фейсбуке.

Враг атакует, но наша армия нерушима. Украина переходит в режим тотальной обороны. Тот, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТрО) Вооружённых сил Украины в своём регионе.

Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт.

Алексей Резников
министр обороны Украины

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.

Новости
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Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
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#новости #лнриднр #войнасукраиной

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Крошечный Женя

Не понимаю замысла операции. Разъебать инфраструктуру - ок. Занять позиции - ок. С чего такая уверенность что можно будет закрепиться? Росгвардией усмирить украинцев? Лол, ну это не стаканчик же будет

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17
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artemykairyak

да вообще плана не вырисовывается, как будто просто побомбить и надеяться на успешные переговоры, великий стратег блять, нет ни одного позитивного сценария выйти из этой хуйни

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5
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DrinK Smoke

Судя по помойным новостям, там уверенность в том, что скоро будет "малоросийский автономный округ РФ" вместо Украины.

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2
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Ivan Ivanov

Неверных в газенвагены засунут

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0
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Law Kriq

Спровоцирует новый долгий кризис в ЕС.

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Зянон

А почему нет? На стаканчики реагируют палками, на камни - пулями. Вопрос только в готовности к жертвам. А Путин готов.

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Рыжий

Росгвардией усмирить украинцев? Лол, ну это не стаканчик же будет
Чисто технически - Россгвардия тоже не будет спокойно стоять, пока их обкидывают камнями и коктейлями Молотова.
Но это бред, единицы процентов населения пойдут в сопротивление

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Крошечный Женя

представь твой район условный противнк X сегодня бы бомбил .

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UrzaThePlanswalker

Если бог существует пошли удачи армии Украины, а солдатам РФ мужества бросить оружие.

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12
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Ленинский ящик

если у солдат промыты мозги, то ничем не поможешь(

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Марина Климина

У солдатов не должно быть мозгов, они инструмент. Вся армейская система обучения направлена на то, чтобы люди не могли думать. Солдат выполняет приказ, больше он ничего не умеет и не должен.

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Электронный крюк

#нетвойне

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Электронный крюк

Позор!

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–2
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encake

#нетвойне

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Электронный крюк

Позор!

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Vadim Nemnasev

Он также призвал всех тех, кто «готов и умеет держать оружие вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины».
люди приходят в военкомат, их шлют нахуй и говорят, что набора нет и сегодня они закрыты (киев)

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Yaroslav Sugonyako

откуда такая информация?

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Vadim Nemnasev

играю в игрушки с украинцами, из двух разных источников такая инфа, "знакомые знакомых", конечно, но другой инфы нет. Приходили резервисты (или как их правильно назвать). Служившие, в общем

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Mikhail

Вставай страна огромная...

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Щячло Попячтса

А как это работает? Всем желающим оружие выдают?

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Harry Hatchet

Вот все говорили-говорили, что Украина воюет с Россией восемь лет. А по факту за каких-то шесть часов всё ваше ВСУ перестало существовать.

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Офтоп
Илья Брегман
М-да

Надеюсь эта ситуация будет уроком нашим детям, и они не по наслышке будут знать, что значит отсутствие участия в полит жизни в стране

51 51 комментарий
177
Новости
Сергей Звезда
Главное о начале военной операции России на Украине: крах рубля, первые атаки и приостановка работы аэропортов на юге РФ Статьи редакции

К утру после объявления Путина о вводе войск Россия закрыла для гражданских полётов небо возле границы, а Украина — всё воздушное пространство.

Военная техника на улицах Донецка 23 февраля. Фото Александра Ермоченко, Reuters 
84 84 комментария
81
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

64 64 комментария
90
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
Статья дополняется
260 260 комментариев
229
Офтоп
Андрей Петкевич
Привет из Украины, нас бомбят

Привет, Киев обстреливают ракетами прямо сейчас.
Особый примет всем мудрецам и геополитикам, которые уверяли, что "ничего не будет".

72 72 комментария
123
Новости
Сергей Звезда
Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины Статьи редакции

И призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

430 430 комментариев
170
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

52 52 комментария
299
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

36 36 комментариев
72
Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

28 28 комментариев
98
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