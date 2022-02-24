Так он отреагировал на сообщения о поддержке российской армии белорусскими войсками и транзите танков на Украину через Белоруссию.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимали никакого участия в российской операции на Украине. Об этом он сообщил на оперативном совещаниями с военными, пишет «БелТА».

Около пяти утра госграница Украины на участке России и Белоруссии подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Белоруссией. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Александр Лукашенко

Президент Белоруссии отметил, что обсудил ситуацию с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, Путин сказал ему, что «цель проведения операции однозначна — прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».

Президент Белоруссии также добавил, что сам предложил оставить часть российских войск после совместных учений на территории Беларуси. Он объяснил это манёврами украинских войск вблизи границы со своей страной.

Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там манёвры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть российских войск оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их. Александр Лукашенко

На совещании с военными Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Он также отметил, что для граждан Белоруссии отсутствуют какие-либо угрозы.

Задача военных — сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищённым. И мы это сделаем. Правительство, губернаторы должны обеспечить нормальный ритм экономики и оперативное решение всех жизненных вопросов граждан.



Утром 24 февраля погранслужба Украины опубликовала пост в фейсбуке, в котором утверждала, что поддержку российской армии оказывают вооруженные силы Белоруссии. CNN в новостном сюжете отметила, что танки вошли на территорию Украины со стороны Белоруссии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.