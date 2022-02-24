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Новости
Сергей Исенеков

Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к операции России на Украине и предложил провести переговоры в Минске Статьи редакции

Так он отреагировал на сообщения о поддержке российской армии белорусскими войсками и транзите танков на Украину через Белоруссию.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимали никакого участия в российской операции на Украине. Об этом он сообщил на оперативном совещаниями с военными, пишет «БелТА».

Около пяти утра госграница Украины на участке России и Белоруссии подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Белоруссией. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции.

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии отметил, что обсудил ситуацию с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, Путин сказал ему, что «цель проведения операции однозначна — прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».

Президент Белоруссии также добавил, что сам предложил оставить часть российских войск после совместных учений на территории Беларуси. Он объяснил это манёврами украинских войск вблизи границы со своей страной.

Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там манёвры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть российских войск оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их.

Александр Лукашенко

На совещании с военными Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Он также отметил, что для граждан Белоруссии отсутствуют какие-либо угрозы.

Задача военных — сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищённым. И мы это сделаем. Правительство, губернаторы должны обеспечить нормальный ритм экономики и оперативное решение всех жизненных вопросов граждан.

Утром 24 февраля погранслужба Украины опубликовала пост в фейсбуке, в котором утверждала, что поддержку российской армии оказывают вооруженные силы Белоруссии. CNN в новостном сюжете отметила, что танки вошли на территорию Украины со стороны Белоруссии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.

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Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
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#новости #днрилнр #войнасукраиной #белоруссия

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Ваня Погост

Блять, более жалкое существо, чем Лукашенко, и придумать трудно.

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74
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Pavel Zamyatin

Зачем придумывать, когда уже есть Путин?

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30
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Ваня Погост

Верно, спорить о сортах говна ни к чему, но когда одно говно помогает другому, а затем мгновенно переобувается и говорит, что это не так и вообще оно не говно — это ли не пиздец. Для полного веселья таракану осталось только начать утюжить тылы российских оккупантов.

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6
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Dalabanyan Karzan

путин, пишется с маленькой буквы!

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2
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Pavel Zamyatin

Не вижу смысла коверкать имена и фамилии, если честно.

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1
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Ровный пистолет

Ну хотя бы Елевсратова-то можно?

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0
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Pavel Zamyatin

Я никому не запрещал ничего, говорил лишь за себя :)

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Luke skywalker
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mt

Они друг-друга стоят. Совет им, любовь и тюремную романтику, только где-нибудь на другой стороне планеты.

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0
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Pavel Zamyatin

Нет уж, они тут нахер никому не нужны, спасибо.

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mt

Где, в Либерии? Или Сомали? Хотя это не совсем другая сторона планеты. В общем надеюсь условия для них будут именно этого уровня, а не как в Норвегии.

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0
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Pavel Zamyatin

Нет, не в Либерии

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Дмитрий

Да можт и жалкое, но власть-то, к сожалению, пока у него.

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Добро и позитив

Долбоеб, а через чьи территории они с Севера заходят

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29
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Электрический щит

Пиздел всем в 1994 году, пиздел всем в 2020, пиздит и сейчас. Не было никакого доверия человеку, который давал приказ убивать людей на митингах в 2020 году, нет и сейчас.

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26
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Антон Лисин

В сторонке стоит и ждёт что будет дальше. А потом оближет победителю

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19
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FOX

похоже не в сторонке. просто не хочет заодно попасть под санкции

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0
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Денис Файзулин

дальше будет русский мир в Минске

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0
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Andrew I.

Он уже здесь

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0
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крэпкый картошек

усатый думает, что удастся остаться в стороне

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15
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mt

Надеется что сможет не только белорусских креветок поставлять, но и белорусские телефоны и телевизоры.

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1
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Случайный поезд

Двуличная усатая пизда

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13
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Случайный поезд

Шлюха блядь. На двух стульях с хуями сидит

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Мокрый Слава

В глаза долблюсь, написала сначала, что Лукашенко открестился, а потом прочитала и поняла, что пиздит как дышит

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6
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Ivan Ivanov

Ахахаха
Это тот самый Лукашенко, который говорил, что честно набрал 80 процентов на выборах

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4
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Мокрый Слава

Та я уже лоханулась, да

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3
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None Sense

146%

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Ровный пистолет

В глаза долблюсь
Главное чтобы в уши не ссали

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0
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Oldfag TV

Это даже не переобувание в воздухе блядь, это левитация какая-то нахуй

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7
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Крошечный Женя

ясно. он всё сказал? мне похуй

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5
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Dalabanyan Karzan

Конченный пидорас, иначе и не скажешь!!!!

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Dalabanyan Karzan

Что лукаш, что путин

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1
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александр александр

пиздишь, расстрелять тебя нужно из картофельной пушки

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Владимир Старик

Долой Луку нахуй. И Пыню. Живе Беларусь, Слава Украине, Россия будет свободной!

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4
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Doctor Deadman

Зачем деду держать такую крысу как лука? Он ведь даже не может взять на себя ответственность в трудную минуту для своего господина. Выглядит жалко.

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Поразительный динозавр

не только переобулся ,но и переоделся....

думают что весь мир дураки...

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Booratino Che

Вы нэ панимэте, мы тут нэ пры чом

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Владимир Старик

Лука как всегда. И некоторые челы вна ТЖ говорят, что он лучше, чем лилипутин, лол

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Денис Файзулин

просто у него нет атомной бомбы

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Владимир Старик

Ну только елси в этом лпнае

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aliftin

Даже по меркам луки это перебор.

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пинса

Это расчет, а не перебор. Призывая провести переговоры в Минске, он надеется вернуть себе легитимность как политический субъект. Видимо, все мероприятия с Россией происходят против его воли. Напомню, что кредиты ему давать перестали - понимают, что деваться некуда.

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master of mastery

Пиздец.
Кажется даже Лукашенко, которому диагноз ставили больше сорока лет назад и из армии комиссовали по психиатрии - менее ебанутый чем пыня, раз пытается сманеврировать, и сделать вид, что не участвует.

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outsider man

Пацан к успеху шёл....

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Антон Лисин

"иди сюда мое чмо усатенькое"

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Julia Bunting

А на @@й не пошел бы ты со своим Минском, уже тошнит от твоего халуйства

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Pavel Melikhov

Уметь он и нахуй месть и рыбку съесть

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Taras Falkovskyi

Ай да с-кин сын! Как всегда красиво ушел. Соскочил. Думает это ему сойдёт с рук в случае трибунала

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Владимир Старик

ЧЫК-ЧЫРЫК

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Роман Горячкин

Крутит жопой, будто всю жизнь работал на шесте

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Bad Mother Fucker

хватит оскорблять шестовых сравнением с картофельным гитлером

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Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт.

Алексей Резников
министр обороны Украины
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Роман
Простите, братья!

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