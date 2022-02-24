Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к операции России на Украине и предложил провести переговоры в Минске Статьи редакции
Так он отреагировал на сообщения о поддержке российской армии белорусскими войсками и транзите танков на Украину через Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимали никакого участия в российской операции на Украине. Об этом он сообщил на оперативном совещаниями с военными, пишет «БелТА».
Президент Белоруссии отметил, что обсудил ситуацию с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, Путин сказал ему, что «цель проведения операции однозначна — прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».
Президент Белоруссии также добавил, что сам предложил оставить часть российских войск после совместных учений на территории Беларуси. Он объяснил это манёврами украинских войск вблизи границы со своей страной.
На совещании с военными Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Он также отметил, что для граждан Белоруссии отсутствуют какие-либо угрозы.
Утром 24 февраля погранслужба Украины опубликовала пост в фейсбуке, в котором утверждала, что поддержку российской армии оказывают вооруженные силы Белоруссии. CNN в новостном сюжете отметила, что танки вошли на территорию Украины со стороны Белоруссии.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.
Блять, более жалкое существо, чем Лукашенко, и придумать трудно.
Зачем придумывать, когда уже есть Путин?
Верно, спорить о сортах говна ни к чему, но когда одно говно помогает другому, а затем мгновенно переобувается и говорит, что это не так и вообще оно не говно — это ли не пиздец. Для полного веселья таракану осталось только начать утюжить тылы российских оккупантов.
путин, пишется с маленькой буквы!
Не вижу смысла коверкать имена и фамилии, если честно.
Я никому не запрещал ничего, говорил лишь за себя :)
Они друг-друга стоят. Совет им, любовь и тюремную романтику, только где-нибудь на другой стороне планеты.
Нет уж, они тут нахер никому не нужны, спасибо.
Где, в Либерии? Или Сомали? Хотя это не совсем другая сторона планеты. В общем надеюсь условия для них будут именно этого уровня, а не как в Норвегии.
Нет, не в Либерии
Да можт и жалкое, но власть-то, к сожалению, пока у него.
Долбоеб, а через чьи территории они с Севера заходят
В сторонке стоит и ждёт что будет дальше. А потом оближет победителю
похоже не в сторонке. просто не хочет заодно попасть под санкции
дальше будет русский мир в Минске
Он уже здесь
усатый думает, что удастся остаться в стороне
Надеется что сможет не только белорусских креветок поставлять, но и белорусские телефоны и телевизоры.
Двуличная усатая пизда
Шлюха блядь. На двух стульях с хуями сидит
Ахахаха
Это тот самый Лукашенко, который говорил, что честно набрал 80 процентов на выборах
146%
Это даже не переобувание в воздухе блядь, это левитация какая-то нахуй
Конченный пидорас, иначе и не скажешь!!!!
Что лукаш, что путин
пиздишь, расстрелять тебя нужно из картофельной пушки
Долой Луку нахуй. И Пыню. Живе Беларусь, Слава Украине, Россия будет свободной!
Зачем деду держать такую крысу как лука? Он ведь даже не может взять на себя ответственность в трудную минуту для своего господина. Выглядит жалко.
Вы нэ панимэте, мы тут нэ пры чом
Лука как всегда. И некоторые челы вна ТЖ говорят, что он лучше, чем лилипутин, лол
просто у него нет атомной бомбы
Ну только елси в этом лпнае
Даже по меркам луки это перебор.
Это расчет, а не перебор. Призывая провести переговоры в Минске, он надеется вернуть себе легитимность как политический субъект. Видимо, все мероприятия с Россией происходят против его воли. Напомню, что кредиты ему давать перестали - понимают, что деваться некуда.
Пиздец.
Кажется даже Лукашенко, которому диагноз ставили больше сорока лет назад и из армии комиссовали по психиатрии - менее ебанутый чем пыня, раз пытается сманеврировать, и сделать вид, что не участвует.
Пацан к успеху шёл....
"иди сюда мое чмо усатенькое"
А на @@й не пошел бы ты со своим Минском, уже тошнит от твоего халуйства
Уметь он и нахуй месть и рыбку съесть
Ай да с-кин сын! Как всегда красиво ушел. Соскочил. Думает это ему сойдёт с рук в случае трибунала
ЧЫК-ЧЫРЫК
Крутит жопой, будто всю жизнь работал на шесте
хватит оскорблять шестовых сравнением с картофельным гитлером
TJ следит за происходящим.
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
Министр также призвал всех тех, кто «готов и умеет держать оружие, вступить в ряды Сил территориальной обороны».
«Да, это немного за рамками этого дела».