Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Враг атакует, но наша армия нерушима. Украина переходит в режим тотальной обороны. Тот, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТрО) Вооружённых сил Украины в своём регионе.

Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт.