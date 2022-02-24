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Новости
Сергей Исенеков

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Статьи редакции

Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.

75 75 комментариев
18 817 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил на брифинге.

Это утро вошло в историю, но эта история разная для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, что бы там ни думали в Москве.

Я знаю, что эту информацию абсолютно не покажут на российских телеканалах. В соцсетях у вас много всего заблокировано, но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию — невозможно. Заблокировать историю невозможно.

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, военнослужащие Украины сейчас ведут «тяжёлые бои», и противник несёт потери. «Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», — отметил президент Украины.

Президент Украины добавил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие «для защиты страны». Зеленский также отметил, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украина снимет санкции со всех граждан Украины, кто «готов сражаться за государство».

22 февраля Министерство иностранных дел Украины попросило президента страны рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Также ведомство обсуждало вопрос о разрыве дипломатических отношений при сохранении консульских отношений.

Согласно основному документу Венской конвенции о дипломатических снощениях (1961 года), регулирующему дипломатические отношения, их разрыв между двумя государствами означает следующее:

  • государство пребывания должно в случае вооружённого конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами. Также Россия и Украина должны обеспечить сохранность здания и имущества посольств и других дипломатических объектов;
  • аккредитующее государство может вверить охрану помещений своего представительства вместе с его имуществом и архивами третьему государству;
  • отсутствие дипломатических отношений делает невозможным взаимные визиты официальных лиц, но при этом они могут встречаться в третьей стране. Например, в 2019 году в Нью-Йорке прошла встреча министров иностранных дел России и Грузии;
  • разрыв дипломатических отношений не означает расторжения двусторонних договоров.

РБК отмечает, что в 2008 году Россия уже разрывала дипломатические отношения с Грузией, признав независимость Абхазии и Южной Осетии. Тогда мандат по представительству интересов России в Грузии и Грузии в России осуществляла Швейцария. Секции занимались консульской работой: выдачей виз и других документов, необходимых гражданам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.

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#новости #днрилнр #войнасукраиной

75 75 комментариев
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75 комментариев
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Папуша
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Pigeon Duck

выходите, не ссыте, вся ваша армия сейчас у нас

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Заинтересованный жар

У нас есть еще гвардия для дорогих россиян

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11
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Pavel Zamyatin

Она тоже частично там, собирается выполнять работу оккупационных войск.

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1
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Fedor Andreev

Блядь, ребятушки, нас нужно сегодня всего несколько миллионов людей (6-9% от населения страны) на площадях, чтоб трон этого сраного фашиста зашатался!

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4
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Дмитрий Киселев

Пости по максимуму в темах

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1
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Папуша

знаешь, ты можешь мне в этом помочь!

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0
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Дмитрий Киселев

У меня люто тормозит тж и в приложении и с компа, еле гружу странички, телега тоже тормозит, хотя все остальное летает.

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0
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Папуша

такая же история, только мне ещё параллельно работать надо, от чего я ещё больше охреневаю

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1
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Широкий корабль

что с инстой?

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0
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Широкий корабль

у меня вообще нихуя не грузится

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0
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Дмитрий Киселев

У меня её нет

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0
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Папуша

работает отлично

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0
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Данил Вишнивецкий

опа, у силовиков появилась работа

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–1
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Александр

Ну и правильно. По домам в Харьковской области уже постеляли мудаки, дети погибли. С террористами переговоров быть не может, а людей искренне жаль. Живу возле аеропорта в Днепре. Уезжать не собираюсь. Выстоим, надеюсь

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28
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Мокрый Слава

А откуда информация?

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2
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Александр

Несколько СМИ минут 20-30 назад написали

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1
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Евгений Александрович Аникеев

Обычный украинский дворик, что тут не так?)

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–13
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bor_vn

Не, это кстати для России обычный дворик.
При чем без шуток, у нас реально в большинстве городов такие дворы и детские полщадки.

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9
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bor_vn

Единственное отличие - у нас бы еще везде мусор валялся.

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0
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bor_vn

И пенсов, которые выглядят как бомжи не хватает.
Так бы вообще был типичный Курск

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0
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Эдик

И собачье говно. По 50 куч на каждый квадратный метр.

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0
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Евгений Александрович Аникеев

Чушь какая-то)))

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0
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Эдик

Мамка твоя чушь родила

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0
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Евгений Александрович Аникеев

То есть фото из России?

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–3
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bor_vn

Не, это точно не Россия - вон на фотке пожарные реально работают, а не создают видимость.

Помню когда мой дом горел - они видимо ждали пока сам потушится.

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0
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Владислав Королёв

надпись смешная, ситуация страшная

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0
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Aleks First

Базу прочти

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0
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Мрачный лолипоп

Интересно Украина все еще прокачивает газ по трубам в европу или остановила?

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9
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Дмитрий Киселев

С утра же сообщение было от РФ, что Украина отключена от энерносистем России и Белоруссии

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6
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Platz kart

Это имеется ввиду Электрика

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8
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Дружеский историк

Транзит это другое, в смысле энергосистемы это про электричество вроде

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3
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Борис Мартынов

это было планированное отключение для проверки автономности ЭС Украины. инфа из украинских сми еще два дня назад

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2
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Mikhail Efremov

Да, так и есть

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0
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Ivan Ivanov

Это другое, причём здесь энергосистемв

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0
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Дмитрий Киселев

Не ори на меня, возможно я перепутал

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0
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Веб Инструменты

Что это для тебя меняет?

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0
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Roman Sapon

Прокачивает то, что дают, мизер

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0
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Denis Litvinov

Бабки отдельно, война отдельно

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–1
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Медицинский микрофон

Оппозиция пришла откуда не ждали

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10
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BigRichardRichardson

Зеленский: Мы уже выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем
 Он правда это сказал? Пиздец ведь, если да

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–34
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Слабый рубин

даже если сказал, то что к этому привело не пиздец?

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21
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BigRichardRichardson

То есть отправлять гражданских на убой — это норма? Понял, принял

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–18
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Коля Поляков

т.е. свою страну которую ты любишь от ошалевшего захватчика не нужно защищать?

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15
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Владислав Егоров

Маняврируешь как можешь я смотрю

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0
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Слабый рубин

ты дурак или прикидываешься?

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0
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Шал Жгучий

Это обычное соблюдение прав граждан на защиту своей страны. Кто хочет, тот будет брать оружие. А кто не хочет, тот не будет. На убой отправляет другая сторона конфликта.

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0
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Gedevan

А что ему надо было делать? Сидеть и делать вид что ничего не происходит?

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4
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BigRichardRichardson

Например, сдаться без кровопролития, а не призывать простых людей идти на убой

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–14
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Веб Инструменты

Давайте сначала пример положительный покажите.

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0
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Вова Кот

Да, страна в режиме полной обороны. На каждой территории можно получить оружие (если уже служил или был опыт)

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2
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Щячло Попячтса

Что под опытом подразумевается?

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0
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Заинтересованный жар

Катка в пабг

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–1
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Евгений Александрович Аникеев

Долгое катание на боевом диване с баночкой пива!)

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–1
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верни стену

да

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1
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Кристобаль Фейра

С каких пор свободное владение оружием - пиздец? Он же не мобилизует всю страну, а выдаёт оружие для организации обороны на местах, чтобы люди могли хоть что-то сделать, если к ним придёт война.

А если она придёт к нам, то мы не сможем ни черта, потому что Путину важнее, чтобы его из этого оружия не подстрелили, чем организация обороны.

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0
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Щячло Попячтса

Нужно всех вооружать, будет ведь и партизанская война, если что.

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0
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Евгений Александрович Аникеев

Шо, опять по схронам!? А когда жить?

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0
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Святий Миколай

Здравомыслящие россияне, выходите на улицы. Если вы этого не остановите своими протестами, то никто этого не остановят.

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6
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Igor Elfimov

А что это значит?

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1
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Ровный пистолет

https://www.youtube.com/watch?v=gLySkVKxDG0

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4
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bor_vn

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Завтра наши властьимущие:
Ой, а что это они не идут на диалог!

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2
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Нежный диод

Сколько там полицейских и военных на душу населения? Там же все во власти вконец ебанулись, по своим ещё стрелять начнут, если народ начнёт на митинги выходить, с оговоркой про "время проведения спец миротворческих операций"

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1
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Spid3r

Если бы они были, то ничего этого бы и не было.

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0
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Gedevan

Да украинцы тоже долбоебы в этой ситуации, 20 лет пиздить о вступлении в военный альянс который изначально создавался против России. Это конечно надо херово соображать. Нужно было это делать в строжайшей секретности, а на словах хуесосить нато.

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–2
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Дурацкий кран

Ты ебнулся? Сегодня Россия показала необходимость вступления в такие альянсы для всех стран рядом

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7
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Gedevan

Нет, это ты читать не умеешь.

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0
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Зянон

Прекратятся ли закупки из России?

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0
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Данил Вишнивецкий

ну путэн доволен

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0
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Поразительный динозавр

вот это да.Очень неожиданно.

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0
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Солёная Капля

Ну прям такое себе...

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–11
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Владимир Старик

Такое себе — что?

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0
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Ыныкчанский

Ну как же... выходить, делать какие-то телодвижения, рисковать... когда можно дома на диванчике под футбик хлопнуть водочки стаканчик

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0
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Владимир Старик

И потом насесть на хуец Артурчика

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0
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Евгений Александрович Аникеев

Ух ты! Какая у Вас интересная жизнь! А кто такой Артурчик?

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0
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Читать все 75 комментариев
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

89 89 комментариев
173
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
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320 320 комментариев
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Новости
Сергей Исенеков
Министр обороны Украины заявил о переходе страны в режим полной обороны Статьи редакции

Министр также призвал всех тех, кто «готов и умеет держать оружие, вступить в ряды Сил территориальной обороны».

Враг атакует, но наша армия нерушима. Украина переходит в режим тотальной обороны. Тот, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТрО) Вооружённых сил Украины в своём регионе.

Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт.

Алексей Резников
министр обороны Украины
125 125 комментариев
66
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Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

23 23 комментария
278
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

87 87 комментариев
443
Офтоп
Илья Брегман
М-да

Надеюсь эта ситуация будет уроком нашим детям, и они не по наслышке будут знать, что значит отсутствие участия в полит жизни в стране

57 57 комментариев
221
Офтоп
Снежный холод
Валерий Меладзе призвал прекратить войну
49 49 комментариев
77
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

49 49 комментариев
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