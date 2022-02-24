Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Статьи редакции
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил на брифинге.
По словам Зеленского, военнослужащие Украины сейчас ведут «тяжёлые бои», и противник несёт потери. «Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», — отметил президент Украины.
Президент Украины добавил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие «для защиты страны». Зеленский также отметил, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украина снимет санкции со всех граждан Украины, кто «готов сражаться за государство».
22 февраля Министерство иностранных дел Украины попросило президента страны рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Также ведомство обсуждало вопрос о разрыве дипломатических отношений при сохранении консульских отношений.
Согласно основному документу Венской конвенции о дипломатических снощениях (1961 года), регулирующему дипломатические отношения, их разрыв между двумя государствами означает следующее:
- государство пребывания должно в случае вооружённого конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами. Также Россия и Украина должны обеспечить сохранность здания и имущества посольств и других дипломатических объектов;
- аккредитующее государство может вверить охрану помещений своего представительства вместе с его имуществом и архивами третьему государству;
- отсутствие дипломатических отношений делает невозможным взаимные визиты официальных лиц, но при этом они могут встречаться в третьей стране. Например, в 2019 году в Нью-Йорке прошла встреча министров иностранных дел России и Грузии;
- разрыв дипломатических отношений не означает расторжения двусторонних договоров.
РБК отмечает, что в 2008 году Россия уже разрывала дипломатические отношения с Грузией, признав независимость Абхазии и Южной Осетии. Тогда мандат по представительству интересов России в Грузии и Грузии в России осуществляла Швейцария. Секции занимались консульской работой: выдачей виз и других документов, необходимых гражданам.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.
выходите, не ссыте, вся ваша армия сейчас у нас
Она тоже частично там, собирается выполнять работу оккупационных войск.
Блядь, ребятушки, нас нужно сегодня всего несколько миллионов людей (6-9% от населения страны) на площадях, чтоб трон этого сраного фашиста зашатался!
Пости по максимуму в темах
знаешь, ты можешь мне в этом помочь!
У меня люто тормозит тж и в приложении и с компа, еле гружу странички, телега тоже тормозит, хотя все остальное летает.
такая же история, только мне ещё параллельно работать надо, от чего я ещё больше охреневаю
У меня её нет
работает отлично
опа, у силовиков появилась работа
Ну и правильно. По домам в Харьковской области уже постеляли мудаки, дети погибли. С террористами переговоров быть не может, а людей искренне жаль. Живу возле аеропорта в Днепре. Уезжать не собираюсь. Выстоим, надеюсь
Несколько СМИ минут 20-30 назад написали
Обычный украинский дворик, что тут не так?)
Не, это кстати для России обычный дворик.
При чем без шуток, у нас реально в большинстве городов такие дворы и детские полщадки.
Единственное отличие - у нас бы еще везде мусор валялся.
И пенсов, которые выглядят как бомжи не хватает.
Так бы вообще был типичный Курск
И собачье говно. По 50 куч на каждый квадратный метр.
Чушь какая-то)))
Мамка твоя чушь родила
То есть фото из России?
Не, это точно не Россия - вон на фотке пожарные реально работают, а не создают видимость.
Помню когда мой дом горел - они видимо ждали пока сам потушится.
надпись смешная, ситуация страшная
Базу прочти
С утра же сообщение было от РФ, что Украина отключена от энерносистем России и Белоруссии
Это имеется ввиду Электрика
это было планированное отключение для проверки автономности ЭС Украины. инфа из украинских сми еще два дня назад
Да, так и есть
Это другое, причём здесь энергосистемв
Не ори на меня, возможно я перепутал
Что это для тебя меняет?
Прокачивает то, что дают, мизер
Бабки отдельно, война отдельно
Зеленский: Мы уже выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем
Он правда это сказал? Пиздец ведь, если да
То есть отправлять гражданских на убой — это норма? Понял, принял
т.е. свою страну которую ты любишь от ошалевшего захватчика не нужно защищать?
Маняврируешь как можешь я смотрю
Это обычное соблюдение прав граждан на защиту своей страны. Кто хочет, тот будет брать оружие. А кто не хочет, тот не будет. На убой отправляет другая сторона конфликта.
А что ему надо было делать? Сидеть и делать вид что ничего не происходит?
Например, сдаться без кровопролития, а не призывать простых людей идти на убой
Давайте сначала пример положительный покажите.
Да, страна в режиме полной обороны. На каждой территории можно получить оружие (если уже служил или был опыт)
Что под опытом подразумевается?
Долгое катание на боевом диване с баночкой пива!)
да
С каких пор свободное владение оружием - пиздец? Он же не мобилизует всю страну, а выдаёт оружие для организации обороны на местах, чтобы люди могли хоть что-то сделать, если к ним придёт война.
А если она придёт к нам, то мы не сможем ни черта, потому что Путину важнее, чтобы его из этого оружия не подстрелили, чем организация обороны.
Нужно всех вооружать, будет ведь и партизанская война, если что.
Шо, опять по схронам!? А когда жить?
Здравомыслящие россияне, выходите на улицы. Если вы этого не остановите своими протестами, то никто этого не остановят.
А что это значит?
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Завтра наши властьимущие:
Ой, а что это они не идут на диалог!
Если бы они были, то ничего этого бы и не было.
Да украинцы тоже долбоебы в этой ситуации, 20 лет пиздить о вступлении в военный альянс который изначально создавался против России. Это конечно надо херово соображать. Нужно было это делать в строжайшей секретности, а на словах хуесосить нато.
Нет, это ты читать не умеешь.
Прекратятся ли закупки из России?
ну путэн доволен
Ну прям такое себе...
Такое себе — что?
Ну как же... выходить, делать какие-то телодвижения, рисковать... когда можно дома на диванчике под футбик хлопнуть водочки стаканчик
И потом насесть на хуец Артурчика
Ух ты! Какая у Вас интересная жизнь! А кто такой Артурчик?
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
TJ следит за происходящим.
Министр также призвал всех тех, кто «готов и умеет держать оружие, вступить в ряды Сил территориальной обороны».
«Да, это немного за рамками этого дела».