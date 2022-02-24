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Яна Ломакина

Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной, ссылаясь только на «официальные российские источники» Статьи редакции

За несоблюдение правила грозит штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.

Роскомнадзор обязал СМИ использовать данные только из «официальных российских источников» при подготовке материалов о российской «спецоперации» на Донбассе, следует из сообщения регулятора.

За распространение «заведомо ложной информации» грозит административный штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.

«Подчёркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — написал Роскомнадзор.

#новости #войнасукраиной #роскомнадзор

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Андрей Апанасик

Редакторам TJ на адвоката.

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5
3 комментария
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Петербургский череп

На кофе

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5
1 комментарий
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Людской Абдужаббор

TJ на штрафы

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44
2 комментария
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Милицейский колос

а вот и цензура подъехала

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122
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Твой Полиомелит

Радуйся, что пока интернет не .... Connection failed

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9
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new_comment

В целях предотвращения враждебного влияния через сеть "Интернет" доверяйте только новостям полученным от официальных источников.
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0
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new_comment

По законам военного времени!

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Добро и позитив

Пошел нахуй РКН

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испанский смех

а в итоге пойдут дорогие россияне

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Максим Ростокин

«Дорогие» это те которые работают в филиалах зарубежных компаний и получают зарплату в евро/баксах) Так что скорее первыми отъедут «дешевые»)

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mt

А разве мы ещё не там, и нас не вращают на нём? А то что-то голова уже слегка кружится.

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0
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Папуша

ну что, кидайте донаты на штраф

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Организационный татарин

Донаты - это хорошо, только не на штраф, потому что из штрафов финансируется война

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aliftin

Пока tj, увидимся когда увидимся.

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23
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Организационный татарин

по ту сторону тьмы

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Alexandr Blokhin

Таблоид.

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aliftin

Потом, когда с обыском придут к местным девочкам редакторам, и положат их лицами в пол, то именно так они и скажут "мы же были таблойдом". К сожалению когда начнут душить интернет издания ещё сильнее ебать как вы себя называете никого не будет.

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Организационный татарин

"Достоверная информация" - это "идет освободительная операция против американской оккупации", как сейчас вещал депутат Федоров в разговоре с Русланом Шаведдиновым на канале Навального?

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Дядя Богдан

теперь ихтамнету это про потери российской армии

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Проектный парфюмер

А потерь не было, был только прирост!
Было N, стало N-1000!, а N < N-1000!
Ура!

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1
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Ферман совершил каминг аут

Не потери, а отрицательный прирост

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1
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савен

роскомпозор пошел нахуй со своими требованиями

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10
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Электрический щит

Да пошёл Роскомпозор нахуй, господе

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9
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Dmitry Karpovich

Скоро начнёт блокировать хэштег «нетвойне», потому что ВСЕ русские поддерживают линию партии

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8
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Подозрительный Кот

«Подчёркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — написал Роскомнадзор.

министерство правды?

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7
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Мобильный химик

ПИДОРАСЫ ИЗ РКН :D

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Dan

Цитируете Новую Газету

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artemykairyak

в анус себе засунь свои требования

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Pigeon Duck

ребята, пожалуйста, выходите против этой хуйни

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3
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Александр Александров

Сосите хуй. Это вам не 40е

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3
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Andy

Вот буквально недавно рассылали всем подряд требования удалить все расследования навального, иначе заблокируем, все подчинились. Тут тоже подчинятся и звёздочки ставить где надо?

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3
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Посторонний

Юристы, объясните, с каких пор хотелки Роскомзапора стали источником Российского права? В следующий раз они обяжут в каждый материал вставлять капсом сказку про белого бычка - тоже все обязаны исполнять? Неужели суд будет принимать эти хотелки всерьёз (по крайней мере обязан будет это делать в соотвествии с законодательством, а не "вертикалью власти/воровства")?
На каком правовом акте основана эта хотелка, в которой тем более прописана определённая тематика условием? Что за дичь вообще?

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Alex Fielding

На каком правовом акте основана эта хотелка
 на факте того, что у вас правит один человек, как он сказал - так и будет, он разрешил этому ведомству контролировать что и как СМИ пишут, на этом всё

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Анатолий Камов

Там на сайте РКН есть кнопка в нижнем колонтитуле – " Сообщить об ошибке (Ctrl + Enter)". Так можно все уведомления РКН помечать и сообщать о их ошибочном наличии.

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3
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Женатый звук

Нахуй иди ркн

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Егор Ниглов

"Роскомнадзор обязал СМИ использовать данные только из «официальных российских источников» при подготовке материалов о российской «спецоперации» на Донбассе"

Как я понимаю, те, кто пишет о войне, ссылаться на них не должны?

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Doctor Deadman

А рк может нахуй пойдет? Они же не могут обязать "иностранных агентов" публиковать материалы из официальных источников. А тж все новости во мнения перевести.

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Веня Пупкин

Это цензура. Запрещена законом РФ. Можно не выполнять незаконные требования.

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Nikon Mockey

Там ещё и они сами процитировали про «заведомо ложную информацию», при этом ссылка на новость ей не может являться априори. Так что указание закона — это «ТУПО ВЗЯТЬ НА ПОНТ», как это назвал бы на своём языке го-н Лавров.

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Окончательный инструмент

От СМИ, но не от таблоида 😏

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Rocco

ТЖ не таблойд

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Окончательный инструмент

Твёрдо и чётко!

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Легкий Кирилл

Клоуны, это из достоверных источников

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Организационный татарин

И эти недотепы хотят поучаствовать в войне.

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Задумчивой Кот

Ща че-нибудь совсем не по плану пойдеи и инет обрубят

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VladimirovichV

Потерь нет

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Израильский татарин

вы заблокированы!

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Людской Абдужаббор

Ну что, скидываем тринадцатую зарплату ТиДжею на штрафы ?

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Организационный татарин

Скоро никакой зарплаты не будет

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Игорь Полоцкий

Роскопмозор иди на хуй

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HL3 confirmed

единственный вариант вижу это консолидироваться прессе по типу "Я/МЫ"

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Artyom Cheprasov

Да пошёл ты на хуй ркн

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Artyom Cheprasov

Я увольняюсь

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Петербургский череп

Если из ркн, то давно пора)

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Alex Fielding

российские официальные информационные источники
за свою историю ни слова правды не написали

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1
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Мистер Блондин

А на основании чего штрафовать и ограничивать? В законе есть маневр для этого?

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1
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Иван Шушленов

Забанил случайно нахер эти циферки, жить стало легче

178.248.233.32
178.248.233.188
37.18.112.0/23
82.202.186.0/23
82.202.188.0/22
80.247.32.0/24
217.69.136.0/22
207.244.64.0/18
37.48.64.0/18
81.19.82.0/24
185.129.100.0/22
95.181.203.0/24
178.248.233.60
185.178.208.0/22
178.248.237.127

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0
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Посторонний

Что за IP?

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Иван Шушленов

Официальные источники

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1
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Карнеги Молл
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испанский смех

КАКого ее нахуй правила?

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Крошечный Женя

так как бы все официальные

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Электронный крюк

Теперь повестку будем узнавать по старинке от Кати Андреевой

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Ленинский ящик

@Сергей Звезда у вас есть PayPal? В случае чего можно будет задонатить

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Анатолий Камов

Комментарий удалён.

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Paul Vog

Те. только ихний пиздежь можно списывать, самому писать правду нельзя?

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russianvoodoo

Где читать новости с украинской стороны?

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Игорь Зимин

https://storage2.censor.net/video/3/240222_rus.mp4

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