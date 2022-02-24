Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной, ссылаясь только на «официальные российские источники» Статьи редакции
За несоблюдение правила грозит штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.
Роскомнадзор обязал СМИ использовать данные только из «официальных российских источников» при подготовке материалов о российской «спецоперации» на Донбассе, следует из сообщения регулятора.
За распространение «заведомо ложной информации» грозит административный штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.
«Подчёркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — написал Роскомнадзор.
Редакторам TJ на адвоката.
Радуйся, что пока интернет не .... Connection failed
В целях предотвращения враждебного влияния через сеть "Интернет" доверяйте только новостям полученным от официальных источников.
https://www.1tv.ru
По законам военного времени!
Пошел нахуй РКН
а в итоге пойдут дорогие россияне
«Дорогие» это те которые работают в филиалах зарубежных компаний и получают зарплату в евро/баксах) Так что скорее первыми отъедут «дешевые»)
А разве мы ещё не там, и нас не вращают на нём? А то что-то голова уже слегка кружится.
ну что, кидайте донаты на штраф
Пока tj, увидимся когда увидимся.
Таблоид.
Потом, когда с обыском придут к местным девочкам редакторам, и положат их лицами в пол, то именно так они и скажут "мы же были таблойдом". К сожалению когда начнут душить интернет издания ещё сильнее ебать как вы себя называете никого не будет.
теперь ихтамнету это про потери российской армии
Не потери, а отрицательный прирост
роскомпозор пошел нахуй со своими требованиями
Скоро начнёт блокировать хэштег «нетвойне», потому что ВСЕ русские поддерживают линию партии
«Подчёркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — написал Роскомнадзор.
министерство правды?
Цитируете Новую Газету
в анус себе засунь свои требования
ребята, пожалуйста, выходите против этой хуйни
Сосите хуй. Это вам не 40е
Вот буквально недавно рассылали всем подряд требования удалить все расследования навального, иначе заблокируем, все подчинились. Тут тоже подчинятся и звёздочки ставить где надо?
Юристы, объясните, с каких пор хотелки Роскомзапора стали источником Российского права? В следующий раз они обяжут в каждый материал вставлять капсом сказку про белого бычка - тоже все обязаны исполнять? Неужели суд будет принимать эти хотелки всерьёз (по крайней мере обязан будет это делать в соотвествии с законодательством, а не "вертикалью власти/воровства")?
На каком правовом акте основана эта хотелка, в которой тем более прописана определённая тематика условием? Что за дичь вообще?
На каком правовом акте основана эта хотелка
на факте того, что у вас правит один человек, как он сказал - так и будет, он разрешил этому ведомству контролировать что и как СМИ пишут, на этом всё
Там на сайте РКН есть кнопка в нижнем колонтитуле – " Сообщить об ошибке (Ctrl + Enter)". Так можно все уведомления РКН помечать и сообщать о их ошибочном наличии.
"Роскомнадзор обязал СМИ использовать данные только из «официальных российских источников» при подготовке материалов о российской «спецоперации» на Донбассе"
Как я понимаю, те, кто пишет о войне, ссылаться на них не должны?
А рк может нахуй пойдет? Они же не могут обязать "иностранных агентов" публиковать материалы из официальных источников. А тж все новости во мнения перевести.
Это цензура. Запрещена законом РФ. Можно не выполнять незаконные требования.
Там ещё и они сами процитировали про «заведомо ложную информацию», при этом ссылка на новость ей не может являться априори. Так что указание закона — это «ТУПО ВЗЯТЬ НА ПОНТ», как это назвал бы на своём языке го-н Лавров.
ТЖ не таблойд
Ща че-нибудь совсем не по плану пойдеи и инет обрубят
Потерь нет
Роскопмозор иди на хуй
единственный вариант вижу это консолидироваться прессе по типу "Я/МЫ"
Да пошёл ты на хуй ркн
Я увольняюсь
российские официальные информационные источники
за свою историю ни слова правды не написали
А на основании чего штрафовать и ограничивать? В законе есть маневр для этого?
Забанил случайно нахер эти циферки, жить стало легче
178.248.233.32
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Что за IP?
Официальные источники
КАКого ее нахуй правила?
@Сергей Звезда у вас есть PayPal? В случае чего можно будет задонатить
Комментарий удалён.
Те. только ихний пиздежь можно списывать, самому писать правду нельзя?
Где читать новости с украинской стороны?
«Да, это немного за рамками этого дела».
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:
Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
TJ следит за происходящим.