Новости
Яна Ломакина

В Латвии запретили ретрансляцию телеканалов «Россия» и «Россия 24» Статьи редакции

Это объяснили «угрозой национальной безопасности».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретранслировать российские телеканалы «Россия» и «Россия 24» в течение пяти и четырёх лет соответственно с 24 февраля. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на председателя совета Иварса Аболиньша.

Кроме того, в стране запретили ретранслировать международную версию телеканала «ТВ Центр». Он прекратил вещание в Латвии на три года.

Аболиньш объяснил решение «угрозой национальной безопасности». NEPLP принял решение после призыва президента Латвии Эгилса Левитса прекратить ретрансляцию российских телеканалов. «В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация», — написал Левитс.

Ретрансляцию российских телеканалов начали запрещать в Латвии в 2014 году. Из-за «военной пропаганды» и «признаков разжигания вражды» к гражданам Украины Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание «Россия-РТР». В 2019 году в «чёрный список» добавили девять каналов: «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — Пятый канал». В 2020 году запретили вещание семи телеканалов, входящих в сеть RT. В 2021 году остановили ретрансляцию 16 российских телеканалов. Среди них — REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

#новости #латвия #сми

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Неизменный блик

Всё российское телевидение можно смело банить

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44
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Никита Рогожин

А можно вот такой же закон, но для РФ?

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16
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Электрический щит

Господи, как же хорошо-то

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11
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Earl Cadogan

Я вообще удивлён что их до этого там транслировали.

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9
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Рыжий

Аболиньш объяснил решение «угрозой национальной безопасности»
 Цензура это плохо, но если ради национальной безопасности - то нормально. Понял-принял

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–18
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Slartibartfast
Геббельс, Йозеф
Пауль Йозеф Геббельс (немецкое произношение Гёббельс; нем. Paul Joseph Goebbels, немецкий: [ˈpaʊl…
ru.wikipedia.org
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6
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Проектный парфюмер

Нужно прислушиваться к иному мнению!11!

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–1
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Jonny Odyssey

я уже давно их не смотрю и загнал их в самый конец на телеке чтобы не дай бог дойти. Все федеральные каналы - сплошная пропагандонская помойка имени бункерного деда и его холуев.

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3
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Hambala Fully

Ну хоть что-то хорошее

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2
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Организационный татарин

в течение пяти и четырёх лет
Надеюсь, эти оценки продолжительности путинского режима сильно преувеличены

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2
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Игорь Полоцкий

Красавцы. Браво. Надеюсь весь мир так же последует!

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1
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Polina Malahova

Я удивлена, что только сейчас.

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1
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Rocco

Вот это санкции...

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Ленинский ящик

Надеюсь всю пропаганду заблокируют на всех крупных площадках

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Дементий Орлович

Очень демократично, очень либерально

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–1
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Иван Шушленов

Когда у нас запретят?

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–1
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Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

95 95 комментариев
499
Офтоп
Снежный холод
Валерий Меладзе призвал прекратить войну
55 55 комментариев
128
Новости
Сергей Исенеков
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Статьи редакции

Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.

92 92 комментария
182
Офтоп
Кузькин отец
Открытое письмо российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной

Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:

Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…

6 6 комментариев
91
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

91 91 комментарий
309
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

100 100 комментариев
229
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
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348 348 комментариев
326
Новости
Яна Ломакина
Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной, ссылаясь только на «официальные российские источники» Статьи редакции

За несоблюдение правила грозит штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.

74 74 комментария
74
Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

37 37 комментариев
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