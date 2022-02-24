В Латвии запретили ретрансляцию телеканалов «Россия» и «Россия 24» Статьи редакции
Это объяснили «угрозой национальной безопасности».
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретранслировать российские телеканалы «Россия» и «Россия 24» в течение пяти и четырёх лет соответственно с 24 февраля. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на председателя совета Иварса Аболиньша.
Кроме того, в стране запретили ретранслировать международную версию телеканала «ТВ Центр». Он прекратил вещание в Латвии на три года.
Аболиньш объяснил решение «угрозой национальной безопасности». NEPLP принял решение после призыва президента Латвии Эгилса Левитса прекратить ретрансляцию российских телеканалов. «В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация», — написал Левитс.
Ретрансляцию российских телеканалов начали запрещать в Латвии в 2014 году. Из-за «военной пропаганды» и «признаков разжигания вражды» к гражданам Украины Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание «Россия-РТР». В 2019 году в «чёрный список» добавили девять каналов: «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — Пятый канал». В 2020 году запретили вещание семи телеканалов, входящих в сеть RT. В 2021 году остановили ретрансляцию 16 российских телеканалов. Среди них — REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.
А можно вот такой же закон, но для РФ?
Я вообще удивлён что их до этого там транслировали.
Аболиньш объяснил решение «угрозой национальной безопасности»
Цензура это плохо, но если ради национальной безопасности - то нормально. Понял-принял
я уже давно их не смотрю и загнал их в самый конец на телеке чтобы не дай бог дойти. Все федеральные каналы - сплошная пропагандонская помойка имени бункерного деда и его холуев.
Ну хоть что-то хорошее
Красавцы. Браво. Надеюсь весь мир так же последует!
Я удивлена, что только сейчас.
Вот это санкции...
Очень демократично, очень либерально
Когда у нас запретят?
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:
Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
TJ следит за происходящим.
За несоблюдение правила грозит штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.
«Да, это немного за рамками этого дела».