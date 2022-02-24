Это объяснили «угрозой национальной безопасности».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретранслировать российские телеканалы «Россия» и «Россия 24» в течение пяти и четырёх лет соответственно с 24 февраля. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на председателя совета Иварса Аболиньша.

Кроме того, в стране запретили ретранслировать международную версию телеканала «ТВ Центр». Он прекратил вещание в Латвии на три года.

Аболиньш объяснил решение «угрозой национальной безопасности». NEPLP принял решение после призыва президента Латвии Эгилса Левитса прекратить ретрансляцию российских телеканалов. «В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация», — написал Левитс.

Ретрансляцию российских телеканалов начали запрещать в Латвии в 2014 году. Из-за «военной пропаганды» и «признаков разжигания вражды» к гражданам Украины Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание «Россия-РТР». В 2019 году в «чёрный список» добавили девять каналов: «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — Пятый канал». В 2020 году запретили вещание семи телеканалов, входящих в сеть RT. В 2021 году остановили ретрансляцию 16 российских телеканалов. Среди них — REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.