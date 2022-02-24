По словам пресс-секретаря президента России, слово «оккупация» для описания действий России на территории Украины не подходит.

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск на восток Украины. Он назвал целью операции защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Весь день проходит под новостями о боевых действиях: Россия отчитывается о продвижении войск, Украина объявила о переходе в режим полной обороны. Рубль и рынок акций отреагировал рекордным падением.

В соцсетях на первые места вышел призыв «Нет войне» — его поддерживают в том числе российские певцы, актёры и спортсмены. Но российские власти не называют происходящее на Украине войной — вместо этого используются термины «военная операция», «демилитаризация», «денацификация» и «безопасность Донбасса». По словам властей, другие слова, например, «оккупация», для описания событий «не подходят».

TJ изучил, чем заменяют термин «война» политики и федеральные СМИ. Список будет обновляться.

«Демилитаризация» и «денацификация» вместо «войны»

Утро 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сказал, что Россия хочет добиться демилитаризации Украины и предать суду тех, кто «совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Путин также добавил, что в планах России нет оккупации Украины, а силой Россия «ничего никому не навязывает».

Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мной принято решение о проведении специальной военной операции. Владимир Путин



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что цель специальной военной операции России — демилитаризация и денацификация Украины, так как это представляет угрозу для российского народа.

На вопрос журналистов о том, что значит «демилитаризация Украины», он ответил, что это «нейтрализация ее военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощён из-за рубежа».

Песков отметил, что «в идеале нужно освободить Украину и зачистить её от нацистов». Он также добавил, что сроки операции по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от её результативности и целесообразности.

Россию невозможно закрыть «железным занавесом». Да, у России могут возникнуть проблемы с целым рядом государств из-за ситуации на Украине, но трудности с ними возникали и без этого. Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России



«Демилитаризация» вместо «войны»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что демилитаризация Украины — это единственный оставшийся путь для предотвращения войны в Европе.

Он также обратился к депутатам Верховной рады, чтобы они «проявили благоразумие и сделали Украину мирным государством».

Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины Вячеслав Володин

председатель Госдумы



«Безопасность Донбасса» вместо «войны»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе. Он также добавил, что российский президент исчерпывающе сформулировал все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса.

«Попытка предотвратить глобальную войну» вместо «войны»

МИД России, комментируя ситуацию на Украине, назвал российскую спецоперацию в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну.

Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. Мария Захарова

официальный представитель МИД России

«Принуждение к миру» вместо «войны»

Депутат Заксобрания Свердловской области и глава регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко рассказал, что российская спецоперация — это принуждение к миру. По его словам, она нужна для демилитаризации Украины и направлена на упреждение. Бабенко также подчеркнул, что спецоперация не направлена против рядовых граждан Украины.

Это не вооружённое нападение. Это — принуждение к миру. Мы были свидетелями, когда в 2008 году Россия также предотвратила захват территорий и уничтожение Абхазии, Южной Осетии. Сегодня мы должны помнить о людях в Донбассе: это наши сограждане, которые имеют гражданство Российской Федерации, и фактически шло их уничтожение с 2014 года. Это демилитаризация Украины. Виктор Бабенко депутат Заксобрания Свердловской области

Депутат отметил, что этот термин появился в 2008 году во время вооружённого конфликта в Южной Осетии.

«Спецоперация на Донбассе» вместо «войны»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия российских войск«спецоперацией на Донбассе». По его словам, Украина не услышала сигналы РФ о необходимости прекратить провокации против ЛНР и ДНР.

Запад продолжает наускивать, подбадривать и вооружать Киев. Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.

Президент Украины выступил на брифинге, где заявил о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.