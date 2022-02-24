От операции до демилитаризации: как российские власти и СМИ называют ввод войск на Украину, не говоря слово «война» Статьи редакции
По словам пресс-секретаря президента России, слово «оккупация» для описания действий России на территории Украины не подходит.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск на восток Украины. Он назвал целью операции защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Весь день проходит под новостями о боевых действиях: Россия отчитывается о продвижении войск, Украина объявила о переходе в режим полной обороны. Рубль и рынок акций отреагировал рекордным падением.
В соцсетях на первые места вышел призыв «Нет войне» — его поддерживают в том числе российские певцы, актёры и спортсмены. Но российские власти не называют происходящее на Украине войной — вместо этого используются термины «военная операция», «демилитаризация», «денацификация» и «безопасность Донбасса». По словам властей, другие слова, например, «оккупация», для описания событий «не подходят».
TJ изучил, чем заменяют термин «война» политики и федеральные СМИ. Список будет обновляться.
«Демилитаризация» и «денацификация» вместо «войны»
Утро 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сказал, что Россия хочет добиться демилитаризации Украины и предать суду тех, кто «совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».
Путин также добавил, что в планах России нет оккупации Украины, а силой Россия «ничего никому не навязывает».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что цель специальной военной операции России — демилитаризация и денацификация Украины, так как это представляет угрозу для российского народа.
На вопрос журналистов о том, что значит «демилитаризация Украины», он ответил, что это «нейтрализация ее военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощён из-за рубежа».
Песков отметил, что «в идеале нужно освободить Украину и зачистить её от нацистов». Он также добавил, что сроки операции по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от её результативности и целесообразности.
«Демилитаризация» вместо «войны»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что демилитаризация Украины — это единственный оставшийся путь для предотвращения войны в Европе.
Он также обратился к депутатам Верховной рады, чтобы они «проявили благоразумие и сделали Украину мирным государством».
«Безопасность Донбасса» вместо «войны»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе. Он также добавил, что российский президент исчерпывающе сформулировал все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса.
«Попытка предотвратить глобальную войну» вместо «войны»
МИД России, комментируя ситуацию на Украине, назвал российскую спецоперацию в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну.
«Принуждение к миру» вместо «войны»
Депутат Заксобрания Свердловской области и глава регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко рассказал, что российская спецоперация — это принуждение к миру. По его словам, она нужна для демилитаризации Украины и направлена на упреждение. Бабенко также подчеркнул, что спецоперация не направлена против рядовых граждан Украины.
Депутат отметил, что этот термин появился в 2008 году во время вооружённого конфликта в Южной Осетии.
«Спецоперация на Донбассе» вместо «войны»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия российских войск«спецоперацией на Донбассе». По его словам, Украина не услышала сигналы РФ о необходимости прекратить провокации против ЛНР и ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.
Президент Украины выступил на брифинге, где заявил о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Новояз
хлопок
подтопление
возгорание
задымление
жесткая посадка
отрицательный рост
глубинный народ как эвфемизм для хтонических созданий
Нет прощения ни одному редактору, ни одному повесточнику, ни одному куратору.
От создателей «хлопка», «отрицательного роста»
Кстати, все помнят 1984, но есть ещё замечательная сказка Джанни Родари "Джельсомино в стране лгунов". Если уже подзабылась - рекомендую потратить немного времени.
Так хотят Донбасс спасти, что и в Сумах бои идут, и под Херсоном и Черкасскую область обстреливают. Миротворцы бля
Там продажные бляди воюют.
МИД России, комментируя ситуацию на Украине, назвал российскую спецоперацию в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну
Свобода это рабство
Это даже читать мерзко. Все их высказывания - это конечно блевотня редкостная.
Был введен военный контингент на территорию дружеских ДНР и ЛНР. Пока Украина не начнет оспаривать эту территорию войной называть не корректно.
на, держи
@Егор Иванов о, ещё один защитник путинской агрессия.
Они много чего не называют.
Только что, буквально десяток минут назад.
16:10 (МСК) через одну из главных улиц Белгорода проехал кортеж гайцы + армейский газон с красным крестом в сторону больницы. Сам видел. Со стороны границы ехал. Во вторую.
Эти лгуны не говорят, что есть потери и есть раненные.
Что хохлы оказывается умеют воевать и нихуя не хотят сдаваться и что они нихрена не трусы.
Во всем этом радует только осознание одного — старый поехавший пидарас когда-нибудь сдохнет.
Бессмертие организовать он себе не сможет. Всё остальное как-нибудь переживём.
Проблема в том, что можно успеть сдохнуть до него, даже будучи сильно моложе :(
Этот ублюдок может начать ядерную войну до своей кончины и унести всех нас собой.
Мы обязательно вспомним и не забудем что Россия сделала.
Не важно какие слова применяют фашисты
Хм, интересно, если я подломлю банк, меня поймают, а я ментам скажу, что не грабил, а произвел скромное отчуждение на личные нужды. Прокатит или нет..?
Если есть ядерное оружие с собой - да
Более наглого вранья и лицемерия кажется никогда не было.
божечки картошечки, какие люди... не справились в наплывом эмоций!
Привет! Да, читал новости весь день и решил комментарий навернуть и поехало...
Принудили к миру с помощью хлопка
Пошел на хуй этот усатый пидарас.
50 оттенков хуйни. Как хуйню не назови, менее хуево не станет.
Ну Украине можно же было войну на Донбассе АТО называть. Так что Россия тут ничего нового не придумывала.
"Хлопковая" тема работает. А солдаты-срочники будут не жутко огибать там, а отправляться в райскую командировку?
удалено
Интересно, а Веник ещё считает этого чувака своим другом? Правда интересно.
Веник ему коллега, оба на стравливание пара работают.
Я не верю в теории заговора. Веник гораздо раньше начал и ОЧЕНЬ хитрый чел. Между струйками лавирует, пуская разных упырей в эфир в обмен на незакрытие станции. Но он при всём его своеобразии скорее на стороне добра, хотя он тоже бывает полезным кретином, как с теми же электронными голосами.
Это практика, а не теория. Веник оседлал тренд т.н. "кухонных разговоров", тихого бубубу, позволяющего пустить пар в свисток. Лицемер, каждое утро топырящий свои волосики (но подбривающий бородку) для создания имиджа "мятущегося интеллигента".
Он наслаждается своей причастностью к "творению истории" (можно я не буду искать его фото с боброедкой и соловьебом же, да). На "подсчете голосов" на нем была майка с game of thrones. Он на стороне веселухи и денег. Раньше они были у демократов, теперь у автократов.
Сложно сказать. Но если закроют эхо, то станет однозначно хуже. Там часто выступают крутые и смелые люди.
У всех крутых и смелых людей есть свои каналы. Условие, которое крутые и смелые люди ставят эху, когда создают на нем контент - размещать созданное на своем канале одновременно с размещением на эхе.
У меня давно подборка их них, чтобы не залипать на эхопомойке. Среди моих знакомых их смотрят и слушают только 60+ и только из-за привычно-нудной и залипательной формы подачи.
🤡🤡🤡
Интересует мнение Елизаветы Песковой по этому вопросу и вообще где она сейчас находится. Всё таки дети самых патриотичных патриотов в конце концов!
Зашёл сейчас в группу своего города и ведь работает эта тупая пропаганда
Военная операция? Как крысы напасть ранним утром (отсылочка), как крысы стрелять в мирное население, как крысы стрелять в больницы. Так ебаный же ты Путин с не менее копченным Письковым: объясните, где военные преступления, где нацисты? Я с нетерпением жду смерти упомянутых интервентов, чтобы весело сплясать на их вонючих могилах...
"Это не вооружённое нападение. Это — принуждение к миру."
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
«Да, это немного за рамками этого дела».
К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.