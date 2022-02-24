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Сергей Исенеков

От операции до демилитаризации: как российские власти и СМИ называют ввод войск на Украину, не говоря слово «война» Статьи редакции

По словам пресс-секретаря президента России, слово «оккупация» для описания действий России на территории Украины не подходит.

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск на восток Украины. Он назвал целью операции защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Весь день проходит под новостями о боевых действиях: Россия отчитывается о продвижении войск, Украина объявила о переходе в режим полной обороны. Рубль и рынок акций отреагировал рекордным падением.

В соцсетях на первые места вышел призыв «Нет войне» — его поддерживают в том числе российские певцы, актёры и спортсмены. Но российские власти не называют происходящее на Украине войной — вместо этого используются термины «военная операция», «демилитаризация», «денацификация» и «безопасность Донбасса». По словам властей, другие слова, например, «оккупация», для описания событий «не подходят».

TJ изучил, чем заменяют термин «война» политики и федеральные СМИ. Список будет обновляться.

«Демилитаризация» и «денацификация» вместо «войны»

Утро 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сказал, что Россия хочет добиться демилитаризации Украины и предать суду тех, кто «совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Путин также добавил, что в планах России нет оккупации Украины, а силой Россия «ничего никому не навязывает».

Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мной принято решение о проведении специальной военной операции.

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что цель специальной военной операции России — демилитаризация и денацификация Украины, так как это представляет угрозу для российского народа.

На вопрос журналистов о том, что значит «демилитаризация Украины», он ответил, что это «нейтрализация ее военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощён из-за рубежа».

Песков отметил, что «в идеале нужно освободить Украину и зачистить её от нацистов». Он также добавил, что сроки операции по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от её результативности и целесообразности.

Россию невозможно закрыть «железным занавесом». Да, у России могут возникнуть проблемы с целым рядом государств из-за ситуации на Украине, но трудности с ними возникали и без этого.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

«Демилитаризация» вместо «войны»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что демилитаризация Украины — это единственный оставшийся путь для предотвращения войны в Европе.

Он также обратился к депутатам Верховной рады, чтобы они «проявили благоразумие и сделали Украину мирным государством».

Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины

Вячеслав Володин
председатель Госдумы

«Безопасность Донбасса» вместо «войны»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована на постоянной основе. Он также добавил, что российский президент исчерпывающе сформулировал все причины, параметры и цели специальной военной операции по защите Донбасса.

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«Попытка предотвратить глобальную войну» вместо «войны»

МИД России, комментируя ситуацию на Украине, назвал российскую спецоперацию в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну.

Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны.

Мария Захарова
официальный представитель МИД России

«Принуждение к миру» вместо «войны»

Депутат Заксобрания Свердловской области и глава регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко рассказал, что российская спецоперация — это принуждение к миру. По его словам, она нужна для демилитаризации Украины и направлена на упреждение. Бабенко также подчеркнул, что спецоперация не направлена против рядовых граждан Украины.

Это не вооружённое нападение. Это — принуждение к миру. Мы были свидетелями, когда в 2008 году Россия также предотвратила захват территорий и уничтожение Абхазии, Южной Осетии. Сегодня мы должны помнить о людях в Донбассе: это наши сограждане, которые имеют гражданство Российской Федерации, и фактически шло их уничтожение с 2014 года. Это демилитаризация Украины.

Виктор Бабенко
депутат Заксобрания Свердловской области

Депутат отметил, что этот термин появился в 2008 году во время вооружённого конфликта в Южной Осетии.

«Спецоперация на Донбассе» вместо «войны»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия российских войск«спецоперацией на Донбассе». По его словам, Украина не услышала сигналы РФ о необходимости прекратить провокации против ЛНР и ДНР.

Запад продолжает наускивать, подбадривать и вооружать Киев. Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет

Василий Небензя
постоянный представитель России при ООН

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.

Президент Украины выступил на брифинге, где заявил о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
Статья дополняется

#новости #лнриднр #войнасукраиной

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mt

Новояз

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Электрический щит

От авторов «Берлинский пациент», «Этот никому не интересный блогер», «Тот человек»

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48
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Slartibartfast

хлопок
подтопление
возгорание
задымление
жесткая посадка
отрицательный рост

глубинный народ как эвфемизм для хтонических созданий

Нет прощения ни одному редактору, ни одному повесточнику, ни одному куратору.

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21
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Местный ключ

И "Хлопок"

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2
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iollk

От создателей «хлопка», «отрицательного роста»

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2
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mt

Кстати, все помнят 1984, но есть ещё замечательная сказка Джанни Родари "Джельсомино в стране лгунов". Если уже подзабылась - рекомендую потратить немного времени.

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0
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Александр

Так хотят Донбасс спасти, что и в Сумах бои идут, и под Херсоном и Черкасскую область обстреливают. Миротворцы бля

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60
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Игорь Полоцкий

Там продажные бляди воюют.

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1
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Повседневный Мика

Этот всё что угодно скажет.

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38
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Miku Hatsune

МИД России, комментируя ситуацию на Украине, назвал российскую спецоперацию в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну
 Свобода это рабство

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33
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Михаил Никитин

Это даже читать мерзко. Все их высказывания - это конечно блевотня редкостная.

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29
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Themis Yung

Был введен военный контингент на территорию дружеских ДНР и ЛНР. Пока Украина не начнет оспаривать эту территорию войной называть не корректно.

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–97
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Blessed

на, держи

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64
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Повседневный Мика

Поздравляю с первым комментарием. Столько терпел, аж с 15 октября.

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24
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Повседневный Мика

@Егор Иванов о, ещё один защитник путинской агрессия.

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1
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trumanpvt
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19
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Jakub Marona

@Вахтёр

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2
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Сладкий Бубалех

Они много чего не называют.
Только что, буквально десяток минут назад.
16:10 (МСК) через одну из главных улиц Белгорода проехал кортеж гайцы + армейский газон с красным крестом в сторону больницы. Сам видел. Со стороны границы ехал. Во вторую.
Эти лгуны не говорят, что есть потери и есть раненные.
Что хохлы оказывается умеют воевать и нихуя не хотят сдаваться и что они нихрена не трусы.

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18
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Немалый холод

В этот раз информацию о потерях скрывают даже от военных.

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0
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Иван Щербина

Во всем этом радует только осознание одного — старый поехавший пидарас когда-нибудь сдохнет.

Бессмертие организовать он себе не сможет. Всё остальное как-нибудь переживём.

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5
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Groosha

Проблема в том, что можно успеть сдохнуть до него, даже будучи сильно моложе :(

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25
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fantastique eblon 🇺🇦

Этот ублюдок может начать ядерную войну до своей кончины и унести всех нас собой.

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16
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Darth Felus

Мы обязательно вспомним и не забудем что Россия сделала.

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–1
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Пророк
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9
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Зелёный Мох

Не важно какие слова применяют фашисты

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5
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Организационный татарин

Их всех ждет трибунал.

Это слово употребляли в отношении путина давно, но теперь оно перестало быть гиперболой

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5
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Руслан Турченко

Хм, интересно, если я подломлю банк, меня поймают, а я ментам скажу, что не грабил, а произвел скромное отчуждение на личные нужды. Прокатит или нет..?

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4
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Алмаз Ахметзянов

Если есть ядерное оружие с собой - да

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2
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Nie Potrzebne

Более наглого вранья и лицемерия кажется никогда не было.

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4
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Marat Khamadeev

божечки картошечки, какие люди... не справились в наплывом эмоций!

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1
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Nie Potrzebne

Привет! Да, читал новости весь день и решил комментарий навернуть и поехало...

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0
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Кот Бешеный

Принудили к миру с помощью хлопка

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4
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Игорь Полоцкий

Пошел на хуй этот усатый пидарас.

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3
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Электронный крюк

#нетвойне

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1
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Дратути

50 оттенков хуйни. Как хуйню не назови, менее хуево не станет.

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супрематизм 2.0

Ну Украине можно же было войну на Донбассе АТО называть. Так что Россия тут ничего нового не придумывала.

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–6
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Егор Ниглов

"Хлопковая" тема работает. А солдаты-срочники будут не жутко огибать там, а отправляться в райскую командировку?

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0
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new_comment

удалено

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Хенрик Квинто

Интересно, а Веник ещё считает этого чувака своим другом? Правда интересно.

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Slartibartfast

Веник ему коллега, оба на стравливание пара работают.

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Хенрик Квинто

Я не верю в теории заговора. Веник гораздо раньше начал и ОЧЕНЬ хитрый чел. Между струйками лавирует, пуская разных упырей в эфир в обмен на незакрытие станции. Но он при всём его своеобразии скорее на стороне добра, хотя он тоже бывает полезным кретином, как с теми же электронными голосами.

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Slartibartfast

Это практика, а не теория. Веник оседлал тренд т.н. "кухонных разговоров", тихого бубубу, позволяющего пустить пар в свисток. Лицемер, каждое утро топырящий свои волосики (но подбривающий бородку) для создания имиджа "мятущегося интеллигента".

Он наслаждается своей причастностью к "творению истории" (можно я не буду искать его фото с боброедкой и соловьебом же, да). На "подсчете голосов" на нем была майка с game of thrones. Он на стороне веселухи и денег. Раньше они были у демократов, теперь у автократов.

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Хенрик Квинто

Сложно сказать. Но если закроют эхо, то станет однозначно хуже. Там часто выступают крутые и смелые люди.

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Slartibartfast

У всех крутых и смелых людей есть свои каналы. Условие, которое крутые и смелые люди ставят эху, когда создают на нем контент - размещать созданное на своем канале одновременно с размещением на эхе.

У меня давно подборка их них, чтобы не залипать на эхопомойке. Среди моих знакомых их смотрят и слушают только 60+ и только из-за привычно-нудной и залипательной формы подачи.

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Аня Бегиашвили

🤡🤡🤡

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Слабый рубин

им бы к логопеду, список невыговариваемых слов постоянно расширяется, старческая деменция в деле

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neolol

Интересует мнение Елизаветы Песковой по этому вопросу и вообще где она сейчас находится. Всё таки дети самых патриотичных патриотов в конце концов!

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ＫＩＢØＵＮＥ

Зашёл сейчас в группу своего города и ведь работает эта тупая пропаганда

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Satanex Machina

Военная операция? Как крысы напасть ранним утром (отсылочка), как крысы стрелять в мирное население, как крысы стрелять в больницы. Так ебаный же ты Путин с не менее копченным Письковым: объясните, где военные преступления, где нацисты? Я с нетерпением жду смерти упомянутых интервентов, чтобы весело сплясать на их вонючих могилах...

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Пыльный Глаз

"Это не вооружённое нападение. Это — принуждение к миру."

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Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

127 127 комментариев
279
Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

46 46 комментариев
526
Интернет
Даша Лейзаренко
«Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами рунета Статьи редакции

К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.

52 52 комментария
86
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

115 115 комментариев
572
Интернет
Анна Павлова
Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»
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78 78 комментариев
212
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

38 38 комментариев
425
Новости
Сергей Исенеков
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Статьи редакции

Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.

104 104 комментария
253
Новости
Яна Ломакина
Facebook пометил как «фейковую» трансляцию RT о военной операции России на Украине Статьи редакции

По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.

Скриншот RT
26 26 комментариев
110
Мнения
Сознательный Абдужаббор
Извините, господа экспаты

Но меня реально з*****и те, кто уехал в другие страны и теперь советуют как нам тут протестовать.

22 22 комментария
63
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