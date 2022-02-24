ЦБ повысил курс доллара на 25 февраля до 86,93 рублей, евро — до 97,77 рублей Статьи редакции
Это на почти 7 рублей выше, чем курс, установленный на предыдущую дату.
На 25 февраля официально устанавливаемый Центробанком России курс доллара составит 86,9288 рубля. Курс евро — 97,7688 рубля, следует из информации на сайте регулятора.
Это на 6,5094 рубля и 6, 8868 рубля больше, чем 23 февраля.
На фоне падения всех российских активов из-за начала ввода российских войск на территорию Украины Московская биржа остановила торги на всех рынках. Также поступила Петербургская, заявив о «запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов».
Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Центробанк начал серию специальных операций. Регулятор решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
Подробная сводка новостей об экономических последствиях начала военных действий доступна на vc.ru.
ага американцы еще не проснулись
Ну в целом 75+25=100, на 25 рублей и повысил))))
Кто ловил соточку с утра ставьте корвалол
в сбере по 115 продавали, а покупали по 80
Ну это в любом случае фикция, биржа закрыта же была, но у сбера был спред типа 82-109
Евро был больше 110))
Это не самый пик
Утром было так
Щас до сотни прыгнет
А её можно купить по такому курсу?
Покупка вроде по 104, где-то так
И это только ёбаный четверг!
Хватайте, пока вообще в продаже есть
Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:
Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…
TJ следит за происходящим.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
За несоблюдение правила грозит штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.