Новости
Яна Ломакина

ЦБ повысил курс доллара на 25 февраля до 86,93 рублей, евро — до 97,77 рублей Статьи редакции

Это на почти 7 рублей выше, чем курс, установленный на предыдущую дату.

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На 25 февраля официально устанавливаемый Центробанком России курс доллара составит 86,9288 рубля. Курс евро — 97,7688 рубля, следует из информации на сайте регулятора.

Это на 6,5094 рубля и 6, 8868 рубля больше, чем 23 февраля.

На фоне падения всех российских активов из-за начала ввода российских войск на территорию Украины Московская биржа остановила торги на всех рынках. Также поступила Петербургская, заявив о «запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов».

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Центробанк начал серию специальных операций. Регулятор решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Подробная сводка новостей об экономических последствиях начала военных действий доступна на vc.ru.

#новости #войнасукраиной #валюта #центробанк

23 23 комментария
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23 комментария
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Заинтересованный жар

Это только пол дня прошло

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FOX

ага американцы еще не проснулись

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Депрессивный наркоман
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Повседневный Мика

ЦБ повысил курс доллара на 25
 Я чуть не обосрался с такого начала.

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флутер погромист

Ну в целом 75+25=100, на 25 рублей и повысил))))

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флутер погромист

Кто ловил соточку с утра ставьте корвалол

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Дружеский историк

биржа по usd 84 уже, будет около сотки с дикой волатильность. золотое время для спекулей

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Властный франт

была сотка с утра?)

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Стас Фарбер

в сбере по 115 продавали, а покупали по 80

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флутер погромист

Ну это в любом случае фикция, биржа закрыта же была, но у сбера был спред типа 82-109

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Властный франт

евро, точно

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флутер погромист

Евро был больше 110))

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Властный франт

охуеть

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флутер погромист

Это не самый пик

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Женский кот

интересно, сколько валюты сожгли на "сглаживание"

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Ровный пистолет

Это ещё Нью-йоркская фондовая биржа не открылась

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Антон Лисин

Утром было так

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Andrew Korolev

Щас до сотни прыгнет

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Хмурый Конь

А её можно купить по такому курсу?

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Татьяна Кузнецова

Покупка вроде по 104, где-то так

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T:ema

И это только ёбаный четверг!

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A Z

https://t.me/novaya_pishet/36048

Новая газета
«Тинькофф» перестал переводить деньги с рублевых на долларовые счета, сообщают клиенты
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Ферман спас Россию

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dtf.ru
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–1
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Офтоп
Кузькин отец
Открытое письмо российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной

Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:

Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…

6 6 комментариев
92
Офтоп
Снежный холод
Валерий Меладзе призвал прекратить войну
55 55 комментариев
129
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

91 91 комментарий
312
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
Статья дополняется
349 349 комментариев
327
Интернет
Анна Павлова
Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»
Статья дополняется
63 63 комментария
100
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

97 97 комментариев
501
Новости
Сергей Исенеков
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Статьи редакции

Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.

92 92 комментария
185
Новости
Яна Ломакина
Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне с Украиной, ссылаясь только на «официальные российские источники» Статьи редакции

За несоблюдение правила грозит штраф до пяти миллионов рублей или блокировка материалов.

74 74 комментария
75
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

102 102 комментария
231
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