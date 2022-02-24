Соцсеть ввела ограничения на страницы СМИ на 90 дней.

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Скриншот RT

Обновлено (18:20): Facebook также Facebook также наложил ограничения на страницы РИА «Новости» и телеканала «Звезда» за «фейковые» сообщения о военной операции России.

Facebook пометил текстовую трансляцию телеканала RT по ситуации в Донбассе как «ложную». Об этом сообщил сам телеканал. В RT добавили, что «публиковали официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН».

Как пишет телеканал, Facebook не уточнил , что конкретно её алгоритмы посчитали ложной информацией. Однако в уведомление от модерации, скриншот которого опубликовал RT, соцсеть сослалась на статью независимых экспертов по проверке фактов.

Скриншот RT

Украинский фактчекинг-сайт StopFake, публикующий сведения о ложных новостях, написал, что российское медиа распространяет дезинформацию о том, что украинские военнослужащие якобы «не оказывают сопротивления» российским войскам. RT со ссылкой на Минобороны РФ уверяло, что украинские средства ПВО «подавлены», военная инфраструктура авиабаз ВСУ «выведена из строя».

Скриншот с сайта RT

В статье эксперты уточнили, что вооружённые сил Украины отражают российские атаки с пяти утра 24 февраля. По данным генерального штаба, они сбили пять самолётов, 2 вертолёта, подбили 2 танка и уничтожили несколько военных грузовиков.

Сайт StopFake заблокирован в России, хотя в реестре Роскомнадзора его нет.

Обновлено (18:20): Около 14:00 Facebook наложил ограничения на страницу телеканала «Звезда». Руководство социальной сети объяснило это тем, что телеканал якобы неоднократно публиковал ложную информацию.

Скриншот телеканала «Звезда»



В телеканале отметили, что соцсеть ввела ограничения на страницу после публикации двух новостей с заголовками: «Минобороны России: средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены» и «В Минобороны РФ заявили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления». В сообщении, которое получил телеканал, ограничения касаются рекламы, а также распространяются на публикации «Звезды» — они показываются ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей.

Скриншот телеканала «Звезда»



В Роскомнадзоре потребовали от соцсети снять ограничения с официальной страницы телеканала. В ведомстве отметили, что компания должна «пояснить» причины их введения.

Блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей. Роскомнадзор

Facebook также наложил ограничения на страницу РИА «Новости» в соцсети на 90 дней.