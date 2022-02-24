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Яна Ломакина

​Facebook наложил ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России Статьи редакции

Соцсеть ввела ограничения на страницы СМИ на 90 дней.

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Скриншот RT
Обновлено (18:20): Facebook также наложил ограничения на страницы РИА «Новости» и телеканала «Звезда» за «фейковые» сообщения о военной операции России.

Facebook пометил текстовую трансляцию телеканала RT по ситуации в Донбассе как «ложную». Об этом сообщил сам телеканал. В RT добавили, что «публиковали официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН».

Как пишет телеканал, Facebook не уточнил , что конкретно её алгоритмы посчитали ложной информацией. Однако в уведомление от модерации, скриншот которого опубликовал RT, соцсеть сослалась на статью независимых экспертов по проверке фактов.

Скриншот RT

Украинский фактчекинг-сайт StopFake, публикующий сведения о ложных новостях, написал, что российское медиа распространяет дезинформацию о том, что украинские военнослужащие якобы «не оказывают сопротивления» российским войскам. RT со ссылкой на Минобороны РФ уверяло, что украинские средства ПВО «подавлены», военная инфраструктура авиабаз ВСУ «выведена из строя».

Скриншот с сайта RT 

В статье эксперты уточнили, что вооружённые сил Украины отражают российские атаки с пяти утра 24 февраля. По данным генерального штаба, они сбили пять самолётов, 2 вертолёта, подбили 2 танка и уничтожили несколько военных грузовиков.

Сайт StopFake заблокирован в России, хотя в реестре Роскомнадзора его нет.

Обновлено (18:20): Около 14:00 Facebook наложил ограничения на страницу телеканала «Звезда». Руководство социальной сети объяснило это тем, что телеканал якобы неоднократно публиковал ложную информацию.

Скриншот телеканала «Звезда»

В телеканале отметили, что соцсеть ввела ограничения на страницу после публикации двух новостей с заголовками: «Минобороны России: средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены» и «В Минобороны РФ заявили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления». В сообщении, которое получил телеканал, ограничения касаются рекламы, а также распространяются на публикации «Звезды» — они показываются ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей.

Скриншот телеканала «Звезда»

В Роскомнадзоре потребовали от соцсети снять ограничения с официальной страницы телеканала. В ведомстве отметили, что компания должна «пояснить» причины их введения.

Блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей.

Роскомнадзор

Facebook также наложил ограничения на страницу РИА «Новости» в соцсети на 90 дней.

В МИА «Россия сегодня» отметили, что введённые ограничения — «вопиющее нарушение свободы слова со стороны американской соцсети». Информационное агентство также обратился в Роскомнадзор.

#новости #соцсети #facebook

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Неизменный блик

Блядь, почему их не блочат?

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42
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Владимир Керенский

Почему их должны блочить? Ты же понимаешь, что российская власть приводит ровно такие же аргументы, блокируя неудобные СМИ?

Блокировки — зло. Не бывает наших правильных, их неправильных блокировок. Помечать и предупреждать — да, но не блокировать.

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12
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Denis Yefimov

RT уже никакие предупреждения не помогут, это лживый кремлёвский сайт, который за последнюю неделю фейков высрал столько, что за всю историю наверняка рекорд.

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0
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Alexander Star

российская власть приводит ровно такие же аргументы, блокируя неудобные СМИ
 Брехня. Фейсбук блочит самые разнообразные СМИ. Роспидоры блочат только те, где написано "Путин вор".

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0
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German Baymuradov

фэйсбук в россии?

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3
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Ленинский ящик

хз, может позже Байден проснётся и попросит

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1
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Жаль

Ждут санкций

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0
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Александр Апивалас

https://www.youtube.com/watch?v=Aw-TlRtzc7c&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%3A%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%A8%D0%90%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Вы комментарии почитайте, это же просто жесть. Хотел видео глянуть, что да как

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6
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mt

Там видна достаточно общая структура комментариев и одни и те же тезисы. Плюс взаимное надрачивание рейтинга, чтобы комменты попали в топ.
Хотя зачем они этим занимаются - не очень понятно. Типа люди увидят радостные комменты и такие "А, да всё заебись".

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15
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Neketa Fo

Блин, сначала подумал что ты про тж написал

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21
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mt

Тут не особо хорошее место для ботов, а вот Пикабу и, как выяснилось, ютуб - настоящее пастбище.

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4
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Двойной торшер

Типа люди увидят радостные комменты и такие "А, да всё заебись"
 На самом деле это так и работает.

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1
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mt

Для кого-то может быть.

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0
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mt

Добавлю - боты со своим взаимным накручиванием оценок совсем не палятся - 90 тыс просмотров и огромное количество комментариев с 300-400 рейтинга, чего в нормальной ситуации не наблюдается (ну не плюсуют обычно люди всех подряд сверху вниз). Интересно, гугль будет их массово банить?

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0
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Двойной торшер

Ты преувеличиваешь способность среднестатистического пользователя этих ваших интернетов критически оценивать информацию и обращать внимание на такие детали.

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0
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mt

Давай ты статистикой в меня кинешь, или исследованием каким - по ним уже будем спорить. А то получается "ты верь мне - ты не прав".

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0
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German Baymuradov

Ну хз, не думаю, что там много настоящих каментов.

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5
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Александр Апивалас

Там их нет. Я просто в шоке, что канал 3 миллиона, а такое дерьмо там одно.

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0
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mt

del
Уже больше.

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0
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Владимир Керенский

Самое страшное как раз-таки осознать, что настоящих комментов там много.

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0
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DrinK Smoke

Но они есть и это меня пугает, я с этими людьми возможно рядом сижу в метро

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0
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lovemyonahole

Кем надо быть чтобы такое высирать я даже не знаю.

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1
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Электрический щит

Ватный канал

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0
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Denis Yefimov

Это видео — лживый фейк. Не ведитесь, это ватный канал.

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–1
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Denis Yefimov

Это видео — лживый фейк. Не ведитесь, это ватный канал.

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–1
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Renox

Любая информация от властей РФ является фейковой

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Andrej Schmidt

Там же цитата министерства обороны рф, она в кавычках.

Или "эксперты ФБ" обнаружили, что минобр такого не говорил?

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3
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Jonny Odyssey
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испанский смех

вот и повод для ультиматума от роскомнадзора

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Bender Rodriguez

моя борьба

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Denis Yefimov

RT вообще надо заблокировать из Интернета под чистую, этот контент банально опасен для мозга, ты тупеешь, когда смотришь это говно.

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Влад Победнов

В МИА «Россия сегодня» отметили, что введённые сегодня Роскомнадзором требования к СМИ — «вопиющее нарушение свободы слова со стороны Роскомнадзора»
 А, нет, показалось

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Влад Победнов

del. (сайту из-за нагрузки плохо)

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