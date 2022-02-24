Facebook наложил ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России Статьи редакции
Соцсеть ввела ограничения на страницы СМИ на 90 дней.
Facebook пометил текстовую трансляцию телеканала RT по ситуации в Донбассе как «ложную». Об этом сообщил сам телеканал. В RT добавили, что «публиковали официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН».
Как пишет телеканал, Facebook не уточнил , что конкретно её алгоритмы посчитали ложной информацией. Однако в уведомление от модерации, скриншот которого опубликовал RT, соцсеть сослалась на статью независимых экспертов по проверке фактов.
Украинский фактчекинг-сайт StopFake, публикующий сведения о ложных новостях, написал, что российское медиа распространяет дезинформацию о том, что украинские военнослужащие якобы «не оказывают сопротивления» российским войскам. RT со ссылкой на Минобороны РФ уверяло, что украинские средства ПВО «подавлены», военная инфраструктура авиабаз ВСУ «выведена из строя».
В статье эксперты уточнили, что вооружённые сил Украины отражают российские атаки с пяти утра 24 февраля. По данным генерального штаба, они сбили пять самолётов, 2 вертолёта, подбили 2 танка и уничтожили несколько военных грузовиков.
Сайт StopFake заблокирован в России, хотя в реестре Роскомнадзора его нет.
Обновлено (18:20): Около 14:00 Facebook наложил ограничения на страницу телеканала «Звезда». Руководство социальной сети объяснило это тем, что телеканал якобы неоднократно публиковал ложную информацию.
В телеканале отметили, что соцсеть ввела ограничения на страницу после публикации двух новостей с заголовками: «Минобороны России: средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены» и «В Минобороны РФ заявили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления». В сообщении, которое получил телеканал, ограничения касаются рекламы, а также распространяются на публикации «Звезды» — они показываются ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей.
В Роскомнадзоре потребовали от соцсети снять ограничения с официальной страницы телеканала. В ведомстве отметили, что компания должна «пояснить» причины их введения.
Facebook также наложил ограничения на страницу РИА «Новости» в соцсети на 90 дней.
В МИА «Россия сегодня» отметили, что введённые ограничения — «вопиющее нарушение свободы слова со стороны американской соцсети». Информационное агентство также обратился в Роскомнадзор.
Почему их должны блочить? Ты же понимаешь, что российская власть приводит ровно такие же аргументы, блокируя неудобные СМИ?
Блокировки — зло. Не бывает наших правильных, их неправильных блокировок. Помечать и предупреждать — да, но не блокировать.
RT уже никакие предупреждения не помогут, это лживый кремлёвский сайт, который за последнюю неделю фейков высрал столько, что за всю историю наверняка рекорд.
российская власть приводит ровно такие же аргументы, блокируя неудобные СМИ
Брехня. Фейсбук блочит самые разнообразные СМИ. Роспидоры блочат только те, где написано "Путин вор".
фэйсбук в россии?
Ждут санкций
https://www.youtube.com/watch?v=Aw-TlRtzc7c&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%3A%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%A8%D0%90%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Вы комментарии почитайте, это же просто жесть. Хотел видео глянуть, что да как
Там видна достаточно общая структура комментариев и одни и те же тезисы. Плюс взаимное надрачивание рейтинга, чтобы комменты попали в топ.
Хотя зачем они этим занимаются - не очень понятно. Типа люди увидят радостные комменты и такие "А, да всё заебись".
Блин, сначала подумал что ты про тж написал
Тут не особо хорошее место для ботов, а вот Пикабу и, как выяснилось, ютуб - настоящее пастбище.
Для кого-то может быть.
Добавлю - боты со своим взаимным накручиванием оценок совсем не палятся - 90 тыс просмотров и огромное количество комментариев с 300-400 рейтинга, чего в нормальной ситуации не наблюдается (ну не плюсуют обычно люди всех подряд сверху вниз). Интересно, гугль будет их массово банить?
Давай ты статистикой в меня кинешь, или исследованием каким - по ним уже будем спорить. А то получается "ты верь мне - ты не прав".
Ну хз, не думаю, что там много настоящих каментов.
Там их нет. Я просто в шоке, что канал 3 миллиона, а такое дерьмо там одно.
del
Уже больше.
Самое страшное как раз-таки осознать, что настоящих комментов там много.
Но они есть и это меня пугает, я с этими людьми возможно рядом сижу в метро
Кем надо быть чтобы такое высирать я даже не знаю.
Любая информация от властей РФ является фейковой
Там же цитата министерства обороны рф, она в кавычках.
Или "эксперты ФБ" обнаружили, что минобр такого не говорил?
вот и повод для ультиматума от роскомнадзора
моя борьба
RT вообще надо заблокировать из Интернета под чистую, этот контент банально опасен для мозга, ты тупеешь, когда смотришь это говно.
В МИА «Россия сегодня» отметили, что введённые сегодня Роскомнадзором требования к СМИ — «вопиющее нарушение свободы слова со стороны Роскомнадзора»
А, нет, показалось
del. (сайту из-за нагрузки плохо)
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
«Да, это немного за рамками этого дела».
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.