По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.

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Скриншот RT

Facebook пометил текстовую трансляцию телеканала RT по ситуации в Донбассе как «ложную». Об этом сообщил сам телеканал. В RT добавили, что «публиковали официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН».

Как пишет телеканал, Facebook не уточнил , что конкретно её алгоритмы посчитали ложной информацией. Однако в уведомление от модерации, скриншот которого опубликовал RT, соцсеть сослалась на статью независимых экспертов по проверке фактов.

Скриншот RT

Украинский фактчекинг-сайт StopFake, публикующий сведения о ложных новостях, написал, что российское медиа распространяет дезинформацию о том, что украинские военнослужащие якобы «не оказывают сопротивления» российским войскам. RT со ссылкой на Минобороны РФ уверяло, что украинские средства ПВО «подавлены», военная инфраструктура авиабаз ВСУ «выведена из строя».

Скриншот с сайта RT

В статье эксперты уточнили, что вооружённые сил Украины отражают российские атаки с пяти утра 24 февраля. По данным генерального штаба, они сбили пять самолётов, 2 вертолёта, подбили 2 танка и уничтожили несколько военных грузовиков.