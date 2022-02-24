Facebook пометил как «фейковую» трансляцию RT о военной операции России на Украине Статьи редакции
По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.
Facebook пометил текстовую трансляцию телеканала RT по ситуации в Донбассе как «ложную». Об этом сообщил сам телеканал. В RT добавили, что «публиковали официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН».
Как пишет телеканал, Facebook не уточнил , что конкретно её алгоритмы посчитали ложной информацией. Однако в уведомление от модерации, скриншот которого опубликовал RT, соцсеть сослалась на статью независимых экспертов по проверке фактов.
Украинский фактчекинг-сайт StopFake, публикующий сведения о ложных новостях, написал, что российское медиа распространяет дезинформацию о том, что украинские военнослужащие якобы «не оказывают сопротивления» российским войскам. RT со ссылкой на Минобороны РФ уверяло, что украинские средства ПВО «подавлены», военная инфраструктура авиабаз ВСУ «выведена из строя».
В статье эксперты уточнили, что вооружённые сил Украины отражают российские атаки с пяти утра 24 февраля. По данным генерального штаба, они сбили пять самолётов, 2 вертолёта, подбили 2 танка и уничтожили несколько военных грузовиков.
Сайт StopFake заблокирован в России, хотя в реестре Роскомнадзора его нет.
фэйсбук в россии?
Почему их должны блочить? Ты же понимаешь, что российская власть приводит ровно такие же аргументы, блокируя неудобные СМИ?
Блокировки — зло. Не бывает наших правильных, их неправильных блокировок. Помечать и предупреждать — да, но не блокировать.
https://www.youtube.com/watch?v=Aw-TlRtzc7c&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%3A%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%A8%D0%90%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Вы комментарии почитайте, это же просто жесть. Хотел видео глянуть, что да как
Там видна достаточно общая структура комментариев и одни и те же тезисы. Плюс взаимное надрачивание рейтинга, чтобы комменты попали в топ.
Хотя зачем они этим занимаются - не очень понятно. Типа люди увидят радостные комменты и такие "А, да всё заебись".
Блин, сначала подумал что ты про тж написал
Тут не особо хорошее место для ботов, а вот Пикабу и, как выяснилось, ютуб - настоящее пастбище.
Для кого-то может быть.
Добавлю - боты со своим взаимным накручиванием оценок совсем не палятся - 90 тыс просмотров и огромное количество комментариев с 300-400 рейтинга, чего в нормальной ситуации не наблюдается (ну не плюсуют обычно люди всех подряд сверху вниз). Интересно, гугль будет их массово банить?
Давай ты статистикой в меня кинешь, или исследованием каким - по ним уже будем спорить. А то получается "ты верь мне - ты не прав".
Ну хз, не думаю, что там много настоящих каментов.
Там их нет. Я просто в шоке, что канал 3 миллиона, а такое дерьмо там одно.
del
Уже больше.
Самое страшное как раз-таки осознать, что настоящих комментов там много.
Кем надо быть чтобы такое высирать я даже не знаю.
Любая информация от властей РФ является фейковой
Там же цитата министерства обороны рф, она в кавычках.
Или "эксперты ФБ" обнаружили, что минобр такого не говорил?
моя борьба
«Да, это немного за рамками этого дела».
TJ следит за происходящим.
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:
Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…