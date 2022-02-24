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Яна Ломакина

Facebook пометил как «фейковую» трансляцию RT о военной операции России на Украине Статьи редакции

По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.

23 23 комментария
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Скриншот RT

Facebook пометил текстовую трансляцию телеканала RT по ситуации в Донбассе как «ложную». Об этом сообщил сам телеканал. В RT добавили, что «публиковали официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН».

Как пишет телеканал, Facebook не уточнил , что конкретно её алгоритмы посчитали ложной информацией. Однако в уведомление от модерации, скриншот которого опубликовал RT, соцсеть сослалась на статью независимых экспертов по проверке фактов.

Скриншот RT

Украинский фактчекинг-сайт StopFake, публикующий сведения о ложных новостях, написал, что российское медиа распространяет дезинформацию о том, что украинские военнослужащие якобы «не оказывают сопротивления» российским войскам. RT со ссылкой на Минобороны РФ уверяло, что украинские средства ПВО «подавлены», военная инфраструктура авиабаз ВСУ «выведена из строя».

Скриншот с сайта RT 

В статье эксперты уточнили, что вооружённые сил Украины отражают российские атаки с пяти утра 24 февраля. По данным генерального штаба, они сбили пять самолётов, 2 вертолёта, подбили 2 танка и уничтожили несколько военных грузовиков.

Сайт StopFake заблокирован в России, хотя в реестре Роскомнадзора его нет.

#новости #соцсети #facebook

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Неизменный блик

Блядь, почему их не блочат?

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German Baymuradov

фэйсбук в россии?

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Ленинский ящик

хз, может позже Байден проснётся и попросит

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Владимир Керенский

Почему их должны блочить? Ты же понимаешь, что российская власть приводит ровно такие же аргументы, блокируя неудобные СМИ?

Блокировки — зло. Не бывает наших правильных, их неправильных блокировок. Помечать и предупреждать — да, но не блокировать.

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Александр Апивалас

https://www.youtube.com/watch?v=Aw-TlRtzc7c&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%3A%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%A8%D0%90%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0

Вы комментарии почитайте, это же просто жесть. Хотел видео глянуть, что да как

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4
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mt

Там видна достаточно общая структура комментариев и одни и те же тезисы. Плюс взаимное надрачивание рейтинга, чтобы комменты попали в топ.
Хотя зачем они этим занимаются - не очень понятно. Типа люди увидят радостные комменты и такие "А, да всё заебись".

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11
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Neketa Fo

Блин, сначала подумал что ты про тж написал

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mt

Тут не особо хорошее место для ботов, а вот Пикабу и, как выяснилось, ютуб - настоящее пастбище.

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4
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Двойной торшер

Типа люди увидят радостные комменты и такие "А, да всё заебись"
 На самом деле это так и работает.

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1
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mt

Для кого-то может быть.

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0
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mt

Добавлю - боты со своим взаимным накручиванием оценок совсем не палятся - 90 тыс просмотров и огромное количество комментариев с 300-400 рейтинга, чего в нормальной ситуации не наблюдается (ну не плюсуют обычно люди всех подряд сверху вниз). Интересно, гугль будет их массово банить?

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Двойной торшер

Ты преувеличиваешь способность среднестатистического пользователя этих ваших интернетов критически оценивать информацию и обращать внимание на такие детали.

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mt

Давай ты статистикой в меня кинешь, или исследованием каким - по ним уже будем спорить. А то получается "ты верь мне - ты не прав".

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German Baymuradov

Ну хз, не думаю, что там много настоящих каментов.

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4
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Александр Апивалас

Там их нет. Я просто в шоке, что канал 3 миллиона, а такое дерьмо там одно.

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mt

del
Уже больше.

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Владимир Керенский

Самое страшное как раз-таки осознать, что настоящих комментов там много.

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Электрический щит

Ватный канал

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lovemyonahole

Кем надо быть чтобы такое высирать я даже не знаю.

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Renox

Любая информация от властей РФ является фейковой

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Andrej Schmidt

Там же цитата министерства обороны рф, она в кавычках.

Или "эксперты ФБ" обнаружили, что минобр такого не говорил?

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3
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Bender Rodriguez

моя борьба

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Jonny Odyssey
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Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

45 45 комментариев
466
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
Статья дополняется
363 363 комментария
359
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

119 119 комментариев
262
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

107 107 комментариев
545
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

14 14 комментариев
157
Интернет
Анна Павлова
Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»
Статья дополняется
72 72 комментария
157
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

108 108 комментариев
376
Офтоп
Кузькин отец
Открытое письмо российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной

Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:

Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…

8 8 комментариев
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