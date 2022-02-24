Новости
Яна Ломакина

AP: УЕФА перенесёт финал Лиги Чемпионов из Петербурга из-за ситуации на Украине Статьи редакции

Исполнительный комитет проведёт внеочередное заседание, где обсудит геополитический кризис.

УЕФА решил перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник.

Исполнительный комитет организации 25 февраля проведёт внеочередное заседание. Члены союза обсудят геополитическую ситуацию и «примут все необходимые решения».

#новости #спорт #войнасукраиной

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Вчерашний ящик

Это было ожидаемо. Правильно сделали

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Vyacheslav.O
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Алеша

Так до бана вообще всех российских спортсменов на международных соревнованиях недалеко.

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Yabusele

Только за! В жопу всех росгвардейцев большуновых, списочных и прочей швали

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Крошечный Женя

поиграют в футбик с днр три на три

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Вчерашний ящик

До первой крови

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Повседневный Мика

Крови там уже достаточно.

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Холден Колфилд

Очередная победа бункерного деда

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Мрачный лолипоп

Надо перенести в Киев, чтобы бункерный совсем там отморозился

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Закомплексованная Душа

В текущей ситуации это весьма опасно

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Мрачный лолипоп

в июне будет видно

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Электрический щит

Да вообще пусть отменят все международные спортивные мероприятия в России, за счёт них Россия нечестно зарабатывает себе репутацию "миролюбивой" страны.

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Электронный крюк

Россия нерукопожатная

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Женщина, я не танцую

Подумаешь, перенесли. Тоже мне событие - Финал ЛЧ. 28 мая проведем на Газпром Арене матч Зенит-ЛДНР, это будет лучшим ответом на всякие ваши ПСЖ-Ман Сити.

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Jonny Odyssey

погодите, вот когда через пару недель евро перевалит за 200... вот начнется жизнь! Духовные скрепы заколосятся, гречка с макаронами улетит в космос, а бытовая техника будет только сниться

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Шал Жгучий

Думаешь, холодильник победит телевизор?

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Эстетический единорожек88

холодильник победит телевизор, а дубинка победит холодильник, т.е:

дубинка > холодильник > телевизор

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Поперечный Артем

Отмена матча - это одна строчка в длинном счете, который будет нам всем выставлен

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Shalidor

И вот какой смысл был проводить ЧМ в 2018, показывать, что мы добрые и дружелюбные всему миру...

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Организационный татарин

В основном - украсть миллиарды на строительстве одноразовых спортивных объектов

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Александр Бугаев

Так там под шумок от ЧМ пенсионный возраст повысили и возмущающихся не особо слышно даже было.

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Michael Konovalov

Правильно сделали.

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Arman Adabi

А ведь ожидалось около 50 тысяч иностранных болельщиков. Сейчас ещё матч с Польшей наверное отменят или перенесут на нейтральное.

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Миша Рашкин

Прочитал что переносят финал на Украину, и подумал, что в итоге финал все равно будет в России:)

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Exorcist

Ну ситуация ну бывает

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Снежный холод

кто-то сегодня пищал в подобной теме, что такое невозможно

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Закомплексованная Душа

Было очевидно что это отменят

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Фамилия и имя

Ебать спасибо нахуй! Вот уж помогли чем смогли!

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Организационный татарин

Лишили путина любимой игрушки

Хотя у него теперь новая любимая игрушка

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Михаил Андреев

Да уж...

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Михаил Октябрьский

Ещё много чего от нас перенесут

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Слабый рубин

ой как жалко))))))

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Читать все 32 комментария
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

107 107 комментариев
548
Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

46 46 комментариев
472
Офтоп
Кузькин отец
Открытое письмо российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной

Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:

Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…

8 8 комментариев
127
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

17 17 комментариев
175
Интернет
Анна Павлова
Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»
Статья дополняется
72 72 комментария
163
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

119 119 комментариев
264
Новости
Яна Ломакина
Facebook пометил как «фейковую» трансляцию RT о военной операции России на Украине Статьи редакции

По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.

Скриншот RT
23 23 комментария
82
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
Статья дополняется
368 368 комментариев
359
Новости
Сергей Исенеков
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией Статьи редакции

Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.

101 101 комментарий
230
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