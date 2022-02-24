AP: УЕФА перенесёт финал Лиги Чемпионов из Петербурга из-за ситуации на Украине Статьи редакции
Исполнительный комитет проведёт внеочередное заседание, где обсудит геополитический кризис.
УЕФА решил перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник.
Исполнительный комитет организации 25 февраля проведёт внеочередное заседание. Члены союза обсудят геополитическую ситуацию и «примут все необходимые решения».
Так до бана вообще всех российских спортсменов на международных соревнованиях недалеко.
Только за! В жопу всех росгвардейцев большуновых, списочных и прочей швали
Очередная победа бункерного деда
В текущей ситуации это весьма опасно
Подумаешь, перенесли. Тоже мне событие - Финал ЛЧ. 28 мая проведем на Газпром Арене матч Зенит-ЛДНР, это будет лучшим ответом на всякие ваши ПСЖ-Ман Сити.
погодите, вот когда через пару недель евро перевалит за 200... вот начнется жизнь! Духовные скрепы заколосятся, гречка с макаронами улетит в космос, а бытовая техника будет только сниться
Думаешь, холодильник победит телевизор?
И вот какой смысл был проводить ЧМ в 2018, показывать, что мы добрые и дружелюбные всему миру...
Так там под шумок от ЧМ пенсионный возраст повысили и возмущающихся не особо слышно даже было.
Правильно сделали.
А ведь ожидалось около 50 тысяч иностранных болельщиков. Сейчас ещё матч с Польшей наверное отменят или перенесут на нейтральное.
Прочитал что переносят финал на Украину, и подумал, что в итоге финал все равно будет в России:)
Ну ситуация ну бывает
Было очевидно что это отменят
Ебать спасибо нахуй! Вот уж помогли чем смогли!
Да уж...
Ещё много чего от нас перенесут
«Да, это немного за рамками этого дела».
Сервер с письмом дидосят, так что убликую сам текст:
Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком…
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.
TJ следит за происходящим.
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.