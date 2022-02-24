Телеграм несколько часов работает с перебоями. Дуров объяснил это «беспрецедентной нагрузкой» из-за ситуации на Украине Статьи редакции
Он заверил, что команда мессенджера делает «всё возможное», чтобы наладить процессы.
Пользователи около 09:05 мск сообщили о сбоях в работе телеграма, свидетельствуют данные Downdetector. Жалобы связаны с подключением к серверу, проблемами с приложением, отправкой и получением сообщений. По состоянию на 16:30 мессенджер продолжал работать с перебоями.
Основатель телеграма Павел Дуров объяснил сбои в работе европейского кластера беспрецедентной нагрузкой. По его словам, команда мессенджера делает «всё возможное», чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений.
Не замечал. Телеграм отлично работает.
Такая же хня
Может путин испытывает чебурнет
Российский медленный, остальной вроде норм(я не в России)
Будет ещё один пост от Дурова против войны, наверное
Не будет)
Он уже дня три тупит
Рука в говне. Кстати, у тебя аватарка с военным
Мобильный норм, проводной лагает
В телеграмме кстати и слежу сейчас за новостями, очень туго СМИ Украины работают, может атаки какие, зато там оперативно все выкладывают. Потери, конечно, с обеих сторон идут.
Телеграм упал - проверь подвал.
«Да, это немного за рамками этого дела».
По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.