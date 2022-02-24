Новости
Яна Ломакина

Телеграм несколько часов работает с перебоями. Дуров объяснил это «беспрецедентной нагрузкой» из-за ситуации на Украине Статьи редакции

Он заверил, что команда мессенджера делает «всё возможное», чтобы наладить процессы.

Пользователи около 09:05 мск сообщили о сбоях в работе телеграма, свидетельствуют данные Downdetector. Жалобы связаны с подключением к серверу, проблемами с приложением, отправкой и получением сообщений. По состоянию на 16:30 мессенджер продолжал работать с перебоями.

Основатель телеграма Павел Дуров объяснил сбои в работе европейского кластера беспрецедентной нагрузкой. По его словам, команда мессенджера делает «всё возможное», чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений.

Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram.

Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надёжной связи с близкими, и делаем всё возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений.

Павел Дуров
основатель телеграма

#новости #соцсети #telegram

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neolol

Не замечал. Телеграм отлично работает.

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Ленинский ящик

а ты в Европе?)

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Решительный меч

У меня тэжэ хуево работает

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Ферман спас Россию

Такая же хня

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4
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Ленинский ящик

может из-за активности ботов?

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2
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Ферман спас Россию

Может путин испытывает чебурнет

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Ленинский ящик

и интернет в целом как-то медленно

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Ферман спас Россию

Российский медленный, остальной вроде норм(я не в России)

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Ленинский ящик

и я не в России

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Ленинский ящик

у меня и тж, и телеграм

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Успешный пистолет

Дуров через пару часов:

- полное прекращение работы телеграма в россии

или

- небольшая войнушечка в Украине

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Имя Фамилия

Будет ещё один пост от Дурова против войны, наверное

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Richard Lewis

Не будет)

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флутер погромист

Он уже дня три тупит

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Электронный крюк

#нетвойне

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Boris

Рука в говне. Кстати, у тебя аватарка с военным

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Электронный крюк

Символ нашего времени

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Проектный парфюмер

Да половина инета тормозит

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Hooligan

Мобильный норм, проводной лагает

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Повседневный Мика

А у кого как. Товарищ вон пишет, что в него проводной норм, а мобильный лагает. У меня же вроде оба норм работает, разве что тж тормозит.

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Александр

В телеграмме кстати и слежу сейчас за новостями, очень туго СМИ Украины работают, может атаки какие, зато там оперативно все выкладывают. Потери, конечно, с обеих сторон идут.

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Слабый рубин

*шутка про полное прекращение работы тг*

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DrinK Smoke

Телеграм упал - проверь подвал.

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Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

46 46 комментариев
526
Новости
Яна Ломакина
Facebook пометил как «фейковую» трансляцию RT о военной операции России на Украине Статьи редакции

По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.

Скриншот RT
26 26 комментариев
110
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.

127 127 комментариев
279
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

38 38 комментариев
427
Интернет
Даша Лейзаренко
«Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами рунета Статьи редакции

К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.

52 52 комментария
86
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

119 119 комментариев
412
Интернет
Анна Павлова
Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»
Статья дополняется
78 78 комментариев
212
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

115 115 комментариев
572
Мнения
Сознательный Абдужаббор
Извините, господа экспаты

Но меня реально з*****и те, кто уехал в другие страны и теперь советуют как нам тут протестовать.

22 22 комментария
63
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