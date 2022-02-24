И закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.

Власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил журналистам после заседания Совета национальной безопасности. Его слова передаёт издание Deník N.

Как утверждает Фиала, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам. Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.

Выдавать россиянам визы также прекратила Латвия, сообщил в твиттере министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Чешский президент Милош Земан заявил, что «Россия своими действиями совершает преступление против мира». «Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался», — сказал он. Президент призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT: «Умалишённого необходимо изолировать».