Чехия и Латвия приостановили выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции
И закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.
Власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил журналистам после заседания Совета национальной безопасности. Его слова передаёт издание Deník N.
Как утверждает Фиала, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам. Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.
Выдавать россиянам визы также прекратила Латвия, сообщил в твиттере министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Чешский президент Милош Земан заявил, что «Россия своими действиями совершает преступление против мира». «Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался», — сказал он. Президент призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT: «Умалишённого необходимо изолировать».
Всех переиграл! Гений геополитики!
это занавес?
едем в грузию?
вычеркиваю тебя значит
ты вообще кто такая
понятно, вычеркиваю, тоже не едешь в грузию
хуй тебе
ты едешь, собирай вещи
Надеюсь Грузия тоже закроет. Всё-таки друзья Украины
звучит как хейтспич
Это friendspeech
Надеюсь, всё нахуй позакрывают, лол. Хотя бы чуть мб доходить будет
Ну типа саркофаг
Просто ещё один кирпич в стене
Правильно, закрывайте нахуй. Мы все должны получить ответ очку. Мб, до россиян начнёт доходить. До сытых москвичей там, питерцев, среднего класса, до всех игравших в молчан очку последние десять лет
Москва/Питер и весь этот средний класс/креативный класс как раз активнее всех выходил на митинги в свое время, болотную ту же самую.
Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим
Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим
А теперь подумай, кто из этих двух вариантов в большинстве
Вот и обиженка-лимитчица заныла. Сидишь там в своих обоссаных трениках и майке алкашке и советы раздаешь. Удобно. С чего ты решил что москвичи с властью согласны? Никто просто не хочет быть отпизжен и посажен. Какие-то рассуждения тупого школьника или человека с низким уровнем образования, что если москвичи выйдут на улицы, сразу жизнь к лучшему в стране изменится. Кстати, Москва и МО забита в основном понаехавшими из регионов. Так вот там такой уровень культуры и образования, что становится стыдно. Так что эти "москвичи" это вы и есть, вы же в Москву за лучшей жизнью прётесь.
Ты куда собиралась?
тогда всё в порядке
Внешний как раз
Да. БЕГИ пока не поздно. Сколько мне нужно повторять?
не удивлюсь, что через 5-6 лет россияне будут штурмовать польскую границу как беженцы из Африки
ты хотел сказать через пару дней?
@Дитковский пустишь к себе кофе варить??
Как же заебали эти дипломатичные пидарасы. Вводите санкции против всех верхушки и тех кто активно участвует в данных нарушениях, а не тех кто просто хочет жить и радоваться жизни. Сука, зла не хватает.
Хотел я пивка попить весной в Чехии, лососнул тунца!
Латвия тоже
Воронеж напрягся
Найс
Искренне завидую тем, кто успел уебать и имел возможность на это. Я думаю, что я даже загранку сейчас свою обновить не смогу, истекает через пару месяцев..
Бред, причем тут простые граждане то?
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.
«Да, это немного за рамками этого дела».
Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».
У меня от бессилия руки затряслись. И это после многих лет моей планомерной обработки. Сука, какая-то тварина типа скабеевой все равно сильнее.
По данным специалистов по проверке фактов, телеканал распространял ложные данные о том, что украинские военные не оказывали сопротивления российским войскам.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.