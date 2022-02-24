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Яна Ломакина

Чехия и Латвия приостановили выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции

И закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.

Власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил журналистам после заседания Совета национальной безопасности. Его слова передаёт издание Deník N.

Как утверждает Фиала, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам. Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.

Выдавать россиянам визы также прекратила Латвия, сообщил в твиттере министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Чешский президент Милош Земан заявил, что «Россия своими действиями совершает преступление против мира». «Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался», — сказал он. Президент призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT: «Умалишённого необходимо изолировать».

#новости #войнасукраиной

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Крошечный Женя

А ведь их Земан там прям кореш кореш путинский был.

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Электрический щит

Вот кстати да. Даже этот «кореш» уже убедился, что плешивый - шизик

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НикакойвойнысУкраиной

Всех переиграл! Гений геополитики!

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Мистер Блондин

это занавес?

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Ленинский ящик

это первый акт ещё

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Проектный парфюмер

Да, только извне

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Мистер Блондин

едем в грузию?

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Проектный парфюмер

Meh

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Мистер Блондин

вычеркиваю тебя значит

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Электрический щит

Вот так ты своими подписчиками, значит, да

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Мистер Блондин

ты вообще кто такая

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Электрический щит

ну все, отписка

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Мистер Блондин

понятно, вычеркиваю, тоже не едешь в грузию

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Повседневный Мика

Меня ещё вычеркни, пожалуйста!

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Мистер Блондин

хуй тебе
ты едешь, собирай вещи

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Повседневный Мика

Ну ладно.

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Проектный парфюмер

Но ты черкани как что, мб в последний вагон заскочу

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Dan

Надеюсь Грузия тоже закроет. Всё-таки друзья Украины

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Мистер Блондин

звучит как хейтспич

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Dan

Это friendspeech

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НикакойвойнысУкраиной

Надеюсь, всё нахуй позакрывают, лол. Хотя бы чуть мб доходить будет

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Добро и позитив

Ну типа саркофаг

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Michael Sailor

Просто ещё один кирпич в стене

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НикакойвойнысУкраиной

Правильно, закрывайте нахуй. Мы все должны получить ответ очку. Мб, до россиян начнёт доходить. До сытых москвичей там, питерцев, среднего класса, до всех игравших в молчан очку последние десять лет

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Никита Беспалов

Москва/Питер и весь этот средний класс/креативный класс как раз активнее всех выходил на митинги в свое время, болотную ту же самую.

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Всемирный Орзэмэс

Да схуя ли до них будет доходить? Наоборот сплотятся вокруг нацлидера, потому что "пустой холодильник это происки нато" / "лучше кору жрать, чем сдаться пиндосам" и всё в таком духе, что по ТВ покажут

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–1
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НикакойвойнысУкраиной

Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим

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1
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Лига порвах 2.1

Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим
 А теперь подумай, кто из этих двух вариантов в большинстве

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Марк В

Вот и обиженка-лимитчица заныла. Сидишь там в своих обоссаных трениках и майке алкашке и советы раздаешь. Удобно. С чего ты решил что москвичи с властью согласны? Никто просто не хочет быть отпизжен и посажен. Какие-то рассуждения тупого школьника или человека с низким уровнем образования, что если москвичи выйдут на улицы, сразу жизнь к лучшему в стране изменится. Кстати, Москва и МО забита в основном понаехавшими из регионов. Так вот там такой уровень культуры и образования, что становится стыдно. Так что эти "москвичи" это вы и есть, вы же в Москву за лучшей жизнью прётесь.

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Мокрый Слава

эт какой-то внутренний занавес или шо

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Лига порвах 2.1

Ты куда собиралась?

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Мокрый Слава

в магазин купить консервированный горошек Дядя Ваня

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Лига порвах 2.1

тогда всё в порядке

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Лига порвах 2.1

Внешний как раз

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Dan

Да. БЕГИ пока не поздно. Сколько мне нужно повторять?

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Дуд Волро

не удивлюсь, что через 5-6 лет россияне будут штурмовать польскую границу как беженцы из Африки

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HL3 confirmed

ты хотел сказать через пару дней?

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Повседневный Мика

@Дитковский пустишь к себе кофе варить??

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Медицинский микрофон

Дошутились? Щас думаю как перебрасывать всех родных

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Повседневный Мика

:(

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Pavel Eremeev

Как же заебали эти дипломатичные пидарасы. Вводите санкции против всех верхушки и тех кто активно участвует в данных нарушениях, а не тех кто просто хочет жить и радоваться жизни. Сука, зла не хватает.

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Pavel Eremeev

Хотел я пивка попить весной в Чехии, лососнул тунца!

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Andre Err

Латвия тоже

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Aklai

Воронеж напрягся

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Dan

Найс

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Luchano Spaguetti

Искренне завидую тем, кто успел уебать и имел возможность на это. Я думаю, что я даже загранку сейчас свою обновить не смогу, истекает через пару месяцев..

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Олег Матвеенко

Бред, причем тут простые граждане то?

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Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

38 38 комментариев
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Екатерина Кузнецова
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Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

119 119 комментариев
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«Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами рунета Статьи редакции

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«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

46 46 комментариев
526
Zhanna Sinelnik

Звоню родителям, рыдаю, со всем соглашаются, переживаем вместе. На фоне новости российские, кричу «да выключите уже», и вдруг папа начинает «Но Украина тоже виновата…» и пошел набор про «запретили русский язык».

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127 127 комментариев
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Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»
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Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

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