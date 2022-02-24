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Яна Ломакина

Чехия и Латвия приостановят выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции

Чехия закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.

Власти Чехии приостановят выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил журналистам после заседания Совета национальной безопасности. Его слова передаёт издание Deník N.

Как утверждает Фиала, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам. Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.

Выдавать россиянам визы также прекратила Латвия, сообщил в твиттере министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич. Исключение сделают, если нужно въехать в страну по «гуманитарным причинам». Кроме того, Латвия отозвала из России посла для консультаций.

Чешский президент Милош Земан заявил, что «Россия своими действиями совершает преступление против мира». «Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался», — сказал он. Президент призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT: «Умалишённого необходимо изолировать».

#новости #войнасукраиной

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Крошечный Женя

А ведь их Земан там прям кореш кореш путинский был.

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36
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Электрический щит

Вот кстати да. Даже этот «кореш» уже убедился, что плешивый - шизик

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50
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НикакойвойнысУкраиной

Всех переиграл! Гений геополитики!

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12
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Вадимка

Не он один. Сегодня в сейме Латвии голосовали за санкции против РФ, даже про-путинское "Согласие" (был договор о сотрудничестве с Единой Россией) единогласно проголосовал "за"

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7
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Алексей Приловский

он же сказал что типа думал, что Путин не такой наглухо ебанутый и не пойдёт на это, но ошибся

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0
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Крошечный Женя

думал что на полсилы отбитый

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Мистер Блондин

это занавес?

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19
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Ленинский ящик

это первый акт ещё

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69
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Проектный парфюмер

Да, только извне

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2
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Мистер Блондин

едем в грузию?

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7
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Проектный парфюмер

Meh

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2
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Мистер Блондин

вычеркиваю тебя значит

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4
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Проектный парфюмер

Но ты черкани как что, мб в последний вагон заскочу

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3
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Электрический щит

Вот так ты своими подписчиками, значит, да

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2
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Мистер Блондин

ты вообще кто такая

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0
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Электрический щит

ну все, отписка

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Мистер Блондин

понятно, вычеркиваю, тоже не едешь в грузию

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1
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Повседневный Мика

Меня ещё вычеркни, пожалуйста!

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4
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Мистер Блондин

хуй тебе
ты едешь, собирай вещи

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3
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Повседневный Мика

Ну ладно.

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1
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Dan

Надеюсь Грузия тоже закроет. Всё-таки друзья Украины

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Мистер Блондин

звучит как хейтспич

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0
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Dan

Это friendspeech

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НикакойвойнысУкраиной

Надеюсь, всё нахуй позакрывают, лол. Хотя бы чуть мб доходить будет

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Добро и позитив

Ну типа саркофаг

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Годовой супер_стар

Нет, вот когда ножки Байдена будут поставлять в Россию, будет занавес. Очередной, правда. Лет через 30 все повторится. Место такое.

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Michael Sailor

Просто ещё один кирпич в стене

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НикакойвойнысУкраиной

Правильно, закрывайте нахуй. Мы все должны получить ответ очку. Мб, до россиян начнёт доходить. До сытых москвичей там, питерцев, среднего класса, до всех игравших в молчан очку последние десять лет

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20
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Никита Беспалов

Москва/Питер и весь этот средний класс/креативный класс как раз активнее всех выходил на митинги в свое время, болотную ту же самую.

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43
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Dmitry Smirnoff

Выходили недостаточно. Болотная была 10 лет назад здравствуйте. На митинги в мелких городах всем похую.

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НикакойвойнысУкраиной

Ну, так это когда было? И этого всё равно было слишком мало, при том, что их там миллионы. Могли бы давно уже выйти большой толпой, но нет, предпочли отсиживаться.

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0
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Всемирный Орзэмэс

Да схуя ли до них будет доходить? Наоборот сплотятся вокруг нацлидера, потому что "пустой холодильник это происки нато" / "лучше кору жрать, чем сдаться пиндосам" и всё в таком духе, что по ТВ покажут

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–4
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НикакойвойнысУкраиной

Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим

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3
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Лига порвах 2.1

Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим
 А теперь подумай, кто из этих двух вариантов в большинстве

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4
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НикакойвойнысУкраиной

А теперь подумаем, что менее обеспеченные особо и не решают. А теперь подумаем, где живут более обеспеченные — в обеих столицах. И подумаем, от кого больше зависит ситуация — от кучи москвичей-питерцев, или от жителей села Хуево-Кукуево

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0
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Лига порвах 2.1

И подумаем, от кого больше зависит ситуация — от кучи москвичей-питерцев, или от жителей села Хуево-Кукуево
 Так, и каким местом от них она больше зависит?

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Ну, например, Москве это столица, а Питер — вторая столица, возможно?

У них там все центральные организации, все основные предприятия, головные офисы. Они могут тупо парализовать забастовкой работу. Их больше, в среднем, они образованнее, состоятельнее. Есть ресурсы, чтобы интересоваться событиями и иметь адекватное понимание ситуации. Оч большая толпа может выйти и рявкнуть

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1
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infinity one

Это слова ваты

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0
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Всемирный Орзэмэс

Да, так и есть. В кавычках слова ваты, которые ты будешь слышать в инфопространстве. Примерно тоже самое, что 8 лет назад

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1
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Марк В

Вот и обиженка-лимитчица заныла. Сидишь там в своих обоссаных трениках и майке алкашке и советы раздаешь. Удобно. С чего ты решил что москвичи с властью согласны? Никто просто не хочет быть отпизжен и посажен. Какие-то рассуждения тупого школьника или человека с низким уровнем образования, что если москвичи выйдут на улицы, сразу жизнь к лучшему в стране изменится. Кстати, Москва и МО забита в основном понаехавшими из регионов. Так вот там такой уровень культуры и образования, что становится стыдно. Так что эти "москвичи" это вы и есть, вы же в Москву за лучшей жизнью прётесь.

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–5
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НикакойвойнысУкраиной

Вот и обиженка-лимитчица заныла
Москвич-толстопуз ущемился, спешите видеть, лол.

Сидишь там в своих обоссаных трениках и майке алкашке и советы раздаешь.
Попёрло москвоское снобство. Давай, ещё пиздани чего-нибудь про замкадышей-быдлачей

Никто просто не хочет быть отпизжен и посажен.

Тем не менее, у кого-то есть смелость и яйца выходить. В том числе у людей в «обосанных трениках и майках» в Замкадье.

Какие-то рассуждения тупого школьника или человека с низким уровнем образования, что если москвичи выйдут на улицы, сразу жизнь к лучшему в стране изменится.
Лол. До тебя не доходит, дядя? Ты до сих пор не понял, зачем надо выходить на улицы, да?

Так вот там такой уровень культуры и образования, что становится стыдно.
По тебе оно и видно.

Так что эти "москвичи" это вы и есть, вы же в Москву за лучшей жизнью прётесь.
Я никуда не прусь. Я гнию в ебенях.

С чего ты решил что москвичи с властью согласны?
А речь не шла о том, что согласны. Речь шла не о согласии. Речь шла о молчании и терпильстве, безразличии и равнодушии.

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1
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НикакойвойнысУкраиной

И таки да, даже мы, в своих ебенях колхозных, на улицы выходили. Пока ты и такие, как ты, видимо, сидели да пердели в кофейнях, потягивая смузи да кофеек за 10к от Собянина

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0
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Pavel Eremeev

Как же заебали эти дипломатичные пидарасы. Вводите санкции против всех верхушки и тех кто активно участвует в данных нарушениях, а не тех кто просто хочет жить и радоваться жизни. Сука, зла не хватает.

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28
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Pavel Eremeev

Хотел я пивка попить весной в Чехии, лососнул тунца!

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11
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Антон Лисин

Лососнешь что-то другое на родине

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3
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Дратути

С поставкой тунца тоже могут быть проблемы.

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0
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Антон Лисин

Ему тунец не нужен

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0
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Vyacheslav Gorin

Украинцы тоже хотят жить и радоваться жизни, но их убивают на твои налоги.

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7
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Максим Графов

Ты прав, но все эти действия исходят как раз от верхушки. От той самой верхушки, против которой ссут вводить санкции

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1
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Антон Лисин

Бегать надо быстрее. И не будет проблем

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–1
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Максим Чистов

коллективная ответственность она такая. немцы тоже на вторую мировую не понимали а их то за что

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7
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Denis Yefimov

"я вне политики" не работает никогда, за кровь украинского населения отвечать будете все.

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3
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ununnamed

Дружок, мыслящий категориями, перечисляй поименно тех, кто будет отвечать

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0
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Denis Yefimov

Скоро увидишь, когда жрать будешь лебеду из ближайшей лесополосы.

Свободен.

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–2
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ununnamed

На проекте с 24 фев 2022
 А, понял. Разжигающий бот, какая новость

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1
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Luchano Spaguetti

Искренне завидую тем, кто успел уебать и имел возможность на это. Я думаю, что я даже загранку сейчас свою обновить не смогу, истекает через пару месяцев..

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22
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Дуд Волро

не удивлюсь, что через 5-6 лет россияне будут штурмовать польскую границу как беженцы из Африки

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5
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HL3 confirmed

ты хотел сказать через пару дней?

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18
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Дратути

Через пару дней воскресенье, негоже в такой день.

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0
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Повседневный Мика

@Дитковский пустишь к себе кофе варить??

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1
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Медицинский микрофон

Дошутились? Щас думаю как перебрасывать всех родных

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8
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Повседневный Мика

:(

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0
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Мокрый Слава

эт какой-то внутренний занавес или шо

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6
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Лига порвах 2.1

Ты куда собиралась?

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0
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Мокрый Слава

в магазин купить консервированный горошек Дядя Ваня

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14
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Антон Лисин

Купишь теперь красную цену

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4
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Just Pancake

И то, половине подьезда скинуться придется

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0
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НикакойвойнысУкраиной

Как обычный россиянин
Наконец-то москвичи станут русскими по-настоящему! Ух заживём

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0
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Лига порвах 2.1

тогда всё в порядке

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3
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Лига порвах 2.1

Внешний как раз

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0
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Dan

Да. БЕГИ пока не поздно. Сколько мне нужно повторять?

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0
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Олег Матвеенко

Бред, причем тут простые граждане то?

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1
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Denis Yefimov

Ваше молчание и есть немое согласие. Вас 140 миллионов, этих гоблинов в бункере дай бог пару сотен найдётся, покажите, что вы чего-то стоите.

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6
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Задумчивой Кот

Заебали уже на народ шпинять. У этих 140 нет никаких рычагов давления, выборы - заранее срежисированый спектакль, а все митинги на раз разгоняются ментами без всяких последствий, а если неожиданно выпрется столько что менты не справятся, подтянуться вояки и за халявные квартиры перемочат всех не согласных, включая родных матерей. Оружия то у метенгущих нет - игра в одни ворота. Пока есть чем кормить силовиков ты можешь хоть обвыходиться, они только рады будут - лишняя палочка в личном деле.

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7
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ununnamed

слишком складно пиздишь, навальныш

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–1
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Задумчивой Кот

Заебали уже на народ шпинять. У этих 140 нет никаких рычагов давления, выборы - заранее срежисированый спектакль, а все митинги на раз разгоняются ментами без всяких последствий, а если неожиданно выпрется столько что менты не справятся, подтянуться вояки и за халявные квартиры перемочат всех не согласных, включая родных матерей. Оружия то у метенгущих нет - игра в одни ворота. Пока есть чем кормить силовиков ты можешь хоть обвыходиться, они только рады будут - лишняя палочка в личном деле.

Ответить
1
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Denis Yefimov

Другими словами: мы обоссались, нам страшно, пускай невинные украинцы гибнут, а то нас свой же царь уебёт и не моргнёт.

Молодцы, просто молодцы.

Фу, блять.

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–4
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Задумчивой Кот

Нет блять. Другими словами вы предлагаете людям побиться головой о кирпичную стену на потехи тем уродам которым они ничего сделать не могут. Как с картошечником было, когда всех не равнодушных и активных менты просто переловили и запиздили (иногда наглухо) у себя в отделения х без каких либо проблем и поледствий для себя. Пока не получиться из уравнения убрать прикормлоенных силовиков - все что вы предлагаете просто суицид

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3
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Задумчивой Кот

Нет блять. Другими словами вы предлагаете людям побиться головой о кирпичную стену на потехи тем уродам которым они ничего сделать не могут. Как с картошечником было, когда всех не равнодушных и активных менты просто переловили и запиздили (иногда наглухо) у себя в отделения х без каких либо проблем и поледствий для себя. Пока не получиться из уравнения убрать прикормлоенных силовиков - все что вы предлагаете просто суицид

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1
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Ткаченко Тарас

Ты обыкновенный трусливый рашкованин, который даже боится прямо назвать фашиста фашистом. Какие там тебе выходы на митинги? У тебя самоцензура даже в интернете.
Наверное, на санкции Байдена надеешься?
Да Байден с Путиным заодно.
Это же он и приказал Путину устроить эту войну.
А Зеленскому её слить, как Пашиняну.
Ну... не совсем он, конечно. А "декарбонизаторы" которые за ним стоят.
Санкции Байдена будут направлены против тебя. А не против Путина.
И чёрт побери, я начинаю понимать что в этом есть справедливость.
P.S. На Украине никогда не был, живу во Владивостоке. На лохотроны не хожу, рашистское государство не признаю.

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0
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ununnamed

смелость - это назвать человека несоответствующим популистским термином
 Я тебя услышал. Что делать то предлагаешь?

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0
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Denis Yefimov

Запомни, кровь украинцев — на твоих руках тоже.

Свободен.

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Задумчивой Кот

Нет блять. Другими словами вы предлагаете людям побиться головой о кирпичную стену на потехи тем уродам которым они ничего сделать не могут. Как с картошечником было, когда всех не равнодушных и активных менты просто переловили и запиздили (иногда наглухо) у себя в отделения х без каких либо проблем и поледствий для себя. Пока не получиться из уравнения убрать прикормлоенных силовиков - все что вы предлагаете просто суицид

Ответить
0
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Denis Yefimov

Другими словами: мы обоссались, нам страшно, пускай невинные украинцы гибнут, а то нас свой же царь уебёт и не моргнёт.

Молодцы, просто молодцы.

Фу, блять.

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–1
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Andi Bigglesworth

Молодцы, ебать они герои. А все чиновники и олигархи уже давно граждане Евросоюза и Америки. И детишки их все.
Так что не переживайте, ни один гад не пострадает.

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2
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Andre Err

Латвия тоже

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0
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Aklai

Воронеж напрягся

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0
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Dan

Найс

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Michael Konovalov

Вот и железный занавес подъехал.

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PRIME XXVII

Лучше бы они визы раздали чтобы мы съебаться отсюда могли.

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Максим Степанов

а причём тут те, кто не связан с войной? европка тоже далеко не ушла от средневековья как и рф, долбоёбы засели на правящих местах во всех странах

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Ближний хот-дог

Кто не связан? Русские, которые 20 лет сплочаются вокруг лидера против нато и на свои налоги спонсируют убийство людей в соседних странах?

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0
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ununnamed

прошу, пиши
на свои налоги спонсируют коррупцию
 так подмена понятий будет ещё лучше передавать твою позицию

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Квантовый метаслон

То есть под шумок войны самоликвидироваться в Европу не получится? Печалька :с

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Квантовый метаслон

Конечно "дать понять русским", что политика их правительства доведет до окончательного загнивания в мухосрансках, это важно, но избавить тех кто не хочет жить в Этой Стране от собственно говоря жизни в ней, это разве не гуманитарная цель?

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НикакойвойнысУкраиной

Ну, те, кто не хочет жить в Этой Стране, но мог/может свалить не думают же о тех, кто не хочет свалить в Этой Стране, но не может свалить

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Квантовый метаслон

Не хочет валить, но не может валить? 🤔

Те, кого полностью устраивает политика и власть вполне могут жить и дальше в стране, которая скоро станет хуже КНДР.

Почему хуже? КНДР делает ракеты, запускает их на учениях, но ни на кого не нападает.

Не удивлюсь, если даже Ким Чен Ын осудит Путина за его действия.

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Антон Лисин

Ну и зачем теперь русским загранпаспорт

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Читать все 95 комментариев
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

115 115 комментариев
582
Актуальный дебаркадер
Мерзко. Здесь уже нет хорошего исхода

Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».

А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.

21 21 комментарий
69
Мнения
bILFAT
Пора прогуляться

Давно я не был в центре.
Чувствую острую необходимость прогуляться на Пушкинской площади. Может удастся пройти мимо гостиницы Украины и посетить площадь перед Киевским вокзалом.
Есть мнение, что настала пора пройтись. Дома от горящего пердака уже душно.
P.S. Буду держать в курсе.

4 4 комментария
69
Новости
Яна Ломакина
​Facebook наложил ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России Статьи редакции

Соцсеть ввела ограничения на страницы СМИ на 90 дней.

Скриншот RT
30 30 комментариев
127
Интернет
Анна Павлова
Нет войне: Ургант, Меладзе, Галкин и другие российские знаменитости призывают прекратить боевые действия на Украине Статьи редакции

Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.

Видео певца Валерия Меладзе. На видео: «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит всё по своим местам, ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия...»
89 89 комментариев
245
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

123 123 комментария
439
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

48 48 комментариев
611
Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

47 47 комментариев
568
Интернет
Даша Лейзаренко
«Красный четверг»: хроника рекордного обвала рубля и рынка акций глазами рунета Статьи редакции

К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.

62 62 комментария
104
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