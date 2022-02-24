Чехия и Латвия приостановят выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции
Чехия закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.
Власти Чехии приостановят выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил журналистам после заседания Совета национальной безопасности. Его слова передаёт издание Deník N.
Как утверждает Фиала, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам. Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.
Выдавать россиянам визы также прекратила Латвия, сообщил в твиттере министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич. Исключение сделают, если нужно въехать в страну по «гуманитарным причинам». Кроме того, Латвия отозвала из России посла для консультаций.
Чешский президент Милош Земан заявил, что «Россия своими действиями совершает преступление против мира». «Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался», — сказал он. Президент призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT: «Умалишённого необходимо изолировать».
Всех переиграл! Гений геополитики!
Не он один. Сегодня в сейме Латвии голосовали за санкции против РФ, даже про-путинское "Согласие" (был договор о сотрудничестве с Единой Россией) единогласно проголосовал "за"
он же сказал что типа думал, что Путин не такой наглухо ебанутый и не пойдёт на это, но ошибся
это занавес?
едем в грузию?
вычеркиваю тебя значит
ты вообще кто такая
понятно, вычеркиваю, тоже не едешь в грузию
хуй тебе
ты едешь, собирай вещи
Надеюсь Грузия тоже закроет. Всё-таки друзья Украины
звучит как хейтспич
Это friendspeech
Надеюсь, всё нахуй позакрывают, лол. Хотя бы чуть мб доходить будет
Ну типа саркофаг
Просто ещё один кирпич в стене
Правильно, закрывайте нахуй. Мы все должны получить ответ очку. Мб, до россиян начнёт доходить. До сытых москвичей там, питерцев, среднего класса, до всех игравших в молчан очку последние десять лет
Москва/Питер и весь этот средний класс/креативный класс как раз активнее всех выходил на митинги в свое время, болотную ту же самую.
Выходили недостаточно. Болотная была 10 лет назад здравствуйте. На митинги в мелких городах всем похую.
Ну, так это когда было? И этого всё равно было слишком мало, при том, что их там миллионы. Могли бы давно уже выйти большой толпой, но нет, предпочли отсиживаться.
Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим
Ну, я думаю, более-менее обеспеченные слои понимают, что к чему. Про менее обеспеченные я ничего не говорю, им как бы и похуй, мы никуда не летаем и в заграницы не ездим
А теперь подумай, кто из этих двух вариантов в большинстве
А теперь подумаем, что менее обеспеченные особо и не решают. А теперь подумаем, где живут более обеспеченные — в обеих столицах. И подумаем, от кого больше зависит ситуация — от кучи москвичей-питерцев, или от жителей села Хуево-Кукуево
И подумаем, от кого больше зависит ситуация — от кучи москвичей-питерцев, или от жителей села Хуево-Кукуево
Так, и каким местом от них она больше зависит?
Ну, например, Москве это столица, а Питер — вторая столица, возможно?
У них там все центральные организации, все основные предприятия, головные офисы. Они могут тупо парализовать забастовкой работу. Их больше, в среднем, они образованнее, состоятельнее. Есть ресурсы, чтобы интересоваться событиями и иметь адекватное понимание ситуации. Оч большая толпа может выйти и рявкнуть
Это слова ваты
Вот и обиженка-лимитчица заныла. Сидишь там в своих обоссаных трениках и майке алкашке и советы раздаешь. Удобно. С чего ты решил что москвичи с властью согласны? Никто просто не хочет быть отпизжен и посажен. Какие-то рассуждения тупого школьника или человека с низким уровнем образования, что если москвичи выйдут на улицы, сразу жизнь к лучшему в стране изменится. Кстати, Москва и МО забита в основном понаехавшими из регионов. Так вот там такой уровень культуры и образования, что становится стыдно. Так что эти "москвичи" это вы и есть, вы же в Москву за лучшей жизнью прётесь.
Вот и обиженка-лимитчица заныла
Москвич-толстопуз ущемился, спешите видеть, лол.
Сидишь там в своих обоссаных трениках и майке алкашке и советы раздаешь.
Попёрло москвоское снобство. Давай, ещё пиздани чего-нибудь про замкадышей-быдлачей
Никто просто не хочет быть отпизжен и посажен.
Тем не менее, у кого-то есть смелость и яйца выходить. В том числе у людей в «обосанных трениках и майках» в Замкадье.
Какие-то рассуждения тупого школьника или человека с низким уровнем образования, что если москвичи выйдут на улицы, сразу жизнь к лучшему в стране изменится.
Лол. До тебя не доходит, дядя? Ты до сих пор не понял, зачем надо выходить на улицы, да?
Так вот там такой уровень культуры и образования, что становится стыдно.
По тебе оно и видно.
Так что эти "москвичи" это вы и есть, вы же в Москву за лучшей жизнью прётесь.
Я никуда не прусь. Я гнию в ебенях.
С чего ты решил что москвичи с властью согласны?
А речь не шла о том, что согласны. Речь шла не о согласии. Речь шла о молчании и терпильстве, безразличии и равнодушии.
И таки да, даже мы, в своих ебенях колхозных, на улицы выходили. Пока ты и такие, как ты, видимо, сидели да пердели в кофейнях, потягивая смузи да кофеек за 10к от Собянина
Как же заебали эти дипломатичные пидарасы. Вводите санкции против всех верхушки и тех кто активно участвует в данных нарушениях, а не тех кто просто хочет жить и радоваться жизни. Сука, зла не хватает.
Хотел я пивка попить весной в Чехии, лососнул тунца!
Лососнешь что-то другое на родине
С поставкой тунца тоже могут быть проблемы.
Ему тунец не нужен
Украинцы тоже хотят жить и радоваться жизни, но их убивают на твои налоги.
Ты прав, но все эти действия исходят как раз от верхушки. От той самой верхушки, против которой ссут вводить санкции
Бегать надо быстрее. И не будет проблем
коллективная ответственность она такая. немцы тоже на вторую мировую не понимали а их то за что
"я вне политики" не работает никогда, за кровь украинского населения отвечать будете все.
Дружок, мыслящий категориями, перечисляй поименно тех, кто будет отвечать
Скоро увидишь, когда жрать будешь лебеду из ближайшей лесополосы.
Свободен.
На проекте с 24 фев 2022
А, понял. Разжигающий бот, какая новость
Искренне завидую тем, кто успел уебать и имел возможность на это. Я думаю, что я даже загранку сейчас свою обновить не смогу, истекает через пару месяцев..
не удивлюсь, что через 5-6 лет россияне будут штурмовать польскую границу как беженцы из Африки
ты хотел сказать через пару дней?
Через пару дней воскресенье, негоже в такой день.
@Дитковский пустишь к себе кофе варить??
Ты куда собиралась?
Купишь теперь красную цену
И то, половине подьезда скинуться придется
Как обычный россиянин
Наконец-то москвичи станут русскими по-настоящему! Ух заживём
тогда всё в порядке
Внешний как раз
Да. БЕГИ пока не поздно. Сколько мне нужно повторять?
Бред, причем тут простые граждане то?
Ваше молчание и есть немое согласие. Вас 140 миллионов, этих гоблинов в бункере дай бог пару сотен найдётся, покажите, что вы чего-то стоите.
Заебали уже на народ шпинять. У этих 140 нет никаких рычагов давления, выборы - заранее срежисированый спектакль, а все митинги на раз разгоняются ментами без всяких последствий, а если неожиданно выпрется столько что менты не справятся, подтянуться вояки и за халявные квартиры перемочат всех не согласных, включая родных матерей. Оружия то у метенгущих нет - игра в одни ворота. Пока есть чем кормить силовиков ты можешь хоть обвыходиться, они только рады будут - лишняя палочка в личном деле.
слишком складно пиздишь, навальныш
Заебали уже на народ шпинять. У этих 140 нет никаких рычагов давления, выборы - заранее срежисированый спектакль, а все митинги на раз разгоняются ментами без всяких последствий, а если неожиданно выпрется столько что менты не справятся, подтянуться вояки и за халявные квартиры перемочат всех не согласных, включая родных матерей. Оружия то у метенгущих нет - игра в одни ворота. Пока есть чем кормить силовиков ты можешь хоть обвыходиться, они только рады будут - лишняя палочка в личном деле.
Другими словами: мы обоссались, нам страшно, пускай невинные украинцы гибнут, а то нас свой же царь уебёт и не моргнёт.
Молодцы, просто молодцы.
Фу, блять.
Нет блять. Другими словами вы предлагаете людям побиться головой о кирпичную стену на потехи тем уродам которым они ничего сделать не могут. Как с картошечником было, когда всех не равнодушных и активных менты просто переловили и запиздили (иногда наглухо) у себя в отделения х без каких либо проблем и поледствий для себя. Пока не получиться из уравнения убрать прикормлоенных силовиков - все что вы предлагаете просто суицид
Нет блять. Другими словами вы предлагаете людям побиться головой о кирпичную стену на потехи тем уродам которым они ничего сделать не могут. Как с картошечником было, когда всех не равнодушных и активных менты просто переловили и запиздили (иногда наглухо) у себя в отделения х без каких либо проблем и поледствий для себя. Пока не получиться из уравнения убрать прикормлоенных силовиков - все что вы предлагаете просто суицид
Ты обыкновенный трусливый рашкованин, который даже боится прямо назвать фашиста фашистом. Какие там тебе выходы на митинги? У тебя самоцензура даже в интернете.
Наверное, на санкции Байдена надеешься?
Да Байден с Путиным заодно.
Это же он и приказал Путину устроить эту войну.
А Зеленскому её слить, как Пашиняну.
Ну... не совсем он, конечно. А "декарбонизаторы" которые за ним стоят.
Санкции Байдена будут направлены против тебя. А не против Путина.
И чёрт побери, я начинаю понимать что в этом есть справедливость.
P.S. На Украине никогда не был, живу во Владивостоке. На лохотроны не хожу, рашистское государство не признаю.
смелость - это назвать человека несоответствующим популистским термином
Я тебя услышал. Что делать то предлагаешь?
Запомни, кровь украинцев — на твоих руках тоже.
Свободен.
Нет блять. Другими словами вы предлагаете людям побиться головой о кирпичную стену на потехи тем уродам которым они ничего сделать не могут. Как с картошечником было, когда всех не равнодушных и активных менты просто переловили и запиздили (иногда наглухо) у себя в отделения х без каких либо проблем и поледствий для себя. Пока не получиться из уравнения убрать прикормлоенных силовиков - все что вы предлагаете просто суицид
Другими словами: мы обоссались, нам страшно, пускай невинные украинцы гибнут, а то нас свой же царь уебёт и не моргнёт.
Молодцы, просто молодцы.
Фу, блять.
Молодцы, ебать они герои. А все чиновники и олигархи уже давно граждане Евросоюза и Америки. И детишки их все.
Так что не переживайте, ни один гад не пострадает.
Латвия тоже
Воронеж напрягся
Найс
Вот и железный занавес подъехал.
Лучше бы они визы раздали чтобы мы съебаться отсюда могли.
а причём тут те, кто не связан с войной? европка тоже далеко не ушла от средневековья как и рф, долбоёбы засели на правящих местах во всех странах
прошу, пиши
на свои налоги спонсируют коррупцию
так подмена понятий будет ещё лучше передавать твою позицию
То есть под шумок войны самоликвидироваться в Европу не получится? Печалька :с
Конечно "дать понять русским", что политика их правительства доведет до окончательного загнивания в мухосрансках, это важно, но избавить тех кто не хочет жить в Этой Стране от собственно говоря жизни в ней, это разве не гуманитарная цель?
Ну, те, кто не хочет жить в Этой Стране, но мог/может свалить не думают же о тех, кто не хочет свалить в Этой Стране, но не может свалить
Не хочет валить, но не может валить? 🤔
Те, кого полностью устраивает политика и власть вполне могут жить и дальше в стране, которая скоро станет хуже КНДР.
Почему хуже? КНДР делает ракеты, запускает их на учениях, но ни на кого не нападает.
Не удивлюсь, если даже Ким Чен Ын осудит Путина за его действия.
Ну и зачем теперь русским загранпаспорт
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
Соцсеть ввела ограничения на страницы СМИ на 90 дней.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
«Да, это немного за рамками этого дела».
К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.