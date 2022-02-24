Прямая трансляция: Антивоенные акции в городах России Статьи редакции
Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск на восток Украины. Он назвал целью операции защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Весь день проходит под новостями о боевых действиях: Россия отчитывается о продвижении войск, Украина объявила о переходе в режим полной обороны. Рубль и рынок акций отреагировал рекордным падением.
В соцсетях на первые места вышел призыв «Нет войне» — его поддерживают в том числе российские певцы, актёры и спортсмены. Под этим же лозунгом в российских городах весь день проходят антивоенные акции, которые уже сопровождаются задержаниями. На 19:00 анонсированы митинги в Москве, Петербурге и других городах европейской части России. TJ следит за развитием ситуации.
Таджики герои! Дал пиздюлей мусору, сделал планету чище
Получается, экоактивисты.
Да!
+++
Как посмели
Соглы
теперь еще и военные
Ебаные кабаны пожилых людей выводят. Пиздец.
ууу блеать защитники вот они... здоровые лбы да на старушку...
ну иноагент, очевидно же
Приятно видеть что в России остались хорошие люди, хоть их и очень мало…
весь день сегодня не грузит
ну можно понять
там просмотров под пол ляма
на сайте такая же ерунда
Когда в Берлине вышло больше людей, чем в Москве))
Мне кажется наш народ прекрасно понимает что мирными протестами у нас абсолютно ничего не добьёшься.
Нигде не добьёшься если выходят 100 человек
Даже если все выйдут. Не будет эта власть никого слушать, не будет. Их можно только силой оттуда выдернуть, но я не знаю что должно произойти чтобы на такое отважились. Если даже окончательное превращение в нацистскую Германию не помогло, то уже ничего не поможет.
Может помочь массовая забастовка с перекрытием улиц. Но ватники все-равно не выйдут. Они лучше будут за копейки работать чтобы купить сраной колбасы, чем выйдут на митинги.
за копейки работать чтобы купить сраной колбасы
Билет в другую страну был бы более актуален.
На копейки билет не купишь
Так хуй с ними с ватниками, не выходят и не-ватники, вот что плохо и печально
Не ватников слишком мало.
Думаю, достаточно, чтобы тупо парализовать движ в Мск
Беларуси сильно помогла, я смотрю
Да, и именно массовая забастовка с перекрытием улиц, по-хорошему, называется мирным протестом. У нас же почему-то весьма давно укоренилось установка, что можно просто вечерком выйти, постоять, и путен уйдёт.
А то ведь когда выходит реально много людей, мирный протест (в современном понимании, хотя так-то это вообще не протест) очень помогает, белорусы не дадут соврать.
Всех неравнодушных прошу строго придерживаться закона! Ведите себя предельно аккуратно, старайтесь дистанцироваться от провокаторов и объясняйте другим людям, как себя вести. Обязательно имейте при себе паспорт и контакты для связи с правозащитной организацией, которая будет обеспечивать вашу защиту в суде!
Всех неравнодушных прошу строго придерживаться закона!
В смысле не выходить на митинг? Потому что вообще-то закон предписывает именно это. Такое себе пожелание неравнодушным.
Нет пока закона, который запретил бы мне, гражданину РФ, выйти из дома, чтобы протестовать
В Иванове прошла серия пикетов против агрессии России.
24 февраля, площадь Революции.
Это пиздец. Космонавты йдыть нахуй
Зато сразу понятно насколько люди действительно обеспокоены происходящим. Это тебе не в твитторе истерики устраивать
Так москвичи только и могут устраивать в твиторе панику как они готовы под танки ложится, лишь бы войну остановить, а по факту как всегда пук среньк
Точно. Всё отвратительное от москвичей. Зажрались они просто в этих Москвах своих.
Вот об этом я и говорил, что рвусь с пассивности Москвы. Мне пояснили, что я обрыган-замкадыш и скам, недостойный судить Великих Москвичей)0
Нет вменяемой организации и информации.
К тому же середина недели.
Рано говорить, что все пропало.
Опять 1 протестует, 10 фотографируют
Ваша декоммунизация в Кремле!
Чёрный день
Была на митинге в Москве. Вязали подростков, пожилую женщину, которая говорила о том, как любила страну, да даже мужика в смешной шапке, который просто общался. Какого-то парня догнали, повалили на землю и сломали ногу
Под ограничения также попал «Ростех».
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.