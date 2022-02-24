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Женя Кузьмин

Прямая трансляция: Антивоенные акции в городах России Статьи редакции

Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск на восток Украины. Он назвал целью операции защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Весь день проходит под новостями о боевых действиях: Россия отчитывается о продвижении войск, Украина объявила о переходе в режим полной обороны. Рубль и рынок акций отреагировал рекордным падением.

В соцсетях на первые места вышел призыв «Нет войне» — его поддерживают в том числе российские певцы, актёры и спортсмены. Под этим же лозунгом в российских городах весь день проходят антивоенные акции, которые уже сопровождаются задержаниями. На 19:00 анонсированы митинги в Москве, Петербурге и других городах европейской части России. TJ следит за развитием ситуации.

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#прямойэфир #войнасукраиной

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65 комментариев
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Мрачный Валера

Герои
Сегодня вяжут бабушку, завтра пиздюлей от таджика в метро выхватывают

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104
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Yabusele

Таджики герои! Дал пиздюлей мусору, сделал планету чище

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20
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Aleks Zinoviev

Получается, экоактивисты.

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12
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Yabusele

Да!

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1
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Плоский щит

Россия
 Задержания
 За нежелание людей войны

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66
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Повседневный Мика

Не можешь ― научим, не хочешь ― заставим.

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0
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Плоский щит

Потомки победителей блядь, лучший жест уважения к ветеранам на грядущее 9 мая, к которому они всем правительством по полгода каждый сука год готовятся - развязать войну там, где она начиналась в 41м году, где они начинали воевать

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11
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Повседневный Мика

Показывают Навальному как надо ветеранов уважать. А то ух чего удумал.

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2
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Повседневный Мика

Высшие силы согласны.

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4
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Argumenta Ambigua

+++

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Организационный татарин

Не хочешь повторить - в концлагерь.

Кстати, стало понятно, что именно они хотели повторить.

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AttentiveMilk

Как посмели

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Окончательный инструмент

Мусора позор россии, кстати

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55
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НикакойвойнысУкраиной

Соглы

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6
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Gedevan

теперь еще и военные

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Окончательный инструмент

Пусть соберут яйца в кулак и траванут ебанклауда у штурвала

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Kin Den

Ебаные кабаны пожилых людей выводят. Пиздец.

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23
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Котан Котаныч

ууу блеать защитники вот они... здоровые лбы да на старушку...

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19
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Gedevan

ну иноагент, очевидно же

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0
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Николай Щорс

Приятно видеть что в России остались хорошие люди, хоть их и очень мало…

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13
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Ленинский ящик

они просто не смотрят телевизор

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Повседневный Мика

Или выкиньте приложение тж в помойку.

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Иван Гессе

весь день сегодня не грузит
ну можно понять
там просмотров под пол ляма

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7
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Дмитрий Шубкин

на сайте такая же ерунда

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INDEPENDENT MIND

Когда в Берлине вышло больше людей, чем в Москве))

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4
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PRIME XXVII

Мне кажется наш народ прекрасно понимает что мирными протестами у нас абсолютно ничего не добьёшься.

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7
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Николай Щорс

Нигде не добьёшься если выходят 100 человек

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PRIME XXVII

Даже если все выйдут. Не будет эта власть никого слушать, не будет. Их можно только силой оттуда выдернуть, но я не знаю что должно произойти чтобы на такое отважились. Если даже окончательное превращение в нацистскую Германию не помогло, то уже ничего не поможет.

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Michael Konovalov

Может помочь массовая забастовка с перекрытием улиц. Но ватники все-равно не выйдут. Они лучше будут за копейки работать чтобы купить сраной колбасы, чем выйдут на митинги.

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4
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PRIME XXVII

за копейки работать чтобы купить сраной колбасы
Билет в другую страну был бы более актуален.

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4
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НикакойвойнысУкраиной

На копейки билет не купишь

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Так хуй с ними с ватниками, не выходят и не-ватники, вот что плохо и печально

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Michael Konovalov

Не ватников слишком мало.

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НикакойвойнысУкраиной

Думаю, достаточно, чтобы тупо парализовать движ в Мск

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Андрей Малинин

Беларуси сильно помогла, я смотрю

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Hagotireno

Да, и именно массовая забастовка с перекрытием улиц, по-хорошему, называется мирным протестом. У нас же почему-то весьма давно укоренилось установка, что можно просто вечерком выйти, постоять, и путен уйдёт.

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Hagotireno

А то ведь когда выходит реально много людей, мирный протест (в современном понимании, хотя так-то это вообще не протест) очень помогает, белорусы не дадут соврать.

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Решительный меч

Даже бабулечик вышел

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Ленинский ящик

хм, а может бабушка переехала после событий 2014 года и поэтому ей это очень близко?

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Медицинский микрофон

Спасибо что вышли

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Повседневный Мика

Надеюсь, что и вас АКТИВНО набутылят, когда придёт время. Надо же такими мразями быть.

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Плоский щит

тогда чем новые набутыливатели будут отличаться от старых? у всех своя правда, каждый набутыливает за свою правду. Фишка изменений в том, чтобы никто никого не набутыливал

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3
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Повседневный Мика

За преступления надо отвечать. На мирный митинг люди могут выйти по конституции, которой менты лишь подтереться готовы.

Дынькин, я просто в ахуе. Честно не ожидал, что всё так будет.

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7
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Плоский щит

Двойные стандарты либерах, ясно

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–5
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Плоский щит

Русские всё оплатят, не ссать

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–4
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Повседневный Мика

Так это мы с тобой, они-тян.

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0
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Организационный татарин

Орлы, ага, двуглавые в позолоте

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2
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Повседневный Мика

В крови.

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3
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Роман Олегович

Всех неравнодушных прошу строго придерживаться закона! Ведите себя предельно аккуратно, старайтесь дистанцироваться от провокаторов и объясняйте другим людям, как себя вести. Обязательно имейте при себе паспорт и контакты для связи с правозащитной организацией, которая будет обеспечивать вашу защиту в суде!

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Hagotireno

Всех неравнодушных прошу строго придерживаться закона!
 В смысле не выходить на митинг? Потому что вообще-то закон предписывает именно это. Такое себе пожелание неравнодушным.

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Роман Олегович

Нет пока закона, который запретил бы мне, гражданину РФ, выйти из дома, чтобы протестовать

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Дмитрий Семёнов

В Иванове прошла серия пикетов против агрессии России.
24 февраля, площадь Революции.

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3
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НикакойвойнысУкраиной

Это пиздец. Космонавты йдыть нахуй

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3
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Логический месяц

Перед кинотеатром "Художественный"
метро арбатская

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Снежный холод

что-то в москве так мало людей

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Владимир Керенский

Зато сразу понятно насколько люди действительно обеспокоены происходящим. Это тебе не в твитторе истерики устраивать

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Снежный холод

да я к тому что в екб вышло не меньше. Прост население сколько там и сколько тут

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Владимир Керенский

Так москвичи только и могут устраивать в твиторе панику как они готовы под танки ложится, лишь бы войну остановить, а по факту как всегда пук среньк

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2
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Chikk

Точно. Всё отвратительное от москвичей. Зажрались они просто в этих Москвах своих.

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0
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НикакойвойнысУкраиной

Вот об этом я и говорил, что рвусь с пассивности Москвы. Мне пояснили, что я обрыган-замкадыш и скам, недостойный судить Великих Москвичей)0

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Denis Voznyuk

Нет вменяемой организации и информации.
К тому же середина недели.
Рано говорить, что все пропало.

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Клинический спрей

В Челябе чуть-чуть было, потом колонной куда-то пошли

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Проектный парфюмер

Донатьте организациям, которые помогают задержанным

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Владимир Керенский

Опять 1 протестует, 10 фотографируют

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Сергій Осипчук

Ваша декоммунизация в Кремле!

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Nick No

Чёрный день

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Dan Alma

#нетвойне

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Bitchcraft

Была на митинге в Москве. Вязали подростков, пожилую женщину, которая говорила о том, как любила страну, да даже мужика в смешной шапке, который просто общался. Какого-то парня догнали, повалили на землю и сломали ногу

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Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота» и запретила экспорт в Россию высокотехнологичной продукции Статьи редакции

Под ограничения также попал «Ростех».

96 96 комментариев
57
Мнения
Сознательный Абдужаббор
Извините, господа экспаты

Но меня реально з*****и те, кто уехал в другие страны и теперь советуют как нам тут протестовать.

33 33 комментария
138
Актуальный дебаркадер
Мерзко. Здесь уже нет хорошего исхода

Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».

А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.

28 28 комментариев
95
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

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26 26 комментариев
122
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

118 118 комментариев
596
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

125 125 комментариев
462
Мнения
bILFAT
Пора прогуляться

Давно я не был в центре.
Чувствую острую необходимость прогуляться на Пушкинской площади. Может удастся пройти мимо гостиницы Украины и посетить площадь перед Киевским вокзалом.
Есть мнение, что настала пора пройтись. Дома от горящего пердака уже душно.
P.S. Буду держать в курсе.

11 11 комментариев
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