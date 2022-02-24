Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск на восток Украины. Он назвал целью операции защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Весь день проходит под новостями о боевых действиях: Россия отчитывается о продвижении войск, Украина объявила о переходе в режим полной обороны. Рубль и рынок акций отреагировал рекордным падением.

В соцсетях на первые места вышел призыв «Нет войне» — его поддерживают в том числе российские певцы, актёры и спортсмены. Под этим же лозунгом в российских городах весь день проходят антивоенные акции, которые уже сопровождаются задержаниями. На 19:00 анонсированы митинги в Москве, Петербурге и других городах европейской части России. TJ следит за развитием ситуации.

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