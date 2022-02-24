Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота» и запретила экспорт в Россию высокотехнологичной продукции Статьи редакции
Под ограничения также попал «Ростех».
Великобритания решила ввести новые санкции против России из-за начала военных действий на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
В список ограничений вошли следующие меры:
- заморозка всех активов банка ВТБ, «Ростеха» и предполагаемого бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова;
- запрет компаниям из России привлекать финансирование на британском рынке;
ограничения на размер депозита, который могут держать российские граждане на счетах в Великобритании;
- запрет на полёты «Аэрофлота» в королевство;
запрет экспорта в Россию высокотехнологичной продукции и оборудования для нефтепереработки.
Также санкции ввели против Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Кроме того, Джонсон не исключил отключение России от межбанковской системы SWIFT.
Первый сезон четвёртая серия?
скорее 22 сезон, 4ая серия
К сожалению это не поможет. Мы летим в пропасть к Ирану и Северной Корее, которые живут под санкциями десятилетиями. И мы будем.
Всё это хуйна. Вся эта идеология это просто страх. И у нас его поставят гражданам с избытком.
Ну, у нас чёт типа криптоидеологии оформилось, плюс есть таки система и илитка, которая надёжно и крепко в неё встроена и на на конвертации власти в бабки нажила себе состояние, а без власти она потеряет всё, так что я не думаю, что всё само уйдет вместе с Путиным
Дальше - дальше.
это только начало....
А олигархи ебучие где?
это здесь они олигархи, а там законопослушные граждане
Инвесторы в экономику Британии
Попросили подождать, не успевают вывести награбленное.
Торгуются
Путину эти санкции- хуянкции. Вон он сегодня грозил ядерным оружием всем кто будет впрягаться за Украину..
Он уже в другой реальности давно.
Лично путингу конечно похуй, но бизнесу нет
Неужели бизнес будет путина в бункере ловить...
Бизнес будет терпеть и терять, но терпеть, закрываться, но терпеть, отжиматься, но терпеть со всех сил, как может!
Бизнес будет сосать, то есть то что он сейчас уже делает
О дивный новый старый мир.
На пороге 2100 года снова будем радоваться бургерам из Макдака, выстраиваясь в километровые очереди.
Кстати Макдональдс в Украине закрылся вроде бы. Здравствуй здоровое питание!
Завтра промониторю KFC возле дома.
Переходим на валежник
На валежник русские переходят... А мы на здоровое питание.
Я думаю, увы, придётся всем переходить
Ждем шутников, которые расскажут, что россияне и без Бентли проживут
Канеш
сегодня вечером, на гос-тв) веселые шутки про "не смешите наши искандеры")
а откуда у ВТБ активы в Британии?
Почти наверняка там дочки втб держат недвигу для менеджемента
Не совсем точно выразился, имел в виду "откуда у ВТБ значительные активы в Британии?"
Как и у всех банков - активы раскиданы по разным точкам мира
Все что на счетах в Великобритании это активы, у них там целая дочка VTB Capital plc.
Че с детишками? Че с Абрамовичем? Че с Брилевым?
Абрамовичу вроде бан на въезд в UK. где-то в новостях попалось, но не могу быстро найти где прочитал
Путин гори в аду!
К этому решению шли ещё с момента создания МИРа?
Ничего плохого нет. Но в нашем конкретном случае МИР создан не для экономии на комиссии и т.п. экономических вещей, а именно для развязывания войны без оглядки на Визу и Мастеркард
Сейчас не время на демагогию. Есть что сказать по делу - говори
МИР и SWIFT это параллельные истории и почти никак не пересекаются
Сами по себе - да. Но в контексте суверенного интернета, блокировки неудобных сайтов. Слишком хорошо это складывается в осознанную политику с заделом на будущие действия
выше написал, попробуй читать, а потом отвечать
На проекте с 24
а, подловил
tl:dr
Пацаны, все "ARM" процессоры теперь под санкциями?
Что значит все? Ты можешь лицензировать и выпускать свои
arm - технология, патент британский, теоретически они помогут даже условые MediaTek, Kirin заблочить для РФ, т.к. это "ARM", поэтому и спрашиваю...
Ну пока же не заблочили, думаю китайские мобилы можно будет дальше покупать. Сама Россия просто технологически не способна производить подобные процессоры
Понятное дело, я именно сиё и спрашиваю, раз Британия вводит "запрет экспорта в Россию высокотехнологичной продукции". А процессоры типа "arm", это целиком и полностью британский патент, означает ли это, что теперь всем мобильным процам пиздец, а не экспорт в РФ.
P.S. я даже у себя в блоге публиковал, что наконец-таки в розницу попали российские процы подобные, по заоблачной цене 29к рублей за 28 нм процесс... Так вот сегодня их сняли с продажи: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/protsessory-c342/baykal_elektroniks/protsessor_baykal_m_1.5ghz_fcbga_1521_oem_be_m1000-2937051.html?ref=tjournal.ru
так вроде лицензия на ядро ARM куплена, вряд ли можно ее отозвать
А, ну круто, похуй, что смарт с аналогичным процом от, даже Qualcomm (600-й серии) стоил 10к за комплектный девайс, а тут одна деталька была 29к до того, пока не сняли с продажи, завтра, видимо, появится за 40к, ну, только выиграли, +15, иди нахуй
Значит ли это что больше ничего на базе ARM в Россию поставляться не будет?
Все на M1)
запрет экспорта в Россию высокотехнологичной продукции
Это поэтому вся электроника стала x2-x3 утром?
Не, утром из за курса
Ты как на сайт днс попал, окаянный?
как может Великобритания запретить расчеты в долларах?
Заключать сделки с компаниями из Британии будет нельзя в долларах/фунтах похоже
Хз чем тогда платить будут правда
Наверное натурой🤷♀️
ну тогда логичнее просто сделки запретить, а то еще юани есть.
Обмен на газ))
Основными статьями экспорта Великобритании в РФ стали машины и оборудование (58%), а также продукция химической промышленности (25%)...
Я не шарю в экономике, но я правильные выводы делаю?
И в чем он не прав?
а обычный человек сможет поехать в британию?
-арм процы и техника с ними ?
Кроме того, Джонсон не исключил отключение России от межбанковской системы SWIFT
Он же наоборот сказал, что "не рассматривается"?
а США похуй просто будет)
А чё США?
как че? они же во главе антироссийской коалиции. ты правда думаешь что Америка не сможет нагнуть страну вафель в своих интересах? у меня для тебя плохие новости, дружок
Акции ВТБ упали еще утром на 36%
Кто-нибудь кроме Британии сегодня хоть пальцем пошевелил там?
вовремя абрамович принял гражданство нидерландов
Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.
В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.
«Да, это немного за рамками этого дела».
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.