Новости
Яна Ломакина

Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота» и запретила экспорт в Россию высокотехнологичной продукции Статьи редакции

Под ограничения также попал «Ростех».

Великобритания решила ввести новые санкции против России из-за начала военных действий на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В список ограничений вошли следующие меры:

  • заморозка всех активов банка ВТБ, «Ростеха» и предполагаемого бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова;
  • запрет компаниям из России привлекать финансирование на британском рынке;

  • ограничения на размер депозита, который могут держать российские граждане на счетах в Великобритании;

  • запрет на полёты «Аэрофлота» в королевство;

  • запрет экспорта в Россию высокотехнологичной продукции и оборудования для нефтепереработки.

Также санкции ввели против Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Кроме того, Джонсон не исключил отключение России от межбанковской системы SWIFT.

После объявления о введении санкций акции ВТБ упали на 42%, «Аэрофлота» — на 30%.

#новости #санкции #войнасукраиной

8864 просмотров
96 96 комментариев
57
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
96 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Повседневный Мика

Вот он новый дивный мир Путина. Дальше больше.

Ответить
69
Развернуть ветку
Dmitry Ryleev

Первый сезон четвёртая серия?

Ответить
0
Развернуть ветку
kova7ev

скорее 22 сезон, 4ая серия

Ответить
12
Развернуть ветку
Организационный татарин

Главное, чтобы больше было быстрее, как можно быстрее. Это наша единственная надежда

Ответить
0
Развернуть ветку
lovemyonahole

К сожалению это не поможет. Мы летим в пропасть к Ирану и Северной Корее, которые живут под санкциями десятилетиями. И мы будем.

Ответить
8
Развернуть ветку
Организационный татарин

Отличие в том, что и в Иране, и в Северной Корее, есть система, основанная на идеологии. В России нет ни системы, ни идеологии, есть только путин

Ответить
5
Развернуть ветку
lovemyonahole

Всё это хуйна. Вся эта идеология это просто страх. И у нас его поставят гражданам с избытком.

Ответить
0
Развернуть ветку
Проектный парфюмер

Есть идеология: война и терпение

Ответить
0
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Ну, у нас чёт типа криптоидеологии оформилось, плюс есть таки система и илитка, которая надёжно и крепко в неё встроена и на на конвертации власти в бабки нажила себе состояние, а без власти она потеряет всё, так что я не думаю, что всё само уйдет вместе с Путиным

Ответить
0
Развернуть ветку
Организационный татарин

Мне кажется, без путина так называемый Совет безопасности + Кадыров перестреляются за неделю

Ответить
0
Развернуть ветку
Дратути

Дальше - дальше.

Ответить
1
Развернуть ветку
Развитый Денис

Вот и заканчивается худший день в истории современной России.

Ответить
19
Развернуть ветку
Организационный татарин

И на смену ему придет день еще хуже

Ответить
90
Развернуть ветку
Развитый Денис

Но еще есть возможность какой-нибудь день сделать еще хуже.

Ответить
5
Развернуть ветку
AL Fresher

это только начало....

Ответить
0
Развернуть ветку
Крепкий стоячок

А олигархи ебучие где?

Ответить
21
Развернуть ветку
Gedevan

это здесь они олигархи, а там законопослушные граждане

Ответить
16
Развернуть ветку
alexferman

Инвесторы в экономику Британии

Ответить
2
Развернуть ветку
Frank Ferd

Попросили подождать, не успевают вывести награбленное.

Ответить
5
Развернуть ветку
Крошечный Женя

по очереди

Ответить
0
Развернуть ветку
Женский кот

Чилят, возможно уже договорились о суммах откупа от санкций.

Ответить
0
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

Торгуются

Ответить
0
Развернуть ветку
Корпоративный томагавк_два

Теперь они не олигархи, рядовые. Все обнулены

Ответить
0
Развернуть ветку
Алина Кипр

Путину эти санкции- хуянкции. Вон он сегодня грозил ядерным оружием всем кто будет впрягаться за Украину..
Он уже в другой реальности давно.

Ответить
23
Развернуть ветку
Николай Щорс

Лично путингу конечно похуй, но бизнесу нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Алина Кипр

Неужели бизнес будет путина в бункере ловить...

Ответить
0
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Бизнес будет терпеть и терять, но терпеть, закрываться, но терпеть, отжиматься, но терпеть со всех сил, как может!

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Щорс

Бизнес будет сосать, то есть то что он сейчас уже делает

Ответить
0
Развернуть ветку
Ваня Погост

О дивный новый старый мир.

Ответить
8
Развернуть ветку
Ваня Погост

На пороге 2100 года снова будем радоваться бургерам из Макдака, выстраиваясь в километровые очереди.

Ответить
21
Развернуть ветку
Алина Кипр

Кстати Макдональдс в Украине закрылся вроде бы. Здравствуй здоровое питание!
Завтра промониторю KFC возле дома.

Ответить
0
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Переходим на валежник

Ответить
0
Развернуть ветку
Алина Кипр

На валежник русские переходят... А мы на здоровое питание.

Ответить
0
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Я думаю, увы, придётся всем переходить

Ответить
0
Развернуть ветку
Ха-ха Хи-хи

Ждем шутников, которые расскажут, что россияне и без Бентли проживут

Ответить
11
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Канеш

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander

сегодня вечером, на гос-тв) веселые шутки про "не смешите наши искандеры")

Ответить
0
Развернуть ветку
Местный ключ

Живу 33 года.

Пока норм.

Ответить
0
Развернуть ветку
Электрический щит

Как хорошо-то, господи

Ответить
7
Развернуть ветку
Организационный татарин

заморозка всех активов банка ВТБ
Это уже серьезнее

Ответить
6
Развернуть ветку
velvetdust

а откуда у ВТБ активы в Британии?

Ответить
0
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

Почти наверняка там дочки втб держат недвигу для менеджемента

Ответить
8
Развернуть ветку
velvetdust

Не совсем точно выразился, имел в виду "откуда у ВТБ значительные активы в Британии?"

Ответить
0
Развернуть ветку
Крошечный Женя

нуууу например на биржах и у иностранных представителей и дочерок

Ответить
2
Развернуть ветку
Местный ключ

Активы могут из себя представлять всё, что угодно. Акции / валюта / газ / нефть / недвижимость / металлы.

Насчет значительных странный вопрос. А почему бы им не быть там?)

Ответить
2
Развернуть ветку
Argumenta Ambigua

Как и у всех банков - активы раскиданы по разным точкам мира

Ответить
3
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Все что на счетах в Великобритании это активы, у них там целая дочка VTB Capital plc.

Ответить
0
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

Че с детишками? Че с Абрамовичем? Че с Брилевым?

Ответить
4
Развернуть ветку
Проектный парфюмер

«а дети при чём?», «они просто выполняли приказ»

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Абрамовичу вроде бан на въезд в UK. где-то в новостях попалось, но не могу быстро найти где прочитал

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Medvedev

Путин гори в аду!

Ответить
4
Развернуть ветку
ununnamed

К этому решению шли ещё с момента создания МИРа?

Ответить
2
Развернуть ветку
Нехороший бас

А что плохого в собственной платежной системе?

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Ничего плохого нет. Но в нашем конкретном случае МИР создан не для экономии на комиссии и т.п. экономических вещей, а именно для развязывания войны без оглядки на Визу и Мастеркард

Ответить
4
Развернуть ветку
ununnamed

Сейчас не время на демагогию. Есть что сказать по делу - говори

Ответить
–1
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

МИР и SWIFT это параллельные истории и почти никак не пересекаются

Ответить
0
Развернуть ветку
ununnamed

Сами по себе - да. Но в контексте суверенного интернета, блокировки неудобных сайтов. Слишком хорошо это складывается в осознанную политику с заделом на будущие действия

Ответить
0
Развернуть ветку
Женский кот

запрет экспорта в Россию высокотехнологичной продукции.
 а это что? врядли бытовая техника и электроника, как все местные комментаторы понимают.

Ответить
3
Развернуть ветку
ununnamed

выше написал, попробуй читать, а потом отвечать

Ответить
0
Развернуть ветку
Женский кот

Попоробуй пососать, например жопу.

Ответить
–2
Развернуть ветку
ununnamed

На проекте с 24
 а, подловил

Ответить
0
Развернуть ветку
Sweety bread for my bratishka

tl:dr
Пацаны, все "ARM" процессоры теперь под санкциями?

Ответить
2
Развернуть ветку
Николай Щорс

Что значит все? Ты можешь лицензировать и выпускать свои

Ответить
0
Развернуть ветку
Sweety bread for my bratishka

arm - технология, патент британский, теоретически они помогут даже условые MediaTek, Kirin заблочить для РФ, т.к. это "ARM", поэтому и спрашиваю...

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Щорс

Ну пока же не заблочили, думаю китайские мобилы можно будет дальше покупать. Сама Россия просто технологически не способна производить подобные процессоры

Ответить
1
Развернуть ветку
Sweety bread for my bratishka

Понятное дело, я именно сиё и спрашиваю, раз Британия вводит "запрет экспорта в Россию высокотехнологичной продукции". А процессоры типа "arm", это целиком и полностью британский патент, означает ли это, что теперь всем мобильным процам пиздец, а не экспорт в РФ.
P.S. я даже у себя в блоге публиковал, что наконец-таки в розницу попали российские процы подобные, по заоблачной цене 29к рублей за 28 нм процесс... Так вот сегодня их сняли с продажи: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/protsessory-c342/baykal_elektroniks/protsessor_baykal_m_1.5ghz_fcbga_1521_oem_be_m1000-2937051.html?ref=tjournal.ru

Процессор Байкал-М 1.5Ghz FCBGA-1521 OEM
Описание, характеристики, цена, отзывы о товаре Процессор Байкал-М 1.5Ghz FCBGA-1521 OEM. Купить…
www.onlinetrade.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Леха Петров

так вроде лицензия на ядро ARM куплена, вряд ли можно ее отозвать

Ответить
0
Развернуть ветку
Sweety bread for my bratishka

А, ну круто, похуй, что смарт с аналогичным процом от, даже Qualcomm (600-й серии) стоил 10к за комплектный девайс, а тут одна деталька была 29к до того, пока не сняли с продажи, завтра, видимо, появится за 40к, ну, только выиграли, +15, иди нахуй

Ответить
0
Развернуть ветку
Evgenii Krasnoperov

Значит ли это что больше ничего на базе ARM в Россию поставляться не будет?

Ответить
2
Развернуть ветку
PeaceDETZ

Все на M1)

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

запрет экспорта в Россию высокотехнологичной продукции
 Это поэтому вся электроника стала x2-x3 утром?

Ответить
0
Развернуть ветку
ДЯДЯ БОГДАН

Не, утром из за курса

Ответить
4
Развернуть ветку
Крошечный Женя

нет, это завтра станет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sweety bread for my bratishka

Ты как на сайт днс попал, окаянный?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тогдашний пришелец

Я вот одного понять не могу, как США или Британия могут отключить Россию от swift, если это бельгийская кооперативное общество ? И работает по бельгийскому законодательству. О чем даже в анголязычной вики написано.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Окончательный инструмент

Ты просто тупой 😂

Ответить
1
Развернуть ветку
Тогдашний пришелец

Иди гуляй.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Окончательный инструмент

Пошли вместе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Леха Петров

как может Великобритания запретить расчеты в долларах?

Ответить
0
Развернуть ветку
Депрессивный наркоман

Заключать сделки с компаниями из Британии будет нельзя в долларах/фунтах похоже

Ответить
0
Развернуть ветку
Депрессивный наркоман

Хз чем тогда платить будут правда

Ответить
0
Развернуть ветку
Депрессивный наркоман

Наверное натурой🤷‍♀️

Ответить
3
Развернуть ветку
Леха Петров

ну тогда логичнее просто сделки запретить, а то еще юани есть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Депрессивный наркоман

Обмен на газ))

Ответить
0
Развернуть ветку
ununnamed

Основными статьями экспорта Великобритании в РФ стали машины и оборудование (58%), а также продукция химической промышленности (25%)...
 Я не шарю в экономике, но я правильные выводы делаю?

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Павлов

И в чем он не прав?

Ответить
0
Развернуть ветку
Видящий Истинную Природу Бытия

а обычный человек сможет поехать в британию?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сознательный Абдужаббор

Новая Британия подойдёт?

Ответить
0
Развернуть ветку
Хрусталёв

-арм процы и техника с ними ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дратути

Кроме того, Джонсон не исключил отключение России от межбанковской системы SWIFT
 Он же наоборот сказал, что "не рассматривается"?

Ответить
0
Развернуть ветку
Rr r

а США похуй просто будет)

Ответить
0
Развернуть ветку
Дратути

А чё США?

Ответить
0
Развернуть ветку
Rr r

как че? они же во главе антироссийской коалиции. ты правда думаешь что Америка не сможет нагнуть страну вафель в своих интересах? у меня для тебя плохие новости, дружок

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Shalimov

Акции ВТБ упали еще утром на 36%

Ответить
0
Развернуть ветку
Картошка Фри

Кто-нибудь кроме Британии сегодня хоть пальцем пошевелил там?

Ответить
0
Развернуть ветку
DarkFire

вовремя абрамович принял гражданство нидерландов

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 96 комментариев
Новости
Женя Кузьмин
Прямая трансляция: Антивоенные акции в городах России Статьи редакции

Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»
65 65 комментариев
115
Мнения
Сознательный Абдужаббор
Извините, господа экспаты

Но меня реально з*****и те, кто уехал в другие страны и теперь советуют как нам тут протестовать.

33 33 комментария
138
Технологии
Никита Логинов
Как подготовиться к возможному отключению интернета: приложения и советы на случай блокировок связи Статьи редакции

В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.

Офлайн-мессенджер, работающий без доступа к интернету, фото Reuters
26 26 комментариев
122
Мнения
Артём Мазанов
«Прошу отразить в протоколе моё обращение к суду и к миру: я против этой войны» — Навальный на заседании по своему делу Статьи редакции

«Да, это немного за рамками этого дела».

47 47 комментариев
606
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

125 125 комментариев
462
Мнения
bILFAT
Пора прогуляться

Давно я не был в центре.
Чувствую острую необходимость прогуляться на Пушкинской площади. Может удастся пройти мимо гостиницы Украины и посетить площадь перед Киевским вокзалом.
Есть мнение, что настала пора пройтись. Дома от горящего пердака уже душно.
P.S. Буду держать в курсе.

11 11 комментариев
166
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

118 118 комментариев
596
Актуальный дебаркадер
Мерзко. Здесь уже нет хорошего исхода

Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».

А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.

28 28 комментариев
95
Больше статей
null