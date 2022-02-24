Офис президента Украины: российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию Статьи редакции
«Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что «после жестокого боя контроль за чернобыльской площадкой утрачен». По его словам, теперь украинские власти не могут говорить «о том, что ЧАЭС в безопасности».
О том, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, писал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский. «Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась», — писал он.
Телеграм-канал «ЧТД» опубликовал ролик, на котором якобы российские военные у ЧАЭС.
И это не новость ИА «Панорама»
А ведь я сначала так подумал
Хуяссе он косплеер. Мог бы просто пятно на лысине нарисовать.
Путин посмотрел Человека-Паука и понял чего ему не хватает.
Он тот самый немецкий робот, который сдох из-за радиации.
фига там у кого-то в правительстве от переноса второго сталкера пригорело
А давайте ирл сталкера сделаем?
кажется это уже ядерной концовкой детройта попахивает, а не сталкером
Или концом fear
вот чтоб если он рухнет не было выброса пыли и построен новый конфайнмент
И везде нужно пострелять, террористы триколорные блять
Ну типа он про то что рандомно ебнут-продырявят
Не лезь блять дебил, она тебя сожрет!
Эти орки даже не додумаются, что выполняя приказ что-либо сделать с тем местом — это буквальное уничтожение экологии, это второй Чернобыль будет.
это второй Чернобыль будет
Так тупо, что даже смешно
Да ты вообще дурачок я смотрю, тебе весь день смешно.
Ух как хочется на твою рожу посмотреть, когда тебя это затронет. А лучше когда тебя мобилизуют на убой, ух весело будет.
На проекте с 24 фев 2022
Ценю твоё мнение
Не могу ответить взаимностью.
Отрабатывай копейки, отрабатывай. Будет чем перед внуками гордиться
это второй Чернобыль будет
С чего вдруг?
Второй Чернобыль в первом Чернобыле?
В плен работников уже взяли, что будут там творить - вопрос открытый.
Ничего, это просто контрольный объект, Дед
конечно ебнулсч, но до подрыва атомной станции даже ему таблеток не хватит
Уверен?
Это к вопросу о том, зачем ВС РФ заняли Чернобыль.
https://politeka.net/incidents/370190-dambu-vzorvali-pod-harkovom-vse-chto-izvestno-na-dannyy-moment
Там ничего нет про Чернобыль.
но до подрыва атомной станции даже ему таблеток не хватит
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но до разбрасывания ядерных боеголовок даже ему таблеток не хватит
Не должно
вчера тоже так говорили...
не должно, но при желании - можно устроить засерание огромных територий фонящей пылью. впрочем у пуйла для этого итак есть варианты.
Комментарий удален
Комментарий удален
Помянем Вову Виста, F
А вот был бы Вова Вист жив, такой бы хуйни не произошло!
А зачем им ЧАЭС?
Чтобы шантажировать противника
Берут под контроль все стратегические объекты, это первый этап оккупации
Комментарий удален
Россия сейчас оккупирует Украину, это просто факт. Что будет дальше - пока неясно.
А либерахены предупреждали
А что это по вашему? Что-то это уже не похоже на защиту жителей Донбасса. Чернобыль это рядом с Киевом если что.
Комментарий удален
Этот коммент токсичен с вероятностью 81%
Я думал что это второй халф-лайф, но теперь это больше похоже на первый.
Пидорас, самый настоящий
Там был большой склад джавединов возле, скорее всего он был одной из целей в той области.
Да что это за ебаные джавелины такие.э? Я помню в call of duty играл, типа РПГ с какой-то радиоуправляемой ракетой - это оно? Если да, то хули столько им внимания? Они чё не контрятся?
это оно?
Да
Они чё не контрятся?
Ага, они щелкают т-72 наши. Прицелился - выстрелил - минус танк.
Вот, что примерно происходит с танком.
А куда нижняя часть танка делась?
Это просто башню снесло, там много кадров, может и сам танк видно
Нииихуя они стоят. Тогда понятно, чё из первым делом захватывают. И свои танки жалко и продать можно это потом куда-нибудь. Хотя куда.
Бля🌚
Так и слышу звуки дозиметра
Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС.
Это глупо произносить, но все же в курсе, что ядерные выбросы нельзя осознанно спрогнозировать? Распространятся они не только на Украину, Белоруссию, Европу, но и на Россию же, если что-то, вдруг, произойдет.
Я не знаю, какие нужно иметь "привычки", чтобы и свою территорию заразить.
Те же самые привычки, по которым на севере строят свалки для отходов москвичей и разливают тонны дизеля
А ещё в Украине помимо чернобыльской, ещё аж целых четыре. К тому же действующих и снабжающих в том числе Прибалтику (возможно Польшу.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_энергетика_Украины
Ну блин
Что с тобой не так?
щас дамажить реакторы из танков начнут
А могли бы дождаться сталкера, немного оставалось
Скоро сам сталкером станешь.
Иди своей дорогой, сталкер
Хочется надеятся, что нет, но с нашим великим стратегом хз что от завтра ждать.
Del
Вот, кстати, хоть и не верю ру пропаганде, но эта версия - пожалуй самая правдивая.
Да уж, для кого-то и максимально нелепая версия кажется правдивой.
Ну почему нелепая. Исходя из логики Пу и его подельников - российским атомщикам они могут доверять больше, чем украинским. Про Чернобыль они тоже наверняка слышали. Вот и приказали нашим военным и спецам из Постами провести проверку состояния ЧАЭС.
офис?!
Скоро узнают на себе кто такой семирукий восьмихуй.
Блять, у меня мать и дом родной в Гомеле.
Похоже все это и затевалось ради промо акции перед выходом «Сталкер 2»
Иди своей дорогой, сталкер.
Какой же адский набег аватарок на TJ сегодня. Фраза володин и греф не геи очень отпугивает их, но все же. А уж в пабликах вмайора сегодня просто АД
Британские производители Land Rover и Jaguar объявили о прекращении поставок в Россию своих автомобилей.
Ебанутый дед сидит в бункере и шлет мясо и с ним ему все боятся что то сказать. Великая психология людей, в целом
они закосплеили финальный бой из игры сталкера тени чернобыля
Мне кажется, они просто там разместят что-то, чтобы по ним ебнуть нельзя было и всё.
Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.
Под ограничения также попал «Ростех».
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.