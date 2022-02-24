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Артём Мазанов

Офис президента Украины: российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию Статьи редакции

«Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня».

96 96 комментариев
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что «после жестокого боя контроль за чернобыльской площадкой утрачен». По его словам, теперь украинские власти не могут говорить «о том, что ЧАЭС в безопасности».

Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты.

Михаил Подоляк
советник главы Офиса президента Украины

О том, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС, писал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский. «Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась», — писал он.

Телеграм-канал «ЧТД» опубликовал ролик, на котором якобы российские военные у ЧАЭС.

#новости #войнасукраиной

96 96 комментариев
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96 комментариев
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Максим Чистов

И это не новость ИА «Панорама»

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115
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Slow Dimon

А ведь я сначала так подумал

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1
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Холодный инструмент

Вот только ещё этого, сука, не хватало!

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81
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Организационный татарин

путин решил повторить все события, приведшие к краху СССР, включая Чернобыльскую аварию

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68
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Роман Гавриль

Хуяссе он косплеер. Мог бы просто пятно на лысине нарисовать.

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16
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Организационный татарин

Он себя больше с Андроповым идентифицирует. Когда стал директором ФСБ, в первую очередь повесил мемориальную табличку

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4
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Иван Кондратьев

Путин посмотрел Человека-Паука и понял чего ему не хватает.

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0
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Местный ключ

Ты робот.

Тебе-то какая разница.

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–24
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Пп Пп

Он тот самый немецкий робот, который сдох из-за радиации.

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16
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Тогдашний пришелец

Он вроде японским был

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1
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Пп Пп

https://shazoo.ru/2019/05/31/80059/realnaya-sudba-robota-joker-iz-seriala-chernobyl-eshe-pechalnee

Реальная судьба робота Joker из сериала…
В начале этой неделе появился новый эпизод мини-сериала HBO "Чернобыль", и его вполне можно…
shazoo.ru
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1
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Местный ключ

Черт(

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Проектный парфюмер

Европа обеспокоена и просит перестать, иначе она будет обеспокоена ещё целых 10 минут!

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81
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Проектный парфюмер

Ладно минусаторы, так уж и быть, 15 МИНУТ! Ух, непросто это решение далось западу и Европе, непросто!

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14
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Andre Macareno

фига там у кого-то в правительстве от переноса второго сталкера пригорело

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47
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Roman Khegay

А давайте ирл сталкера сделаем?

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Andre Macareno

кажется это уже ядерной концовкой детройта попахивает, а не сталкером

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3
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Roman Khegay

Или концом fear

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0
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Электрический щит

И везде нужно пострелять, террористы триколорные блять

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25
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Электрический щит

К слову, сейчас энергоблок накрыт новым саркофагом, под которым идут работы по демонтажу старого саркофага, который может в любой момент рухнуть и привести к выбросу радиоактивной пыли

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31
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Тогдашний пришелец

От чего он рухнуть должен ?

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0
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Электрический щит

Выходит гарантированный срок эксплуатации. Он на 40 лет был рассчитан всего лишь

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12
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Тогдашний пришелец

А ты про старый. Я думал ты про новый пишешь.

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0
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Михаил Зеленин

вот чтоб если он рухнет не было выброса пыли и построен новый конфайнмент

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1
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Матвей Коновалов

И везде нужно пострелять, террористы триколорные блять
 Ну типа он про то что рандомно ебнут-продырявят

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0
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Печенег

Не лезь блять дебил, она тебя сожрет!

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22
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Denis Yefimov

Эти орки даже не додумаются, что выполняя приказ что-либо сделать с тем местом — это буквальное уничтожение экологии, это второй Чернобыль будет.

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11
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ununnamed

это второй Чернобыль будет
 Так тупо, что даже смешно

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3
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Denis Yefimov

Да ты вообще дурачок я смотрю, тебе весь день смешно.

Ух как хочется на твою рожу посмотреть, когда тебя это затронет. А лучше когда тебя мобилизуют на убой, ух весело будет.

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3
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ununnamed

На проекте с 24 фев 2022
 Ценю твоё мнение

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0
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Denis Yefimov

Не могу ответить взаимностью.

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0
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ununnamed

Отрабатывай копейки, отрабатывай. Будет чем перед внуками гордиться

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–1
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Gedevan

это второй Чернобыль будет
 С чего вдруг?

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0
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Paul Schumacher

Второй Чернобыль в первом Чернобыле?

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0
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Александр

В плен работников уже взяли, что будут там творить - вопрос открытый.

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6
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Злая Уточка

Ничего, это просто контрольный объект, Дед
конечно ебнулсч, но до подрыва атомной станции даже ему таблеток не хватит

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7
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Дефицитный Сервелат

Уверен?

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36
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Marat K.

Это к вопросу о том, зачем ВС РФ заняли Чернобыль.

https://politeka.net/incidents/370190-dambu-vzorvali-pod-harkovom-vse-chto-izvestno-na-dannyy-moment

Дамбу взорвали под Харьковом: все, что известно…
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politeka.net
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2
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Gedevan

Там ничего нет про Чернобыль.

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1
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Мягкий рубин

Дамбу взорвали, чтобы танки на Харьков остановить.

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1
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Neko Natum

но до подрыва атомной станции даже ему таблеток не хватит
 Вы находитесь здесь
но до разбрасывания ядерных боеголовок даже ему таблеток не хватит

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Уголовный пистолет

Ебанёт?

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4
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Добролюбов

Не должно

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11
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artemykairyak

вчера тоже так говорили...

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8
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Merlin Wachowski

не должно, но при желании - можно устроить засерание огромных територий фонящей пылью. впрочем у пуйла для этого итак есть варианты.

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Kirill Semin

Помянем Вову Виста, F

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7
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Эмиль Сулейманов

А вот был бы Вова Вист жив, такой бы хуйни не произошло!

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0
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Kerry Good

А зачем им ЧАЭС?

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4
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Россию не спасти

Чтобы шантажировать противника

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9
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alexferman

Берут под контроль все стратегические объекты, это первый этап оккупации

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7
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alexferman

Россия сейчас оккупирует Украину, это просто факт. Что будет дальше - пока неясно.

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4
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Ферман спас Россию

А либерахены предупреждали

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1
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Gedevan

А что это по вашему? Что-то это уже не похоже на защиту жителей Донбасса. Чернобыль это рядом с Киевом если что.

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3
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lovemyonahole

@Вахтёр

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Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 81%

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Иван Кондратьев

Я думал что это второй халф-лайф, но теперь это больше похоже на первый.

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6
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Россию не спасти

Пидорас, самый настоящий

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5
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X спас Y

Там был большой склад джавединов возле, скорее всего он был одной из целей в той области.

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2
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Святозавр

Да что это за ебаные джавелины такие.э? Я помню в call of duty играл, типа РПГ с какой-то радиоуправляемой ракетой - это оно? Если да, то хули столько им внимания? Они чё не контрятся?

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6
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ユリー シャネ

это оно?
 Да
Они чё не контрятся?
 Ага, они щелкают т-72 наши. Прицелился - выстрелил - минус танк.

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5
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Александр

Вот, что примерно происходит с танком.

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3
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Святозавр

А куда нижняя часть танка делась?

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0
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Александр

Это просто башню снесло, там много кадров, может и сам танк видно

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1
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Святозавр

Нииихуя они стоят. Тогда понятно, чё из первым делом захватывают. И свои танки жалко и продать можно это потом куда-нибудь. Хотя куда.

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2
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NavaGava

Бля🌚

Так и слышу звуки дозиметра

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Alexander Jfk

Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС.

Это глупо произносить, но все же в курсе, что ядерные выбросы нельзя осознанно спрогнозировать? Распространятся они не только на Украину, Белоруссию, Европу, но и на Россию же, если что-то, вдруг, произойдет.
Я не знаю, какие нужно иметь "привычки", чтобы и свою территорию заразить.

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3
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Кирилл Втюрин

Те же самые привычки, по которым на севере строят свалки для отходов москвичей и разливают тонны дизеля

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0
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Тогдашний пришелец

А ещё в Украине помимо чернобыльской, ещё аж целых четыре. К тому же действующих и снабжающих в том числе Прибалтику (возможно Польшу.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_энергетика_Украины

Атомная энергетика Украины
Атомная энергетика Украины — отрасль энергетики Украины. На Украине действуют 4 атомных…
ru.wikipedia.org
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Антон Лисин

Ну блин

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–27
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Alex Kavai

Что с тобой не так?

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4
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Заинтересованный жар

Сил им

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Заинтересованный жар

Артемам

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1
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Организационный татарин

Спасибо

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1
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Maxim Maximov

щас дамажить реакторы из танков начнут

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Местный ключ

Фотку хоть бы свежую нашли.

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Михаил Желтухин

А могли бы дождаться сталкера, немного оставалось

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0
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Дефицитный Сервелат

Скоро сам сталкером станешь.

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0
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НикакойвойнысУкраиной

Иди своей дорогой, сталкер

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0
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Михаил Желтухин

Хочется надеятся, что нет, но с нашим великим стратегом хз что от завтра ждать.

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0
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tima ficus

Del

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–5
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Андрей Мельник

Вот, кстати, хоть и не верю ру пропаганде, но эта версия - пожалуй самая правдивая.

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–3
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Gedevan

Да уж, для кого-то и максимально нелепая версия кажется правдивой.

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0
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Андрей Мельник

Ну почему нелепая. Исходя из логики Пу и его подельников - российским атомщикам они могут доверять больше, чем украинским. Про Чернобыль они тоже наверняка слышали. Вот и приказали нашим военным и спецам из Постами провести проверку состояния ЧАЭС.

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испанский смех

офис?!

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Местный ключ
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Квантовый метаслон

Скоро узнают на себе кто такой семирукий восьмихуй.

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Хрусталёв

Блять, у меня мать и дом родной в Гомеле.

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Коллективный бокал

Не надо дядя!

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Профессиональный цвет
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Vadim Zero

Похоже все это и затевалось ради промо акции перед выходом «Сталкер 2»

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Гражданин кантона Ури

Иди своей дорогой, сталкер.

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Алексей Иванов

Какой же адский набег аватарок на TJ сегодня. Фраза володин и греф не геи очень отпугивает их, но все же. А уж в пабликах вмайора сегодня просто АД

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Антон Лисин

Британские производители Land Rover и Jaguar объявили о прекращении поставок в Россию своих автомобилей.

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Сергій Осипчук

Ебанутый дед сидит в бункере и шлет мясо и с ним ему все боятся что то сказать. Великая психология людей, в целом

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Ирина Китаева

они закосплеили финальный бой из игры сталкера тени чернобыля

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Пластиковое Окно

Мне кажется, они просто там разместят что-то, чтобы по ним ебнуть нельзя было и всё.

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Роман
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А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.

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