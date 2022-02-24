«Путин — агрессор»: США ограничат экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах Статьи редакции
Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.
США решили ввести новые санкции против России из-за начала военной операции на Украине. Об этом объявил президент Джо Байден во время экстренного обращения. Трансляцию его выступления вёл Белый дом.
В число ограничительных мер США вошли:
- ограничение возможности для российского бизнеса проводить операции в долларах, евро, фунтах и иенах;
- блокирующие санкции против банка ВТБ;
- ограничение экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.
Байден уточнил, что санкции затронут более половины российского высокотехнологичного импорта. Он добавил, что в ответ на действия на Украине НАТО разместят новые силы в Европе, в том числе в Германии.
Отключать Россию от межбанковской системы SWIFT пока не будут. «Санкции, которые мы вводим против российских банков, могут иметь больший эффект», — пояснил Байден.
Дополнено. Санкции также затронут Сбер, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбера.
Дополнено. В санкционный список Минфина США также вошли «Альфа-банк» и Московский кредитный банк.
Ждем когда перестанут ввозить айфоны, вот тогда Москва выйдет на митинги
Да мне кажется Москва то активнее всех выходит всегда…
Так всегда: чем выше уровень жизни, тем выше потребности. Это у мажоров курс доллара, цены на макбуки, обвал на бирже, поездки в Европу. А простой народ этого даже не заметит. Ничего не было, нечего и терять.
Так Москва репрезентует регионы в лице понаехов.
Удивительно конечно что в самом большом городе России, выходит больше всего людей.
Это иллюзия. Соотношение Москвы по населению к облцентрам > в соотношении процентном выходит плюс-минус та же часть населения, что и по России, а то, мб, и меньше
В абсолютных показателях это логично. По относительным есть статистика? Хотя скорее всего тоже так, столица по логике самая «прогрессивная».
Сколько вышло? Даже до 10к не набралось, за Навального больше выходило даже. А если еще считать в процентом соотношение к населению города, то в регионах наверное больше вышло народу чем в мск.
Жаль токо что Хабаровск не поддержали
Перестанут ввозить айфоны — недовольства.
Вейпы — волнения.
Гироскутеры — митинги.
Оверпрайснутый «хайповый» шмот — революция.
Блокировка инстаграма — апокалипсись
Да-да, уже вижу как мальчики больше похожие на девочек устраивают революцию из-за того что больше не могут купить себе сумочку Луи за 300к, и не могут больше чувствовать себя полноценными людьми, возвысившись над остальными нищебродами.
Продадут айфоны в Россию с огромной скидкой, а через неделю заблокируют все телефоны через айклауд.
А ты выйдешь? Или подпездывать будешь с клавиатуры?
Уже
А после значит из-за? Или из-за вливаний ЦБ все таки
Бидон агент кремля.
Так всё растет, даже акции ВТБ. Сбер уже 50+ рублей отыграл, Газпром примерно столько же, Роснефть около сотни. И это за последние пару-тройку часов только.
не моргенштерн
Пиздец.. это тот самый канал?))
после заявлений Байдена
Сильная аналитика
а ты только понял? к сожалению, и европе, и америке по большому счёту похуй на украину, если бы было обратное - сегодняшних новостей мы бы не увидели
История циклична, когда Путин обратит свой взор на прибалтов и Финляндию - поймут свою ошибку и как всё можно было остановить без крови
Они Украину тупо подставили, поэтому ничего серьёзного предпринимать не будут
Есть конспирологическая теория, что захват Украины был согласован с Байденом, а санкции чисто для вида. Скоро начнётся вторая часть марлезонского балета - захват Тайваня Китаем.
Я после сегодня - в гадание на таро уверую, не то что в конспирологию.
Очень уж конспирологическая, санкции как санкции, обвалят экономику и ещё больше ограничат потенциальные возможности РФ. А вот Тайвань хер отдадут, слишком многое на него завязано, отдать его это попасть под прямую зависимость от Китая.
хоть представляешь, сколько новые процы после такого стоить будут?
Сюрприз да
Отвечая на вопрос, что ещё, кроме санкций, может сделать США, чтобы остановить Россию, Байден заявил:
«Санкции не для того, чтобы остановить военную операцию России, такой цели нет. Мы должны показать решительность, показать народу России, что им принесла эта власть»
ограничение возможности для российского бизнеса проводить операции в долларах, евро, фунтах и иенах;
На самом деле очень слабо.
Ну как слабо, я похоже работу потеряю.
Бля, даже Великобритания более комплексный пакет мер подготовила, а Байден опять высрал кучу говна.
Чел больше года руководит штатами, и со всей своей лживой предвыборной кампанией и поначалу резкими заявлениями про убийства, он полностью разрушил свой образ тем, как реагирует на действия путина.
Отравили навального? да похуй. Признали ЛДНР? да похуй. Начали "операцию"? да похуй. И далее по списку.
Просто клоунада какая-то, видимо, путин ему выгоден. Ну или корпорациям, стоящим за ним
Нормальный президент. Своя страна на первом месте, а не какая-то за океаном. Нам бы такого.
Читаю иногда приятности.
И тут такой совет.
Запад просто что-то мямлит и вводит малозначительные санкции, и то, в основном, бьющие по рядовым гражданам. Просто оставили страну на растерзание, охуенно
Ну как бы и показательно кинули. Может другие подумают.
В конце концов, если не помириться, то быть добрососедями не так уж и трудно, если не пытаться играть с подковырками.
Звучит как слив, зачем было кукарекать про свифт если в итоге не отключили.
А ты хочешь, чтобы отключили? По гражданам же и ебнет
По свифту идут деньги, которые должны получать и европейцы от российских контор, есть должники. Отключаешь Россию от свифта - кидаешь людей на миллиарды, которые ждали от российских банков.
Америка не может свифт отключить. Только европа
Он добавил, что в ответ на действия России НАТО разместят новые силы в Европе, в том числе в Германии.
Ещё по одному цветочному киоску поставят
ограничение экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.
Такие уже вводили же, в итоге через фирмы-прокладки продолжали закупаться
Ну да, мост в Крым строили западные компании, збс
Я за сегодняшний день впервые увидел страх людей перед войной, увидел слезы близких... и все из-за вашего клоуна которому все равно на эти санкции
С Украины? Как у вас обстановка.
Путин сосатб
Но сосать будем мы
Бидон самый никчемный президент. Что ни решение то какой-то пук в лужу. Где там ёбаные ястребы пентагона?
А при Трампе, лизателе сапога путина, были бы дохуя мощные санкции
Он слишком стар для этого.
Байден каждый день как Якубович крутин барабан и выдает сектор приз с санкциями. Давай уже все сразу . Хватит шоу.
Это так не работает. Нужно показывать движуху. Вывалить все в первый день и журналисты будут задалбывать вопросами, а что вы делаете чтобы остановить Путина. А так хоп и новый пакетик на стол.
И того: Пук-пук, среньк-среньк. Не то что заблочить нефте-доллары, даже свифт рубануть яиц не хватило. При чем свифт это полная хуйня, отсутствие которой просто добавит гемора при расчетах. Так он еще высокотехнологичный импорт только на половину обрезал, при чем небось такой, который можно компенсировать Китайскими товарами. Одним словом ничему людей история не учит.
судя по всему даже смартфоны оставят
Ебашьте по Сберу нахуй
Ох нихуя себе, мощный старик (пиздец)
При "русском агенте" Трампе пыня не посмел развязать войну с Украиной, а при Обаме и Байдене - посмел. Интересно, почему?
Зимней Олимпиады не было. У Путина на неё стояк. Скандал вокруг школьниц фигуристок стал последней каплей
Её давно нет
в том числе для космической отрасли.
Ну ща Рогозин всем покажет
Запишет мощный альбом на виниле. Это будет огонь. :)
Понятно, очередной
пук
От Бидона
Сука
Байден же сказал, что они накладывают санкции на крупнейшие российские банки, в которых суммарно активов на 1 триллион долларов, а все активы этих банков, находящиеся в США, будут заморожены. Что значит они ничего не делают, это достаточно мощный удар.
Вы уверены, что у этих банков еще есть активы в Штатах? Какие-то копейки, конечно, по любому будут, но, думаю, руководство было в курсе, что намечается заваруха
А не получается, что штаты просто воруют вложенные иными государствами деньги?
Российская верхушка денюжку в счетах на имена Петровых Васечкиных Сидоровых держат, причём эти Ивановы граждане Кипров, Кайманов и тд и тп. А счета в швейцарских, других зарубежных банках
Худо придётся обычным гражданам, а не Путину
Удар блэд тоже мне
Воооот такие будут санкциии, но воевать за Украину не будем
Рубль: Ха, укрепляемся
Блять, я чето не понимаю? То все плачутся, что нам щас всем пиздец из-за санкций, то теперь разочарованы, что санкции не сильные
Нет, всё правильно. Переживаем, что будет хуево из-за ёбанутого деда, но разочарованы, что санкции слишком слабы, ибо заслуживаем этой хуёвости и, возможно, эта хуёвость поможет остановить войну
Разочарованы, потому что и пиздец будет, и толку от санкций не будет.
вот если бы они ввели эмбарго на нефть и газ...
Поки вони ДУЖЕ співчувають нашій країні, наші солдати гибнуть у боях проти агрессорів
Я в ахуе. Есть весомая причина, почему в санкционном списке нет всех тех, кто топит за войну?
Бидон в неадеквате, тут нужны сильные ходы, а он пытается всем угодить. При Трампе такого не было бы, у него яиц бы хватило на тот же СВИФТ
При Трампе было лучше
Эппл отключит все айфоны
То, о чём я спорил с одним человеком, который утверждал, что только вера в демократию, неприкосновенность частной собственности и прочая идеологическая чепуха мешают трахнуть виновников торжества напрямую, лишив их права пребывания в Европе и США, всех их фин. активов и пассивов, в том числе те средства, которыми пользуются их родственники. В итоге я оказался 15-рублевым. Забавно.
Ну то есть более-менее всему миру абсолютно плевать на происходящее. В какое же мерзкое время мы живем
Отключите все айфоны в РФ, Кабаева устроит ему пёзд
Дед не шарит за Союз, его восстановить невозможно
Короче, украинцы одни в этой войне.
Все эти возгласы и обеспокоенности, санкции, и прочие заигрывания это только попытки Запада продать Украину Путину подороже и надеяться, что он угомонится на этом.
Не пойму, чего все от Байдена ждут чудес? Он же еще вчера точно так же коряво продал Афганистан талибам и выставил себя посмешищем. Абсолютно бесхребетный старпер, управляемый своим заместителем через инстаграм.
Наверное, худший, наиболее блеклый и наиболее непримечательный президент США в истории.
Зло может победить только другое зло. Эрдоган, вводи войска!
Хм, странная ситуация. Вроде бы ВТБ и тут под санкции попал, а продолжает расти в последние часы
Это конец России и путинского режима.
То есть запретят ввоз телефонов и комплектующих? Интересно.
Как будто он расскажет все планы сразу, нет конечно. Это только первые меры, ввод дальнейших санкций только продолжится, в выступлении Байден четко отметил ту же космическую сферу
Байден молодец, мочит путина и ко как может, трамп бы на его месте тупо нихуя не делал бы
Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.
- Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
- Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
- Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
- Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
- Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
- Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
- Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
- И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.