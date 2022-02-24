А можно я скажу?

По итогу, блядь, получилась ситуация, которую я проживал в РБ ещё в 2020 году.

Миру похуй на Украину, все слова "а вот мы, если Россия нападёт, если Путин, то вот пизда, мы тут всех, мы не допустим".