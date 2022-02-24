Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.