«Путин — агрессор»: США введут блокирующие санкции против ВТБ и ограничат экспорт технологий в Россию Статьи редакции
Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.
США решили ввести новые санкции против России из-за начала военной операции на Украине. Об этом объявил президент Джо Байден во время экстренного обращения. Трансляцию его выступления вёл Белый дом.
В число ограничительных мер США вошли:
- ограничение возможности для российского бизнеса проводить операции в долларах, евро, фунтах и иенах;
- блокирующие санкции против банка ВТБ;
- ограничение экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.
Байден уточнил, что санкции затронут более половины российского высокотехнологичного импорта. Он добавил, что в ответ на действия на Украине НАТО разместят новые силы в Европе, в том числе в Германии.
Отключать Россию от межбанковской системы SWIFT пока не будут. «Санкции, которые мы вводим против российских банков, могут иметь больший эффект», — пояснил Байден.
Дополнено. Санкции также затронут Сбер, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбера.
Ждем когда перестанут ввозить айфоны, вот тогда Москва выйдет на митинги
Да мне кажется Москва то активнее всех выходит всегда…
Так всегда: чем выше уровень жизни, тем выше потребности. Это у мажоров курс доллара, цены на макбуки, обвал на бирже, поездки в Европу. А простой народ этого даже не заметит. Ничего не было, нечего и терять.
В абсолютных показателях это логично. По относительным есть статистика? Хотя скорее всего тоже так, столица по логике самая «прогрессивная».
Это иллюзия. Соотношение Москвы по населению к облцентрам > в соотношении процентном выходит плюс-минус та же часть населения, что и по России, а то, мб, и меньше
Так Москва репрезентует регионы в лице понаехов.
Перестанут ввозить айфоны — недовольства.
Вейпы — волнения.
Гироскутеры — митинги.
Оверпрайснутый «хайповый» шмот — революция.
Уже
А после значит из-за? Или из-за вливаний ЦБ все таки
Бидон агент кремля.
Так всё растет, даже акции ВТБ. Сбер уже 50+ рублей отыграл, Газпром примерно столько же, Роснефть около сотни. И это за последние пару-тройку часов только.
а ты только понял? к сожалению, и европе, и америке по большому счёту похуй на украину, если бы было обратное - сегодняшних новостей мы бы не увидели
История циклична, когда Путин обратит свой взор на прибалтов и Финляндию - поймут свою ошибку и как всё можно было остановить без крови
Они Украину тупо подставили, поэтому ничего серьёзного предпринимать не будут
Есть конспирологическая теория, что захват Украины был согласован с Байденом, а санкции чисто для вида. Скоро начнётся вторая часть марлезонского балета - захват Тайваня Китаем.
Я после сегодня - в гадание на таро уверую, не то что в конспирологию.
Очень уж конспирологическая, санкции как санкции, обвалят экономику и ещё больше ограничат потенциальные возможности РФ. А вот Тайвань хер отдадут, слишком многое на него завязано, отдать его это попасть под прямую зависимость от Китая.
Сюрприз да
Отвечая на вопрос, что ещё, кроме санкций, может сделать США, чтобы остановить Россию, Байден заявил:
«Санкции не для того, чтобы остановить военную операцию России, такой цели нет. Мы должны показать решительность, показать народу России, что им принесла эта власть»
Ну такой пиздец точно первый раз.
Читаю иногда приятности.
И тут такой совет.
Запад просто что-то мямлит и вводит малозначительные санкции, и то, в основном, бьющие по рядовым гражданам. Просто оставили страну на растерзание, охуенно
Звучит как слив, зачем было кукарекать про свифт если в итоге не отключили.
А ты хочешь, чтобы отключили? По гражданам же и ебнет
Да хочу, хочу чтобы эти дауны наконец поняли.
Америка не может свифт отключить. Только европа
Он добавил, что в ответ на действия России НАТО разместят новые силы в Европе, в том числе в Германии.
Ещё по одному цветочному киоску поставят
ограничение экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.
Такие уже вводили же, в итоге через фирмы-прокладки продолжали закупаться
Ну да, мост в Крым строили западные компании, збс
Бля, даже Великобритания более комплексный пакет мер подготовила, а Байден опять высрал кучу говна.
Чел больше года руководит штатами, и со всей своей лживой предвыборной кампанией и поначалу резкими заявлениями про убийства, он полностью разрушил свой образ тем, как реагирует на действия путина.
Отравили навального? да похуй. Признали ЛДНР? да похуй. Начали "операцию"? да похуй. И далее по списку.
Просто клоунада какая-то, видимо, путин ему выгоден. Ну или корпорациям, стоящим за ним
Нормальный президент. Своя страна на первом месте, а не какая-то за океаном. Нам бы такого.
У нас такого нет, так шо пусть нынешнего додушит для начала
Да как сказать, предвыборную кампанию он строил вокруг трех столпов - Трамп выиграл из-за русских хакеров, Россия виновата в дестабилизации ситуации в мировой политике, Трамп проебал пандемию.
По итогу он вместо борьбы с пандемией просто напечатал кучу денег, увеличив инфляцию в США до рекордных значений, а на "русских хакеров" и в целом внешнюю политику РФ положил болт.
Может, для кого-то он и идеальный президент, но даже Трамп больше своих предвыборных обещаний исполнил, начав перенос производств в штаты, ограничив Китай и усилив контроль границ
Путин сосатб
Но сосать будем мы
Думаю Путин не сильно расстроится из-за отсутствия нового айфона
Байден каждый день как Якубович крутин барабан и выдает сектор приз с санкциями. Давай уже все сразу . Хватит шоу.
Это так не работает. Нужно показывать движуху. Вывалить все в первый день и журналисты будут задалбывать вопросами, а что вы делаете чтобы остановить Путина. А так хоп и новый пакетик на стол.
Я за сегодняшний день впервые увидел страх людей перед войной, увидел слезы близких... и все из-за вашего клоуна которому все равно на эти санкции
С Украины? Как у вас обстановка.
Вся надежда на нашу армии и на то что вы выйдете массово на митинги против войны
Представь что ты попал в 1939 год. И ты еврей.
Бидон самый никчемный президент. Что ни решение то какой-то пук в лужу. Где там ёбаные ястребы пентагона?
Он слишком стар для этого.
Ебашьте по Сберу нахуй
Ох нихуя себе, мощный старик (пиздец)
Её давно нет
И того: Пук-пук, среньк-среньк. Не то что заблочить нефте-доллары, даже свифт рубануть яиц не хватило. При чем свифт это полная хуйня, отсутствие которой просто добавит гемора при расчетах. Так он еще высокотехнологичный импорт только на половину обрезал, при чем небось такой, который можно компенсировать Китайскими товарами. Одним словом ничему людей история не учит.
Понятно, очередной
пук
От Бидона
Сука
в том числе для космической отрасли.
Ну ща Рогозин всем покажет
Запишет мощный альбом на виниле. Это будет огонь. :)
Воооот такие будут санкциии, но воевать за Украину не будем
Рубль: Ха, укрепляемся
То, о чём я спорил с одним человеком, который утверждал, что только вера в демократию, неприкосновенность частной собственности и прочая идеологическая чепуха мешают трахнуть виновников торжества напрямую, лишив их права пребывания в Европе и США, всех их фин. активов и пассивов, в том числе те средства, которыми пользуются их родственники. В итоге я оказался 15-рублевым. Забавно.
Поки вони ДУЖЕ співчувають нашій країні, наші солдати гибнуть у боях проти агрессорів
Байден же сказал, что они накладывают санкции на крупнейшие российские банки, в которых суммарно активов на 1 триллион долларов, а все активы этих банков, находящиеся в США, будут заморожены. Что значит они ничего не делают, это достаточно мощный удар.
А не получается, что штаты просто воруют вложенные иными государствами деньги?
Вы уверены, что у этих банков еще есть активы в Штатах? Какие-то копейки, конечно, по любому будут, но, думаю, руководство было в курсе, что намечается заваруха
При Трампе было лучше
А нигде, не отстреливать же весь арсенал.
Байден для чего еще несколько линий очертил.
Блять, я чето не понимаю? То все плачутся, что нам щас всем пиздец из-за санкций, то теперь разочарованы, что санкции не сильные
Нет, всё правильно. Переживаем, что будет хуево из-за ёбанутого деда, но разочарованы, что санкции слишком слабы, ибо заслуживаем этой хуёвости и, возможно, эта хуёвость поможет остановить войну
Разочарованы, потому что и пиздец будет, и толку от санкций не будет.
Эппл отключит все айфоны
При "русском агенте" Трампе пыня не посмел развязать войну с Украиной, а при Обаме и Байдене - посмел. Интересно, почему?
Хм, странная ситуация. Вроде бы ВТБ и тут под санкции попал, а продолжает расти в последние часы
рынок акций это рынок ожиданий. Ждали, что будет еще хуже. Оказалось - не самый радикальный исход. Отыгрываем обратно
Я в ахуе. Есть весомая причина, почему в санкционном списке нет всех тех, кто топит за войну?
Бидон в неадеквате, тут нужны сильные ходы, а он пытается всем угодить. При Трампе такого не было бы, у него яиц бы хватило на тот же СВИФТ
Ниочем, это было ожидаемо. Китай пойдет по-нашему пути. Доллар как мировая валюта может и отдать позиции, отличная стратегия!
Тоже по заготовленным вопросам отвечает старый????
Почему журналистов из бумажки только слушает??
То есть запретят ввоз телефонов и комплектующих? Интересно.
А мой брокерский счёт в ВТБ им чем не угодил?
и это заебись..давно пора..
Как будто он расскажет все планы сразу, нет конечно. Это только первые меры, ввод дальнейших санкций только продолжится, в выступлении Байден четко отметил ту же космическую сферу
Отключите все айфоны в РФ, Кабаева устроит ему пёзд
Ладно.
Байден молодец, мочит путина и ко как может, трамп бы на его месте тупо нихуя не делал бы
Это я успел купить окулус квест 2 и легион 5 на 3070
Взяли и мой банк обижают. Всё, завтра начинаю работать с Канадой. Больше не стану серые штуки в США вытворять. Мой протест, моя борьба! :D
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
Под ограничения также попал «Ростех».
В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.