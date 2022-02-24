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Яна Ломакина

«Путин — агрессор»: США введут блокирующие санкции против ВТБ и ограничат экспорт технологий в Россию Статьи редакции

Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.

138 138 комментариев
13 581 просмотров

США решили ввести новые санкции против России из-за начала военной операции на Украине. Об этом объявил президент Джо Байден во время экстренного обращения. Трансляцию его выступления вёл Белый дом.

Путин — агрессор. Путин выбрал войну. [...] Его цель — восстановить Советский Союз.

Джо Байден
президент США

В число ограничительных мер США вошли:

  • ограничение возможности для российского бизнеса проводить операции в долларах, евро, фунтах и иенах;
  • блокирующие санкции против банка ВТБ;
  • ограничение экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.

Байден уточнил, что санкции затронут более половины российского высокотехнологичного импорта. Он добавил, что в ответ на действия на Украине НАТО разместят новые силы в Европе, в том числе в Германии.

Отключать Россию от межбанковской системы SWIFT пока не будут. «Санкции, которые мы вводим против российских банков, могут иметь больший эффект», — пояснил Байден.

Дополнено. Санкции также затронут Сбер, «Газпромбанк», банк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбера.

#новости #войнасукраиной #сша #санкции

138 138 комментариев
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138 комментариев
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фиолетовый бобер

Ждем когда перестанут ввозить айфоны, вот тогда Москва выйдет на митинги

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106
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Трансгендолет

Да мне кажется Москва то активнее всех выходит всегда…

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20
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new_comment

Так всегда: чем выше уровень жизни, тем выше потребности. Это у мажоров курс доллара, цены на макбуки, обвал на бирже, поездки в Европу. А простой народ этого даже не заметит. Ничего не было, нечего и терять.

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8
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Макс Володин

В абсолютных показателях это логично. По относительным есть статистика? Хотя скорее всего тоже так, столица по логике самая «прогрессивная».

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3
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НикакойвойнысУкраиной

Это иллюзия. Соотношение Москвы по населению к облцентрам > в соотношении процентном выходит плюс-минус та же часть населения, что и по России, а то, мб, и меньше

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2
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Anderkeks

Так Москва репрезентует регионы в лице понаехов.

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2
1 комментарий
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Макс Володин

Перестанут ввозить айфоны — недовольства.
Вейпы — волнения.
Гироскутеры — митинги.
Оверпрайснутый «хайповый» шмот — революция.

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4
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Повседневный Мика

На самом деле очень слабо. Не удивлюсь, если рубль сейчас начнёт укрепляться.
То они реально готовы дать Путину воевать? Пиздец.

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46
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Artemy Kozodaev

Уже

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21
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Повседневный Мика

Охуеть.

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14
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Владислав Егоров

А после значит из-за? Или из-за вливаний ЦБ все таки

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8
3 комментария
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Плотный

Бидон агент кремля.

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4
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Андрей Мельник

Так всё растет, даже акции ВТБ. Сбер уже 50+ рублей отыграл, Газпром примерно столько же, Роснефть около сотни. И это за последние пару-тройку часов только.

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1
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Жидкий кран

не особо он и упал за сегодня

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0
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The-Name-Of Sun

а ты только понял? к сожалению, и европе, и америке по большому счёту похуй на украину, если бы было обратное - сегодняшних новостей мы бы не увидели

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16
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Алмаз Ахметзянов

История циклична, когда Путин обратит свой взор на прибалтов и Финляндию - поймут свою ошибку и как всё можно было остановить без крови

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9
6 комментариев
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alexferman

Они Украину тупо подставили, поэтому ничего серьёзного предпринимать не будут

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14
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new_comment

Есть конспирологическая теория, что захват Украины был согласован с Байденом, а санкции чисто для вида. Скоро начнётся вторая часть марлезонского балета - захват Тайваня Китаем.

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4
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Alex A

Я после сегодня - в гадание на таро уверую, не то что в конспирологию.

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2
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glimpse unthinkable

Очень уж конспирологическая, санкции как санкции, обвалят экономику и ещё больше ограничат потенциальные возможности РФ. А вот Тайвань хер отдадут, слишком многое на него завязано, отдать его это попасть под прямую зависимость от Китая.

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0
1 комментарий
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Организационный татарин

И достигнет 67 копеек за доллар

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0
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Повседневный Мика

Такого не будет. У наших тогда бюджет не сойдётся.

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0
1 комментарий
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Михаил Зеленин

Сюрприз да
Отвечая на вопрос, что ещё, кроме санкций, может сделать США, чтобы остановить Россию, Байден заявил:

«Санкции не для того, чтобы остановить военную операцию России, такой цели нет. Мы должны показать решительность, показать народу России, что им принесла эта власть»

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0
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Энергичный браслет

Добро пожаловать в пиздец

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31
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Dmitry Nosov
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17
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Vasily Nalivayko

Ну такой пиздец точно первый раз.

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3
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Женский кот

С подключением.

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5
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bor_vn

Читаю иногда приятности.
И тут такой совет.

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1
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artemykairyak

Запад просто что-то мямлит и вводит малозначительные санкции, и то, в основном, бьющие по рядовым гражданам. Просто оставили страну на растерзание, охуенно

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34
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Рыжий
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Andy

Звучит как слив, зачем было кукарекать про свифт если в итоге не отключили.

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29
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Владимир Керенский

А ты хочешь, чтобы отключили? По гражданам же и ебнет

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0
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Andy

Да хочу, хочу чтобы эти дауны наконец поняли.

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22
7 комментариев
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Катюшка Фролова

Америка не может свифт отключить. Только европа

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Проектный парфюмер

Он добавил, что в ответ на действия России НАТО разместят новые силы в Европе, в том числе в Германии.
 Ещё по одному цветочному киоску поставят

ограничение экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе для космической отрасли.
 Такие уже вводили же, в итоге через фирмы-прокладки продолжали закупаться

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29
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Семен Семеныч

Ну да, мост в Крым строили западные компании, збс

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0
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Максим Графов

Бля, даже Великобритания более комплексный пакет мер подготовила, а Байден опять высрал кучу говна.
Чел больше года руководит штатами, и со всей своей лживой предвыборной кампанией и поначалу резкими заявлениями про убийства, он полностью разрушил свой образ тем, как реагирует на действия путина.
Отравили навального? да похуй. Признали ЛДНР? да похуй. Начали "операцию"? да похуй. И далее по списку.
Просто клоунада какая-то, видимо, путин ему выгоден. Ну или корпорациям, стоящим за ним

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27
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Дмитрий Ханкин

Нормальный президент. Своя страна на первом месте, а не какая-то за океаном. Нам бы такого.

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0
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Депрессивный наркоман

У нас такого нет, так шо пусть нынешнего додушит для начала

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0
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Максим Графов

Да как сказать, предвыборную кампанию он строил вокруг трех столпов - Трамп выиграл из-за русских хакеров, Россия виновата в дестабилизации ситуации в мировой политике, Трамп проебал пандемию.
По итогу он вместо борьбы с пандемией просто напечатал кучу денег, увеличив инфляцию в США до рекордных значений, а на "русских хакеров" и в целом внешнюю политику РФ положил болт.
Может, для кого-то он и идеальный президент, но даже Трамп больше своих предвыборных обещаний исполнил, начав перенос производств в штаты, ограничив Китай и усилив контроль границ

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0
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Daffy Duck

Путин сосатб

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4
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Daffy Duck

Но сосать будем мы

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44
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Dan

Думаю Путин не сильно расстроится из-за отсутствия нового айфона

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0
3 комментария
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Алина Кипр

Байден каждый день как Якубович крутин барабан и выдает сектор приз с санкциями. Давай уже все сразу . Хватит шоу.

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15
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Михаил Зеленин

Это так не работает. Нужно показывать движуху. Вывалить все в первый день и журналисты будут задалбывать вопросами, а что вы делаете чтобы остановить Путина. А так хоп и новый пакетик на стол.

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0
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Святий Миколай

Я за сегодняшний день впервые увидел страх людей перед войной, увидел слезы близких... и все из-за вашего клоуна которому все равно на эти санкции

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12
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Русский патриот

С Украины? Как у вас обстановка.

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0
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Святий Миколай

Вся надежда на нашу армии и на то что вы выйдете массово на митинги против войны

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6
5 комментариев
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Jacek Alen

Представь что ты попал в 1939 год. И ты еврей.

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5
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LazySpirit

Бидон самый никчемный президент. Что ни решение то какой-то пук в лужу. Где там ёбаные ястребы пентагона?

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12
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Проектный парфюмер

Последним норм был Рейган.
Думаю просто данная ситуация выгодна и Европе, и штатам в какой-то мере

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1
2 комментария
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Mikhail

Он слишком стар для этого.

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0
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Организованный будильник

Гора родила мышь

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12
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НикакойвойнысУкраиной

Ебашьте по Сберу нахуй

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11
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Немалый холод

Готово, Байден тебя услышал

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1
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Семен Семеныч

Ох нихуя себе, мощный старик (пиздец)

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11
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Плоский щит

Лавочку Костина из NY уберут?

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9
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Александр Бунцис

Её давно нет

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0
1 комментарий
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Yufers

И того: Пук-пук, среньк-среньк. Не то что заблочить нефте-доллары, даже свифт рубануть яиц не хватило. При чем свифт это полная хуйня, отсутствие которой просто добавит гемора при расчетах. Так он еще высокотехнологичный импорт только на половину обрезал, при чем небось такой, который можно компенсировать Китайскими товарами. Одним словом ничему людей история не учит.

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9
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НикакойвойнысУкраиной

Понятно, очередной

пук
От Бидона
Сука

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8
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Трансгендолет

в том числе для космической отрасли.
Ну ща Рогозин всем покажет

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4
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Chikk

Запишет мощный альбом на виниле. Это будет огонь. :)

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11
1 комментарий
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Temir

Воооот такие будут санкциии, но воевать за Украину не будем
Рубль: Ха, укрепляемся

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6
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Почетный кубок

Даже против олигархов не ввели? Там аж рубль укрепился

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1
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Почетный кубок

Ощущение, что это договорняк Байдена и Путина

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8
1 комментарий
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Anderkeks

То, о чём я спорил с одним человеком, который утверждал, что только вера в демократию, неприкосновенность частной собственности и прочая идеологическая чепуха мешают трахнуть виновников торжества напрямую, лишив их права пребывания в Европе и США, всех их фин. активов и пассивов, в том числе те средства, которыми пользуются их родственники. В итоге я оказался 15-рублевым. Забавно.

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3
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Б-гдан Кравец

Поки вони ДУЖЕ співчувають нашій країні, наші солдати гибнуть у боях проти агрессорів

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3
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Leo Bonhart

Байден же сказал, что они накладывают санкции на крупнейшие российские банки, в которых суммарно активов на 1 триллион долларов, а все активы этих банков, находящиеся в США, будут заморожены. Что значит они ничего не делают, это достаточно мощный удар.

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3
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Русский патриот

А не получается, что штаты просто воруют вложенные иными государствами деньги?

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0
1 комментарий
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Андрей Андреев

Вы уверены, что у этих банков еще есть активы в Штатах? Какие-то копейки, конечно, по любому будут, но, думаю, руководство было в курсе, что намечается заваруха

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0
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Сеня

При Трампе было лучше

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2
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Волшебный хичхакер

А где Сбер?

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2
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Михаил Зеленин

А нигде, не отстреливать же весь арсенал.
Байден для чего еще несколько линий очертил.

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0
8 комментариев
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Владимир Керенский

Блять, я чето не понимаю? То все плачутся, что нам щас всем пиздец из-за санкций, то теперь разочарованы, что санкции не сильные

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0
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НикакойвойнысУкраиной

Нет, всё правильно. Переживаем, что будет хуево из-за ёбанутого деда, но разочарованы, что санкции слишком слабы, ибо заслуживаем этой хуёвости и, возможно, эта хуёвость поможет остановить войну

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5
1 комментарий
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❌ Товарищ Маузер ❌

Разочарованы, потому что и пиздец будет, и толку от санкций не будет.

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2
1 комментарий
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Kurazh .
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2
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Антон Лисин

Эппл отключит все айфоны

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2
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❌ Товарищ Маузер ❌

При "русском агенте" Трампе пыня не посмел развязать войну с Украиной, а при Обаме и Байдене - посмел. Интересно, почему?

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2
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Андрей Мельник

Хм, странная ситуация. Вроде бы ВТБ и тут под санкции попал, а продолжает расти в последние часы

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1
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Andrey

рынок акций это рынок ожиданий. Ждали, что будет еще хуже. Оказалось - не самый радикальный исход. Отыгрываем обратно

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0
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Ivar Ragnarsson

Я в ахуе. Есть весомая причина, почему в санкционном списке нет всех тех, кто топит за войну?

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1
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Андрей Андреев

Бидон в неадеквате, тут нужны сильные ходы, а он пытается всем угодить. При Трампе такого не было бы, у него яиц бы хватило на тот же СВИФТ

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1
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Илья Геркус

Ниочем, это было ожидаемо. Китай пойдет по-нашему пути. Доллар как мировая валюта может и отдать позиции, отличная стратегия!

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–9
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Temir

Тоже по заготовленным вопросам отвечает старый????
Почему журналистов из бумажки только слушает??

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0
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Нурсултан из Нур-Султана

То есть запретят ввоз телефонов и комплектующих? Интересно.

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0
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Dmitriy Morozov

А мой брокерский счёт в ВТБ им чем не угодил?

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0
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Oswald Zeis

и это заебись..давно пора..

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0
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Massey Ferguson

Как будто он расскажет все планы сразу, нет конечно. Это только первые меры, ввод дальнейших санкций только продолжится, в выступлении Байден четко отметил ту же космическую сферу

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0
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Владимир Галкин

Отключите все айфоны в РФ, Кабаева устроит ему пёзд

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0
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Jack Hammer

Ладно.

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Холодный инструмент

После этой ночи и до сбера дойдёт

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Qqshka

Байден молодец, мочит путина и ко как может, трамп бы на его месте тупо нихуя не делал бы

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0
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Сергей Анонимович

Это я успел купить окулус квест 2 и легион 5 на 3070

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0
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Chikk

Взяли и мой банк обижают. Всё, завтра начинаю работать с Канадой. Больше не стану серые штуки в США вытворять. Мой протест, моя борьба! :D

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–12
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Читать все 138 комментариев
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Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

62 62 комментария
884
Екатерина Кузнецова
Позор Путину. А вам — поддержка и сочувствие

Мне очень стыдно перед жителями Украины — ощущение, что мы просто сидели и ждали, пока на вас нападут. Но и россиян мне жаль — кажется, мы беспомощны, и такими нас делали годами.

127 127 комментариев
477
Актуальный дебаркадер
Мерзко. Здесь уже нет хорошего исхода

Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».

А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.

33 33 комментария
105
Мнения
Сознательный Абдужаббор
Извините, господа экспаты

Но меня реально з*****и те, кто уехал в другие страны и теперь советуют как нам тут протестовать.

44 44 комментария
175
Новости
Яна Ломакина
Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота» и запретила экспорт в Россию высокотехнологичной продукции Статьи редакции

Под ограничения также попал «Ростех».

130 130 комментариев
93
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Никита Логинов
Как подготовиться к возможному отключению интернета: приложения и советы на случай блокировок связи Статьи редакции

В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.

Офлайн-мессенджер, работающий без доступа к интернету, фото Reuters
37 37 комментариев
184
Мнения
bILFAT
Пора прогуляться

Давно я не был в центре.
Чувствую острую необходимость прогуляться на Пушкинской площади. Может удастся пройти мимо гостиницы Украины и посетить площадь перед Киевским вокзалом.
Есть мнение, что настала пора пройтись. Дома от горящего пердака уже душно.
P.S. Буду держать в курсе.

19 19 комментариев
222
Роман
Простите, братья!

Хотелось бы написать что мы сделали всё что могли. Но мы не сделали нихуя. Стыдно что я гражданин РФ.

120 120 комментариев
604
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