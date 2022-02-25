Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине из-за войны с Россией Статьи редакции
Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории 25 областей.
О том, что Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию «в связи с военной агрессией Российской Федерации и в целях обеспечения обороны государства», свидетельствует указ, который опубликовали на сайте президента Украины.
Что говорится в указе:
- Зеленский руководствовался предложением Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Конституцией страны;
- мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления указа в силу на территории 25 областей, не считая Киева;
- призыву подлежат военнообязанные и резервисты;
- количество мобилизуемых не указано, поскольку очередность и объёмы призыва должен определить Генеральный штаб Вооружённых сил;
- кабинету министров поручили обеспечить финансирование мобилизации, а Службе безопасности Украины — «осуществить меры контрразведывательного обеспечения» в этот период;
- региональные органы обязали в том числе оповещать и доставлять призывников и технику в сборные пункты и воинские части. На местах временно выделят здания для нужд мобилизации.
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною, С проклятою ордой!
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война
Меньше всего на свете я думал, что песни времен Великой Отечественной будут снова актуальны. Господи.
Дык, в 5 утра встали уже пиздить фашистскую погань
Михаил Зеленский
я обещаю пойти спать после этой новости (поправил)
Я вообще не знаю как можно спать сейчас
ну я с трех ночи не спал, мне немного можно (да и всем советую)
не душни, пожалуйста, спасибо
Ставленник нового режима
Вопрос украинцам: мобилизация затрагивает тех, кто учатся в колледжах/вузах страны? Мне интересно, потому что у меня там пара знакомых живёт, но связи с ними нет.
Спасибо за ответ. Сайт из поста у меня не открывается, кстати.
Так вышло, что мы на них напали
Ещё будут тупые вопросы?
очередной кремлебот
Это не очередной, а регулярный
Наверное для защиты родины, но это не точно
Серёжа сегодня в ночную смену, донатов у меня нет, поэтому просто 💜
Он во все смены, пусть спит
А где @Человек-человек ?
Кстати мужчин младше 60 не выпускают из Украины уже.
Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории 25 областей.
До того, как Крым отобрали, областей было 24. Как их 25 стало?
@Сергей Звезда , я не знаю, насколько верна информация по призыву, но тут есть детали
https://t.me/korotkoiyasn/2138
При необходимости первую очередь поддерживает вторая очередь оперативного резер...
При необходимости первую очередь поддерживает вторая очередь оперативного резерва — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.
Далее, если есть потребность – вызывают мобилизационный резерв. В него входят военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.
Далее, при потребности, мобилизация распространяется на общественный резерв — остальных граждан, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований исключительно в особый период.
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Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
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