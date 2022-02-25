Был сегодня на антивоенной акции в своём городе

Собрались, пикетчиков с плакатами потихоньку скрутили, затем пошли по центру города шествием с флагом Украины и гимном. Мусора-пидорасы не то чтобы сильно жёстко работали по меркам России Хуйла. Когда их спрашивали, хотят ли они войны, они позорно отмалчивались. Кто-то значки прятал, лица под масками почти у всех. Под конец разошлись без особой…