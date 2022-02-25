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Сергей Звезда

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине из-за войны с Россией Статьи редакции

Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории 25 областей.

О том, что Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию «в связи с военной агрессией Российской Федерации и в целях обеспечения обороны государства», свидетельствует указ, который опубликовали на сайте президента Украины.

Что говорится в указе:

  • Зеленский руководствовался предложением Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Конституцией страны;
  • мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления указа в силу на территории 25 областей, не считая Киева;
  • призыву подлежат военнообязанные и резервисты;
  • количество мобилизуемых не указано, поскольку очередность и объёмы призыва должен определить Генеральный штаб Вооружённых сил;
  • кабинету министров поручили обеспечить финансирование мобилизации, а Службе безопасности Украины — «осуществить меры контрразведывательного обеспечения» в этот период;
  • региональные органы обязали в том числе оповещать и доставлять призывников и технику в сборные пункты и воинские части. На местах временно выделят здания для нужд мобилизации.

#новости #войнасукраиной #зеленский

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Айдер Меджитов

Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!

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LazySpirit

С фашистской силой темною, С проклятою ордой!

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Заяц

Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война

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4
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Oldfag TV

Меньше всего на свете я думал, что песни времен Великой Отечественной будут снова актуальны. Господи.

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4
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Ленинский ящик

с проклятою ордой

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Русский

Дык, в 5 утра встали уже пиздить фашистскую погань

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Alex Bernhardt

Михаил Зеленский

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Сергей Звезда

я обещаю пойти спать после этой новости (поправил)

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15
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Alexander Unexpert

Я вообще не знаю как можно спать сейчас

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Сергей Звезда

ну я с трех ночи не спал, мне немного можно (да и всем советую)

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7
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Сексуальный щит

Сладких снов

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Женский кот

Дядь Миша в обиду не даст

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Дружеский историк

Михаил Зеленский
что? это брат президента:?

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–4
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Мокрый Слава

Да хорош, редакция пашет уже часов 15, просто описка и всё

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17
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Женский кот

Нельзя давать спуску.
Не та ситуация.

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0
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Oldfag TV

не душни, пожалуйста, спасибо

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Василий Петров

Ставленник нового режима

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Ykрoпiнeц пo-киiвски

Вопрос украинцам: мобилизация затрагивает тех, кто учатся в колледжах/вузах страны? Мне интересно, потому что у меня там пара знакомых живёт, но связи с ними нет.

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0
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Yufers
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8
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Ykрoпiнeц пo-киiвски

Спасибо за ответ. Сайт из поста у меня не открывается, кстати.

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Почетный кубок

Зачем? В чем смысл?

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–6
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Трансгендолет

Так вышло, что мы на них напали

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7
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Зелёный Мох

Ещё будут тупые вопросы?

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Hooligan

очередной кремлебот

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Зелёный Мох

Это не очередной, а регулярный

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Qqshka

Наверное для защиты родины, но это не точно

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Папуша

Серёжа сегодня в ночную смену, донатов у меня нет, поэтому просто 💜

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2
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флутер погромист

Он во все смены, пусть спит

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Мрачный лолипоп

А где @Человек-человек ?

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Женский кот

На фронте

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Мрачный лолипоп

Здоровья ему

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Алина Кипр

Кстати мужчин младше 60 не выпускают из Украины уже.

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Ленинский ящик

18-60, если быть точнее

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Кенчанский

Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории 25 областей.
До того, как Крым отобрали, областей было 24. Как их 25 стало?

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Daffy Duck

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_регионов_Украины_по_площади

Список регионов Украины по площади
Список регионов Украины по площади — это список регионов Украины, отсортированный по площади…
ru.wikipedia.org
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Кенчанский
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Обыкновенный инструмент

@Сергей Звезда , я не знаю, насколько верна информация по призыву, но тут есть детали
https://t.me/korotkoiyasn/2138

Лачен пишет
В первую очередь мобилизуют оперативный резерв. Оперативный резерв – это бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.

При необходимости первую очередь поддерживает вторая очередь оперативного резер...
В первую очередь мобилизуют оперативный резерв. Оперативный резерв – это бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.

При необходимости первую очередь поддерживает вторая очередь оперативного резерва — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Далее, если есть потребность – вызывают мобилизационный резерв. В него входят военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Далее, при потребности, мобилизация распространяется на общественный резерв — остальных граждан, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований исключительно в особый период.
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