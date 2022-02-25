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Orange apple

«Враг обозначил меня „целью номер один“»: Зеленский сообщил о 137 погибших на войне с Россией

Он также рассказал, что враг назначил «целью номер два» его семью.

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Видео из инстаграма Владимира Зеленского

Президент Украины выступил с новым обращением к народу. Он рассказал о 137 погибших и 316 раненых в результате военных действий России на Украине. Видео опубликовано в инстаграме Зеленского.

По словам президента Украины, среди жертв — все пограничники с острова Змеиный, который, по сообщениям погранслужбы страны, перешёл под контроль российских военных. Им присвоят звание «героев Украины» посмертно.

Зеленский также отметил, что он обозначен как «цель номер один» для российских военных. Однако он останется в правительственном квартале Киева. Президент призвал граждан не верить ложной информации, соблюдать комендантский час и быть внимательными.

По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня целью номер один. Моя семья — цель номер два.

Владимир Зеленский
президент Украины

Зеленский заявил, что лидеры западных стран поддерживают Украину, но никто не готов воевать вместе со страной. По словам президента, Украина остаётся в одиночестве.

Все они боятся. А мы не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе.

Владимир Зеленский
президент Украины
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Обстрел крупных городов, закрытие аэропортов и санкции: главное о первом дне войны России с Украиной Статьи редакции

Российские войска атаковали практически по всем украинским границам. Десятки человек (в том числе мирных) погибли. Курс рубля обрушился, а на антивоенных акциях задержали более тысячи человек.

Подбитая украинская военная техника в Мариуполе. Фото Сергей Гритс, AP

#новости #войнасукраиной #зеленский

Материал дополнен редакцией
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105 комментариев
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Fenrir Suneater

Ну... Судя по риторике, Вова уже подумывает о принятии предложения Пу из-за откровенно скотского отношения от "цивилизованного" запада. И это будет АДСКИ сложное решение: наплевать на вклад десятков тысяч ради спасения миллионов. Мне просто ужасно его сейчас жаль.

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68
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Selfish Ledger

Относительно мало убитых. Надо заканчивать все это. Итог понятен.

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–10
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Fenrir Suneater

Маняфантазируем о прогрессивном обществе, сверхразвитии и технологиях, утопиях. В итоге на геополитической арене всё решается всё так же, как и у обезьян. Здоровая особь потребовала что-то у меньшей, а за отказ дала пиздов. Все похлопали глазами и меньшая хоть и достойно отбивалась, сдалась чтобы не убили нахуй. Какая умора.

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54
17 комментариев
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Леха Петров

то, что запад не поможет - было ясно всегда. Все эти 8 лет. А принять предложение - ну это примерно как в ситуации когда на улице трое наставили пистолет и требуют кошелек. Если только кошелек - лучше отдать, остаться в живых и потом есть варианты. Потому что даже подписав какие-то договоры в данном случае - это ничего н еизменет - в итоге все решиться тем, будет ли население Украины лояльно к этим договорам относиться. Сейчас вариантов особо нет.

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2
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ÉMPIRIT

никто не святой, но иногда прям жалко его по человечески

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33
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Lolllp

он молодец, что не сбежал заграницу и не бросил страну

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38
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Великолепный шмель

Уверен, трусливая бункерная крыса бы сразу ретировалась, почуяв неладное

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10
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ÉMPIRIT

конкретно в этом компоненте безусловно

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2
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Алина Кипр

Зеленский говорил что хотел войти в историю и войдёт. Других президентов и не вспомнят типа Кучмы и Ющенко. А его точно не забудут из-за этой войны.

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13
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Fenrir Suneater

Как думаешь, он сейчас рад, что входит в историю? Я сильно в этом сомневаюсь.

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38
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Алина Кипр

Не знаю. Можете и упивается моментом. Он актер. В сейчас весь мир на него смотрит без преувеличения.

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–32
6 комментариев
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Великолепный шмель

Примерно так же, как рядовые россияне с украинцами

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0
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Ирина Китаева

перевод жду

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–16
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Мобильный кубок

сбер же заблочили

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70
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Конечный Абдужаббор

очень хорошо, ржу

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5
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Алексей Архипов

Интуитивно понятно же всё

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1
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Блестящий кофе

ты прикалываешься?

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0
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Екатерина Кузнецова

Как его жаль. Невероятная ответственность. Кажется, он вообще не спал все эти дни

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18
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Роман Андронов

США в 1994: мы обеспечим безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
США в 2022: пук среньк мы воевать не будем.

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17
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Ирина Китаева

негры из блм ослабили страну!!!!!!

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0
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Леха Петров

да н ебыло там про обеспечим же, там скорее про то, что нападать не будем. Ну и обещатели они такие обещатели.

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0
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Новорег

О, стендап подвезли

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–94
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Игорь Анненко

Пошел нахуй

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34
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Новорег

Ебать, за безобидную шутку минусов за шиворот напихали. Я ничо, шо я украинецъ? Жду извинений

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–68
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Jakub Marona

@Вахтёр плиз

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9
8 комментариев
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Конечный Абдужаббор

уеби в тень

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2
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Ilya Tsarhart

На хуй иди

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1
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Мобильный кубок

да хоть х*х*л

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Alex

Пошёл нахуй

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Genesi5 ­

Попизди нам тут, лахта

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Just Pancake

Когда будешь спустя месяц-два с оторванными ногами и кишками наружу подыхать защищая Москвабад, тогда и посмеешься, малолетний вырожденец

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1
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Bkmz Иванов

..но шутки у тебя хуёвые. Приходи в следующий раз

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1
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Ирина Китаева

поставлю плюсик , немного смягчу пилюлю

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Предельный чайник

бля , видно ,что подустал хлопец..
нахуя я в этом сериале снялся? Пел бы свой квн дальше...
Силы и терпения!

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–26
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Orange apple

Жалко его жену, она изначальна не хотела чтоб он в политику шел. Но в итоге приняла и помогала. А теперь они - цель номер 1 у огромной военной державы. Путин наверно свой дворец подарит тому, кто их достанет. Пиздец

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22
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Gaius Plinius

Вряд ли он цель номер 1 для Путина. Думаю он лично Путину вообще не интересен.

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2
3 комментария
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КПРФБОТ1937

1 - Говоришь что проводишь рекоммунизацию
2 - Национализируешь землю и привязываешь гривну к евро установив хунту
3 - Возрождаешь махновщину, раз уж на советизм у украинцев благодаря пропаганде аллергия, призываешь леваков на защиту гуляй-поля
4 - Наслаждаешься миллионами добровольцев со всего СНГ

Почему он так не сделает?

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–20
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Bkmz Иванов

Потому что он головой, а не жопой думает. Несмотря на претензии к нему

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7
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КПРФБОТ1937

Экстраординарные проблемы требуют экстраординарных решений.

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–4
4 комментария
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Alexander Personazhe

Потому что это какой-то очень странный изощрённый способ обрушить экономику. Если уж реально понадобилось бы устроить дефолт в стране - то есть более быстрые и простые способы.

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0
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КПРФБОТ1937

Т.е ты говоришь что сейчас с экономикой всё в порядке, ясно, да и вообще экономика ж важнее выживания хули.
У тебя там надела в черноземе нет случайно?

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–3
5 комментариев
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КПРФБОТ1937

Кстати дефолт работает не так. При привязке гривны к евро долговые обязательства начинают выплачиваться с национализированной земли. На мороз отправятся только спиздившие ее кабанчики которые не меньшие враги украины чем путин.

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–2
3 комментария
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Новорег

Потому что это реальность, а не манямир бандеровца

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–8
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КПРФБОТ1937

Кинул в игнор всех проплаченных шлюх копротивляющихся за барина.

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0
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Luchano Spaguetti

Ок, пошел нахуй
Пидор

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1
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Ирина Китаева

я видел как путин 2 раза подмигнул в обращении
похоже его ктото затавил это записать

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–9
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Мобильный кубок

путин2?

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1
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Bkmz Иванов

путинту

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1
7 комментариев
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Floch
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0
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Роман Яремчук

все буде добре!

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0
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идите нахер

украину оставят? или разъебут и россией сделают?

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0
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Нафаня Леший

Кусок говна может быть целью только для мух.

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–1
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Конечный Абдужаббор
А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…

33 33 комментария
135
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Сергей Звезда
Украина заявила о захвате Россией острова Змеиный и опубликовала предполагаемые переговоры своих пограничников с РФ Статьи редакции

Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.

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Обвинения в нацизме, оправдание обстрелов и избегание «войны»: как федеральное ТВ освещает «операцию» против Украины Статьи редакции

Ведущие и участники шоу придерживаются тех же тезисов, что и Путин: уверяют, что в атаках не пострадают мирные украинцы, и обещают безопасность.

193 193 комментария
212
Новости
Интеллектуальный фитиль
Хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России

Так же они нарушили работу портала Russia Today, сайт либо не открывается, либо работает с перебоями.

Anonymous @YourAnonOne
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine
«Коллектив Anonymous официально ведёт кибервойну против российского правительства»
23 23 комментария
38
Мнения
Исходный звук
  • Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
  • Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
  • Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
  • Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
  • Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
  • Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
  • Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
  • И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.
48 48 комментариев
313
Новости
Сергей Звезда
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине из-за войны с Россией Статьи редакции

Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории Киева и 25 областей.

106 106 комментариев
66
Екатерина Кузнецова
Я не договорила

Понятно, для чего из года в год празднование дня победы было всё пафоснее и громче. Со страшной и невероятно разрушительной войны для половины мира, а особенно для России, планомерно счищали этот налёт трагичности и скорби, оставляя колонны танков и сотни военных на парадах.

5 5 комментариев
24
Артём Мазанов
Спасибо, что в такой ситуации выбрали нас и читали прямую трансляцию TJ

Закрыл её через 14 часов. Но не переживайте, если что-то произойдет, мы обязательно её запустим и будем рассказывать обо всём. А пока остановимся на формате главного и новостей.

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
18 18 комментариев
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Яна Ломакина
«Путин — агрессор»: США ограничат экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах Статьи редакции

Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.

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