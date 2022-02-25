«Враг обозначил меня „целью номер один“»: Зеленский сообщил о 137 погибших на войне с Россией

Он также рассказал, что враг назначил «целью номер два» его семью.
Президент Украины выступил с новым обращением к народу. Он рассказал о 137 погибших и 316 раненых в результате военных действий России на Украине. Видео опубликовано в инстаграме Зеленского.
По словам президента Украины, среди жертв — все пограничники с острова Змеиный, который, по сообщениям погранслужбы страны, перешёл под контроль российских военных. Им присвоят звание «героев Украины» посмертно.
Зеленский также отметил, что он обозначен как «цель номер один» для российских военных. Однако он останется в правительственном квартале Киева. Президент призвал граждан не верить ложной информации, соблюдать комендантский час и быть внимательными.
Зеленский заявил, что лидеры западных стран поддерживают Украину, но никто не готов воевать вместе со страной. По словам президента, Украина остаётся в одиночестве.
Ну... Судя по риторике, Вова уже подумывает о принятии предложения Пу из-за откровенно скотского отношения от "цивилизованного" запада. И это будет АДСКИ сложное решение: наплевать на вклад десятков тысяч ради спасения миллионов. Мне просто ужасно его сейчас жаль.
Относительно мало убитых. Надо заканчивать все это. Итог понятен.
Маняфантазируем о прогрессивном обществе, сверхразвитии и технологиях, утопиях. В итоге на геополитической арене всё решается всё так же, как и у обезьян. Здоровая особь потребовала что-то у меньшей, а за отказ дала пиздов. Все похлопали глазами и меньшая хоть и достойно отбивалась, сдалась чтобы не убили нахуй. Какая умора.
то, что запад не поможет - было ясно всегда. Все эти 8 лет. А принять предложение - ну это примерно как в ситуации когда на улице трое наставили пистолет и требуют кошелек. Если только кошелек - лучше отдать, остаться в живых и потом есть варианты. Потому что даже подписав какие-то договоры в данном случае - это ничего н еизменет - в итоге все решиться тем, будет ли население Украины лояльно к этим договорам относиться. Сейчас вариантов особо нет.
никто не святой, но иногда прям жалко его по человечески
он молодец, что не сбежал заграницу и не бросил страну
конкретно в этом компоненте безусловно
Зеленский говорил что хотел войти в историю и войдёт. Других президентов и не вспомнят типа Кучмы и Ющенко. А его точно не забудут из-за этой войны.
Как думаешь, он сейчас рад, что входит в историю? Я сильно в этом сомневаюсь.
Не знаю. Можете и упивается моментом. Он актер. В сейчас весь мир на него смотрит без преувеличения.
перевод жду
Интуитивно понятно же всё
Как его жаль. Невероятная ответственность. Кажется, он вообще не спал все эти дни
США в 1994: мы обеспечим безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
США в 2022: пук среньк мы воевать не будем.
негры из блм ослабили страну!!!!!!
да н ебыло там про обеспечим же, там скорее про то, что нападать не будем. Ну и обещатели они такие обещатели.
О, стендап подвезли
Пошел нахуй
Ебать, за безобидную шутку минусов за шиворот напихали. Я ничо, шо я украинецъ? Жду извинений
@Вахтёр плиз
На хуй иди
Пошёл нахуй
Попизди нам тут, лахта
Когда будешь спустя месяц-два с оторванными ногами и кишками наружу подыхать защищая Москвабад, тогда и посмеешься, малолетний вырожденец
..но шутки у тебя хуёвые. Приходи в следующий раз
поставлю плюсик , немного смягчу пилюлю
Жалко его жену, она изначальна не хотела чтоб он в политику шел. Но в итоге приняла и помогала. А теперь они - цель номер 1 у огромной военной державы. Путин наверно свой дворец подарит тому, кто их достанет. Пиздец
Вряд ли он цель номер 1 для Путина. Думаю он лично Путину вообще не интересен.
1 - Говоришь что проводишь рекоммунизацию
2 - Национализируешь землю и привязываешь гривну к евро установив хунту
3 - Возрождаешь махновщину, раз уж на советизм у украинцев благодаря пропаганде аллергия, призываешь леваков на защиту гуляй-поля
4 - Наслаждаешься миллионами добровольцев со всего СНГ
Почему он так не сделает?
Потому что он головой, а не жопой думает. Несмотря на претензии к нему
Экстраординарные проблемы требуют экстраординарных решений.
Потому что это какой-то очень странный изощрённый способ обрушить экономику. Если уж реально понадобилось бы устроить дефолт в стране - то есть более быстрые и простые способы.
Т.е ты говоришь что сейчас с экономикой всё в порядке, ясно, да и вообще экономика ж важнее выживания хули.
У тебя там надела в черноземе нет случайно?
Кстати дефолт работает не так. При привязке гривны к евро долговые обязательства начинают выплачиваться с национализированной земли. На мороз отправятся только спиздившие ее кабанчики которые не меньшие враги украины чем путин.
Потому что это реальность, а не манямир бандеровца
Кинул в игнор всех проплаченных шлюх копротивляющихся за барина.
Ок, пошел нахуй
Пидор
я видел как путин 2 раза подмигнул в обращении
похоже его ктото затавил это записать
путинту
все буде добре!
украину оставят? или разъебут и россией сделают?
Кусок говна может быть целью только для мух.
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.
Ведущие и участники шоу придерживаются тех же тезисов, что и Путин: уверяют, что в атаках не пострадают мирные украинцы, и обещают безопасность.
- Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
- Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
- Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
- Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
- Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
- Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
- Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
- И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.
Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории Киева и 25 областей.
Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.