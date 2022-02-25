«Враг обозначил меня „целью номер один“»: Зеленский сообщил о 137 погибших в результате военных действий на Украине Статьи редакции
Он также рассказал, что враг назначил «целью номер два» его семью.
Президент Украины выступил с новым обращением к народу. Он рассказал о 137 погибших и 316 раненых в результате военных действий России на Украине. Видео опубликовано в инстаграме Зеленского.
По словам президента Украины, среди жертв — все пограничники с острова Змеиный, который, по сообщениям погранслужбы страны, перешёл под контроль российских военных. Им присвоят звание «героев Украины» посмертно.
Зеленский также отметил, что он обозначен как «цель номер один» для российских военных. Однако он останется в правительственном квартале Киева. Президент призвал граждан не верить ложной информации, соблюдать комендантский час и быть внимательными.
Зеленский заявил, что лидеры западных стран поддерживают Украину, но никто не готов воевать вместе со страной. По словам президента, Украина остаётся в одиночестве.
Ну... Судя по риторике, Вова уже подумывает о принятии предложения Пу из-за откровенно скотского отношения от "цивилизованного" запада. И это будет АДСКИ сложное решение: наплевать на вклад десятков тысяч ради спасения миллионов. Мне просто ужасно его сейчас жаль.
Относительно мало убитых. Надо заканчивать все это. Итог понятен.
Маняфантазируем о прогрессивном обществе, сверхразвитии и технологиях, утопиях. В итоге на геополитической арене всё решается всё так же, как и у обезьян. Здоровая особь потребовала что-то у меньшей, а за отказ дала пиздов. Все похлопали глазами и меньшая хоть и достойно отбивалась, сдалась чтобы не убили нахуй. Какая умора.
Весь этот мир всегда держался на праве СИЛЫ.
То что вам казалось мироустройством без войны - было однополярным миром США, держащимся на их силе и работающем соответственно по их правилам.
Господа, я где-то подвергал право силы сомнению? Я ведь не зря написал "всё так же". В смысле, до сих пор. Ну мы и ущербный вид, всё таки.
Нашему виду хуй да нихуя. Несколько тысяч лет в рамках эволюции это минуты.
Вполне впечатляющие минуты, учитывая сравнение с остальной живностью на планете, не находишь?
да н ебыло однополярного мира - в той же Африке воевали будь здоров, та же война в Конго, просто никто н еобращал внимание. Для США война РФ-Украина - такая же война в Конго, по большому счету.
Когда США ебут всех кого захотят, а никто не ебет их - это и есть однополярный мир, лол. Двухполярный мир, где в роли прогрессивных и светлых сил в этот раз будет выступать Китай - пока только зарождается. И то Китай в любой момент может в фашизм скатиться, их политкурс еще слишком неоднозначен.
кого захотят они и не могли - ни РФ, ни Китай. Да и Афганистан толком не смогли.
Китай уже второй полюс, практически первая экономика. Они так-то патологически миролюбивы, чисто как нация, потому и тихо пока. Но альянс с РФ, к которому США уже лет 10 подталкивает Китай (ну и РФ к Китаю, да) даст нужный результат. Хотя уже давно многие говорили, что односременно гнать на Китай и РФ для США неразумно. Но принцип "разделяй и властвуй" они забыли, похоже.
Многие не понимают почему-то здесь, что следующей падёт Тайвань и Америка сама создала для этого все условия, уходя с лидерских полей впервые за много лет, но спасибо ей за подарок.
тут еще вопрос, о чем Путин с Си договорились недавно
Как это забыли?? А на Украине сейчас что происходит?
Всм не могли? Клинтон нам двоих президентов избрал, один из которых сидит до сих пор, несколько заматерев и окончательно сойдя с ума. Россия сейчас это полуперефирийная экономика.
да она может и совсем переферийная, но избрать президента - это не главное. Вон Путин и Трампа, и Байдена избрал, и что? Илларионов врать не будет же.
Путин никого не избирал, переферия никого не избирает. Путин мог зеленского избрать - но это уже из разряда теорий заговора - но фактически мог, да. Путин вообще формально пахан над всем снг.
я не настаиваю, но вот Илларионов... :-)
вообще в этом вся человеческая история, до последнего времени и Россия с Украиной тут не исключение.
Фантазии о прогрессивном обществе закончились в 1991.
Потому что территория осталась той же что и двести и тысячу лет назад а страна привязана к территории. Они два месяца говорили что это геополитика, уговаривали убрать натовские стволы. Ну теперь не будет натовских стволов. Теперь никаких не будет и гарантия безопасности.
то, что запад не поможет - было ясно всегда. Все эти 8 лет. А принять предложение - ну это примерно как в ситуации когда на улице трое наставили пистолет и требуют кошелек. Если только кошелек - лучше отдать, остаться в живых и потом есть варианты. Потому что даже подписав какие-то договоры в данном случае - это ничего н еизменет - в итоге все решиться тем, будет ли население Украины лояльно к этим договорам относиться. Сейчас вариантов особо нет.
никто не святой, но иногда прям жалко его по человечески
он молодец, что не сбежал заграницу и не бросил страну
конкретно в этом компоненте безусловно
Зеленский говорил что хотел войти в историю и войдёт. Других президентов и не вспомнят типа Кучмы и Ющенко. А его точно не забудут из-за этой войны.
Как думаешь, он сейчас рад, что входит в историю? Я сильно в этом сомневаюсь.
Не знаю. Можете и упивается моментом. Он актер. В сейчас весь мир на него смотрит без преувеличения.
А мне кажется он на слёзы почти срывается потому что он точно о такой судьбе не мечтал и вот как оно вышло. Каждое слово сколько стоит теперь.
Если это действительно так (хотя мне и кажется это совсем уж какой-то жестью), то он отбитый, а не актёр.
Не то чтобы меня сильно заботила местная карма, что чисто из любопытства, где-то стало нормой ценой гибели сотен соотечественников завоевать внимание всего мира и этим наслаждаться?
ну да, в рф это норма, прост ты как страус, засунул голову себе же в задницу
перевод жду
Интуитивно понятно же всё
Как его жаль. Невероятная ответственность. Кажется, он вообще не спал все эти дни
О, стендап подвезли
Пошел нахуй
Ебать, за безобидную шутку минусов за шиворот напихали. Я ничо, шо я украинецъ? Жду извинений
@Вахтёр плиз
Какой ешё вахтёр? Консьержа ещё позови, блять
на хуй иди
@Санитар тут твой случай
@Сторож этот даже не прячется
стукачу первый кнут
На хуй иди
Пошёл нахуй
Когда будешь спустя месяц-два с оторванными ногами и кишками наружу подыхать защищая Москвабад, тогда и посмеешься, малолетний вырожденец
..но шутки у тебя хуёвые. Приходи в следующий раз
поставлю плюсик , немного смягчу пилюлю
Жалко его жену, она изначальна не хотела чтоб он в политику шел. Но в итоге приняла и помогала. А теперь они - цель номер 1 у огромной военной державы. Путин наверно свой дворец подарит тому, кто их достанет. Пиздец
Вряд ли он цель номер 1 для Путина. Думаю он лично Путину вообще не интересен.
Думаешь Путин больше по советским актёрам? К чему ты это высрал? Он главнокомандующий вражеской армии в самом центре страны.
К чему эта агрессия и оскорбления? Если хочется агрессировать - бери автомат и иди воевать за свою родину, че в комментах то срать. Понятно, что в интернете проще проявлять агрессию, но не позорься.
А я это к тому, что сомневаюсь, что цель номер 1 в этом вторжении на Украину для Путина - это Зеленский. Я убежден, что в этом вторжении преследуются более важные цели, чем Зеленский
США в 1994: мы обеспечим безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
США в 2022: пук среньк мы воевать не будем.
негры из блм ослабили страну!!!!!!
да н ебыло там про обеспечим же, там скорее про то, что нападать не будем. Ну и обещатели они такие обещатели.
1 - Говоришь что проводишь рекоммунизацию
2 - Национализируешь землю и привязываешь гривну к евро установив хунту
3 - Возрождаешь махновщину, раз уж на советизм у украинцев благодаря пропаганде аллергия, призываешь леваков на защиту гуляй-поля
4 - Наслаждаешься миллионами добровольцев со всего СНГ
Почему он так не сделает?
Потому что он головой, а не жопой думает. Несмотря на претензии к нему
Экстраординарные проблемы требуют экстраординарных решений.
Полагаю это цитата вовки каменного? Если так, то щас не 1917 год, обстоятельства поменялись, не актуально
Вообще то это цитата навального 10 часовой давности, и да тащем то щас все левые паблики взорвались что ситуация один один с 1917. Тебе напомнить про орды интервентов когда установилась постромановская анархия? Всех опиздюлили по итогу и вычистили и с долговыми обязательствами еще царских времен расплатились.
Не признал. Хорошие слова. Даже ленин так не сказал бы так, не додумался.
Вообще не вижу параллелей.
И ты это, давай завязывай с агитацией, товарищ маузер. Хорошо что щас не будут на тебя внимание обращать, а то давно бы слили карму в цвет знамени
Кто бы слил? Боты ебаные? Ой как страшно - там сверху один уже за наделы зеленского рвется пока люди гибнут.
Потому что это какой-то очень странный изощрённый способ обрушить экономику. Если уж реально понадобилось бы устроить дефолт в стране - то есть более быстрые и простые способы.
Т.е ты говоришь что сейчас с экономикой всё в порядке, ясно, да и вообще экономика ж важнее выживания хули.
У тебя там надела в черноземе нет случайно?
ты говоришь что сейчас с экономикой всё в порядке, ясно, да и вообще
Я говорю только то, что сказал - что описанный тобою набор действий выглядит как максимально запутанный механизм обрушения экономики. Такой себе гибрид Машины Руба Голдберга и левизны - сначала происходит странный, неочевидный и совершенно необязательный набор действий, а затем происходит примерно Венесуэла.
Зачем все предварительные телодвижения, если на выходе всё равно срака - непонятно.
Сейчас с экономикой далеко не всё в порядке, конечно. Так что, давайте её обрушим к хуям тогда, что ли?
вообще экономика ж важнее выживания хули
А как ты представляешь себе выживание государства БЕЗ выживания экономики? Крах экономики = крах государства.
Венесуэла или тот же совок как яркие примеры - сначала "вертолётные деньги" и "халявное счастье всем", а потом вдруг "Ой, пук-среньк, у нас тут бюджет не сходится, поэтому вам теперь нечего есть. Have Fun!".
Короче ясно, ненавидишь украинцев, копротивляешься за яхту дружков зеленского спиздивших всю землю пока мирняк гибнет. Причем тут венесуэла проститутка если там миллиард инфляции как раз изза того что нихуя не национализировано и валюта не стабильна и срыночна? А СССР был страной счастья и изобилия. Короче пошел нахер ушлепок 5гривновый, уже и сбу свою лахту нагнало, мало было кремлеботов.
там миллиард инфляции как раз изза того что нихуя не национализировано и валюта не стабильна
Ооо, а вот и мощной экономической аналитики подвезли. Давай, жги ещё. Поведай же, как националиция всего подряд (или хотя бы той же земли обратно) не обрушит национальную валюту, а укрепит?
СССР был страной счастья и изобилия
Настало время ахуительных историй.
Короче пошел нахер ушлепок
А - Аргументация.
При национализации государство становится собственником и начинает получать прямую прибыль укрепляя тем самым валюту, долбень. В СССР цены дешевели каждый год. Нахуй мне с тобой людоедским дебилом аргументировать нормально - ты же тут за нищету и смерти копротивляешься.
До лета 2021 года государство и было собственником, долбень. И что-то валюту это не укрепляло примерно никак, долбень.
Но, с учётом градуса твоей шизофазии, вангую, что обвинишь ты во всём каких-нибудь "злобных буржуев", которые сплели хитрый заговор за спиной пролетариата, чтобы его обмануть.
С рассказами про райские кущи в совке просто сразу нахуй иди. Я застал ещё последние 8 лет этой нежизнеспособной химеры, помню прекрасно, как там "классно" было, что аж нечего было жрать, и практически все до единого вынуждены были всю весну, лето и осень горбатиться на ебучих дачах и огородах, чтобы хоть вырастить себе еды, потому что зимой купить продукты в нужный тебе момент в нужном тебе количестве просто не было возможности. В основном по причине отсутствия этих самых продуктов (ну и многомесячных задержек зарплат, конечно).
Кстати дефолт работает не так. При привязке гривны к евро долговые обязательства начинают выплачиваться с национализированной земли. На мороз отправятся только спиздившие ее кабанчики которые не меньшие враги украины чем путин.
С какого хуя в ваших влажных фантазиях до сих пор обитает эта стигма - "национализированная земля"? Вот в совке вся земля была национализированная, никакой частной собственности! И что, помогло оно ему? Где все оказались в итоге? Правильно, в жопе.
99% нормальных стран имеют частную собственность на землю (и не только). И это нормально и правильно. Частная собственность как ничто другое стимулирует человека эту собственность защищать, улучшать, развивать и приумножать.
Обновите методички - мантра про ужасные ужасы, которые ожидают украинцев в результате открытия рынка земли, так и не сбыласть. А пугать "жуткими последствиями" открытия рынка земли, когда рынок давно открыт, а никаких последствий не случилось - глупо.
а на Украине так и нет частной собственности на землю? Даже в РФ вроде есть.
НЕ СМЕТЬ ОБИЖАТЬ ЛЕНДЛОРДОВ, В УКРАИНЕ СЕЙЧАС В 100 РАЗ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛО ВО ВРЕМЕНА СССР, ОТВЕЧАЮ
Надеюсь тебя же свои повесят, мразь
Кинул в игнор всех проплаченных шлюх копротивляющихся за барина.
Потому что это реальность, а не манямир бандеровца
я видел как путин 2 раза подмигнул в обращении
похоже его ктото затавил это записать
путинту
Итальянец какой-то наверное
франческо путинини
Кумир миллионов в своё время
(Скуби-Ду)
Извини, я фантазирую
все буде добре!
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- Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
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