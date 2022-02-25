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Sasha Shambilova

«Враг обозначил меня „целью номер один“»: Зеленский сообщил о 137 погибших в результате военных действий на Украине Статьи редакции

Он также рассказал, что враг назначил «целью номер два» его семью.

97 97 комментариев
4359 просмотров
Видео из инстаграма Владимира Зеленского

Президент Украины выступил с новым обращением к народу. Он рассказал о 137 погибших и 316 раненых в результате военных действий России на Украине. Видео опубликовано в инстаграме Зеленского.

По словам президента Украины, среди жертв — все пограничники с острова Змеиный, который, по сообщениям погранслужбы страны, перешёл под контроль российских военных. Им присвоят звание «героев Украины» посмертно.

Зеленский также отметил, что он обозначен как «цель номер один» для российских военных. Однако он останется в правительственном квартале Киева. Президент призвал граждан не верить ложной информации, соблюдать комендантский час и быть внимательными.

По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня целью номер один. Моя семья — цель номер два.

Владимир Зеленский
президент Украины

Зеленский заявил, что лидеры западных стран поддерживают Украину, но никто не готов воевать вместе со страной. По словам президента, Украина остаётся в одиночестве.

Все они боятся. А мы не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе.

Владимир Зеленский
президент Украины
Разборы
Яна Ломакина
Обстрел крупных городов, закрытие аэропортов и санкции: главное о первом дне войны России с Украиной Статьи редакции

Российские войска атаковали практически по всем украинским границам. Десятки человек (в том числе мирных) погибли. Курс рубля обрушился, а на антивоенных акциях задержали более тысячи человек.

Подбитая украинская военная техника в Мариуполе. Фото Сергей Гритс, AP

#новости #войнасукраиной #зеленский

Спасибо за наводку Orange apple
97 97 комментариев
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97 комментариев
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Fenrir Suneater

Ну... Судя по риторике, Вова уже подумывает о принятии предложения Пу из-за откровенно скотского отношения от "цивилизованного" запада. И это будет АДСКИ сложное решение: наплевать на вклад десятков тысяч ради спасения миллионов. Мне просто ужасно его сейчас жаль.

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46
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Selfish Ledger

Относительно мало убитых. Надо заканчивать все это. Итог понятен.

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–5
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Fenrir Suneater

Маняфантазируем о прогрессивном обществе, сверхразвитии и технологиях, утопиях. В итоге на геополитической арене всё решается всё так же, как и у обезьян. Здоровая особь потребовала что-то у меньшей, а за отказ дала пиздов. Все похлопали глазами и меньшая хоть и достойно отбивалась, сдалась чтобы не убили нахуй. Какая умора.

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31
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Михаил Зеленин

Весь этот мир всегда держался на праве СИЛЫ.
То что вам казалось мироустройством без войны - было однополярным миром США, держащимся на их силе и работающем соответственно по их правилам.

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3
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Fenrir Suneater

Господа, я где-то подвергал право силы сомнению? Я ведь не зря написал "всё так же". В смысле, до сих пор. Ну мы и ущербный вид, всё таки.

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3
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Глеб Демидов

Нашему виду хуй да нихуя. Несколько тысяч лет в рамках эволюции это минуты.

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2
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Fenrir Suneater

Вполне впечатляющие минуты, учитывая сравнение с остальной живностью на планете, не находишь?

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0
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Леха Петров

да н ебыло однополярного мира - в той же Африке воевали будь здоров, та же война в Конго, просто никто н еобращал внимание. Для США война РФ-Украина - такая же война в Конго, по большому счету.

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0
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КПРФБОТ1937

Когда США ебут всех кого захотят, а никто не ебет их - это и есть однополярный мир, лол. Двухполярный мир, где в роли прогрессивных и светлых сил в этот раз будет выступать Китай - пока только зарождается. И то Китай в любой момент может в фашизм скатиться, их политкурс еще слишком неоднозначен.

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1
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Леха Петров

кого захотят они и не могли - ни РФ, ни Китай. Да и Афганистан толком не смогли.
Китай уже второй полюс, практически первая экономика. Они так-то патологически миролюбивы, чисто как нация, потому и тихо пока. Но альянс с РФ, к которому США уже лет 10 подталкивает Китай (ну и РФ к Китаю, да) даст нужный результат. Хотя уже давно многие говорили, что односременно гнать на Китай и РФ для США неразумно. Но принцип "разделяй и властвуй" они забыли, похоже.

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Илья Геркус

Многие не понимают почему-то здесь, что следующей падёт Тайвань и Америка сама создала для этого все условия, уходя с лидерских полей впервые за много лет, но спасибо ей за подарок.

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Леха Петров

тут еще вопрос, о чем Путин с Си договорились недавно

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0
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Хрен Моржов

Как это забыли?? А на Украине сейчас что происходит?

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КПРФБОТ1937

Всм не могли? Клинтон нам двоих президентов избрал, один из которых сидит до сих пор, несколько заматерев и окончательно сойдя с ума. Россия сейчас это полуперефирийная экономика.

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Леха Петров

да она может и совсем переферийная, но избрать президента - это не главное. Вон Путин и Трампа, и Байдена избрал, и что? Илларионов врать не будет же.

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0
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КПРФБОТ1937

Путин никого не избирал, переферия никого не избирает. Путин мог зеленского избрать - но это уже из разряда теорий заговора - но фактически мог, да. Путин вообще формально пахан над всем снг.

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0
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Леха Петров

я не настаиваю, но вот Илларионов... :-)

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0
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Леха Петров

вообще в этом вся человеческая история, до последнего времени и Россия с Украиной тут не исключение.

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0
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КПРФБОТ1937

Фантазии о прогрессивном обществе закончились в 1991.

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0
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Selfish Ledger

Потому что территория осталась той же что и двести и тысячу лет назад а страна привязана к территории. Они два месяца говорили что это геополитика, уговаривали убрать натовские стволы. Ну теперь не будет натовских стволов. Теперь никаких не будет и гарантия безопасности.

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–1
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Леха Петров

то, что запад не поможет - было ясно всегда. Все эти 8 лет. А принять предложение - ну это примерно как в ситуации когда на улице трое наставили пистолет и требуют кошелек. Если только кошелек - лучше отдать, остаться в живых и потом есть варианты. Потому что даже подписав какие-то договоры в данном случае - это ничего н еизменет - в итоге все решиться тем, будет ли население Украины лояльно к этим договорам относиться. Сейчас вариантов особо нет.

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1
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ÉMPIRIT

никто не святой, но иногда прям жалко его по человечески

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21
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Lolllp

он молодец, что не сбежал заграницу и не бросил страну

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19
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ÉMPIRIT

конкретно в этом компоненте безусловно

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0
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Великолепный шмель

Уверен, трусливая бункерная крыса бы сразу ретировалась, почуяв неладное

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0
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Алина Кипр

Зеленский говорил что хотел войти в историю и войдёт. Других президентов и не вспомнят типа Кучмы и Ющенко. А его точно не забудут из-за этой войны.

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9
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Fenrir Suneater

Как думаешь, он сейчас рад, что входит в историю? Я сильно в этом сомневаюсь.

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24
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Алина Кипр

Не знаю. Можете и упивается моментом. Он актер. В сейчас весь мир на него смотрит без преувеличения.

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–19
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Selfish Ledger

А мне кажется он на слёзы почти срывается потому что он точно о такой судьбе не мечтал и вот как оно вышло. Каждое слово сколько стоит теперь.

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11
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Fenrir Suneater

Если это действительно так (хотя мне и кажется это совсем уж какой-то жестью), то он отбитый, а не актёр.

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–9
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Fenrir Suneater

Не то чтобы меня сильно заботила местная карма, что чисто из любопытства, где-то стало нормой ценой гибели сотен соотечественников завоевать внимание всего мира и этим наслаждаться?

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–5
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Психический кофе

где-то стало нормой ценой гибели сотен соотечественников завоевать внимание всего мира и этим наслаждаться
 Да, у путлера.

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8
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александр александр

ну да, в рф это норма, прост ты как страус, засунул голову себе же в задницу

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0
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Великолепный шмель

Примерно так же, как рядовые россияне с украинцами

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0
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Ирина Китаева

перевод жду

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–12
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Мобильный кубок

сбер же заблочили

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44
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Конечный Абдужаббор

очень хорошо, ржу

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2
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Блестящий кофе

ты прикалываешься?

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0
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Алексей Архипов

Интуитивно понятно же всё

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0
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Екатерина Кузнецова

Как его жаль. Невероятная ответственность. Кажется, он вообще не спал все эти дни

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9
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Новорег

О, стендап подвезли

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–76
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Игорь Анненко

Пошел нахуй

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22
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Новорег

Ебать, за безобидную шутку минусов за шиворот напихали. Я ничо, шо я украинецъ? Жду извинений

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–51
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Jakub Marona

@Вахтёр плиз

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8
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Новорег

Какой ешё вахтёр? Консьержа ещё позови, блять

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–27
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No Good

на хуй иди

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9
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Ilya Tsarhart

@Санитар тут твой случай

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8
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Jakub Marona

@Сторож этот даже не прячется

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4
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Ирина Китаева

стукачу первый кнут

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–17
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Конечный Абдужаббор

стукачи на зоне, повертайся взад туда

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7
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Конечный Абдужаббор

уеби в тень

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2
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Ilya Tsarhart

На хуй иди

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1
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Мобильный кубок

да хоть х*х*л

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0
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Alex

Пошёл нахуй

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0
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Just Pancake

Когда будешь спустя месяц-два с оторванными ногами и кишками наружу подыхать защищая Москвабад, тогда и посмеешься, малолетний вырожденец

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1
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Bkmz Иванов

..но шутки у тебя хуёвые. Приходи в следующий раз

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1
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Ирина Китаева

поставлю плюсик , немного смягчу пилюлю

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0
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Предельный чайник

бля , видно ,что подустал хлопец..
нахуя я в этом сериале снялся? Пел бы свой квн дальше...
Силы и терпения!

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–17
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Orange apple

Жалко его жену, она изначальна не хотела чтоб он в политику шел. Но в итоге приняла и помогала. А теперь они - цель номер 1 у огромной военной державы. Путин наверно свой дворец подарит тому, кто их достанет. Пиздец

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19
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Gaius Plinius

Вряд ли он цель номер 1 для Путина. Думаю он лично Путину вообще не интересен.

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0
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Orange apple

Думаешь Путин больше по советским актёрам? К чему ты это высрал? Он главнокомандующий вражеской армии в самом центре страны.

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0
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Gaius Plinius

К чему эта агрессия и оскорбления? Если хочется агрессировать - бери автомат и иди воевать за свою родину, че в комментах то срать. Понятно, что в интернете проще проявлять агрессию, но не позорься.

А я это к тому, что сомневаюсь, что цель номер 1 в этом вторжении на Украину для Путина - это Зеленский. Я убежден, что в этом вторжении преследуются более важные цели, чем Зеленский

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2
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Роман Андронов

США в 1994: мы обеспечим безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
США в 2022: пук среньк мы воевать не будем.

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5
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Ирина Китаева

негры из блм ослабили страну!!!!!!

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0
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Леха Петров

да н ебыло там про обеспечим же, там скорее про то, что нападать не будем. Ну и обещатели они такие обещатели.

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0
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КПРФБОТ1937

1 - Говоришь что проводишь рекоммунизацию
2 - Национализируешь землю и привязываешь гривну к евро установив хунту
3 - Возрождаешь махновщину, раз уж на советизм у украинцев благодаря пропаганде аллергия, призываешь леваков на защиту гуляй-поля
4 - Наслаждаешься миллионами добровольцев со всего СНГ

Почему он так не сделает?

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–13
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Bkmz Иванов

Потому что он головой, а не жопой думает. Несмотря на претензии к нему

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5
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КПРФБОТ1937

Экстраординарные проблемы требуют экстраординарных решений.

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–2
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Bkmz Иванов

Полагаю это цитата вовки каменного? Если так, то щас не 1917 год, обстоятельства поменялись, не актуально

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0
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КПРФБОТ1937

Вообще то это цитата навального 10 часовой давности, и да тащем то щас все левые паблики взорвались что ситуация один один с 1917. Тебе напомнить про орды интервентов когда установилась постромановская анархия? Всех опиздюлили по итогу и вычистили и с долговыми обязательствами еще царских времен расплатились.

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0
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Bkmz Иванов

Не признал. Хорошие слова. Даже ленин так не сказал бы так, не додумался.

Вообще не вижу параллелей.

И ты это, давай завязывай с агитацией, товарищ маузер. Хорошо что щас не будут на тебя внимание обращать, а то давно бы слили карму в цвет знамени

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0
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КПРФБОТ1937

Кто бы слил? Боты ебаные? Ой как страшно - там сверху один уже за наделы зеленского рвется пока люди гибнут.

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0
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Alexander Personazhe

Потому что это какой-то очень странный изощрённый способ обрушить экономику. Если уж реально понадобилось бы устроить дефолт в стране - то есть более быстрые и простые способы.

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0
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КПРФБОТ1937

Т.е ты говоришь что сейчас с экономикой всё в порядке, ясно, да и вообще экономика ж важнее выживания хули.
У тебя там надела в черноземе нет случайно?

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–2
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Alexander Personazhe

ты говоришь что сейчас с экономикой всё в порядке, ясно, да и вообще

Я говорю только то, что сказал - что описанный тобою набор действий выглядит как максимально запутанный механизм обрушения экономики. Такой себе гибрид Машины Руба Голдберга и левизны - сначала происходит странный, неочевидный и совершенно необязательный набор действий, а затем происходит примерно Венесуэла.
Зачем все предварительные телодвижения, если на выходе всё равно срака - непонятно.

Сейчас с экономикой далеко не всё в порядке, конечно. Так что, давайте её обрушим к хуям тогда, что ли?

вообще экономика ж важнее выживания хули

А как ты представляешь себе выживание государства БЕЗ выживания экономики? Крах экономики = крах государства.
Венесуэла или тот же совок как яркие примеры - сначала "вертолётные деньги" и "халявное счастье всем", а потом вдруг "Ой, пук-среньк, у нас тут бюджет не сходится, поэтому вам теперь нечего есть. Have Fun!".

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0
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КПРФБОТ1937

Короче ясно, ненавидишь украинцев, копротивляешься за яхту дружков зеленского спиздивших всю землю пока мирняк гибнет. Причем тут венесуэла проститутка если там миллиард инфляции как раз изза того что нихуя не национализировано и валюта не стабильна и срыночна? А СССР был страной счастья и изобилия. Короче пошел нахер ушлепок 5гривновый, уже и сбу свою лахту нагнало, мало было кремлеботов.

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Alexander Personazhe

там миллиард инфляции как раз изза того что нихуя не национализировано и валюта не стабильна

Ооо, а вот и мощной экономической аналитики подвезли. Давай, жги ещё. Поведай же, как националиция всего подряд (или хотя бы той же земли обратно) не обрушит национальную валюту, а укрепит?

СССР был страной счастья и изобилия

Настало время ахуительных историй.

Короче пошел нахер ушлепок

А - Аргументация.

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–1
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КПРФБОТ1937

При национализации государство становится собственником и начинает получать прямую прибыль укрепляя тем самым валюту, долбень. В СССР цены дешевели каждый год. Нахуй мне с тобой людоедским дебилом аргументировать нормально - ты же тут за нищету и смерти копротивляешься.

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Alexander Personazhe

До лета 2021 года государство и было собственником, долбень. И что-то валюту это не укрепляло примерно никак, долбень.
Но, с учётом градуса твоей шизофазии, вангую, что обвинишь ты во всём каких-нибудь "злобных буржуев", которые сплели хитрый заговор за спиной пролетариата, чтобы его обмануть.

С рассказами про райские кущи в совке просто сразу нахуй иди. Я застал ещё последние 8 лет этой нежизнеспособной химеры, помню прекрасно, как там "классно" было, что аж нечего было жрать, и практически все до единого вынуждены были всю весну, лето и осень горбатиться на ебучих дачах и огородах, чтобы хоть вырастить себе еды, потому что зимой купить продукты в нужный тебе момент в нужном тебе количестве просто не было возможности. В основном по причине отсутствия этих самых продуктов (ну и многомесячных задержек зарплат, конечно).

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КПРФБОТ1937

Кстати дефолт работает не так. При привязке гривны к евро долговые обязательства начинают выплачиваться с национализированной земли. На мороз отправятся только спиздившие ее кабанчики которые не меньшие враги украины чем путин.

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Alexander Personazhe

С какого хуя в ваших влажных фантазиях до сих пор обитает эта стигма - "национализированная земля"? Вот в совке вся земля была национализированная, никакой частной собственности! И что, помогло оно ему? Где все оказались в итоге? Правильно, в жопе.

99% нормальных стран имеют частную собственность на землю (и не только). И это нормально и правильно. Частная собственность как ничто другое стимулирует человека эту собственность защищать, улучшать, развивать и приумножать.

Обновите методички - мантра про ужасные ужасы, которые ожидают украинцев в результате открытия рынка земли, так и не сбыласть. А пугать "жуткими последствиями" открытия рынка земли, когда рынок давно открыт, а никаких последствий не случилось - глупо.

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–1
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Леха Петров

а на Украине так и нет частной собственности на землю? Даже в РФ вроде есть.

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0
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КПРФБОТ1937

НЕ СМЕТЬ ОБИЖАТЬ ЛЕНДЛОРДОВ, В УКРАИНЕ СЕЙЧАС В 100 РАЗ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛО ВО ВРЕМЕНА СССР, ОТВЕЧАЮ
Надеюсь тебя же свои повесят, мразь

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–1
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КПРФБОТ1937

Кинул в игнор всех проплаченных шлюх копротивляющихся за барина.

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0
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Новорег

Потому что это реальность, а не манямир бандеровца

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–7
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Ирина Китаева

я видел как путин 2 раза подмигнул в обращении
похоже его ктото затавил это записать

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–7
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Мобильный кубок

путин2?

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1
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Bkmz Иванов

путинту

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1
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Bkmz Иванов

Итальянец какой-то наверное

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0
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Мобильный кубок

путинини

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1
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Bkmz Иванов

франческо путинини

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1
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Bkmz Иванов

Кумир миллионов в своё время

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1
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Мобильный кубок

не могу найти кто это

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1
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Bkmz Иванов

(Скуби-Ду)

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1
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Bkmz Иванов

Извини, я фантазирую

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1
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Floch
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Роман Яремчук

все буде добре!

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Читать все 97 комментариев
Новости
Сергей Звезда
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине из-за войны с Россией Статьи редакции

Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории Киева и 25 областей.

100 100 комментариев
59
Офтоп
Paul Potseluev
Переиграл

Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

82 82 комментария
74
Мнения
Исходный звук
  • Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
  • Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
  • Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
  • Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
  • Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
  • Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
  • Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
  • И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.
48 48 комментариев
291
Офтоп
Имя Фамилия
Обращение к администрации сайта

Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.

78 78 комментариев
1059
Технологии
Никита Логинов
Как подготовиться к возможному отключению интернета: приложения и советы на случай блокировок связи Статьи редакции

В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.

Офлайн-мессенджер, работающий без доступа к интернету, фото Reuters
43 43 комментария
271
Кривой Макс
А можно я скажу?

По итогу, блядь, получилась ситуация, которую я проживал в РБ ещё в 2020 году.
Миру похуй на Украину, все слова "а вот мы, если Россия нападёт, если Путин, то вот пизда, мы тут всех, мы не допустим".

50 50 комментариев
65
Конечный Абдужаббор
А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…

32 32 комментария
94
Артём Мазанов
Спасибо, что в такой ситуации выбрали нас и читали прямую трансляцию TJ

Закрыл её через 14 часов. Но не переживайте, если что-то произойдет, мы обязательно её запустим и будем рассказывать обо всём. А пока остановимся на формате главного и новостей.

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
18 18 комментариев
116
Новости
Яна Ломакина
«Путин — агрессор»: США ограничат экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах Статьи редакции

Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.

253 253 комментария
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