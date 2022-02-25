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Сергей Звезда

Украина заявила о захвате Россией острова Змеиный и опубликовала предполагаемые переговоры своих пограничников с РФ Статьи редакции

Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.

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Остров Змеиный. Фото по свободной лицензии из «Википедии» 

Российские вооружённые силы 24 февраля заняли относящийся к Одесской области остров Змеиный в Чёрном море, сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, боевая авиация обстреляла остров и разрушила всю инфраструктуру. Российская сторона эту ситуацию пока не комментировала.

Днём, когда Военно-морские силы Украины сообщили о начале атаки России на остров, они рассказали, что территорию обстреляла артиллерия крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого на Змеиный совершили авиационный налёт российским «Су-24», отметили в ведомстве.

Погранслужба Украины днём 24 февраля опубликовала предполагаемое сообщение российских военных, адресованное военным на острове Змеиный. «Вы находитесь в полной изоляции в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны. Которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение, останьтесь живыми», — звучит мужской голос на записи.

Запись, опубликованная погранслужбой Украины

К вечеру 24 февраля погранслужба подчеркнула, что потеряла связь с пограничниками на острове, и уточнила, что «по имеющейся информации» остров оказался захвачен.

В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко в личном телеграм-канале опубликовал аудиозапись с другим фрагментом предполагаемых переговоров между «российским кораблём» и украинскими пограничниками на острове. На записи в ответ на призыв «сложить оружие» другой мужской голос отвечает: «Русский военный корабль, иди н***й». Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по Змеиному.

Осторожно, в аудиозаписи есть нецензурная лексика.

При обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам в ночь на 25 февраля. Глава государства подчеркнул, что военные «защищали его [остров] до последнего», и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.

Остров Змеиный. Google Maps

Украинский Змеиный остров в Чёрном море находится недалеко от границы с Румынией (ближайший город к нему — румынский Сулина), то есть очень далеко от Крыма. Рядом на шельфе — богатые запасы нефти и газа.

справка «Медузы»

Остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области. Он вошёл в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением 1947 года, после передачи Бесарабии Советскому Союзу.

После распада СССР Змеиный стал предметом территориального спора между Украиной и Румынией. В феврале 2009 его решил Международный суд ООН в Гааге: инстанция признала Змеиный островом, а не скалой, чего добивалась Румыния.

справка РБК

#новости #зеленский #войнасукраиной

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Akar Dorn

На чай.

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2 комментария
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Примитивный Валера

Это вот так он хотел русских в ЛДНР защищать, что хуярит всю Украину? Вот так он её не будет оккупировать? Гнида. Самая настоящая гнида. И свой народ ненавидит, и чужие страны готов уничтожать.

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33
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Задний ключ

Русских туда действительно никто не звал.

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10
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флутер погромист

Нас никто никуда не звал. Мы вообще сегодня утром мирно спали а потом выяснили, что руководство нашей страны устроило пиздец

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32
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Depeche Mode

Необходима депутинизация...

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16
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Sergey R.

@Сергей Звезда почему не спишь? Обещал же в комментах под новостью о мобилизации.

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4
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Сергей Звезда

трудно уснуть, сейчас точно ушел!

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24
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Екатерина Кузнецова

О привет

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2
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флутер погромист

Пост сдал/пост принял?

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0
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Екатерина Кузнецова

Не могу спать

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4
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Serhii Osmolenko

Кроме вот этого не вижу ни одной причины отжимать эти 200 кв.метров... Или это новое место для дворца ботоксного?

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4
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Мнения
Исходный звук
  • Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
  • Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
  • Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
  • Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
  • Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
  • Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
  • Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
  • И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.
48 48 комментариев
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«Путин — агрессор»: США ограничат экспорт технологий и возможности российского бизнеса проводить операции в долларах Статьи редакции

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106 106 комментариев
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Интеллектуальный фитиль
Хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России

Так же они нарушили работу портала Russia Today, сайт либо не открывается, либо работает с перебоями.

Anonymous @YourAnonOne
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine
«Коллектив Anonymous официально ведёт кибервойну против российского правительства»
23 23 комментария
38
Артём Мазанов
Спасибо, что в такой ситуации выбрали нас и читали прямую трансляцию TJ

Закрыл её через 14 часов. Но не переживайте, если что-то произойдет, мы обязательно её запустим и будем рассказывать обо всём. А пока остановимся на формате главного и новостей.

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Прямая трансляция: Что происходит после объявления России о вводе войск на Украину Статьи редакции

TJ следит за происходящим.

Танк на улицах ДНР. Фото Александра Ермоченко, Reuters
18 18 комментариев
116
Екатерина Кузнецова
Я не договорила

Понятно, для чего из года в год празднование дня победы было всё пафоснее и громче. Со страшной и невероятно разрушительной войны для половины мира, а особенно для России, планомерно счищали этот налёт трагичности и скорби, оставляя колонны танков и сотни военных на парадах.

5 5 комментариев
24
Конечный Абдужаббор
А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…

33 33 комментария
135
Офтоп
Paul Potseluev
Переиграл

Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

97 97 комментариев
92
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