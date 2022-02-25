Остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области. Он вошёл в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением 1947 года, после передачи Бесарабии Советскому Союзу.

После распада СССР Змеиный стал предметом территориального спора между Украиной и Румынией. В феврале 2009 его решил Международный суд ООН в Гааге: инстанция признала Змеиный островом, а не скалой, чего добивалась Румыния.