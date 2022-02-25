Украина заявила о захвате Россией острова Змеиный и опубликовала предполагаемые переговоры своих пограничников с РФ Статьи редакции
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.
Российские вооружённые силы 24 февраля заняли относящийся к Одесской области остров Змеиный в Чёрном море, сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, боевая авиация обстреляла остров и разрушила всю инфраструктуру. Российская сторона эту ситуацию пока не комментировала.
Днём, когда Военно-морские силы Украины сообщили о начале атаки России на остров, они рассказали, что территорию обстреляла артиллерия крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого на Змеиный совершили авиационный налёт российским «Су-24», отметили в ведомстве.
Погранслужба Украины днём 24 февраля опубликовала предполагаемое сообщение российских военных, адресованное военным на острове Змеиный. «Вы находитесь в полной изоляции в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны. Которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение, останьтесь живыми», — звучит мужской голос на записи.
К вечеру 24 февраля погранслужба подчеркнула, что потеряла связь с пограничниками на острове, и уточнила, что «по имеющейся информации» остров оказался захвачен.
В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко в личном телеграм-канале опубликовал аудиозапись с другим фрагментом предполагаемых переговоров между «российским кораблём» и украинскими пограничниками на острове. На записи в ответ на призыв «сложить оружие» другой мужской голос отвечает: «Русский военный корабль, иди н***й». Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по Змеиному.
Осторожно, в аудиозаписи есть нецензурная лексика.
При обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам в ночь на 25 февраля. Глава государства подчеркнул, что военные «защищали его [остров] до последнего», и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.
На чай.
Нас никто никуда не звал. Мы вообще сегодня утром мирно спали а потом выяснили, что руководство нашей страны устроило пиздец
Необходима депутинизация...
@Сергей Звезда почему не спишь? Обещал же в комментах под новостью о мобилизации.
трудно уснуть, сейчас точно ушел!
О привет
Пост сдал/пост принял?
Не могу спать
Кроме вот этого не вижу ни одной причины отжимать эти 200 кв.метров... Или это новое место для дворца ботоксного?
- Всем тем, кто сегодня не побоялся и вышел — респект;
- Редакции TJ, и всем остальным, кто не побоялся назвать войну войной — респект;
- Всем тем, кто отказывается играть в Геббельса и следовать цензуре Роскомпозора — респект;
- Всем публичным и обычным людям, кто, рискуя накликать гнев своего работодателя, рискуя потерять свою работу и заработок в семью, не стал молчать — респект;
- Всем тем, кто не хочет видеть свою страну клоакой агрессивных силовиков, шантажирующих весь мир — респект;
- Главное помнить, что это только начало. Об успехах армии будут петь оды, о зверствах и потерях — молчать, а рты затыкать.
- Проверяйте информацию, будьте аккуратны, но если вы видите, что 2+2 не равно 4, если видите ложь, видите, что вам вешают лапшу — говорите. Хватит молчать.
- И даже в самый темный день в современной российской истории, в день мрака, ужаса и отчаяния, мы видим брезжащий свет надежды и силы. Свет исходящий от вас. Респект.
Меры затронут более половины российского высокотехнологичного импорта, заявил Джо Байден.
Призыву подлежат военнообязанные и резервисты на территории Киева и 25 областей.
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…