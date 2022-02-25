Хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за атаку на сайт RT Статьи редакции
Сообщение сопроводили хэштегом в поддержку Украины.
Войну России хакеры объявили в твиттере.
Вечером 24 февраля в стране также перестал открывать сайт государственного телеканала RT. Редакция сообщала о DDoS-атаках, которые велись с 17:00. По сообщению RT, 27% из них совершались с американских серверов. Хакеры Anonymous заявила, что сайт издания атаковали они.
Также вечером 24 февраля проблемы возникали с доступом к сайтам Кремля, правительства и парламента РФ. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил, что уровень угрозы кибератак на российские ресурсы критический.
*Удаляю свой коммент, потому что бл*ть вспомнил чела, которого набутылили за запись в соц сетях. Ну его нафиг, вот так скажешь мол «красавцы», а потом тебя по почте в акке за экстремизм в камеру к Навальному отправят. Несчастная страна. Несчастный народ.
Ебать жалко вас. Самоцензура это терминальная стадия пиздеца.
Конечно это пи*дец. Ведь мы дошли до того, что убивают наших друзей, родных и близких в Украине, а по телеку рассказывают про каких-то нацистов, которые на самом то деле держат их в плену и заставляют не любить Россию
И люди это поддерживают многие или им плевать. Это пизд*ц
Самое страшное, что даже среди друзей.. Бывших друзей оказались те, кто поддерживает деда и искренне верит его спасительной миссии
Приходится. Я вот сегодня бдительность потерял и мне уже пояснили)0
к навальному ? это будет честью..
скорее отправят в камеру к друзьям из Кавказских республик, чтобы они тебе показали то, на что твоё тело ты раньше думал не способно
Сегодня-завтра каналы гандонов забанят. Новость уже была.
сайтец минобороны тоже лежит ))
Не совсем так.
Хе хе, Германия 41 года с гестапо))))
И где же хвалёные ТСПУ, которые по задумке должны были защищать от угроз?)) Вот и вскрылась истинная личина Роскомнадзора, угрозой они считали только россиян, даже не подозревая, что кто-нибудь извне может реально угрожать)
Это было ясно с самого начала
Для нас - да, а для заказчика - не факт
очередные школьники с даркнета
Ядро анонов спецы, остальные школьники, но для простого ддос как раз школьники и нужны. Надеюсь положут всю правительственную инфраструктуру.
Аминь
Кабератака за кибератаку
НУ хоть не так бессмысленно, как кремлин укладывать
Кибер-джихад
теперь запретят буржнет
интересно чиновники осознают что сила интернет сообщества может оказаться в наше время сильней любой армии?
хаха что?
Только если они смогут положить связь, выжечь инфраструктуру и данные финансового сектора. Но это только в кино.
нужно было еще атаковать сайты госканалов по типу вгтрк и первого
лучшебы сайт блм засрали
Отключайте рунет уже
Коротко о событиях утра: На Киев и военную часть в Запорожской область совершён авиаудар. В Киеве в результате падения сбитой ракеты «Калибр» в одном из жилых домов начался пожар. В сторону Киева двигаются российские танки. В Житомирской области высадился российский десант. Взят в окружение город Сумы.
Вот так, дамы и господа, видит вашего "лидера" весь мир. Ну и страну тоже, соответственно. Да так оно и есть, в общем-то. Наслаждайтесь славой. И помните, что ещё очень долго ваше "руководство", а вслед за ним и ваша страна, будут вызывать в мире примерно такие ассоциации.
Он также обратился к россиянам: «Боритесь за нас, боритесь против войны».
Следим за событиями в прямом эфире.
Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины всем 13 погибшим военным.
За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…