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Интеллектуальный фитиль

Хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за атаку на сайт RT Статьи редакции

Сообщение сопроводили хэштегом в поддержку Украины.

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Войну России хакеры объявили в твиттере.

Anonymous @YourAnonOne
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine
Коллектив Anonymous официально ведёт кибервойну против российского правительства.

Вечером 24 февраля в стране также перестал открывать сайт государственного телеканала RT. Редакция сообщала о DDoS-атаках, которые велись с 17:00. По сообщению RT, 27% из них совершались с американских серверов. Хакеры Anonymous заявила, что сайт издания атаковали они.

Anonymous @YourAnonOne
The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.
Коллектив Anonymous положил сайт российской пропагандистской станции RT News.

Также вечером 24 февраля проблемы возникали с доступом к сайтам Кремля, правительства и парламента РФ. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил, что уровень угрозы кибератак на российские ресурсы критический.

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Яна Ломакина
Обстрел крупных городов, закрытие аэропортов и санкции: главное о первом дне войны России с Украиной Статьи редакции

Российские войска атаковали практически по всем украинским границам. Десятки человек (в том числе мирных) погибли. Курс рубля обрушился, а на антивоенных акциях задержали более тысячи человек.

Подбитая украинская военная техника в Мариуполе. Фото Сергей Гритс, AP

#новости #зеленский #войнасукраиной

Материал дополнен редакцией
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батон

*Удаляю свой коммент, потому что бл*ть вспомнил чела, которого набутылили за запись в соц сетях. Ну его нафиг, вот так скажешь мол «красавцы», а потом тебя по почте в акке за экстремизм в камеру к Навальному отправят. Несчастная страна. Несчастный народ.

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46
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Komatsu D335A

Ебать жалко вас. Самоцензура это терминальная стадия пиздеца.

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33
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батон

Конечно это пи*дец. Ведь мы дошли до того, что убивают наших друзей, родных и близких в Украине, а по телеку рассказывают про каких-то нацистов, которые на самом то деле держат их в плену и заставляют не любить Россию

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35
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НикакойвойнысУкраиной

И люди это поддерживают многие или им плевать. Это пизд*ц

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4
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Андрей Андреевич

Самое страшное, что даже среди друзей.. Бывших друзей оказались те, кто поддерживает деда и искренне верит его спасительной миссии

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8
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НикакойвойнысУкраиной

Приходится. Я вот сегодня бдительность потерял и мне уже пояснили)0

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Путин латентный либерал

к навальному ? это будет честью..

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батон

скорее отправят в камеру к друзьям из Кавказских республик, чтобы они тебе показали то, на что твоё тело ты раньше думал не способно

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Положительный велосипед

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Just Pancake

Сегодня-завтра каналы гандонов забанят. Новость уже была.

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3
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

сайтец минобороны тоже лежит ))

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Chikk

Не совсем так.

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Al

Хе хе, Германия 41 года с гестапо))))

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Sage Pointer

И где же хвалёные ТСПУ, которые по задумке должны были защищать от угроз?)) Вот и вскрылась истинная личина Роскомнадзора, угрозой они считали только россиян, даже не подозревая, что кто-нибудь извне может реально угрожать)

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Hooligan

Это было ясно с самого начала

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Sage Pointer

Для нас - да, а для заказчика - не факт

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Ирина Китаева

очередные школьники с даркнета

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–32
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Положительный велосипед

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Антон Тимофеев

Ядро анонов спецы, остальные школьники, но для простого ддос как раз школьники и нужны. Надеюсь положут всю правительственную инфраструктуру.

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AD G

Аминь

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Kin Den

Кабератака за кибератаку

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Михаил Зеленин

НУ хоть не так бессмысленно, как кремлин укладывать

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Задний ключ

Крутое.

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Komatsu D335A

Кибер-джихад

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испанский смех

теперь запретят буржнет

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Подозрительный Кот

интересно чиновники осознают что сила интернет сообщества может оказаться в наше время сильней любой армии?

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Ирина Китаева

хаха что?

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Конь Федерации

Только если они смогут положить связь, выжечь инфраструктуру и данные финансового сектора. Но это только в кино.

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савен

нужно было еще атаковать сайты госканалов по типу вгтрк и первого

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Ирина Китаева

лучшебы сайт блм засрали

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Alex Fielding

Отключайте рунет уже

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А давайте просто скажем спасибо редакции TJ

За то, что они весь день следят за новостями, держат всех в курсе событий и не поддаются наездам РКН. За то, что классно работает модерация и почти сразу удаляет посты поехавших новорегов из Лахты. И вообще за то, что у нас есть площадка, на которой мы можем хотя бы чуть-чуть успокоиться в эти стрёмные и очень тёмные времена. Ребят, вы…

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